Les variables globales dans AppMaster vous permettent de stocker des données en RAM, ce qui accélère considérablement votre travail avec les applications.

Pour créer une variable globale dans le backend, allez dans l'onglet Business Logic/Variables globales et cliquez sur Créer une variable globale.





Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez définir le type de variable, son nom et sa description et la rendre immuable (en lecture seule).

Pour créer une variable globale pour le front-end d'une application Web, vous devez aller dans l'éditeur de l'application Web, cliquer sur l'onglet Variables globales, puis sur le bouton Créer des variables globales.





Les paramètres sont similaires à ceux que nous avons dans la partie backend.





Pour créer une variable globale dans l'application mobile, vous devez vous rendre dans l'onglet des processus métier (sections Variables globales).





Les paramètres de la variable sont totalement similaires à ceux des parties frontend et backend de votre application. La valeur d'une variable globale peut être définie non seulement lors de sa création, mais aussi de manière dynamique dans le cadre de l'utilisation des processus métier. Trouvez le bloc de variables correspondant dans le concepteur de processus d'entreprise et faites-le glisser dans le canevas.





La valeur de la variable peut être définie à l'aide du bloc Set Variable.