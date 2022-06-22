تتيح لك المتغيرات العالمية في AppMaster تخزين البيانات في ذاكرة الوصول العشوائي ، مما يسرع بشكل كبير من عملك مع التطبيقات.

لإنشاء متغير عام في الخلفية ، انتقل إلى علامة التبويب منطق الأعمال / المتغيرات العالمية وانقر فوق إنشاء متغير عام





في النافذة المفتوحة حديثًا ، يمكنك تعيين نوع المتغير واسمه ووصفه وجعله غير قابل للتغيير (للقراءة فقط).

لإنشاء متغير عام للواجهة الأمامية لتطبيق الويب ، تحتاج إلى الانتقال إلى محرر تطبيق الويب ، والنقر فوق علامة التبويب المتغيرات العامة ، ثم النقر فوق الزر إنشاء متغيرات عامة.





تشبه الإعدادات ما لدينا في الجزء الخلفي.





لإنشاء متغير عام في تطبيق الهاتف المحمول ، يجب عليك الانتقال إلى علامة تبويب العمليات التجارية (أقسام المتغيرات العامة).





تتشابه الإعدادات المتغيرة تمامًا مع إعدادات الواجهة الأمامية وأجزاء الواجهة الخلفية لتطبيقك. يمكن تعيين قيمة المتغير الشامل ليس فقط عند إنشائه ولكن أيضًا بشكل ديناميكي باستخدام عمليات الأعمال. ابحث عن الكتلة المتغيرة المقابلة في مصمم عمليات الأعمال واسحبها إلى اللوحة القماشية.





يمكن تحديد القيمة المتغيرة باستخدام كتلة مجموعة المتغير.