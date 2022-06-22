AppMaster'daki Global Değişkenler, uygulamalarla çalışmanızı önemli ölçüde hızlandıran verileri RAM'de saklamanıza olanak tanır.

Arka uçta global bir değişken oluşturmak için İş Mantığı/Global değişkenler sekmesine gidin ve Global Değişken Oluştur'u tıklayın.





Yeni açılan pencerede bir değişkenin tipini, ismini ve açıklamasını ayarlayabilir ve değiştirilemez (salt okunur) yapabilirsiniz.

Bir web uygulamasının ön ucu için global bir değişken oluşturmak için web uygulaması düzenleyicisine gitmeniz, Global değişkenler sekmesini ve ardından Global değişkenler oluştur düğmesini tıklamanız gerekir.





Ayarlar, arka uç bölümünde sahip olduğumuza benzer.





Mobil uygulamada global bir değişken oluşturmak için iş süreçleri sekmesine (Global değişkenler bölümleri) gitmeniz gerekir.





Değişken ayarları, uygulamanızın ön uç ve arka uç bölümlerinin ayarlarına tamamen benzer. Global bir değişkenin değeri, sadece onu oluştururken değil, aynı zamanda iş süreçlerinin kullanımı ile dinamik olarak da ayarlanabilir. İş süreçleri tasarımcısında ilgili değişken bloğunu bulun ve tuvale sürükleyin.





Değişken değeri Set Variable bloğu kullanılarak tanımlanabilir.