As Variáveis Globais no AppMaster permitem-lhe armazenar dados em RAM, o que acelera significativamente o seu trabalho com as aplicações.

Para criar uma variável global no backend, vá ao separador Business Logic/Global variables e clique em Create Global Variable





Na janela recentemente aberta, pode definir o tipo de uma variável, o seu nome e descrição e torná-la imutável (apenas leitura).

Para criar uma variável global para o frontend de uma aplicação web, é necessário ir ao editor da aplicação web, clicar no separador Variáveis globais e depois clicar no botão Criar variáveis globais.





As definições são semelhantes às que temos na parte de trás.





Para criar uma variável global na aplicação móvel, é necessário ir para o separador de processos empresariais (secções Variáveis globais).





As definições das variáveis são completamente semelhantes às definições das partes front-end e backend da sua aplicação. O valor de uma variável global pode ser definido não só ao criá-la, mas também de forma dinâmica com a utilização de processos de negócio. Encontre o bloco variável correspondente no designer dos processos de negócio e arraste-o para a tela.





O valor da variável pode ser definido com a utilização do bloco Set Variable.