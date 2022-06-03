Глобальные переменные в AppMaster позволяют хранить данные в оперативной памяти, что значительно ускоряет работу с приложениями.

Чтобы создать глобальную переменную в бэкенде, перейдите на вкладку Бизнес-логика/Глобальные переменные и нажмите кнопку Создать глобальную переменную.





В открывшемся окне вы можете задать тип переменной, ее имя, описание и сделать ее неизменяемой (только для чтения).

Чтобы создать глобальную переменную для фронтенда веб-приложения, необходимо зайти в редактор веб-приложения, перейти на вкладку Глобальные переменные и нажать кнопку Создать глобальные переменные.





Настройки аналогичны тем, что мы имеем в части бэкенда.





Чтобы создать глобальную переменную в мобильном приложении, необходимо перейти на вкладку бизнес-процессов (разделы глобальных переменных).





Настройки переменной полностью аналогичны настройкам фронтенд- и бэкенд-частей вашего приложения. Значение глобальной переменной можно задавать не только при ее создании, но и динамически при использовании бизнес-процессов. Найдите соответствующий блок переменной в дизайнере бизнес-процессов и перетащите его на холст.





Значение переменной можно задать с помощью блока Set Variable.