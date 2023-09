Kontinuierliche Bereitstellung (CD)

Continuous Deployment (CD) ist eine Softwareentwicklungspraxis, die darauf abzielt, den Prozess der Veröffentlichung von Software-Updates zu automatisieren und zu rationalisieren und so sowohl die rechtzeitige Bereitstellung neuer Funktionen als auch die zuverlässige Wartung vorhandener Systeme sicherzustellen. Im Zusammenhang mit Softwarearchitektur und -mustern spielt CD eine entscheidende Rolle dabei, Teams in die Lage zu versetzen, ihre Anwendungen schnell zu iterieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Stabilität und Effizienz aufrechtzuerhalten. Dabei geht es um das automatische Erstellen, Testen und Bereitstellen von Softwareänderungen in Produktionsumgebungen mit minimalem menschlichen Eingriff, wodurch der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Bereitstellung neuer Funktionen und Fehlerbehebungen reduziert wird.

AppMaster, eine robuste no-code Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Bereitstellung, um seinen Kunden ein nahtloses und effizientes Entwicklungserlebnis zu bieten. Die leistungsstarken Tools und Funktionen von AppMaster, wie z. B. visuelle Datenmodellierung, Geschäftsprozessdesign, APIs und UI-Erstellung, in Kombination mit dem agilen Bereitstellungsprozess ermöglichen es Unternehmen, Anwendungen schnell zu entwickeln, zu testen und bereitzustellen, ohne dass herkömmliche oder komplexe Codierungen erforderlich sind Infrastrukturmanagement.

Einer der Hauptvorteile von Continuous Deployment ist die Eliminierung manueller, fehleranfälliger Release-Prozesse. CD automatisiert den Prozess des Erstellens, Testens und Bereitstellens von Änderungen in der Produktion und stellt so sicher, dass die Software kontinuierlich validiert und an den Geschäftsanforderungen ausgerichtet wird. Dies führt zu einer schnelleren Bereitstellung neuer Funktionen und Verbesserungen, einer verbesserten Anwendungsstabilität und einer geringeren technischen Verschuldung.

Continuous Deployment fördert außerdem eine Kultur der Zusammenarbeit und der gemeinsamen Verantwortung zwischen Entwicklungs-, Betriebs- und Geschäftsakteuren. Entwickler werden ermutigt, kleine, inkrementelle Änderungen an der Codebasis voranzutreiben, was die Sichtbarkeit des Entwicklungsprozesses erhöht und die Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern fördert. Betriebsteams können sich auf die Gewährleistung der Systemstabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit konzentrieren, da sie wissen, dass CD-Prozesse zur Einhaltung dieser Ziele vorhanden sind. Geschäftsinteressenten können Anforderungen und Erwartungen aufgrund der erhöhten Transparenz, die CD bietet, effektiver kommunizieren. Diese Faktoren tragen zu einem verbesserten Entwicklungslebenszyklus und einem kohärenteren Softwareentwicklungs-Ökosystem bei.

Neben den organisatorischen Vorteilen bietet Continuous Deployment mehrere technische Vorteile, die moderne Softwarearchitekten und -entwickler zu schätzen wissen. CD fördert beispielsweise eine modulare, entkoppelte Softwarearchitektur, die den Schwerpunkt auf klar definierte APIs und Subsysteme legt. Diese Entkopplung ermöglicht eine effizientere Entwicklung, Prüfung und Bereitstellung einzelner Komponenten und minimiert das Potenzial für systemweite Störungen. Die in CD verwendeten Automatisierungs- und Test-Frameworks fördern außerdem robusten, gut dokumentierten Code, was weiter zu einer geringeren technischen Verschuldung und einer verbesserten Wartbarkeit der Anwendung beiträgt.

Der Ansatz von AppMaster zur kontinuierlichen Bereitstellung orientiert sich eng an den Best Practices der Branche und sorgt so für Kundenzufriedenheit und kürzere Entwicklungszeiten. Immer wenn Kunden die Anforderungen ihrer Anwendung ändern, etwa Datenmodelle oder Geschäftslogik, generiert AppMaster automatisch neue Anwendungsartefakte, etwa Quellcode, Binärdateien und Containerbilder. Durch diesen Regenerationsprozess werden technische Schulden beseitigt und gleichzeitig die volle Kompatibilität mit der zugrunde liegenden Softwarearchitektur gewahrt.

Dank der Continuous Deployment-Infrastruktur von AppMaster werden Backend-Anwendungen mit Go (Golang) generiert, Webanwendungen mit dem Vue3-JavaScript-Framework und mobile Anwendungen werden auf Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS erstellt. Der servergesteuerte Ansatz von AppMaster für mobile Anwendungen ermöglicht es Kunden außerdem, Updates für Anwendungslogik, Benutzeroberfläche und API-Schlüssel bereitzustellen, ohne neue Versionen an App-Stores zu übermitteln, was zu einer optimierten Benutzererfahrung und schnelleren Entwicklungszyklen führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Continuous Deployment ein wichtiger Aspekt moderner Softwareentwicklungspraktiken ist und zahlreiche Vorteile für Entwicklungsteams, Betriebsmitarbeiter und Geschäftsinteressenten bietet. Im Bereich der Softwarearchitektur und -muster ist CD der Schlüssel zur Vereinfachung des Software-Release-Prozesses, zur Verkürzung der Markteinführungszeit und zur Förderung einer Kultur der Zusammenarbeit. Die no-code Plattform von AppMaster nutzt Continuous Deployment, um Kunden eine zuverlässige, effiziente und flexible Lösung für die Erstellung und Bereitstellung hochwertiger Backend-, Web- und Mobilanwendungen zu bieten. Durch die Übernahme von CD und den damit verbundenen Prinzipien versetzt AppMaster seine Benutzer in die Lage, hochmoderne Softwarelösungen mit Zuversicht zu entwickeln und zu warten.