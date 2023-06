Warum schnelle App-Entwicklung für nicht-technische Gründer wichtig ist

Nicht-technische Gründer stehen oft vor zahlreichen Herausforderungen, wenn es um die Entwicklung und Markteinführung ihrer Anwendungen geht. Zu den wichtigsten Hürden gehören fehlende technische Fähigkeiten, die Abhängigkeit von externen Entwicklungsagenturen, hohe Entwicklungskosten und lange Entwicklungszyklen. Die schnelle App-Entwicklung hat sich als eine Lösung herauskristallisiert, die technisch nicht versierten Gründern hilft, diese Herausforderungen zu überwinden und Anwendungen schnell und kostengünstig zu erstellen.

Die schnelle App-Entwicklung über No-Code- und Low-Code-Plattformen ermöglicht es Gründern mit begrenzten technischen Kenntnissen, vorgefertigte Komponenten, visuelle Tools und Integrationsfunktionen zu nutzen, um Anwendungen ohne umfangreiche Programmier- oder Entwicklungserfahrung zu erstellen. Auf diese Weise ermöglichen diese Plattformen nicht-technischen Gründern Folgendes:

Verkürzung der Markteinführungszeit: Durch die Nutzung der Plattformen no-code und low-code können nicht-technische Gründer ihre Anwendungsideen schnell erstellen und auf den Markt bringen, ohne auf langwierige Entwicklungszyklen warten zu müssen.

Entwicklungskosten zu senken: Diese Plattformen helfen dabei, die Kosten für die App-Entwicklung zu senken, indem sie den Prozess vereinfachen, den Bedarf an großen Entwicklungsteams eliminieren und anpassbare Abonnementpläne anbieten.

Behalten Sie die Kontrolle über die App-Entwicklung: Mit den Plattformen no-code und low-code können auch technisch nicht versierte Gründer den Entwicklungsprozess ihrer App vollständig kontrollieren und auf der Grundlage von Kundenfeedback oder sich entwickelnden Marktanforderungen zeitnah Änderungen und Verbesserungen vornehmen.

Konzentration auf die Kernfunktionen des Unternehmens: Dank der schnellen App-Entwicklung können sich technisch nicht versierte Gründer auf wichtigere Aufgaben wie Produktentwicklung, Kundenakquise und Strategie konzentrieren und die technischen Aspekte an die Tools no-code und low-code delegieren.

Prototypen erstellen und Ideen testen: Die Plattformen No-code und low-code ermöglichen es Gründern, schnell App-Prototypen zu erstellen und zu testen, Nutzerfeedback zu sammeln und ihre App-Ideen zu validieren, ohne viel Zeit und Ressourcen in die vollständige Entwicklung zu investieren.

Verständnis von No-Code und Low-Code-Entwicklung

Auch wenn die Entwicklungsplattformen no-code und low-code manchmal synonym verwendet werden, ist es wichtig, ihre Unterschiede und potenziellen Vorteile für technisch nicht versierte Gründer zu verstehen.

No-Code Entwicklung

No-code Entwicklungsplattformen (NCDPs) ermöglichen es Benutzern, Anwendungen zu erstellen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. NCDPs bieten visuelle Drag-and-Drop-Oberflächen und vordefinierte Vorlagen für das Design und die Entwicklung von Anwendungen, die es auch technisch nicht versierten Gründern leicht machen, voll funktionsfähige Anwendungen zu erstellen, ohne dass sie Entwickler oder Programmierkenntnisse benötigen. No-code Plattformen haben die App-Entwicklung demokratisiert und ermöglichen es mehr Menschen, ihre Ideen zum Leben zu erwecken und die Einstiegshürden in die Welt der Technologie zu senken.

Low-Code-Entwicklung

Low-code Entwicklungsplattformen (LCDPs) hingegen vereinfachen den App-Entwicklungsprozess, indem sie die Menge des erforderlichen Codes minimieren, erfordern aber oft immer noch ein grundlegendes Verständnis der Codierungsprinzipien. Bei low-code Plattformen werden benutzerfreundliche Schnittstellen und vorgefertigte Komponenten für die Erstellung von Anwendungen verwendet, während die Benutzer bei Bedarf immer noch die Möglichkeit haben, eigenen Code zu schreiben, was mehr Flexibilität und Kontrolle über den Entwicklungsprozess bietet. Low-code Plattformen richten sich an nicht-technische Gründer, die über einige Codierungserfahrung verfügen, oder an Entwickler, die die Effizienz steigern und manuelle Codierungsaufgaben minimieren möchten.

Sowohl die no-code als auch die low-code Entwicklungsplattformen ermöglichen nicht-technischen Gründern die Erstellung komplexer, skalierbarer Anwendungen mithilfe visueller Tools und vorgefertigter Komponenten. Die Wahl zwischen den beiden Plattformen hängt von den spezifischen Anforderungen, den technischen Fähigkeiten und dem gewünschten Grad der Anpassbarkeit der Anwendung ab.

Schlüsselkomponenten von Plattformen für die schnelle Anwendungsentwicklung

Es gibt mehrere Schlüsselfunktionen, auf die nicht-technische Gründer bei der Bewertung von Plattformen zur schnellen Anwendungsentwicklung achten sollten. Diese Komponenten gewährleisten Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit und effektive Integration und ermöglichen so einen nahtlosen und effizienten Entwicklungsprozess für Anwendungen.

Visuelle Entwicklungsumgebungen: Eine benutzerfreundliche Oberfläche ( drag-and-drop ) bietet nicht-technischen Gründern eine intuitive Möglichkeit, ihre Anwendungen zu entwerfen und zu entwickeln. In Kombination mit vorgefertigten Vorlagen tragen visuelle Entwicklungsumgebungen zur Rationalisierung der App-Erstellung bei und machen sie auch für Benutzer mit geringer oder gar keiner Entwicklungserfahrung zugänglich.

Eine benutzerfreundliche Oberfläche ( ) bietet nicht-technischen Gründern eine intuitive Möglichkeit, ihre Anwendungen zu entwerfen und zu entwickeln. In Kombination mit vorgefertigten Vorlagen tragen visuelle Entwicklungsumgebungen zur Rationalisierung der App-Erstellung bei und machen sie auch für Benutzer mit geringer oder gar keiner Entwicklungserfahrung zugänglich. Backend- und API-Verwaltung: Die Fähigkeit, Backend-Systeme und APIs zu erstellen und zu verwalten, ist entscheidend für komplexe, skalierbare Anwendungen. Eine starke Rapid-Development-Plattform sollte einfach zu bedienende Tools für das Design von Datenmodellen, die Erstellung von Geschäftslogik und die Verwaltung von APIs bieten endpoints . So können auch technisch nicht versierte Gründer voll funktionsfähige Backend-Systeme ohne umfangreiche Programmierkenntnisse erstellen.

Die Fähigkeit, Backend-Systeme und APIs zu erstellen und zu verwalten, ist entscheidend für komplexe, skalierbare Anwendungen. Eine starke Rapid-Development-Plattform sollte einfach zu bedienende Tools für das Design von Datenmodellen, die Erstellung von Geschäftslogik und die Verwaltung von APIs bieten . So können auch technisch nicht versierte Gründer voll funktionsfähige Backend-Systeme ohne umfangreiche Programmierkenntnisse erstellen. Flexible Integrationsmöglichkeiten: Um die Funktionalität von Anwendungen zu erweitern, sollten Plattformen verschiedene Integrationen von Drittanbietern für Tools wie CRM, E-Mail-Marketing-Dienste, Analysen und mehr unterstützen. Flexible Integrationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass die App leichter an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Nutzern und Kunden angepasst werden kann, was zu einem verbesserten Erlebnis führt.

Um die Funktionalität von Anwendungen zu erweitern, sollten Plattformen verschiedene Integrationen von Drittanbietern für Tools wie CRM, E-Mail-Marketing-Dienste, Analysen und mehr unterstützen. Flexible Integrationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass die App leichter an die unterschiedlichen Bedürfnisse von Nutzern und Kunden angepasst werden kann, was zu einem verbesserten Erlebnis führt. Skalierbarkeit: Nicht-technische Gründer sollten sich für Plattformen entscheiden, die eine einfache Skalierbarkeit ermöglichen, wenn ihr Unternehmen und ihre Anwendung wachsen. Eine leistungsstarke Plattform für die App-Entwicklung sollte nicht nur effizienten Code generieren, sondern auch Optionen für die Bereitstellung von Anwendungen vor Ort oder in der Cloud bieten und den Nutzern die volle Kontrolle über die Skalierung und Verwaltung von Ressourcen geben.

Nicht-technische Gründer sollten sich für Plattformen entscheiden, die eine einfache Skalierbarkeit ermöglichen, wenn ihr Unternehmen und ihre Anwendung wachsen. Eine leistungsstarke Plattform für die App-Entwicklung sollte nicht nur effizienten Code generieren, sondern auch Optionen für die Bereitstellung von Anwendungen vor Ort oder in der Cloud bieten und den Nutzern die volle Kontrolle über die Skalierung und Verwaltung von Ressourcen geben. Starke Gemeinschaft und Unterstützung: Eine lebendige Community und ein reaktionsschnelles Supportteam sind entscheidende Faktoren für eine reibungslose Benutzererfahrung, insbesondere für technisch nicht versierte Gründer, die möglicherweise Hilfe bei der App-Entwicklung, der Fehlerbehebung und bei bewährten Verfahren benötigen. Der Zugang zu umfangreichen Ressourcen, Tutorials und einem reaktionsschnellen Kundensupport erhöht die Erfolgsaussichten bei der App-Entwicklung.

Durch eine sorgfältige Bewertung dieser wesentlichen Komponenten der Entwicklungsplattformen no-code und low-code können nicht-technische Gründer die richtige Plattform für ihre individuellen App-Entwicklungsanforderungen auswählen.

Die Wahl der richtigen No-Code und Low-Code-Plattform

Die Auswahl der richtigen no-code und low-code Plattform ist für nicht-technische Gründer entscheidend, um erfolgreiche Anwendungen zu entwickeln und zu starten. Es gibt zahlreiche Plattformen mit einzigartigen Funktionen und Möglichkeiten, aber es ist wichtig, eine zu wählen, die am besten zu Ihren Projektanforderungen, Ihrem Budget und Ihren technischen Fähigkeiten passt. Bei der Bewertung der Plattformen no-code und low-code sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen:

Benutzerfreundlichkeit: Stellen Sie sicher, dass die Plattform über eine benutzerfreundliche Oberfläche verfügt und visuelle Tools bereitstellt, die den Entwicklungsprozess vereinfachen. Für nicht technisch versierte Gründer sollte die Lernkurve minimal sein, und die Benutzer sollten in der Lage sein, sich schnell mit der Plattform vertraut zu machen. Skalierbarkeit: Entscheiden Sie sich für eine Plattform, die die Entwicklung skalierbarer Anwendungen erleichtert, Lösungen für hochbelastete Anwendungsfälle bietet und die Ressourcenoptimierung unterstützt. Die Plattform sollte es Ihnen ermöglichen, Anwendungen zu entwickeln, die mit Ihrem Unternehmen wachsen können. Integrationsmöglichkeiten: Die Fähigkeit zur Integration mit gängigen Cloud-Diensten, APIs und anderen Technologien ist für moderne Anwendungen unerlässlich. Wählen Sie eine Plattform, die eine Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten bietet, um nahtlose Verbindungen und den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen und Diensten zu gewährleisten. Preisgestaltung: Prüfen Sie die Preispläne verschiedener Plattformen no-code und low-code und wählen Sie eine aus, die in Ihr Budget passt. Suchen Sie nach Plattformen mit erschwinglichen Preisoptionen und ziehen Sie solche in Betracht, die einen kostenlosen Plan wie den Learn & Explore Plan von AppMaster.io für Test- und Lernzwecke anbieten. Gemeinschaft und Unterstützung: Plattformen mit aktiven Communities, umfassender Dokumentation und reaktionsschnellen Support-Teams sind für technisch nicht versierte Gründer von entscheidender Bedeutung. Wählen Sie eine Plattform mit einem lebendigen Ökosystem, das es Ihnen ermöglicht, Hilfe zu erhalten, zu lernen und mit anderen Benutzern zusammenzuarbeiten. Vor-Ort-Hosting-Optionen: Für Unternehmen, die aus Sicherheits- oder Compliance-Gründen ein Hosting vor Ort benötigen, sollten Sie eine Plattform wählen, die es Ihnen ermöglicht, Anwendungen auf Ihren eigenen Servern zu hosten, wie z. B. die Business- und Enterprise-Abonnementpläne von AppMaster .io.

Abgesehen von der Berücksichtigung dieser Faktoren sollten Sie unbedingt mehrere Plattformen testen und untersuchen, um herauszufinden, welche Ihren Bedürfnissen und Anforderungen am besten entspricht. Melden Sie sich für kostenlose Testversionen an und erkunden Sie die Tools, Ressourcen und Möglichkeiten der einzelnen Plattformen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

AppMaster.io: Eine umfassende No-Code Entwicklungsplattform

AppMaster.io ist eine leistungsstarke No-Code-Entwicklungsplattform, die die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen für technisch nicht versierte Gründer vereinfacht. Sie bietet eine umfassende Reihe von Funktionen, die sie zur idealen Wahl für die Entwicklung skalierbarer, wartbarer und kostengünstiger Lösungen machen. Hier sind einige Vorteile der Verwendung von AppMaster.io für Ihre App-Entwicklungsanforderungen:

Visuelle Entwicklung

AppMasterMit .io können Sie Datenmodelle, Benutzeroberflächen und Geschäftslogik für Ihre Anwendungen visuell erstellen. Es bietet eine drag-and-drop Schnittstelle für die Gestaltung von UI-Komponenten und die visuelle Gestaltung von Geschäftsprozessen, so dass keine umfangreichen Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Schnelle Anwendungserstellung

Mit AppMaster.io können Sie in weniger als 30 Sekunden Quellcode generieren, Anwendungen kompilieren, Tests durchführen, Docker-Container packen und Lösungen in der Cloud bereitstellen. Dadurch wird der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung und Aktualisierung von Anwendungen erheblich reduziert.

Eliminierung technischer Schulden

AppMaster.io generiert Anwendungen von Grund auf neu, wenn Anforderungen geändert werden. So wird sichergestellt, dass keine technischen Schulden entstehen, und es entstehen wartbare und optimierte Lösungen.

Skalierbare und leistungsstarke Anwendungen

AppMaster.io generiert zustandslose Backend-Anwendungen in der Programmiersprache Go, was zu einer hervorragenden Leistung und Skalierbarkeit führt. Dadurch eignet sich .io für hochbelastete Anwendungsfälle und Unternehmensszenarien.

Native Entwicklung mobiler Anwendungen

Entwerfen und erstellen Sie native mobile Anwendungen für iOS und Android mit den visuellen Tools von AppMaster.io für die Erstellung von Benutzeroberflächen und Geschäftslogik. So können Sie funktionsreiche, plattformspezifische mobile Anwendungen erstellen, die für eine Vielzahl von Geräten geeignet sind.

Integration und API-Verwaltung

AppMaster.io bietet Unterstützung für REST API und WSS endpoint und ermöglicht die nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Cloud-Diensten und -Technologien. Außerdem generiert es automatisch Swagger (OpenAPI)-Dokumentation für Server endpoints und Skripte zur Migration von Datenbankschemata.

Preisgestaltung und Abonnementpläne

Mit mehreren Preisoptionen, einschließlich eines kostenlosen Learn & Explore-Plans, ist AppMaster.io für verschiedene Budgets und Bedürfnisse geeignet. Die flexiblen Abonnementpläne machen die App-Entwicklung für Startups und Unternehmen gleichermaßen zugänglich.

Die schnelle App-Entwicklung mit den Lösungen von no-code und low-code ermöglicht es auch technisch nicht versierten Gründern, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse erfolgreiche Anwendungen zu erstellen und zu starten. AppMaster Die umfassende Plattform no-code von .io bietet eine wertvolle Option zur Vereinfachung des Entwicklungsprozesses und zur Erstellung hochwertiger, skalierbarer und wartbarer Anwendungen für das Wachstum Ihres Unternehmens.