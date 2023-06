Warum Ihr Unternehmen ein individuelles CRM benötigt

Lösungen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) sind für Unternehmen, die ihre Kundeninteraktionen rationalisieren, Leads verwalten und wichtige Aktivitäten nachverfolgen wollen, unerlässlich. CRM-Produkte von der Stange erfüllen jedoch nicht immer die speziellen Anforderungen Ihres Unternehmens, was zu Ineffizienz, hohen Kosten und eingeschränkter Flexibilität führen kann.

Durch die Implementierung eines maßgeschneiderten CRM können Sie die Lösung genau auf Ihre geschäftlichen Anforderungen zuschneiden und so sicherstellen, dass Sie über die optimalen Tools zur Verwaltung Ihrer Kundeninteraktionen und zur Maximierung der Mitarbeiterproduktivität verfügen. Einige Gründe, warum Ihr Unternehmen die Investition in ein individuelles CRM-System in Betracht ziehen sollte, sind:

Unvergleichliche Flexibilität: Die Auslagerung von CRM-Lösungen kann Einschränkungen mit sich bringen, die die Skalierbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens beeinträchtigen können. Mit einem benutzerdefinierten CRM-System können Sie Tools erstellen und ändern, die speziell auf Ihre Unternehmensziele zugeschnitten sind, so dass Sie den Branchentrends und Kundenbedürfnissen immer einen Schritt voraus sind.

Nahtlose Integration: CRM-Systeme von der Stange bieten möglicherweise keine zuverlässige Integration in Ihre vorhandene Technologie, was zu Datensilos und unzusammenhängenden Arbeitsabläufen führt. Durch die Entwicklung eines benutzerdefinierten CRM-Systems können Sie es problemlos in Ihre internen Tools integrieren, wodurch Kompatibilität gewährleistet und eine nahtlose Arbeitsumgebung gefördert wird.

Geringere langfristige Kosten: Die Anfangsinvestition für die Entwicklung eines individuellen CRM-Systems kann zwar höher sein als der Kauf einer vorgefertigten Lösung, aber die langfristigen Kosteneinsparungen können erheblich sein. Generische CRM-Lösungen erfordern oft teure Lizenzen, laufende Abonnementgebühren und eine Reihe von versteckten Kosten für Support, Skalierung und Anpassung. Mit einem maßgeschneiderten CRM können Sie diese Ausgaben vermeiden und Ihre Ressourcen auf andere Aspekte Ihres Unternehmens konzentrieren.

Die Vorteile einer kundenspezifischen CRM-Lösung

Die Implementierung einer benutzerdefinierten CRM-Lösung bringt verschiedene Vorteile für Unternehmen mit sich, darunter die folgenden:

Erhöhte Mitarbeiterproduktivität: Maßgeschneiderte CRM-Systeme geben Ihrem Team die Werkzeuge an die Hand, die es braucht, um sich auf einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten. Durch die Zentralisierung von Kundeninteraktionen, die Rationalisierung von Prozessen und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben können die Mitarbeiter effizienter arbeiten und ihre Anstrengungen auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren.

Verbessertes Kundenbeziehungsmanagement: Ein gut durchdachtes CRM-System ermöglicht es Ihrem Team, Kundeninteraktionen effektiv zu verwalten, indem es die Kommunikation verfolgt, Daten speichert und Muster erkennt. Dies führt zu gezielteren und individuelleren Interaktionsstrategien, die letztendlich die Kundenzufriedenheit und -treue verbessern.

Bessere Kontrolle und Sicherheit: Die Entwicklung eines maßgeschneiderten CRM gewährleistet, dass Ihre sensiblen Kundendaten sicher gespeichert und verwaltet werden, wodurch das Risiko von Datenschutzverletzungen minimiert wird und die Branchenstandards eingehalten werden. Im Gegensatz zu CRM-Produkten von der Stange bieten benutzerdefinierte Lösungen eine bessere Kontrolle über die Datennutzung und die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen.

Die Entwicklung eines maßgeschneiderten CRM gewährleistet, dass Ihre sensiblen Kundendaten sicher gespeichert und verwaltet werden, wodurch das Risiko von Datenschutzverletzungen minimiert wird und die Branchenstandards eingehalten werden. Im Gegensatz zu CRM-Produkten von der Stange bieten benutzerdefinierte Lösungen eine bessere Kontrolle über die Datennutzung und die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen. Kontinuierliche Verbesserung und Skalierbarkeit: Maßgeschneiderte CRM-Lösungen ermöglichen kontinuierliche Aktualisierungen und Wartung, so dass sich Unternehmen weiterentwickeln und an veränderte Kundenbedürfnisse und Markttrends anpassen können. Dies bedeutet, dass Ihr CRM kontinuierlich optimiert werden kann, um die Produktivität und Effizienz zu maximieren und gleichzeitig zukünftiges Wachstum zu unterstützen.

Wichtige Funktionen, die Ihr individuelles CRM enthalten sollte

Ein gut konzipiertes CRM-System sollte auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sein. Es gibt jedoch einige Schlüsselfunktionen, die in jeder kundenspezifischen CRM-Lösung berücksichtigt werden sollten:

Kontaktmanagement: Das Herzstück Ihres CRM-Systems ist die Möglichkeit, Kundendaten zu speichern und zu verwalten. Ein benutzerdefiniertes CRM sollte den einfachen Zugriff auf und die Verwaltung von Kundeninformationen ermöglichen, einschließlich Kontaktdaten, Präferenzen und Interaktionen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr individuelles CRM über Funktionen für den Datenimport/-export und die Kontaktsegmentierung verfügt, um Ihre Marketing- und Vertriebsbemühungen zu rationalisieren. Lead-Management: Ihr CRM sollte Ihnen helfen, Leads zu verwalten und sie effizient durch die Vertriebskette zu leiten. Dazu gehören die Nachverfolgung von Lead-Quellen, das Sammeln wichtiger Erkenntnisse aus Verhaltensdaten und die automatische Zuweisung von Leads an Vertriebsmitarbeiter. Ein benutzerdefiniertes CRM ermöglicht es Ihnen, eine auf Ihren Vertriebsprozess zugeschnittene Pipeline zu erstellen, die problemlos an die Entwicklung Ihres Unternehmens angepasst werden kann. Verwaltung der Vertriebs-Pipeline: Die Visualisierung Ihrer Vertriebspipeline ist entscheidend für das Verständnis und die effektive Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses. Benutzerdefinierte CRM-Lösungen sollten anpassbare Pipeline-Stufen, Echtzeit-Verfolgung von Geschäften und dynamische Berichte enthalten, um eine bessere Übersicht und Kontrolle zu ermöglichen. Aufgabenverwaltung: Das Zeitmanagement spielt eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Mitarbeiterproduktivität. Ein benutzerdefiniertes CRM sollte über umfassende Aufgabenverwaltungsfunktionen wie Erinnerungen, Benachrichtigungen und Aufgabendelegierung verfügen, damit Ihr Team organisiert und effizient bleibt. Kampagnenmanagement: Marketing-Kampagnen sind das Herzstück Ihres Unternehmens und sorgen für neue Kundenkontakte und letztlich für mehr Umsatz. Ihr individuelles CRM sollte die Erstellung, Planung, Nachverfolgung und Berichterstattung von Kampagnen unterstützen und gleichzeitig eine nahtlose Kommunikation zwischen Marketing- und Vertriebsteams gewährleisten, um maximale Effizienz zu gewährleisten. Berichte und Analysen: Ein leistungsfähiges, individuelles CRM sollte Echtzeit-Einsichten und -Analysen bieten, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Dazu gehören anpassbare Dashboards für die Verfolgung von KPIs, detaillierte Berichte für verschiedene Geschäftsfunktionen und interaktive Datenvisualisierungstools für eine gründliche Analyse. Mobiler Zugang: In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist der mobile Zugriff auf Ihr CRM unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Maßgeschneiderte CRM-Lösungen sollten ein responsives Design bieten, das es den Mitarbeitern ermöglicht, jederzeit und von jedem Ort aus über ihre mobilen Geräte auf Kundendaten zuzugreifen und Aufgaben zu verwalten. Anpassbare Dashboards: Unterschiedliche Teams und Funktionen benötigen für ihre täglichen Aufgaben möglicherweise unterschiedliche Informationen. Stellen Sie sicher, dass Ihr individuelles CRM die Erstellung von anpassbaren Dashboards und Berichten ermöglicht, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Teams und jeder einzelnen Person in Ihrem Unternehmen zugeschnitten sind.

Erste Schritte: Planung Ihres benutzerdefinierten CRM

Bevor Sie mit der Erstellung Ihres individuellen CRM beginnen, ist ein gut strukturierter Planungsprozess unerlässlich. In dieser Phase wird das Fundament definiert, auf dem Ihr CRM-System aufgebaut wird, um sicherzustellen, dass es Ihren geschäftlichen Anforderungen und Zielen gerecht wird. Im Folgenden finden Sie einige Schritte, die Ihnen bei der Planung Ihres individuellen CRM helfen:

Definieren Sie Ihre geschäftlichen Ziele und Vorgaben: Bestimmen Sie zunächst die Hauptziele, die Sie mit der Implementierung einer maßgeschneiderten CRM-Lösung verfolgen. Dazu könnte die Verbesserung der Leistung des Vertriebsteams, die Zentralisierung von Kundendaten, die Automatisierung von Arbeitsabläufen oder die Verbesserung der Kundenbindung gehören. Analysieren Sie die aktuellen Prozesse und Problembereiche: Überprüfen Sie die bestehenden Prozesse in Ihrem Unternehmen, um deren Stärken und Schwächen zu verstehen. Ermitteln Sie Schmerzpunkte, Ineffizienzen und Bereiche, in denen ein CRM die Prozesse rationalisieren, Aufgaben automatisieren oder die Zusammenarbeit zwischen Teams verbessern kann. Identifizieren Sie die wichtigsten Interessengruppen: Beziehen Sie alle relevanten Interessengruppen in den Planungsprozess ein. Dazu können Vertreter aus Vertrieb, Marketing, Kundenbetreuung und Management gehören. Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen aller Beteiligten bei der Definition der CRM-Funktionalitäten berücksichtigt werden. Ermitteln Sie die erforderlichen CRM-Funktionen: Erstellen Sie auf der Grundlage Ihrer Analyse eine Liste der wesentlichen CRM-Funktionen und -Fähigkeiten. Diese kann von der Kontakt- und Lead-Verwaltung bis hin zur Marketing-Automatisierung, der Verfolgung der Vertriebspipeline und der Berichterstattung reichen. Vergessen Sie nicht, die Funktionen nach ihrem Einfluss auf Ihre Geschäftsziele zu priorisieren. Legen Sie Zeitplan und Budget für die Implementierung fest: Legen Sie einen Zeitplan für den CRM-Entwicklungsprozess fest und stellen Sie ein Budget bereit, das die Softwareentwicklung, die Mitarbeiterschulung und die laufende Wartung abdeckt. Berücksichtigen Sie dabei auch unerwartete Kosten, die während des Implementierungsprozesses entstehen können.

Sobald Sie einen gut definierten Plan haben, können Sie mit der Entwicklung Ihres individuellen CRM beginnen.

Erstellen eines benutzerdefinierten CRM mit der AppMaster Plattform

Die Erstellung eines benutzerdefinierten CRM ist dank Low-Code- und No-Code-Plattformen wie AppMaster immer einfacher geworden. Diese Plattformen vereinfachen den Entwicklungsprozess, indem sie es Ihnen ermöglichen, leistungsstarke CRM-Lösungen zu erstellen, ohne dass Sie über Programmierkenntnisse verfügen müssen. Hier erfahren Sie, wie Sie mit AppMaster ein individuelles CRM erstellen:

Melden Sie sich für ein AppMaster Konto an: Erstellen Sie Ihr kostenloses Konto. Wählen Sie ein passendes Abonnement, das Ihren Anforderungen entspricht, von Learn & Explore bis Enterprise. Erstellen Sie ein Projekt: Sobald Sie eingeloggt sind, erstellen Sie ein neues Projekt mit dem visuellen Editor von AppMaster . Verwenden Sie die vorgefertigten Vorlagen und Komponenten als Ausgangspunkt, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und entwerfen Sie Ihr CRM von Grund auf. Gestalten Sie die Benutzeroberfläche: Nutzen Sie die Drag-and-Drop-Oberfläche von AppMaster , um eine benutzerfreundliche und visuell ansprechende Benutzeroberfläche für Ihr individuelles CRM zu erstellen. Fügen Sie wesentliche Elemente und Anpassungen hinzu, die Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen entsprechen. Definieren Sie das Datenmodell und die Geschäftslogik: Richten Sie das Datenmodell Ihres CRM ein, indem Sie das Datenbankschema visuell erstellen, Beziehungen definieren und die Geschäftslogik mit dem Business Process (BP) Designer von AppMaster skizzieren. Konfigurieren Sie das Backend, die REST-API und WSS endpoints , um Ihre CRM-Daten effektiv zu verwalten. Testen Sie Ihr CRM und stellen Sie es bereit: Nach Abschluss des Design- und Entwicklungsprozesses testen Sie Ihr individuelles CRM, um sicherzustellen, dass es wie erwartet funktioniert. Ermitteln Sie etwaige Probleme, nehmen Sie notwendige Anpassungen vor und überarbeiten Sie das Design nach Bedarf. Wenn Sie mit der Leistung des CRM zufrieden sind, stellen Sie die Anwendung in der Cloud bereit oder holen Sie sich die Binärdateien für das Hosting vor Ort.

Mit AppMaster sind Sie in der Lage, ein voll funktionsfähiges, auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnittenes CRM zu erstellen und dabei Zeit und Ressourcen zu sparen.

Integrieren Sie Ihr CRM in bestehende Systeme

Um das Potenzial Ihres individuellen CRM zu maximieren, ist es wichtig, es in andere Softwareanwendungen zu integrieren, die in Ihrem Unternehmen verwendet werden. Ein integriertes System ermöglicht es Ihnen, Arbeitsabläufe zu straffen, Aufgaben zu automatisieren und Mitarbeitern eine einheitliche Plattform für den Zugriff und die Verwaltung von Kundendaten zu bieten. Im Folgenden finden Sie einige Tipps zur Integration Ihres benutzerdefinierten CRM in bestehende Systeme:

Identifizieren Sie die Integrationspunkte: Bestimmen Sie, welche Systeme in Ihr individuelles CRM integriert werden müssen, z. B. Marketingautomatisierungsplattformen, ERP-Systeme und Kommunikationstools. Ermitteln Sie, welche Daten und Funktionen von den integrierten Systemen gemeinsam genutzt werden müssen. Nutzen Sie integrierte Konnektoren oder APIs: Prüfen Sie, ob Ihre CRM-Plattform oder andere integrierte Systeme integrierte Konnektoren für eine nahtlose Integration bieten. Ist dies nicht der Fall, sollten Sie die Entwicklung benutzerdefinierter APIs unter Verwendung der von AppMaster erstellten API-Dokumentation in Betracht ziehen oder Integrationsdienste von Drittanbietern in Anspruch nehmen. Sorgen Sie für Datenkonsistenz: Beurteilen Sie die Datenformate und -strukturen, die von jedem angeschlossenen System verwendet werden. Implementieren Sie Techniken zur Datenzuordnung und -umwandlung, um die Konsistenz und Integrität über alle integrierten Plattformen hinweg zu gewährleisten. Wahrung von Sicherheit und Datenschutz: Stellen Sie bei der Integration von Systemen sicher, dass alle Datenübertragungen verschlüsselt sind und Zugangskontrollen zum Schutz sensibler Kundeninformationen vorhanden sind. Überprüfen Sie die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen, z. B. GDPR. Überwachen und pflegen Sie Integrationen: Überwachen Sie regelmäßig die Leistung und Funktionalität der integrierten Systeme. Identifizieren Sie mögliche Probleme oder Engpässe und implementieren Sie Verbesserungen, um eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Durch die Integration Ihres benutzerdefinierten CRM mit anderen Systemen können Sie die Abläufe in Ihrem Unternehmen effektiv rationalisieren, so dass sich die Mitarbeiter auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können und die Gesamtproduktivität verbessert wird.

Mitarbeiterschulung und -akzeptanz

Eine erfolgreiche CRM-Implementierung hängt von einer hohen Akzeptanz bei den Mitarbeitern und einer effektiven Schulung ab. Umfassende Schulungen vermitteln Ihrem Team die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um das CRM effizient zu nutzen und die Produktivität zu maximieren. Im Folgenden finden Sie einige praktische Strategien, die eine reibungslose Schulung und Akzeptanz der Mitarbeiter gewährleisten:

Bieten Sie maßgeschneiderte Trainingsprogramme an

Jede Rolle in Ihrem Unternehmen kann das CRM anders nutzen, je nach den spezifischen Aufgaben und Anforderungen der jeweiligen Position. Maßgeschneiderte Trainingsprogramme, die auf jede Rolle zugeschnitten sind, stellen sicher, dass jeder die für seine Aufgabe relevanten Merkmale und Funktionen erlernt. Dieser gezielte Ansatz macht die Schulung effizienter und nützlicher für Ihre Mitarbeiter.

Verwenden Sie Beispiele aus der Praxis

Zeigen Sie die Vorteile Ihres individuellen CRM anhand von Beispielen aus der Praxis, die auf den täglichen Aufgaben und Herausforderungen Ihrer Mitarbeiter basieren. Indem Sie zeigen, wie das CRM zur Lösung von Problemen und zur Rationalisierung von Prozessen beitragen kann, werden Ihre Mitarbeiter den Wert des Systems eher verstehen und schätzen.

Endbenutzer in den Entwicklungsprozess einbeziehen

Die Einbeziehung der Endbenutzer in den Entwicklungsprozess führt nicht nur zu einer effektiveren CRM-Lösung, sondern fördert auch die Akzeptanz und die Eigenverantwortung der Mitarbeiter für das System. Indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, Ideen, Vorschläge und Rückmeldungen einzubringen, schaffen Sie ein Gefühl der Eigenverantwortung und ein berechtigtes Interesse am Erfolg des CRM.

Kontinuierliche Unterstützung anbieten

Bieten Sie nach der Erstimplementierung fortlaufende Schulungen und Support an, um alle Aktualisierungen, neuen Funktionen oder Änderungen an Ihrem CRM abzudecken. Die Einrichtung eines Supportsystems, wie z. B. ein Helpdesk oder ein spezieller CRM-Experte in Ihrem Team, erleichtert es Ihren Mitarbeitern, bei Bedarf Unterstützung zu erhalten, um ihre Produktivität zu erhalten.

Implementierung einer klaren Change-Management-Strategie

Jede bedeutende Veränderung im Unternehmen, wie z. B. die Einführung eines neuen benutzerdefinierten CRM, muss sorgfältig verwaltet werden, um den Erfolg sicherzustellen. Entwickeln Sie einen klaren Change-Management-Plan, der die Vorteile des CRM kommuniziert, Erwartungen und Meilensteine festlegt und die notwendigen Ressourcen für einen reibungslosen Übergang bereitstellt.

Überwachung und Optimierung Ihres maßgeschneiderten CRM

Sobald Ihr individuelles CRM-System in Betrieb ist, ist es wichtig, seine Leistung zu überwachen, Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln und das System zu optimieren, damit es Ihren geschäftlichen Anforderungen besser gerecht wird. Im Folgenden finden Sie einige Strategien zur Pflege und Verbesserung Ihres CRM:

Überprüfen Sie CRM-Metriken und KPIs

Analysieren Sie regelmäßig CRM-Daten, um die Effektivität Ihrer individuellen Lösung zu bewerten. Definieren Sie Key Performance Indicators (KPIs), die mit Ihren Geschäftszielen übereinstimmen, und verfolgen Sie diese Kennzahlen im Laufe der Zeit, um Trends zu erkennen, potenzielle Probleme zu identifizieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken.

Sammeln Sie Mitarbeiter-Feedback

Ihre Mitarbeiter sind diejenigen, die das CRM-System täglich nutzen. Ihr Feedback ist daher von unschätzbarem Wert für die laufende Optimierung. Fördern Sie eine offene Kommunikation und schaffen Sie Gelegenheiten für Ihre Mitarbeiter, ihre Gedanken, Ideen und Bedenken zum CRM-System mitzuteilen. Anhand dieses Feedbacks können Sie Änderungen priorisieren und das CRM-System so verbessern, dass es den Bedürfnissen Ihres Teams besser entspricht.

Bleiben Sie über Branchentrends auf dem Laufenden

Die Welt der Technologie, einschließlich CRM-Lösungen, entwickelt sich ständig weiter. Behalten Sie die Branchentrends und bewährten Verfahren im Auge, um sicherzustellen, dass Ihr individuelles CRM auf dem neuesten Stand und auf dem Markt wettbewerbsfähig bleibt. Integrieren Sie modernste Funktionen, rationalisieren Sie Prozesse und übernehmen Sie bei Bedarf neue Strategien, damit Ihr CRM relevant und effektiv bleibt.

Verbessern und entwickeln Sie Ihr CRM kontinuierlich weiter

Ein individuelles CRM ist keine einmalige Investition, sondern eine langfristige Verpflichtung zur Verbesserung und zum Wachstum. Überprüfen Sie regelmäßig die Leistung Ihres CRM, beziehen Sie das Feedback Ihrer Mitarbeiter ein, implementieren Sie neue Funktionen und optimieren Sie Ihr System, um Ihre sich ändernden Geschäftsanforderungen zu unterstützen. Indem Sie flexibel und reaktionsschnell bleiben, können Sie das Beste aus Ihrer CRM-Investition machen und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter auf ein neues Niveau heben.

No-Code-Plattformen wie AppMaster bieten eine benutzerfreundliche Möglichkeit, Änderungen und Aktualisierungen an Ihrem benutzerdefinierten CRM schnell vorzunehmen, ohne dass Sie über Programmierkenntnisse verfügen müssen. Durch den Einsatz einer solchen Plattform können Sie Ihre CRM-Lösung schnell aktualisieren, ohne auf externe Entwickler zurückgreifen oder viel Zeit und Ressourcen in die Entwicklung investieren zu müssen.

Messen Sie die Auswirkungen auf die Mitarbeiterproduktivität

Überwachen Sie, wie sich das benutzerdefinierte CRM auf die Mitarbeiterproduktivität auswirkt, um sicherzustellen, dass es seine Ziele erreicht. Vergleichen Sie die Leistung vor und nach der CRM-Implementierung, analysieren Sie die Daten, und passen Sie Ihre CRM-Strategie bei Bedarf an. Die Bewertung der Auswirkungen Ihres CRM auf die Produktivität hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen und eine positive Investitionsrendite zu erzielen. Abschließend lässt sich sagen, dass eine hohe Mitarbeiterakzeptanz und eine kontinuierliche Verbesserung Ihres maßgeschneiderten CRM eine kontinuierliche Schulung, Unterstützung und Optimierung erfordert.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team für die Nutzung des CRM gut gerüstet ist, binden Sie die Endbenutzer in den Entwicklungsprozess ein und nutzen Sie Analysen und Feedback zur Verbesserung des Systems. Indem Sie flexibel und reaktionsschnell bleiben, können Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter maximieren und das Beste aus Ihrer Investition in ein individuelles CRM herausholen.