تنمو مع AppMaster.
كن شريكنا
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

لا يوجد كود لقادة التكنولوجيا

يوفر AppMaster طريقة سهلة لتطوير التطبيقات بدون تشفير ، وأتمتة مهام سير العمل ودمجها في مشهد تكنولوجيا المعلومات - كل ذلك دون الحاجة إلى المساومة على الأمان.

جرب الآن مجانا احجز عرضًا تجريبيًا
لا يوجد كود لقادة التكنولوجيا

تسريع التحول الرقمي باستخدام AppMaster

لقد تغير العالم. أصبح التحول الرقمي الآن ضرورة إستراتيجية لكل شركة لتظل قادرة على المنافسة. و AppMaster هنا لمساعدتك في ذلك.

قاعدة للاستراتيجية
قاعدة للاستراتيجية
يزيد AppMaster من سرعة أنظمة تكنولوجيا المعلومات من خلال تمكينها من إنشاء تطبيقات أسرع 10 مرات دون كتابة أي رمز. تزداد المرونة ويمكن للقادة التركيز على القضايا المهمة.
مرنة للتغييرات
مرنة للتغييرات
يساعد AppMaster على التقاط التغيير بأسرع ما يمكن في عالم ديناميكي ، مما يسمح للقادة بالتركيز على تنفيذ استراتيجيتهم. السرعة والرشاقة تميز الأعمال عن المنافسة.
عائد استثمار لا مثيل له
عائد استثمار لا مثيل له
لا يوجد رمز يتيح الأتمتة بسرعة أكبر. بالنسبة للقادة ، فإن هذا يحدث فرقًا كبيرًا حيث أن كل ساعة يتم توفيرها في العمليات اليدوية تقلل من تكاليف التطوير وتحسن عائد الاستثمار.
كل الأدوات المطلوبة

الحل الوحيد المستند إلى البيانات الذي تحتاجه!

AppMaster هو المزود الرائد لبرامج تطوير المؤسسات بدون رمز للمشاركة المتنقلة وحلول التعاون. نحن نجعل التحول الرقمي!

أمان على مستوى المؤسسة

أمان على مستوى المؤسسة

يضمن AppMaster التحكم المناسب في كل مرحلة ، بما في ذلك تطوير التطبيق والإصدار والاستضافة والصيانة.

سد فجوة تكنولوجيا المعلومات

سد فجوة تكنولوجيا المعلومات

يساعد AppMaster قادة تكنولوجيا المعلومات على معالجة مشكلة تراكم تكنولوجيا المعلومات المتزايدة باستمرار من خلال تمكين مستخدمي الأعمال من إنشاء التطبيقات بأنفسهم.

تسريع التغيير الرقمي

تسريع التغيير الرقمي

يمكن تطوير التطبيقات بشكل أسرع بعشر مرات وتوفر المرونة لاستيعاب أي تغييرات في متطلبات العمل في أي وقت.

ابتكار قابل للتطوير

ابتكار قابل للتطوير

يمكن حل العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً للعثور على مطورين محترفين وتوظيفهم وتوظيفهم بسهولة من خلال الاستفادة من عدم وجود رمز.

نبني للمستقبل

نبني للمستقبل

تعد صيانة التطبيقات وتعديلها بناءً على متطلبات العمل المتطورة أسهل مما تتخيل.

كن المحفز

كن المحفز

كن المحفز في الأعمال التجارية التي تأخذ في الاعتبار كل جانب من جوانب البيئة الرقمية للتحكم في العمليات والأفراد والبيانات المرتبطة بها.

discuss ico

يبدأ مستقبل العمليات بـ AppMaster!

باستخدام AppMaster، يمكنك إدارة إدارة الأعمال والعمليات من أداة مخصصة واحدة. لا تأخذ كلمتنا فقط - تعرف على المزيد حول كيف سيساعدك AppMaster على تحسين عملك اليوم! ⁣

املأ النموذج أو راسلنا على البريد الإلكتروني [email protected]