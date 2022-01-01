لا يوجد كود لقادة التكنولوجيا

عائد استثمار لا مثيل له

لا يوجد رمز يتيح الأتمتة بسرعة أكبر. بالنسبة للقادة ، فإن هذا يحدث فرقًا كبيرًا حيث أن كل ساعة يتم توفيرها في العمليات اليدوية تقلل من تكاليف التطوير وتحسن عائد الاستثمار.