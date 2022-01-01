لا يوجد كود لقادة التكنولوجيا

يوفر AppMaster طريقة سهلة لتطوير التطبيقات بدون تشفير ، وأتمتة مهام سير العمل ودمجها في مشهد تكنولوجيا المعلومات - كل ذلك دون الحاجة إلى المساومة على الأمان.
لقد تغير العالم. أصبح التحول الرقمي الآن ضرورة إستراتيجية لكل شركة لتظل قادرة على المنافسة. و AppMaster هنا لمساعدتك في ذلك.
AppMaster هو المزود الرائد لبرامج تطوير المؤسسات بدون رمز للمشاركة المتنقلة وحلول التعاون. نحن نجعل التحول الرقمي!
يضمن AppMaster التحكم المناسب في كل مرحلة ، بما في ذلك تطوير التطبيق والإصدار والاستضافة والصيانة.
يساعد AppMaster قادة تكنولوجيا المعلومات على معالجة مشكلة تراكم تكنولوجيا المعلومات المتزايدة باستمرار من خلال تمكين مستخدمي الأعمال من إنشاء التطبيقات بأنفسهم.
يمكن تطوير التطبيقات بشكل أسرع بعشر مرات وتوفر المرونة لاستيعاب أي تغييرات في متطلبات العمل في أي وقت.
يمكن حل العملية التي تستغرق وقتًا طويلاً للعثور على مطورين محترفين وتوظيفهم وتوظيفهم بسهولة من خلال الاستفادة من عدم وجود رمز.
تعد صيانة التطبيقات وتعديلها بناءً على متطلبات العمل المتطورة أسهل مما تتخيل.
كن المحفز في الأعمال التجارية التي تأخذ في الاعتبار كل جانب من جوانب البيئة الرقمية للتحكم في العمليات والأفراد والبيانات المرتبطة بها.
باستخدام AppMaster، يمكنك إدارة إدارة الأعمال والعمليات من أداة مخصصة واحدة. لا تأخذ كلمتنا فقط - تعرف على المزيد حول كيف سيساعدك AppMaster على تحسين عملك اليوم!