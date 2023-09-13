في عالم تطوير البرمجيات الحديث، لم يكن ظهور المنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية أمرًا ثوريًا. تعمل هذه المنصات على تمكين الأفراد والمؤسسات من إنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة. Tadabase، لاعب بارز في هذا المجال، هو في طليعة تبسيط تطوير التطبيقات.

تأسست Tadabase في عام 2016 على يد Moe Levine و Hitesh Siddhapura. وكانت رؤيتهم واضحة: إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات من خلال جعلها في متناول الجميع. بدأت Tadabase كحل لمساعدة الشركات على تبسيط عملياتها وإدارة البيانات وإنشاء تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الفريدة.

كيف تعمل قاعدة تاداباس؟

في جوهره، تم تصميم Tadabase لتبسيط رحلة تطوير التطبيق. وإليك كيف يعمل:

نمذجة البيانات: تبدأ قاعدة Tadabase بنمذجة البيانات. يمكن للمستخدمين تحديد هياكل البيانات الخاصة بهم، وإنشاء الجداول والحقول لتمثيل المعلومات التي يريدون إدارتها. هذه الخطوة حاسمة لأنها تشكل أساس التطبيق.

تبدأ قاعدة Tadabase بنمذجة البيانات. يمكن للمستخدمين تحديد هياكل البيانات الخاصة بهم، وإنشاء الجداول والحقول لتمثيل المعلومات التي يريدون إدارتها. هذه الخطوة حاسمة لأنها تشكل أساس التطبيق. الواجهة المرئية: على عكس البرمجة التقليدية، توفر Tadabase واجهة مرئية لبناء واجهة المستخدم (UI). يمكن للمستخدمين تصميم شكل ومظهر تطبيقاتهم من خلال عناصر السحب والإفلات ، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة.

على عكس البرمجة التقليدية، توفر Tadabase واجهة مرئية لبناء واجهة المستخدم (UI). يمكن للمستخدمين تصميم شكل ومظهر تطبيقاتهم من خلال عناصر السحب والإفلات ، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة. الأتمتة: يتيح Tadabase للمستخدمين أتمتة الجوانب المختلفة لتطبيقاتهم. يمكن تكوين أتمتة سير العمل، والإجراءات التي يتم تشغيلها، والاستجابات المستندة إلى الأحداث بشكل مرئي، مما يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي.

يتيح Tadabase للمستخدمين أتمتة الجوانب المختلفة لتطبيقاتهم. يمكن تكوين أتمتة سير العمل، والإجراءات التي يتم تشغيلها، والاستجابات المستندة إلى الأحداث بشكل مرئي، مما يقلل الحاجة إلى التدخل اليدوي. التحكم في وصول المستخدم: الأمان أمر بالغ الأهمية، وتدرك Tadabase ذلك. فهو يوفر آليات للتحكم في وصول المستخدم، مما يسمح للمسؤولين بتحديد من يمكنه الوصول إلى البيانات أو عرضها أو تعديلها داخل التطبيق.

الأمان أمر بالغ الأهمية، وتدرك Tadabase ذلك. فهو يوفر آليات للتحكم في وصول المستخدم، مما يسمح للمسؤولين بتحديد من يمكنه الوصول إلى البيانات أو عرضها أو تعديلها داخل التطبيق. التكامل: يدعم Tadabase عمليات التكامل مع العديد من خدمات وقواعد البيانات التابعة لجهات خارجية. وهذا يضمن أن المستخدمين يمكنهم ربط تطبيقاتهم بالأدوات ومصادر البيانات الأخرى لتحسين الوظائف.

يدعم Tadabase عمليات التكامل مع العديد من خدمات وقواعد البيانات التابعة لجهات خارجية. وهذا يضمن أن المستخدمين يمكنهم ربط تطبيقاتهم بالأدوات ومصادر البيانات الأخرى لتحسين الوظائف. النشر: بمجرد إنشاء التطبيق، يسهل Tadabase النشر السهل. يمكن للمستخدمين نشر تطبيقاتهم على الويب والأجهزة المحمولة ببضع نقرات فقط.

بمجرد إنشاء التطبيق، يسهل Tadabase النشر السهل. يمكن للمستخدمين نشر تطبيقاتهم على الويب والأجهزة المحمولة ببضع نقرات فقط. قابلية التوسع: تسمح بنية Tadabase للتطبيقات بالتوسع بسلاسة مع نمو طلبات المستخدم. وهذا يضمن أن تظل التطبيقات عالية الأداء وسريعة الاستجابة حتى مع زيادة البيانات وتحميل المستخدم.

الميزات الرئيسية لTadabase

يقدم Tadabase مجموعة غنية من الميزات التي تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب بسهولة. تتضمن بعض ميزاته الرئيسية ما يلي:

واجهة السحب والإفلات: يوفر Tadabase واجهة drag-and-drop بديهية لتصميم مخطط قاعدة بيانات التطبيق الخاص بك وواجهة المستخدم. يمكنك إنشاء الجداول وتحديد العلاقات وتصميم النماذج بشكل مرئي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

يوفر Tadabase واجهة بديهية لتصميم مخطط قاعدة بيانات التطبيق الخاص بك وواجهة المستخدم. يمكنك إنشاء الجداول وتحديد العلاقات وتصميم النماذج بشكل مرئي دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. قوالب قابلة للتخصيص: اختر من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي لبدء تطبيقك. قم بتخصيص هذه القوالب لتتناسب مع علامتك التجارية ومتطلباتك الفريدة.

اختر من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي لبدء تطبيقك. قم بتخصيص هذه القوالب لتتناسب مع علامتك التجارية ومتطلباتك الفريدة. أتمتة سير العمل: أتمتة المهام المتكررة وتبسيط عمليات عملك باستخدام أتمتة سير العمل في Tadabase. حدد المشغلات والإجراءات والشروط لإنشاء مسارات عمل فعالة.

أتمتة المهام المتكررة وتبسيط عمليات عملك باستخدام أتمتة سير العمل في Tadabase. حدد المشغلات والإجراءات والشروط لإنشاء مسارات عمل فعالة. مصادقة المستخدم والأذونات: قم بتأمين تطبيقاتك من خلال مصادقة المستخدم والأذونات المستندة إلى الأدوار. التحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات أو عرضها أو تعديلها أو حذفها داخل تطبيقك.

قم بتأمين تطبيقاتك من خلال مصادقة المستخدم والأذونات المستندة إلى الأدوار. التحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات أو عرضها أو تعديلها أو حذفها داخل تطبيقك. التعاون في الوقت الحقيقي: التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الحقيقي. يمكن لعدة مستخدمين العمل على نفس التطبيق في وقت واحد، مما يجعل من السهل إنشاء التطبيقات بشكل جماعي.

التعاون مع أعضاء الفريق في الوقت الحقيقي. يمكن لعدة مستخدمين العمل على نفس التطبيق في وقت واحد، مما يجعل من السهل إنشاء التطبيقات بشكل جماعي. تصور البيانات: قم بإنشاء تصورات ديناميكية للبيانات مثل المخططات والرسوم البيانية للحصول على رؤى من بياناتك. تصور الاتجاهات ومراقبة الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

قم بإنشاء تصورات ديناميكية للبيانات مثل المخططات والرسوم البيانية للحصول على رؤى من بياناتك. تصور الاتجاهات ومراقبة الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. الدعم والمجتمع: يساعدك الوصول إلى موارد الدعم ومنتديات المجتمع في Tadabase على التغلب على التحديات وتحقيق أقصى استفادة من النظام الأساسي.

يساعدك الوصول إلى موارد الدعم ومنتديات المجتمع في Tadabase على التغلب على التحديات وتحقيق أقصى استفادة من النظام الأساسي. التسمية البيضاء: قم بوضع علامة بيضاء على تطبيقاتك باستخدام علامتك التجارية، مما يسمح لك بتقديم تجربة مخصصة بالكامل لمستخدميك.

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من يمكنه استخدام Tadabase؟

تعمل تعدد استخدامات Tadabase على توسيع إمكانية استخدامها لتشمل ملفات تعريف المستخدمين المختلفة، مما يجعلها منصة شاملة لجمهور واسع:

أصحاب الأعمال: يمكن لرجال الأعمال وأصحاب الأعمال الاستفادة من Tadabase لإنشاء أدوات مخصصة تعمل على تبسيط عملياتهم، بدءًا من إدارة المخزون وحتى تتبع علاقات العملاء.

يمكن لرجال الأعمال وأصحاب الأعمال الاستفادة من Tadabase لإنشاء أدوات مخصصة تعمل على تبسيط عملياتهم، بدءًا من إدارة المخزون وحتى تتبع علاقات العملاء. متخصصو تكنولوجيا المعلومات: يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات تسريع تطوير التطبيقات، مما يقلل من تراكم الطلبات من الأقسام الأخرى. يمكنهم تقديم نماذج أولية للحلول بسرعة وتكييفها مع احتياجات العمل المتطورة.

يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات تسريع تطوير التطبيقات، مما يقلل من تراكم الطلبات من الأقسام الأخرى. يمكنهم تقديم نماذج أولية للحلول بسرعة وتكييفها مع احتياجات العمل المتطورة. المطورون: يجد المطورون قيمة في Tadabase كأداة للنماذج الأولية السريعة. فهو يسمح لهم بإنشاء تطبيقات وظيفية بسرعة وتكرارها بناءً على تعليقات المستخدمين. يمكن أن تكون الواجهة المرئية لـ Tadabase مكملاً قيمًا لخبرتهم في البرمجة.

يجد المطورون قيمة في Tadabase كأداة للنماذج الأولية السريعة. فهو يسمح لهم بإنشاء تطبيقات وظيفية بسرعة وتكرارها بناءً على تعليقات المستخدمين. يمكن أن تكون الواجهة المرئية لـ Tadabase مكملاً قيمًا لخبرتهم في البرمجة. المستخدمون غير التقنيين: تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية لـ Tadabase في إمكانية الوصول إليها للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة. يمكن لمحللي الأعمال والمسوقين وغيرهم من المستخدمين غير التقنيين تسخير النظام الأساسي لبناء تطبيقات قوية تلبي متطلباتهم المحددة. تمكنهم واجهة Tadabase البديهية من إنشاء حلول بشكل مستقل.

Tadabase مقابل AppMaster

يعد Tadabase و AppMaster من اللاعبين البارزين في مجال التطوير بدون تعليمات برمجية low-code ، حيث يقدمان مزايا متميزة بناءً على حالات استخدام وتفضيلات محددة.

يعمل AppMaster ، المعروف بتعدد استخداماته، على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات متنوعة، بدءًا من أنظمة الواجهة الخلفية وحتى تطبيقات الويب والهاتف المحمول، دون الحاجة إلى البرمجة التقليدية. يتميز AppMaster بنهجه الفريد في تطوير التطبيقات المرئية، مما يسمح للمستخدمين بتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال بشكل مرئي عبر BP Designer. يمتد هذا إلى إنشاء REST API وWSS Endpoints لتطبيقات الواجهة الخلفية، مما يجعله خيارًا جذابًا للشركات التي تبحث عن حلول شاملة ومتكاملة.

يوفر AppMaster أداة إنشاء واجهة مستخدم قوية drag-and-drop لتطبيقات الويب والقدرة على صياغة منطق عمل معقد لكل مكون باستخدام Web BP Designer. يؤدي هذا المستوى من التحكم الدقيق إلى تطبيقات ويب تفاعلية بالكامل. وبالمثل، توفر المنصة أدوات لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول بواجهة مرئية drag-and-drop.

إحدى ميزات AppMaster المميزة هي عملية النشر المبسطة. بنقرة بسيطة على زر "نشر"، تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وإجراء الاختبارات، ونشرها على السحابة. ويمتد سير العمل السلس هذا إلى التطبيقات الخلفية المكتوبة بلغة Go، وتطبيقات الويب المبنية باستخدام Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول المدعومة بواسطة Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

بينما يعمل Tadabase على تبسيط تطوير التطبيقات، فإن منهج AppMaster الشامل يلبي نطاقًا أوسع من حالات الاستخدام، مما يجعله مناسبًا للحلول على مستوى المؤسسة وسيناريوهات التحميل العالي.

يعد كل من Tadabase و AppMaster منصتين رائعتين في مجال no-code والمساحة low-code. ويعتمد الاختيار بينهما على متطلبات المشروع المحددة، ومستوى خبرة المستخدمين، ونطاق التطوير المتصور.

مع استمرار ثورة no-code والرمز low-code في اكتساب الزخم، تعمل منصات مثل Tadabase و AppMaster على تمكين الأفراد والمؤسسات من تحويل أفكارهم إلى تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير وقوية.