يظهر Glide كلاعب بارز في صناعة تطوير التطبيقات سريعة التطور ، حيث يلبي احتياجات الأفراد والشركات التي تسعى إلى إنشاء تطبيقات قوية دون الخوض في عمليات الترميز المعقدة. تأسست Glide في عام 2018 ، وقد اكتسبت قوة جذب كبيرة كمنصة لا تحتوي على تعليمات برمجية تبسط إنشاء تطبيقات الويب والجوال.

كيف يعمل الانزلاق؟

يعمل Glide على المبدأ الأساسي المتمثل في جعل تطوير التطبيقات في متناول الجميع ، بغض النظر عن خبرتهم في الترميز. تتبنى المنصة نهجًا مرئيًا وبديهيًا ، مما يتيح للمستخدمين تصميم وبناء ونشر التطبيقات من خلال واجهة بسيطة. يعد Glide مناسبًا تمامًا لحالات الاستخدام المتنوعة ، من أدوات الأعمال إلى التطبيقات التي تواجه المستهلك.

يبدأ المستخدمون بتعريف بنية البيانات الخاصة بهم باستخدام جداول البيانات ، والتي تعمل كأساس للتطبيق. يمكنهم بعد ذلك تخصيص واجهة المستخدم والوظائف من خلال تكوين المكونات ومهام سير العمل والتفاعلات. يعمل سحر Glide وراء الكواليس على إنشاء الشفرة المطلوبة تلقائيًا لإضفاء الحيوية على التطبيق ، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على أفكارهم بدلاً من تفاصيل البرمجة المعقدة.

دلائل الميزات

تكامل جداول بيانات Google: ميزة Glide الفريدة هي تكاملها السلس مع جداول بيانات Google. لا يعمل هذا التكامل كمصدر بيانات فحسب ، بل يعمل أيضًا كقاعدة بيانات للتطبيقات. يمكن للمستخدمين الاستفادة من معرفة جداول البيانات لإدارة بيانات التطبيق بكفاءة.

ميزة Glide الفريدة هي تكاملها السلس مع جداول بيانات Google. لا يعمل هذا التكامل كمصدر بيانات فحسب ، بل يعمل أيضًا كقاعدة بيانات للتطبيقات. يمكن للمستخدمين الاستفادة من معرفة جداول البيانات لإدارة بيانات التطبيق بكفاءة. مكونات واجهة المستخدم القابلة للتخصيص: يوفر Glide العديد من مكونات واجهة المستخدم القابلة للتخصيص ، بما في ذلك الأزرار والنماذج والقوائم والصور والمزيد. يمكن تصميم هذه المكونات بسهولة لتتناسب مع العلامة التجارية للتطبيق ووظائفه ، مما يسمح بواجهة تطبيق مخصصة ومصقولة.

يوفر Glide العديد من مكونات واجهة المستخدم القابلة للتخصيص ، بما في ذلك الأزرار والنماذج والقوائم والصور والمزيد. يمكن تصميم هذه المكونات بسهولة لتتناسب مع العلامة التجارية للتطبيق ووظائفه ، مما يسمح بواجهة تطبيق مخصصة ومصقولة. مهام سير العمل المؤتمتة: يمكن للمستخدمين تحديد مهام سير العمل المؤتمتة التي تستجيب لإجراءات المستخدم دون الحاجة إلى الترميز. يمكن أن تتضمن مهام سير العمل هذه إرسال الإشعارات وتحديث البيانات وإطلاق الأحداث وتبسيط تفاعلات المستخدم وعمليات التطبيق.

يمكن للمستخدمين تحديد مهام سير العمل المؤتمتة التي تستجيب لإجراءات المستخدم دون الحاجة إلى الترميز. يمكن أن تتضمن مهام سير العمل هذه إرسال الإشعارات وتحديث البيانات وإطلاق الأحداث وتبسيط تفاعلات المستخدم وعمليات التطبيق. إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية: يتجاوز الإنزلاق تطبيقات الويب من خلال إنشاء تطبيقات محمولة أصلية ، مما يضمن تجربة مستخدم متسقة ومحسّنة عبر أجهزة مختلفة. تلبي هذه الميزة البيئة المتنامية للهواتف المحمولة أولاً.

يتجاوز الإنزلاق تطبيقات الويب من خلال إنشاء تطبيقات محمولة أصلية ، مما يضمن تجربة مستخدم متسقة ومحسّنة عبر أجهزة مختلفة. تلبي هذه الميزة البيئة المتنامية للهواتف المحمولة أولاً. القدرات التعاونية: تسهل Glide التعاون من خلال تمكين العديد من المستخدمين من التعاون في تطوير التطبيق. هذا يعزز العمل الجماعي ويضمن أن أصحاب المصلحة المختلفين يمكنهم المساهمة في عملية إنشاء التطبيق.

تسهل Glide التعاون من خلال تمكين العديد من المستخدمين من التعاون في تطوير التطبيق. هذا يعزز العمل الجماعي ويضمن أن أصحاب المصلحة المختلفين يمكنهم المساهمة في عملية إنشاء التطبيق. الخدمات المتكاملة: يتكامل Glide مع العديد من خدمات الجهات الخارجية ، مما يمكّن المستخدمين من تحسين وظائف التطبيق من خلال دمج ميزات مثل الخرائط وبوابات الدفع وتكامل الوسائط الاجتماعية.

يتكامل Glide مع العديد من خدمات الجهات الخارجية ، مما يمكّن المستخدمين من تحسين وظائف التطبيق من خلال دمج ميزات مثل الخرائط وبوابات الدفع وتكامل الوسائط الاجتماعية. واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام: تتيح واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام في Glide للمستخدمين إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. يتيح ذلك للأفراد من خلفيات مختلفة إنشاء تطبيقات وظيفية وجذابة.

تتيح واجهة السحب والإفلات سهلة الاستخدام في Glide للمستخدمين إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. يتيح ذلك للأفراد من خلفيات مختلفة إنشاء تطبيقات وظيفية وجذابة. تطوير التطبيق السريع: يعمل Glide على تسريع عملية تطوير التطبيق من خلال نهج no-code . يمكن للمستخدمين تصميم التطبيقات وتخصيصها ونشرها بسرعة ، مما يقلل الوقت والموارد المطلوبة عادةً للتطوير التقليدي.

يعمل Glide على تسريع عملية تطوير التطبيق من خلال نهج . يمكن للمستخدمين تصميم التطبيقات وتخصيصها ونشرها بسرعة ، مما يقلل الوقت والموارد المطلوبة عادةً للتطوير التقليدي. تحديثات في الوقت الفعلي: تنعكس أي تغييرات يتم إجراؤها في جداول بيانات Google في الوقت الفعلي داخل التطبيق. تضمن هذه المزامنة في الوقت الفعلي أن تظل بيانات التطبيق محدثة ودقيقة.

تنعكس أي تغييرات يتم إجراؤها في جداول بيانات Google في الوقت الفعلي داخل التطبيق. تضمن هذه المزامنة في الوقت الفعلي أن تظل بيانات التطبيق محدثة ودقيقة. قابلية التوسع: على الرغم من بساطته ، يوفر Glide قابلية التوسع اللازمة للنمو مع تطور متطلبات التطبيق. سواء كان المستخدمون ينشئون تطبيقات بسيطة أو حلولاً أكثر تعقيدًا ، يمكن أن يلبي Glide احتياجاتهم.

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من يمكنه استخدامه؟

تم تصميم منصة Glide's no-code لتكون سهلة الوصول وذات قيمة للعديد من المستخدمين ، بغض النظر عن خلفيتهم التقنية. فيما يلي بعض المجموعات التي يمكنها الاستفادة من استخدام Glide:

رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة: يمكن لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة الاستفادة من Glide لإنشاء تطبيقات تعمل على تبسيط العمليات وإدارة تفاعلات العملاء وتحسين الخدمات بسرعة.

يمكن لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة الاستفادة من Glide لإنشاء تطبيقات تعمل على تبسيط العمليات وإدارة تفاعلات العملاء وتحسين الخدمات بسرعة. المعلمون والطلاب: يعد Glide أداة ممتازة للمعلمين والطلاب الذين يتطلعون إلى تطوير تطبيقات تعليمية تفاعلية أو أدوات إدارة الفصل أو المشروعات التي تتطلب جمع البيانات وتحليلها.

يعد Glide أداة ممتازة للمعلمين والطلاب الذين يتطلعون إلى تطوير تطبيقات تعليمية تفاعلية أو أدوات إدارة الفصل أو المشروعات التي تتطلب جمع البيانات وتحليلها. المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية: يمكن للمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات غير الحكومية استخدام Glide لإنشاء تطبيقات تسهل جهود التوعية والتواصل وجمع البيانات ، مما يساعد في مهامهم.

يمكن للمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات غير الحكومية استخدام Glide لإنشاء تطبيقات تسهل جهود التوعية والتواصل وجمع البيانات ، مما يساعد في مهامهم. المستقلون والمستشارون: يمكن للموظفين المستقلين والمستشارين الاستفادة من Glide لإنشاء تطبيقات مخصصة لعملائهم ، وتعزيز خدماتهم وتقديم حلول فريدة.

يمكن للموظفين المستقلين والمستشارين الاستفادة من Glide لإنشاء تطبيقات مخصصة لعملائهم ، وتعزيز خدماتهم وتقديم حلول فريدة. الشركات الناشئة: يمكن للشركات الناشئة تسريع عملية تطوير MVP (الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق) باستخدام Glide ، مما يسمح لهم باختبار أفكارهم بسرعة وجمع تعليقات المستخدمين.

الانزلاق مقابل AppMaster

لقد أثبت كل من Glide و AppMaster وجودهما من خلال عروض فريدة في عالم تطوير التطبيقات no-code. دعنا نتعمق في الفروق بين هذه المنصات لمساعدتك على اتخاذ قرار مستنير بناءً على احتياجات مشروعك.

يقدم AppMaster مجموعة أدوات قوية وشاملة no-code تغطي مجموعة واسعة من احتياجات تطوير التطبيقات. على عكس العديد من الأنظمة الأساسية الأخرى ، يتجاوز AppMaster سطح إنشاء التطبيقات من خلال تمكين العملاء من تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API وحتى العمليات الخلفية بشكل مرئي. تميزه هذه الإمكانية كمنصة تلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام ، بما في ذلك المؤسسات والشركات الناشئة والمؤسسات ذات المتطلبات المعقدة.

تكمن ميزة AppMaster الفريدة في قدرته على إنشاء تطبيقات قابلة للتنفيذ تعمل بكامل طاقتها مع شفرة المصدر. يوفر هذا للعملاء مزيدًا من التحكم والمرونة في تطبيقاتهم ، مما يجعله خيارًا جذابًا للشركات التي تتطلب استضافة محلية أو لديها اعتبارات امتثال محددة. مع دعم تطوير التطبيقات الخلفية والويب والجوال ، AppMaster يناشد أولئك الذين يتطلعون إلى إنشاء تطبيقات أكثر تعقيدًا وقابلية للتوسع.

يعتمد الاختيار بين Glide و AppMaster على نطاق مشروعك وتعقيده وخبرته الفنية. قد يكون الانزلاق هو خيارك المفضل إذا كنت تهدف إلى إنشاء تطبيقات بسيطة بأقل جهد وتركيز على جماليات التصميم. من ناحية أخرى ، إذا كان مشروعك يتطلب نظامًا أساسيًا أكثر قوة وتنوعًا no-code يغطي عمليات الواجهة الخلفية وواجهات برمجة تطبيقات REST ويوفر خيارات للاستضافة المتقدمة ، فقد يكون AppMaster هو الحل المناسب لك.

يعالج Glide و AppMaster قطاعات مختلفة من سوق تطوير التطبيقات no-code. سواء كنت فردًا لديه فكرة إبداعية أو شركة تحتاج إلى تطبيق قابل للتطوير ، فإن تقييم نقاط القوة الفريدة لكل منصة سيرشدك في اختيار ما يتوافق مع أهدافك ومتطلباتك.