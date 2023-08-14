في عالم تحسين سير العمل المؤسسي ، تقف ServiceNow كقوة مركزية ، وتحول كيفية إدارة المؤسسات لعملياتها ومهامها وتفاعلاتها الرقمية. تأسست في عام 2004 من قبل فريد لودي ، أصبحت ServiceNow رائدة في توفير الأنظمة الأساسية المستندة إلى السحابة ، والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، وذات التعليمات البرمجية المنخفضة التي تمكن الشركات من تعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات ودفع الابتكار.

كيف يعمل؟

تقدم ServiceNow مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لتبسيط العمليات المعقدة وتعزيز التعاون عبر مختلف الإدارات التنظيمية. توفر ServiceNow في جوهرها حل النظام الأساسي كخدمة (PaaS) الذي يمكّن المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من إنشاء التطبيقات وتخصيصها ونشرها دون الحاجة إلى ترميز مكثف.

يستفيد النظام الأساسي من نهج عدم وجود رمز ، مما يسمح للمستخدمين بتصميم مهام سير العمل وأتمتة المهام وإنشاء التطبيقات من خلال واجهات مرئية بديهية. باستخدام وظيفة السحب والإفلات ، يمكن للمستخدمين نمذجة العمليات وتصميم واجهات المستخدم وتكوين قواعد العمل لتتناسب مع متطلباتهم الفريدة. بالنسبة للمستخدمين الأكثر تقدمًا ، تدعم ServiceNow أيضًا إمكانات low-code ، مما يتيح إنشاء تطبيقات وتكامل أكثر تعقيدًا من خلال استخدام مقتطفات التعليمات البرمجية والبرمجة النصية.

تكمن قوة ServiceNow في قدرتها على مركزية المعلومات وأتمتة المهام المتكررة وتنظيم العمليات عبر أقسام مختلفة ، مثل تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وخدمة العملاء والمزيد. من خلال تقديم منصة موحدة ، تمكن ServiceNow المؤسسات من تفكيك الصوامع وتعزيز الاتصال وتحقيق التميز التشغيلي.

تم بناء بنية النظام الأساسي على نموذج متعدد المثيلات قائم على السحابة ، مما يضمن قابلية التوسع والأمان والموثوقية. يمكن للمستخدمين الاستفادة من العديد من القوالب والوحدات النمطية والتطبيقات المبنية مسبقًا لتسريع عملية التطوير الخاصة بهم ومعالجة تحديات المؤسسة المشتركة.

مع ServiceNow ، يمكن للشركات تحويل كفاءتها التشغيلية ، ودفع التحول الرقمي ، ورفع مستوى تجارب العملاء والموظفين من خلال تسخير قوة الحلول الخالية من no-code والحلول low-code.

الميزات الرئيسية لـ ServiceNow

تعمل مجموعة ميزات ServiceNow الواسعة على تمكين المؤسسات من تحويل مهام سير العمل والعمليات ، وزيادة الكفاءة والتعاون والابتكار. تتمثل إحدى ميزاته البارزة في إمكانات no-code low-code ، مما يتيح للمستخدمين تصميم التطبيقات ونشرها دون الحاجة إلى مهارات تشفير متقدمة. هذا يمكّن المستخدمين التقنيين وغير التقنيين من إنشاء حلول مخصصة مصممة وفقًا لاحتياجاتهم.

يوفر النظام الأساسي واجهة موحدة لإدارة العمليات المختلفة ، مثل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وخدمة العملاء والمزيد. يمكن للمستخدمين تصميم مهام سير العمل وأتمتة المهام والتكامل مع الأنظمة الخارجية بسلاسة. تعمل مكتبة ServiceNow الواسعة من التطبيقات والقوالب المبنية مسبقًا على تسريع عملية التطوير ، مما يتيح للمستخدمين مواجهة التحديات المشتركة بسرعة.

إن قدرة ServiceNow على تنظيم وأتمتة العمليات المعقدة تميزها عن بعضها البعض ، وتعزز التعاون بين الإدارات وتقلل من التدخل اليدوي. توفر أدوات التقارير والتحليلات الخاصة بها رؤى حول الأداء ، مما يسمح للشركات باتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.

يعد الأمان والامتثال أمرًا بالغ الأهمية في الصناعة الرقمية الحالية ، وتقدم ServiceNow ميزات أمان متقدمة وأدوات الامتثال التنظيمي. تضمن قابلية تطوير النظام الأساسي والبنية القائمة على السحابة قدرة الأعمال على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة مع الحفاظ على الموثوقية والأداء.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

من خلال دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، تُمكّن ServiceNow المؤسسات من الاستفادة من الرؤى التنبؤية والأتمتة والتوصيات الذكية. يعزز هذا نهجًا استباقيًا لمعالجة المشكلات وتقديم تجارب عملاء استثنائية.

من يمكنه استخدامه؟

يمتد تعدد استخدامات ServiceNow عبر الصناعات ووظائف الأعمال ، مما يجعلها أداة قيمة للعديد من المؤسسات.

أقسام تكنولوجيا المعلومات: تزود ServiceNow أقسام تكنولوجيا المعلومات بأدوات قوية لتبسيط إدارة الخدمة ، وأتمتة حل الحوادث ، وإدارة الأصول ، وتنظيم عمليات تكنولوجيا المعلومات المعقدة. يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تعزيز الكفاءة وتحسين أوقات الاستجابة وضمان عمليات تكنولوجيا المعلومات بسلاسة.

تزود ServiceNow أقسام تكنولوجيا المعلومات بأدوات قوية لتبسيط إدارة الخدمة ، وأتمتة حل الحوادث ، وإدارة الأصول ، وتنظيم عمليات تكنولوجيا المعلومات المعقدة. يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات تعزيز الكفاءة وتحسين أوقات الاستجابة وضمان عمليات تكنولوجيا المعلومات بسلاسة. الموارد البشرية: يمكن لفرق الموارد البشرية الاستفادة من ServiceNow لتحويل تجارب الموظفين. من أتمتة عمليات الإعداد إلى إدارة تقييمات الأداء وترك الطلبات ، تُمكّن المنصة المتخصصين في الموارد البشرية من تبسيط المهام الإدارية والتركيز على المبادرات الإستراتيجية.

يمكن لفرق الموارد البشرية الاستفادة من ServiceNow لتحويل تجارب الموظفين. من أتمتة عمليات الإعداد إلى إدارة تقييمات الأداء وترك الطلبات ، تُمكّن المنصة المتخصصين في الموارد البشرية من تبسيط المهام الإدارية والتركيز على المبادرات الإستراتيجية. خدمة العملاء: تعمل ServiceNow على تحسين عمليات خدمة العملاء من خلال تسهيل حل المشكلات بكفاءة وتتبع تفاعلات العملاء وتقديم الدعم المخصص. تضمن قدرات المنصة أن فرق خدمة العملاء يمكنها تقديم تجارب استثنائية والحفاظ على مستويات عالية من رضا العملاء.

تعمل ServiceNow على تحسين عمليات خدمة العملاء من خلال تسهيل حل المشكلات بكفاءة وتتبع تفاعلات العملاء وتقديم الدعم المخصص. تضمن قدرات المنصة أن فرق خدمة العملاء يمكنها تقديم تجارب استثنائية والحفاظ على مستويات عالية من رضا العملاء. العمليات والمرافق: يمكن للمؤسسات استخدام ServiceNow لإدارة المرافق وطلبات الصيانة والمهام التشغيلية. يعمل هذا على تبسيط العمليات وتقليل وقت التوقف عن العمل ويضمن بيئة جيدة الصيانة للموظفين والعملاء.

يمكن للمؤسسات استخدام ServiceNow لإدارة المرافق وطلبات الصيانة والمهام التشغيلية. يعمل هذا على تبسيط العمليات وتقليل وقت التوقف عن العمل ويضمن بيئة جيدة الصيانة للموظفين والعملاء. الخدمات المالية: في القطاع المالي ، تساعد ServiceNow في تبسيط عمليات الامتثال وإدارة المخاطر وأتمتة العمليات المالية. يضمن الامتثال التنظيمي ، ويعزز الأمن ، ويحسن الكفاءة التشغيلية.

في القطاع المالي ، تساعد ServiceNow في تبسيط عمليات الامتثال وإدارة المخاطر وأتمتة العمليات المالية. يضمن الامتثال التنظيمي ، ويعزز الأمن ، ويحسن الكفاءة التشغيلية. الرعاية الصحية: يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية الاستفادة من ServiceNow لتعزيز رعاية المرضى وإدارة المعدات الطبية وأتمتة المهام الإدارية. تساهم قدرات المنصة في تحسين نتائج المرضى والكفاءة التشغيلية.

ServiceNow مقابل AppMaster

في مجال التحول الرقمي وتحسين العمليات ، يحتل كل من ServiceNow و AppMaster مناصبهم الفريدة ، مما يلبي مختلف جوانب احتياجات المؤسسة.

يتميز AppMaster بتخصصه في تطوير التطبيقات باستخدام نهج no-code. إنه يمكّن المستخدمين ، بغض النظر عن خلفية الترميز الخاصة بهم ، من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة. تتيح الميزات المبتكرة للمنصة للمستخدمين تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم بشكل مرئي ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز المعقد.

إن قدرة AppMaster الفريدة على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات ، وتجميعها ، واختبارها ، ونشرها في السحابة تسرع عملية التطوير بشكل كبير. هذا النهج ذو قيمة خاصة للشركات التي تتطلع إلى إنشاء التطبيقات وتكرارها بسرعة دون حواجز التشفير التقليدية.

اختيار المناسب

عند التفكير في ServiceNow مقابل AppMaster ، يجب على المؤسسات تقييم احتياجاتها وأولوياتها المحددة. تتفوق ServiceNow في توفير منصة شاملة لتحسين العمليات والتعاون. من ناحية أخرى ، يعد AppMaster حلاً جاهزًا لأولئك الذين يركزون على تطوير التطبيقات الرشيقة ، مما يمكنهم من إنشاء تطبيقات وظيفية بسرعة عبر منصات مختلفة دون معرفة واسعة بالشفرة.

في عالم الحلول الرقمية المتطور باستمرار ، يقدم كل من ServiceNow و AppMaster أدوات قيمة لدفع الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية المتطلبات الفريدة للأعمال الحديثة. يعتمد القرار على الأهداف والتحديات المحددة التي تهدف المنظمة إلى معالجتها.