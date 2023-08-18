في صناعة تطوير البرمجيات دائمة التطور ، برزت المنصات الخالية من الأكواد كقادرة على تغيير قواعد اللعبة ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء التطبيقات للأفراد والشركات على حدٍ سواء. أحد هؤلاء اللاعبين البارزين في هذا المجال هو Thunkable. تأسست مع رؤية لجعل تطوير التطبيقات في متناول الجميع ، اكتسبت Thunkable شعبية بسبب واجهتها سهلة الاستخدام ونهجها المبتكر لبناء تطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى مهارات الترميز التقليدية. في هذه المقالة ، سوف نتعمق في تاريخ Thunkable وميزاته وطرق عمله ، مع تسليط الضوء على كيفية إحداث ثورة في عملية تطوير التطبيق.

شارك في تأسيس Thunkable كل من Arun Saigal و WeiHua Li ، لتمكين الأشخاص من إحياء أفكار تطبيقاتهم ، بغض النظر عن خلفيتهم في الترميز. تم إطلاق المنصة في عام 2015 ومنذ ذلك الحين اكتسبت قاعدة مستخدمين عالمية ، تتراوح من الطلاب والمعلمين إلى رواد الأعمال والشركات التي تسعى إلى إنشاء تطبيقات وظيفية وجذابة.

كيف يعمل؟

يعمل Thunkable على نهج no-code ، مما يتيح للمستخدمين تصميم وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول من خلال واجهة مرئية. يوفر النظام الأساسي بيئة السحب والإفلات حيث يمكن للمستخدمين الجمع بين المكونات والوظائف المختلفة لإنشاء تطبيقات كاملة الوظائف. وإليك كيف يعمل:

واجهة التصميم: يبدأ المستخدمون بتحديد نظام أساسي (iOS أو Android) ثم استخدام واجهة drag-and-drop البديهية لتصميم واجهة مستخدم التطبيق الخاصة بهم. يمكنهم إضافة أزرار وحقول نصية وصور وعناصر أخرى لإنشاء التخطيط المطلوب.

يبدأ المستخدمون بتحديد نظام أساسي (iOS أو Android) ثم استخدام واجهة البديهية لتصميم واجهة مستخدم التطبيق الخاصة بهم. يمكنهم إضافة أزرار وحقول نصية وصور وعناصر أخرى لإنشاء التخطيط المطلوب. إضافة مكونات: يوفر Thunkable العديد من المكونات المبنية مسبقًا ، بما في ذلك الأزرار والقوائم والخرائط وأجهزة الاستشعار والمزيد. يمكن للمستخدمين تخصيص هذه المكونات عن طريق تعديل خصائصها وسلوكياتها.

يوفر Thunkable العديد من المكونات المبنية مسبقًا ، بما في ذلك الأزرار والقوائم والخرائط وأجهزة الاستشعار والمزيد. يمكن للمستخدمين تخصيص هذه المكونات عن طريق تعديل خصائصها وسلوكياتها. المنطق المرئي: تتمثل إحدى ميزات Thunkable البارزة في نظام المنطق المرئي. يمكن للمستخدمين تحديد سلوك التطبيق من خلال ربط الكتل المرئية التي تمثل إجراءات وشروطًا مختلفة. هذا يلغي الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية التقليدية ويجعل عملية التطوير أكثر سهولة.

تتمثل إحدى ميزات Thunkable البارزة في نظام المنطق المرئي. يمكن للمستخدمين تحديد سلوك التطبيق من خلال ربط الكتل المرئية التي تمثل إجراءات وشروطًا مختلفة. هذا يلغي الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية التقليدية ويجعل عملية التطوير أكثر سهولة. الاختبار والمعاينة: أثناء قيام المستخدمين ببناء تطبيقهم ، يمكنهم معاينته على الفور على جهاز افتراضي أو تنزيل تطبيق Thunkable Live لاختباره على جهاز حقيقي. يسمح هذا بالتكرار والتحسين السريع لوظائف التطبيق وتصميمه.

أثناء قيام المستخدمين ببناء تطبيقهم ، يمكنهم معاينته على الفور على جهاز افتراضي أو تنزيل تطبيق Thunkable Live لاختباره على جهاز حقيقي. يسمح هذا بالتكرار والتحسين السريع لوظائف التطبيق وتصميمه. النشر والتوزيع: بمجرد الرضا عن التطبيق ، يمكن للمستخدمين نشره في متاجر التطبيقات مثل Google Play Store أو Apple App Store. يتولى Thunkable تجميع التطبيق وتعبئته للتوزيع.

دلائل الميزات

واجهة السحب والإفلات البديهية: تتيح واجهة Thunkable سهلة الاستخدام للمستخدمين تصميم تخطيطات التطبيق بسهولة عن طريق سحب المكونات وإفلاتها على اللوحة القماشية. تعمل هذه الميزة على تسريع عملية إنشاء النماذج الأولية وإلغاء الحاجة إلى الترميز المعقد.

تتيح واجهة Thunkable سهلة الاستخدام للمستخدمين تصميم تخطيطات التطبيق بسهولة عن طريق سحب المكونات وإفلاتها على اللوحة القماشية. تعمل هذه الميزة على تسريع عملية إنشاء النماذج الأولية وإلغاء الحاجة إلى الترميز المعقد. التطوير عبر الأنظمة الأساسية: يدعم Thunkable تطوير التطبيقات متعددة الأنظمة الأساسية ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات تعمل على كل من أجهزة iOS و Android. تضمن هذه الإمكانية وصولاً وتوافقًا أوسع عبر الأجهزة المختلفة.

يدعم Thunkable تطوير التطبيقات متعددة الأنظمة الأساسية ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات تعمل على كل من أجهزة iOS و Android. تضمن هذه الإمكانية وصولاً وتوافقًا أوسع عبر الأجهزة المختلفة. نشر التطبيقات: يسهل Thunkable عملية نشر التطبيقات في متاجر التطبيقات من خلال توفير إرشادات وأدوات للتغليف والتوزيع. يمكن للمستخدمين تحويل إبداعاتهم إلى تطبيقات قابلة للتنزيل للجمهور العالمي.

يسهل Thunkable عملية نشر التطبيقات في متاجر التطبيقات من خلال توفير إرشادات وأدوات للتغليف والتوزيع. يمكن للمستخدمين تحويل إبداعاتهم إلى تطبيقات قابلة للتنزيل للجمهور العالمي. القوالب ومجموعات المبتدئين: يقدم Thunkable مجموعة متنوعة من القوالب ومجموعات المبتدئين التي يمكن للمستخدمين تخصيصها والبناء عليها. توفر هذه القوالب أساسًا لأنواع ووظائف التطبيقات الشائعة ، مما يوفر الوقت والجهد.

يقدم Thunkable مجموعة متنوعة من القوالب ومجموعات المبتدئين التي يمكن للمستخدمين تخصيصها والبناء عليها. توفر هذه القوالب أساسًا لأنواع ووظائف التطبيقات الشائعة ، مما يوفر الوقت والجهد. اتصال البيانات: يمكن للمستخدمين توصيل تطبيقاتهم بمصادر بيانات مختلفة ، بما في ذلك قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات السحابية. يعمل هذا على تمكين التطبيقات من جلب البيانات في الوقت الفعلي وعرضها ، مما يعزز تفاعل المستخدم وتفاعله.

يمكن للمستخدمين توصيل تطبيقاتهم بمصادر بيانات مختلفة ، بما في ذلك قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات السحابية. يعمل هذا على تمكين التطبيقات من جلب البيانات في الوقت الفعلي وعرضها ، مما يعزز تفاعل المستخدم وتفاعله. المجتمع والدعم: تفتخر Thunkable بمجتمع نشط وداعم حيث يمكن للمستخدمين مشاركة الأفكار وطرح الأسئلة والتعاون. يوفر النظام الأساسي أيضًا موارد تعليمية ووثائق لمساعدة المستخدمين على إتقان مفاهيم تطوير التطبيقات.

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من يمكنه استخدام Thunkable

تم تصميم Thunkable لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين ، بغض النظر عن خلفيتهم التقنية. فيما يلي بعض مجموعات المستخدمين الرئيسية الذين يمكنهم الاستفادة من Thunkable:

مطورو التطبيقات الطموحون: يمكن للأفراد الذين يتمتعون بخبرة قليلة أو معدومة في البرمجة استخدام Thunkable للدخول إلى عالم تطوير التطبيقات. تتيح الواجهة المرئية والنظام المنطقي للمنصة الوصول إليها للقادمين الجدد ، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات وظيفية دون معرفة واسعة بالشفرة.

يمكن للأفراد الذين يتمتعون بخبرة قليلة أو معدومة في البرمجة استخدام Thunkable للدخول إلى عالم تطوير التطبيقات. تتيح الواجهة المرئية والنظام المنطقي للمنصة الوصول إليها للقادمين الجدد ، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات وظيفية دون معرفة واسعة بالشفرة. المعلمون: تعد Thunkable أداة ممتازة للمعلمين الذين يرغبون في تعريف الطلاب بمفاهيم تطوير التطبيقات بطريقة سهلة الاستخدام. يعمل نهجها المرئي على تبسيط عملية التعلم وتمكين الطلاب من إنشاء تطبيقاتهم ، وتعزيز الإبداع ومهارات حل المشكلات.

تعد Thunkable أداة ممتازة للمعلمين الذين يرغبون في تعريف الطلاب بمفاهيم تطوير التطبيقات بطريقة سهلة الاستخدام. يعمل نهجها المرئي على تبسيط عملية التعلم وتمكين الطلاب من إنشاء تطبيقاتهم ، وتعزيز الإبداع ومهارات حل المشكلات. رواد الأعمال والشركات الصغيرة: غالبًا ما تمتلك الشركات الصغيرة والشركات الناشئة موارد محدودة لتوظيف مطوري تطبيقات متخصصين. يُمكّن Thunkable رواد الأعمال من إنشاء تطبيقات تعزز عروض أعمالهم ، من مشاركة العملاء إلى تقديم الخدمة.

غالبًا ما تمتلك الشركات الصغيرة والشركات الناشئة موارد محدودة لتوظيف مطوري تطبيقات متخصصين. يُمكّن Thunkable رواد الأعمال من إنشاء تطبيقات تعزز عروض أعمالهم ، من مشاركة العملاء إلى تقديم الخدمة. المنظمات غير الربحية: يمكن للمنظمات غير الربحية التي تسعى إلى إشراك جماهيرها من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة استخدام Thunkable لبناء منصات تفاعلية لزيادة الوعي ومشاركة المعلومات وتسهيل التواصل مع أصحاب المصلحة.

يمكن للمنظمات غير الربحية التي تسعى إلى إشراك جماهيرها من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة استخدام Thunkable لبناء منصات تفاعلية لزيادة الوعي ومشاركة المعلومات وتسهيل التواصل مع أصحاب المصلحة. المصممون والمبدعون: يمكن لمصممي الجرافيك والفنانين والمبدعين الذين يتطلعون إلى تحويل أفكارهم المرئية إلى تطبيقات تفاعلية الاستفادة من واجهة Thunkable البديهية لإنشاء حافظات أو معارض تفاعلية أو تجارب رقمية.

يمكن لمصممي الجرافيك والفنانين والمبدعين الذين يتطلعون إلى تحويل أفكارهم المرئية إلى تطبيقات تفاعلية الاستفادة من واجهة Thunkable البديهية لإنشاء حافظات أو معارض تفاعلية أو تجارب رقمية. النماذج الأولية والمبتكرون: تعد Thunkable منصة مثالية لتصميم نماذج أولية لأفكار ومفاهيم التطبيق بسرعة. يمكن للمبتكرين استخدامه لاختبار أفكارهم والتحقق منها قبل الاستثمار في التطوير الكامل.

تعد Thunkable منصة مثالية لتصميم نماذج أولية لأفكار ومفاهيم التطبيق بسرعة. يمكن للمبتكرين استخدامه لاختبار أفكارهم والتحقق منها قبل الاستثمار في التطوير الكامل. عشاق الهاكاثون: Thunkable هو خيار شائع للمشاركين في الهاكاثون الذين يهدفون إلى إنشاء تطبيقات وظيفية ضمن أطر زمنية محدودة. تعمل وظيفة drag-and-drop على تسريع تطوير التطبيقات أثناء تحديات الهاكاثون.

Thunkable هو خيار شائع للمشاركين في الهاكاثون الذين يهدفون إلى إنشاء تطبيقات وظيفية ضمن أطر زمنية محدودة. تعمل وظيفة على تسريع تطوير التطبيقات أثناء تحديات الهاكاثون. المتحمسون للتطبيقات: يمكن للأفراد الذين لديهم أفكار تطبيقات مبتكرة ولكنهم يفتقرون إلى مهارات الترميز الواسعة إحياء مفاهيمهم باستخدام Thunkable. تُمكّن المنصة عشاق التطبيقات من إنشاء تطبيقات مخصصة ومشاركة إبداعاتهم مع العالم.

للأفراد الذين لديهم أفكار تطبيقات مبتكرة ولكنهم يفتقرون إلى مهارات الترميز الواسعة إحياء مفاهيمهم باستخدام Thunkable. تُمكّن المنصة عشاق التطبيقات من إنشاء تطبيقات مخصصة ومشاركة إبداعاتهم مع العالم. محللو الأعمال والمطورون المواطنون: يعد Thunkable مناسبًا تمامًا لمحللي الأعمال والمطورين المواطنين الذين يتوافقون مع أهداف العمل ويمكنهم استخدام النظام الأساسي لتطوير الحلول التي تبسط العمليات الداخلية وتعزز الإنتاجية.

Thunkable مقابل AppMaster

يعد كل من Thunkable و AppMaster لاعبين بارزين في مجال التطوير no-code ، مما يوفر إمكانات متميزة مصممة خصيصًا لاحتياجات تطوير التطبيقات المختلفة.

AppMaster هو حل شامل no-code يمتد إلى تطوير تطبيقات الويب والجوال والويب . ميزاته الفريدة ، مثل مصمم BP المرئي و REST API ومصمم Web BP ، تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات معقدة مع منطق الأعمال المتقدم والتفاعل. يضيف دعم النظام الأساسي لأطر عمل متعددة مثل Vue3 و Kotlin و Jetpack Compose و SwiftUI إلى تعدد استخداماته ، مما يوفر للمستخدمين المزيد من الخيارات للتطوير المخصص.

توفر قدرة AppMaster على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر ، وتجميع التطبيقات ، ونشرها عبر منصات وبيئات مختلفة للمستخدمين مرونة وتحكمًا استثنائيين. علاوة على ذلك ، فإن تركيز AppMaster على إنشاء تطبيقات حقيقية من البداية ودعم مستويات اشتراك مختلفة ، بما في ذلك Enterprise مع الوصول إلى كود المصدر ، يضعها كحل قوي للمشاريع التي تتطلب قابلية التوسع والتخصيص وحتى الاستضافة المحلية.

في حين أن Thunkable هو نقطة دخول يمكن الوصول إليها لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول البسيطة ، إلا أن مجموعة أدوات AppMaster القوية ودعم إطار العمل المتنوع والتركيز على إنشاء تطبيقات شاملة تجعله خيارًا مقنعًا لمشاريع التطوير الأكثر تعقيدًا واحتياجات التخصيص المتقدمة. يعتمد القرار بين Thunkable و AppMaster على مدى تعقيد المشروع والميزات المرغوبة ومستوى التحكم وقابلية التوسع المطلوبة.