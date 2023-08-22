قوة المبيعات

في عالم برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) ، تقف Salesforce كعملاق، وهي قوة رائدة أعادت تعريف كيفية إدارة الشركات لعلاقاتها مع العملاء والعملاء. لقد تطورت من مجرد فكرة إلى قوة عالمية هائلة توفر مجموعة من الأدوات لمساعدة الشركات، بغض النظر عن حجمها أو صناعتها، على تنمية أعمالها وتعزيز علاقاتها مع جماهيرها.

كانت شركة Salesforce من بنات أفكار مارك بينيوف، المدير التنفيذي السابق في شركة Oracle. لقد تصور منصة CRM قائمة على السحابة من شأنها أن تحدث ثورة في كيفية تفاعل الشركات مع عملائها. تم إطلاق Salesforce رسميًا في عام 1999 وسرعان ما اكتسبت قوة جذب بسبب نهجها المبتكر في إدارة علاقات العملاء. إن التزام الشركة بالحوسبة السحابية والنموذج القائم على الاشتراك جعل إدارة علاقات العملاء (CRM) متاحة للشركات من جميع الأحجام، مما أدى إلى تكافؤ الفرص للشركات الناشئة والمؤسسات القائمة على حد سواء.

كيف يعمل؟

تعمل Salesforce على بنية متعددة المستأجرين، حيث يتشارك العديد من المستخدمين والشركات في بنية أساسية وقاعدة تعليمات برمجية مشتركة. وإليك كيفية عمل Salesforce:

إدارة البيانات: توفر Salesforce مستودعًا مركزيًا لجميع بيانات العملاء، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل والمزيد. يمكن للمستخدمين تخصيص حقول البيانات لتناسب احتياجاتهم الخاصة.

توفر Salesforce مستودعًا مركزيًا لجميع بيانات العملاء، بما في ذلك معلومات الاتصال وسجل التفاعل والمزيد. يمكن للمستخدمين تخصيص حقول البيانات لتناسب احتياجاتهم الخاصة. التخصيص: تقدم Salesforce مجموعة واسعة من الأدوات للتخصيص. يمكن للمستخدمين إنشاء حقول وكائنات ومهام سير عمل مخصصة لتخصيص نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليناسب عمليات الأعمال الفريدة الخاصة بهم.

تقدم Salesforce مجموعة واسعة من الأدوات للتخصيص. يمكن للمستخدمين إنشاء حقول وكائنات ومهام سير عمل مخصصة لتخصيص نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليناسب عمليات الأعمال الفريدة الخاصة بهم. الأتمتة: يتيح Salesforce للمستخدمين أتمتة المهام والعمليات المختلفة. يمكن إعداد مسارات العمل وعمليات الموافقة والمشغلات لتقليل العمل اليدوي وتعزيز الكفاءة.

يتيح Salesforce للمستخدمين أتمتة المهام والعمليات المختلفة. يمكن إعداد مسارات العمل وعمليات الموافقة والمشغلات لتقليل العمل اليدوي وتعزيز الكفاءة. التكامل: يتكامل Salesforce بسلاسة مع أدوات الأعمال الأخرى، مثل البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق ومنصات التحليلات، لتوفير رؤية شاملة لتفاعلات العملاء.

يتكامل Salesforce بسلاسة مع أدوات الأعمال الأخرى، مثل البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق ومنصات التحليلات، لتوفير رؤية شاملة لتفاعلات العملاء. التحليلات: توفر Salesforce ميزات التحليلات وإعداد التقارير، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على رؤى حول بياناتهم وتتبع الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

توفر Salesforce ميزات التحليلات وإعداد التقارير، مما يمكّن المستخدمين من الحصول على رؤى حول بياناتهم وتتبع الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. AppExchange: يعد AppExchange الخاص بـ Salesforce سوقًا للتطبيقات وعمليات التكامل المعدة مسبقًا والتي تم تطويرها بواسطة موفري خدمات تابعين لجهات خارجية. يتيح ذلك للشركات توسيع وظائف مثيل Salesforce الخاص بها.

يعد AppExchange الخاص بـ Salesforce سوقًا للتطبيقات وعمليات التكامل المعدة مسبقًا والتي تم تطويرها بواسطة موفري خدمات تابعين لجهات خارجية. يتيح ذلك للشركات توسيع وظائف مثيل Salesforce الخاص بها. رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: مع Salesforce Einstein، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين الاستفادة من التعلم الآلي للحصول على رؤى تنبؤية، وأتمتة المهام، وتخصيص تجارب العملاء.

الميزات الرئيسية لبرنامج Salesforce

عرض العملاء بزاوية 360 درجة: توفر Salesforce رؤية شاملة لكل عميل، بما في ذلك تاريخه وتفضيلاته وتفاعلاته مع الشركة.

توفر Salesforce رؤية شاملة لكل عميل، بما في ذلك تاريخه وتفضيلاته وتفاعلاته مع الشركة. إدارة المبيعات والعملاء المتوقعين: يوفر أدوات لإدارة العملاء المتوقعين والفرص وخطوط أنابيب المبيعات بكفاءة.

يوفر أدوات لإدارة العملاء المتوقعين والفرص وخطوط أنابيب المبيعات بكفاءة. أتمتة التسويق: تسمح Salesforce Marketing Cloud للشركات بإنشاء حملات مستهدفة وقياس فعاليتها.

تسمح Salesforce Marketing Cloud للشركات بإنشاء حملات مستهدفة وقياس فعاليتها. Service Cloud: منصة لخدمة العملاء تساعد الشركات على تقديم دعم ممتاز للعملاء.

منصة لخدمة العملاء تساعد الشركات على تقديم دعم ممتاز للعملاء. سحابة المجتمع: تسمح للشركات بإنشاء مجتمعات ذات علامات تجارية عبر الإنترنت لعملائها وشركائها وموظفيها.

تسمح للشركات بإنشاء مجتمعات ذات علامات تجارية عبر الإنترنت لعملائها وشركائها وموظفيها. تطبيق الهاتف المحمول: تقدم Salesforce تطبيقًا للهاتف المحمول، مما يضمن إمكانية وصول المستخدمين إلى البيانات والرؤى أثناء التنقل.

من يستطيع استخدامه؟

تقدم Salesforce خدماتها لجمهور متنوع، مما يجعلها خيارًا مناسبًا للشركات من جميع الأحجام والصناعات. فيما يلي بعض المجموعات المحددة التي يمكنها الاستفادة من إمكانيات Salesforce:

الشركات الصغيرة والشركات الناشئة: واجهة Salesforce سهلة الاستخدام وميزات قابلة للتخصيص تجعلها في متناول الشركات الصغيرة والشركات الناشئة. فهو يوفر وظائف CRM الأساسية لمساعدتهم على إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال وتفاعلات العملاء بكفاءة.

واجهة Salesforce سهلة الاستخدام وميزات قابلة للتخصيص تجعلها في متناول الشركات الصغيرة والشركات الناشئة. فهو يوفر وظائف CRM الأساسية لمساعدتهم على إدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال وتفاعلات العملاء بكفاءة. الشركات متوسطة الحجم: يمكن للشركات متوسطة الحجم الاستفادة من مجموعة أدوات Salesforce الأوسع لإدارة المبيعات وخدمة العملاء والحملات التسويقية والمزيد. وتضمن قابليتها للتوسع قدرة الشركات على التكيف مع نموها.

يمكن للشركات متوسطة الحجم الاستفادة من مجموعة أدوات Salesforce الأوسع لإدارة المبيعات وخدمة العملاء والحملات التسويقية والمزيد. وتضمن قابليتها للتوسع قدرة الشركات على التكيف مع نموها. الشركات الكبيرة: يمكن للمؤسسات ذات العمليات المعقدة وقواعد بيانات العملاء الواسعة الاستفادة من ميزات Salesforce لإنشاء مسارات عمل مخصصة وتحليلات متقدمة وعمليات تكامل مع الأنظمة الأخرى.

يمكن للمؤسسات ذات العمليات المعقدة وقواعد بيانات العملاء الواسعة الاستفادة من ميزات Salesforce لإنشاء مسارات عمل مخصصة وتحليلات متقدمة وعمليات تكامل مع الأنظمة الأخرى. فرق المبيعات والتسويق: يمكن لفرق المبيعات الاستفادة من أدوات إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الفرص والتنبؤ بالمبيعات في Salesforce. يمكن لفرق التسويق الاستفادة من إدارة الحملات والأتمتة والتحليلات لتحسين جهود التسويق.

يمكن لفرق المبيعات الاستفادة من أدوات إدارة العملاء المتوقعين وتتبع الفرص والتنبؤ بالمبيعات في Salesforce. يمكن لفرق التسويق الاستفادة من إدارة الحملات والأتمتة والتحليلات لتحسين جهود التسويق. أقسام خدمة العملاء: تساعد سحابة خدمة Salesforce فرق خدمة العملاء على تبسيط إدارة الحالات وأتمتة العمليات وتوفير دعم أفضل للعملاء من خلال قنوات متنوعة.

تساعد سحابة خدمة Salesforce فرق خدمة العملاء على تبسيط إدارة الحالات وأتمتة العمليات وتوفير دعم أفضل للعملاء من خلال قنوات متنوعة. متخصصو تكنولوجيا المعلومات: يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات استخدام منصة Salesforce لإنشاء تطبيقات مخصصة ونشرها، والتكامل مع أنظمة الجهات الخارجية، وإدارة أمان البيانات والامتثال.

يمكن لأقسام تكنولوجيا المعلومات استخدام منصة Salesforce لإنشاء تطبيقات مخصصة ونشرها، والتكامل مع أنظمة الجهات الخارجية، وإدارة أمان البيانات والامتثال. حالات الاستخدام الخاصة بالصناعة: يمكن للصناعات المختلفة، مثل الرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة والتصنيع، تصميم حلول Salesforce لتناسب احتياجاتها المحددة، سواء كانت إدارة بيانات المرضى أو الحسابات المالية أو المخزون أو مشاركة العملاء.

يمكن للصناعات المختلفة، مثل الرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة والتصنيع، تصميم حلول Salesforce لتناسب احتياجاتها المحددة، سواء كانت إدارة بيانات المرضى أو الحسابات المالية أو المخزون أو مشاركة العملاء. مسؤولو ومطورو Salesforce: يعد المحترفون المهرة في التكوين والتخصيص والتطوير على منصة Salesforce أمرًا بالغ الأهمية في تصميم النظام وفقًا للمتطلبات الفريدة لمؤسستهم.

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Salesforce مقابل AppMaster

في حين أن كلا من Salesforce و AppMaster من اللاعبين البارزين في مجال تطوير البرمجيات، إلا أنهما يلبيان الاحتياجات والتفضيلات المتميزة في مجال الأعمال.

AppMaster عبارة عن منصة شاملة تمكن الشركات من إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير دون الحاجة إلى خبرة واسعة في مجال البرمجة. على عكس الأدوات الأخرى في السوق، يتجاوز AppMaster الواجهات المرئية البسيطة ويوفر مجموعة من الميزات المتقدمة التي تجعله أصلًا قيمًا لكل من المطورين المبتدئين وذوي الخبرة.

إنشاء الواجهة الخلفية المتقدمة: يمكّن AppMaster المستخدمين من تصميم نماذج البيانات بشكل مرئي وتحديد العمليات التجارية من خلال مصمم BP البديهي. وهذا يسمح بإنشاء تطبيقات خلفية معقدة بسهولة. تعمل واجهة REST API ونقاط نهاية WSS الخاصة بالمنصة على توسيع الإمكانات، مما يتيح التكامل السلس مع الأنظمة والخدمات الخارجية.

يمكّن المستخدمين من تصميم نماذج البيانات بشكل مرئي وتحديد العمليات التجارية من خلال مصمم BP البديهي. وهذا يسمح بإنشاء تطبيقات خلفية معقدة بسهولة. تعمل واجهة REST API ونقاط نهاية WSS الخاصة بالمنصة على توسيع الإمكانات، مما يتيح التكامل السلس مع الأنظمة والخدمات الخارجية. تطبيقات الويب والهاتف المحمول: يتألق تنوع AppMaster في تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يتيح Web BP Designer للمستخدمين تصميم واجهات المستخدم باستخدام مكونات السحب والإفلات ، وتشغيل تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام إطار عمل Vue3 ، مما يضمن تصميمات حديثة وسريعة الاستجابة. بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول، يعمل Mobile BP Designer على تمكين المستخدمين من إنشاء واجهة المستخدم ومنطق الأعمال دون عناء، مع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام إطار عمل AppMaster المستند إلى Kotlin لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

يتألق تنوع في تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يتيح Web BP Designer للمستخدمين تصميم واجهات المستخدم باستخدام مكونات السحب والإفلات ، وتشغيل تطبيقات الويب التي تم إنشاؤها باستخدام إطار عمل Vue3 ، مما يضمن تصميمات حديثة وسريعة الاستجابة. بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول، يعمل Mobile BP Designer على تمكين المستخدمين من إنشاء واجهة المستخدم ومنطق الأعمال دون عناء، مع التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام إطار عمل المستند إلى Kotlin لنظام Android و لنظام التشغيل iOS. تطبيقات حقيقية ومرونة حقيقية: يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات حقيقية من الصفر على عكس العديد من الأدوات الأخرى. يضمن هذا النهج أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تعمل بكامل طاقتها، وعالية الجودة، وخالية من الديون الفنية. يمكن للعملاء الاختيار من بين مستويات الاشتراك المختلفة، بدءًا من الأعمال إلى المؤسسات، ويقدم كل منها مستويات وصول مختلفة، بما في ذلك الثنائيات القابلة للتنفيذ والتعليمات البرمجية المصدرية للاستضافة المحلية.

يقوم بإنشاء تطبيقات حقيقية من الصفر على عكس العديد من الأدوات الأخرى. يضمن هذا النهج أن التطبيقات التي تم إنشاؤها تعمل بكامل طاقتها، وعالية الجودة، وخالية من الديون الفنية. يمكن للعملاء الاختيار من بين مستويات الاشتراك المختلفة، بدءًا من الأعمال إلى المؤسسات، ويقدم كل منها مستويات وصول مختلفة، بما في ذلك الثنائيات القابلة للتنفيذ والتعليمات البرمجية المصدرية للاستضافة المحلية. قابلية توسع لا مثيل لها: تُظهر تطبيقات الواجهة الخلفية لـ AppMaster ، التي تم إنشاؤها باستخدام Go (Golang) ، قابلية توسع استثنائية، مما يجعلها مثالية لحالات الاستخدام عالية التحميل على مستوى المؤسسة. يؤدي الجمع بين البنية عديمة الحالة والتعليمات البرمجية المجمعة إلى ظهور تطبيقات يمكنها التعامل مع حركة مرور كبيرة مع الحفاظ على الأداء والموثوقية.

تُظهر تطبيقات الواجهة الخلفية لـ ، التي تم إنشاؤها باستخدام Go (Golang) ، قابلية توسع استثنائية، مما يجعلها مثالية لحالات الاستخدام عالية التحميل على مستوى المؤسسة. يؤدي الجمع بين البنية عديمة الحالة والتعليمات البرمجية المجمعة إلى ظهور تطبيقات يمكنها التعامل مع حركة مرور كبيرة مع الحفاظ على الأداء والموثوقية. التطور المستمر: إن التزام AppMaster بالتميز واضح في تطوره المستمر. يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI)، مما يسهل عملية الحفاظ على واجهات برمجة التطبيقات موثقة جيدًا ويمكن الوصول إليها. مع كل تغيير في المخطط، يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية، مما يسهل التكرار السريع والقدرة على التكيف.

يعد AppMaster بمثابة شهادة على حقيقة أن النظام الأساسي بدون تعليمات برمجية يمكن أن يوفر البساطة والتطور، ويلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام والصناعات. إن قدرته على إنشاء تطبيقات حقيقية وميزاته المتقدمة وتركيزه الثابت على الجودة وقابلية التوسع تجعله حلاً لا مثيل له في مجال تطوير التطبيقات.

في حين أن Salesforce هو الحل الأمثل للشركات التي تركز على العملاء وتبحث عن منصة شاملة لإدارة علاقات العملاء، AppMaster هي أداة متعددة الاستخدامات لإنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات من خلال منهجها الفريد no-code. يعتمد الاختيار بين الاثنين إلى حد كبير على نطاق المشروع، والحاجة إلى التخصيص، ومستوى التحكم المطلوب في تطوير التطبيق.