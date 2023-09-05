في العالم الرقمي اليوم، تتحول تفاعلات العملاء نحو عالم روبوتات الدردشة. إن وكلاء المحادثة المدعومين بالذكاء الاصطناعي ليسوا فعالين فحسب، بل يقدمون أيضًا لمسة شخصية لخدمة العملاء. غالبًا ما يتطلب إنشاء روبوتات الدردشة خبرة في البرمجة، وهو ما يمكن أن يشكل عائقًا كبيرًا أمام العديد من الشركات. سوف تتعمق هذه المقالة في Landbot منشئ روبوتات الدردشة بدون تعليمات برمجية ، وتاريخه، وكيف يمكّن المستخدمين من إنشاء روبوتات الدردشة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

تأسست شركة Landbot في عام 2017 على يد جياكي بان ومجموعة من المؤسسين المشاركين، وكانت مهمتها جعل إنشاء روبوت الدردشة في متناول الجميع. بدأ جياكي بان، وهو مهندس برمجيات ذو رؤية، في تبسيط عملية بناء روبوتات الدردشة. وكانت النتيجة هي Landbot، وهي منصة تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على تجارب المحادثة من خلال إلغاء الحاجة إلى البرمجة المعقدة.

كيف يعمل؟

في جوهره، تم تصميم Landbot ليكون بديهيًا وسهل الاستخدام. وفيما يلي تفصيل لكيفية عمله:

تصميم Chatbot: يوفر Landbot واجهة مرئية تتيح للمستخدمين تصميم روبوتات الدردشة باستخدام أداة السحب والإفلات . عليك أن تبدأ بإنشاء روبوت محادثة من البداية أو تخصيص أحد القوالب المتاحة. تشبه الواجهة مخططًا انسيابيًا، حيث يمكنك تحديد منطق المحادثة.

يوفر Landbot واجهة مرئية تتيح للمستخدمين تصميم روبوتات الدردشة باستخدام أداة السحب والإفلات . عليك أن تبدأ بإنشاء روبوت محادثة من البداية أو تخصيص أحد القوالب المتاحة. تشبه الواجهة مخططًا انسيابيًا، حيث يمكنك تحديد منطق المحادثة. Building Blocks: يقدم Landbot مكتبة من الكتل البرمجية الإنشائية التي تمثل عناصر chatbot مختلفة. يتضمن ذلك الرسائل النصية وأسئلة الاختيار من متعدد وحقول الإدخال والمزيد. ما عليك سوى drag and drop على اللوحة القماشية وتوصيلها لإنشاء تدفق المحادثة.

يقدم Landbot مكتبة من الكتل البرمجية الإنشائية التي تمثل عناصر chatbot مختلفة. يتضمن ذلك الرسائل النصية وأسئلة الاختيار من متعدد وحقول الإدخال والمزيد. ما عليك سوى على اللوحة القماشية وتوصيلها لإنشاء تدفق المحادثة. التخصيص: التخصيص هو المفتاح في تفاعلات chatbot. يمكّنك Landbot من تخصيص مظهر وسلوك برنامج الدردشة الآلي. يمكنك اختيار الألوان والخطوط وحتى إضافة شعار علامتك التجارية لضمان التكامل السلس مع موقع الويب الخاص بك أو التطبيق.

التخصيص هو المفتاح في تفاعلات chatbot. يمكّنك Landbot من تخصيص مظهر وسلوك برنامج الدردشة الآلي. يمكنك اختيار الألوان والخطوط وحتى إضافة شعار علامتك التجارية لضمان التكامل السلس مع موقع الويب الخاص بك أو التطبيق. التكامل: يتكامل Landbot بسلاسة مع العديد من منصات المراسلة وأدوات الطرف الثالث. سواء كنت تريد تضمين برنامج الدردشة الآلي على موقع الويب الخاص بك، أو توصيله ببرنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، أو ربطه ببرنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك، فإن Landbot يوفر عمليات تكامل تجعل كل ذلك ممكنًا.

يتكامل Landbot بسلاسة مع العديد من منصات المراسلة وأدوات الطرف الثالث. سواء كنت تريد تضمين برنامج الدردشة الآلي على موقع الويب الخاص بك، أو توصيله ببرنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك، أو ربطه ببرنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بك، فإن Landbot يوفر عمليات تكامل تجعل كل ذلك ممكنًا. الاختبار: قبل نشر روبوت الدردشة الخاص بك، يسمح لك Landbot باختباره في الوقت الفعلي. وهذا يضمن أن يكون تدفق المحادثة سلسًا وخاليًا من الأخطاء، مما يوفر للمستخدمين تجربة سلسة.

قبل نشر روبوت الدردشة الخاص بك، يسمح لك Landbot باختباره في الوقت الفعلي. وهذا يضمن أن يكون تدفق المحادثة سلسًا وخاليًا من الأخطاء، مما يوفر للمستخدمين تجربة سلسة. النشر: بمجرد أن تصبح راضيًا عن برنامج الدردشة الآلي الخاص بك، يمكنك نشره بسهولة على موقع الويب الخاص بك أو منصة المراسلة المفضلة لديك. يقدم Landbot خيارات تضمين متنوعة، مما يجعله في متناول جمهورك.

بمجرد أن تصبح راضيًا عن برنامج الدردشة الآلي الخاص بك، يمكنك نشره بسهولة على موقع الويب الخاص بك أو منصة المراسلة المفضلة لديك. يقدم Landbot خيارات تضمين متنوعة، مما يجعله في متناول جمهورك. التحليلات والتحسين: يوفر Landbot رؤى قيمة حول كيفية أداء برنامج chatbot الخاص بك. يمكنك تتبع تفاعلات المستخدم، وجمع البيانات حول الأسئلة المتداولة، وتحسين استجابات chatbot لتحسين تفاعل المستخدم.





الميزات الرئيسية لبرنامج Landbot

يتميز Landbot بمجموعة من الميزات، مما يجعله خيارًا رائعًا بين منشئي برامج الدردشة no-code. فيما يلي نظرة فاحصة على ما يقدمه Landbot:

إنشاء Chatbot No-Code : تكمن القوة الأساسية لـ Landbot في نهجها no-code . يمكن للمستخدمين تصميم وإنشاء روبوتات الدردشة دون أي مهارات برمجية، مما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المحترفين، بدءًا من المسوقين ووصولاً إلى فرق دعم العملاء.

تكمن القوة الأساسية لـ Landbot في نهجها . يمكن للمستخدمين تصميم وإنشاء روبوتات الدردشة دون أي مهارات برمجية، مما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المحترفين، بدءًا من المسوقين ووصولاً إلى فرق دعم العملاء. أداة إنشاء السحب والإفلات المرئية: توفر المنصة أداة إنشاء drag-and-drop المرئية والبديهية. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء روبوتات الدردشة ببساطة عن طريق سحب العناصر إلى اللوحة القماشية وتوصيلها لتحديد تدفق المحادثة.

توفر المنصة أداة إنشاء المرئية والبديهية. هذا يعني أنه يمكنك إنشاء روبوتات الدردشة ببساطة عن طريق سحب العناصر إلى اللوحة القماشية وتوصيلها لتحديد تدفق المحادثة. قوالب البدء السريع: يقدم Landbot مكتبة من القوالب المصممة خصيصًا لحالات الاستخدام المتنوعة، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين ووصولاً إلى دعم العملاء. تساعد هذه القوالب المستخدمين على البدء بسرعة وتكون بمثابة أسس قيمة لمشاريع chatbot المخصصة.

يقدم Landbot مكتبة من القوالب المصممة خصيصًا لحالات الاستخدام المتنوعة، بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين ووصولاً إلى دعم العملاء. تساعد هذه القوالب المستخدمين على البدء بسرعة وتكون بمثابة أسس قيمة لمشاريع chatbot المخصصة. النشر متعدد المنصات: يدعم Landbot النشر على منصات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات المراسلة والمزيد. يمكنك تضمين برنامج الدردشة الآلي الخاص بك على موقع الويب الخاص بك، أو مشاركته عبر رابط، أو دمجه مع منصات المراسلة الشائعة.

يدعم Landbot النشر على منصات متعددة، بما في ذلك مواقع الويب وتطبيقات المراسلة والمزيد. يمكنك تضمين برنامج الدردشة الآلي الخاص بك على موقع الويب الخاص بك، أو مشاركته عبر رابط، أو دمجه مع منصات المراسلة الشائعة. واجهة سهلة الاستخدام: تم تصميم واجهة مستخدم Landbot لتحقيق البساطة وسهولة الاستخدام. حتى أولئك الذين ليس لديهم خبرة في تطوير chatbot يمكنهم التنقل في النظام الأساسي دون عناء.

تم تصميم واجهة مستخدم Landbot لتحقيق البساطة وسهولة الاستخدام. حتى أولئك الذين ليس لديهم خبرة في تطوير chatbot يمكنهم التنقل في النظام الأساسي دون عناء. دعم متعدد اللغات: بالنسبة للشركات ذات الجمهور العالمي، تقدم Landbot دعمًا متعدد اللغات، مما يتيح لك إنشاء روبوتات محادثة تشرك المستخدمين بلغتهم المفضلة.

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من يمكنه استخدام Landbot؟

إن واجهة Landbot سهلة الاستخدام ونهجها no-code يجعلها منصة شاملة تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين والصناعات. فيما يلي المجموعات الأساسية من المحترفين والشركات التي يمكنها الاستفادة من استخدام Landbot:

المسوقون: يمكن للمسوقين الرقميين الاستفادة من Landbot لإنشاء روبوتات دردشة تفاعلية وجذابة لتوليد العملاء المحتملين وإشراك العملاء وجمع البيانات. يمكن تضمين Chatbots في مواقع الويب والصفحات المقصودة وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية لجذب العملاء المحتملين ورعايتهم بشكل فعال.

يمكن للمسوقين الرقميين الاستفادة من Landbot لإنشاء روبوتات دردشة تفاعلية وجذابة لتوليد العملاء المحتملين وإشراك العملاء وجمع البيانات. يمكن تضمين Chatbots في مواقع الويب والصفحات المقصودة وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية لجذب العملاء المحتملين ورعايتهم بشكل فعال. فرق دعم العملاء: يمكن لممثلي دعم العملاء استخدام Landbot لإنشاء روبوتات محادثة تساعد العملاء في الاستفسارات الشائعة، وتوفير معلومات المنتج، وحتى استكشاف المشكلات وإصلاحها. يمكن لروبوتات الدردشة التعامل مع المهام الروتينية، مما يسمح للعملاء البشريين بالتركيز على الاستفسارات الأكثر تعقيدًا.

يمكن لممثلي دعم العملاء استخدام Landbot لإنشاء روبوتات محادثة تساعد العملاء في الاستفسارات الشائعة، وتوفير معلومات المنتج، وحتى استكشاف المشكلات وإصلاحها. يمكن لروبوتات الدردشة التعامل مع المهام الروتينية، مما يسمح للعملاء البشريين بالتركيز على الاستفسارات الأكثر تعقيدًا. فرق المبيعات: يمكن لمحترفي المبيعات استخدام برامج الدردشة الآلية لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة المواعيد وتقديم توصيات المنتج بناءً على تفضيلات العملاء. يمكن لـ Landbot تعزيز كفاءة عمليات المبيعات من خلال أتمتة التفاعلات الأولية وجمع البيانات.

يمكن لمحترفي المبيعات استخدام برامج الدردشة الآلية لتأهيل العملاء المحتملين وجدولة المواعيد وتقديم توصيات المنتج بناءً على تفضيلات العملاء. يمكن لـ Landbot تعزيز كفاءة عمليات المبيعات من خلال أتمتة التفاعلات الأولية وجمع البيانات. شركات التجارة الإلكترونية: يمكن لشركات التجارة الإلكترونية نشر روبوتات الدردشة لمساعدة العملاء في العثور على المنتجات وتتبع الطلبات وإدارة المرتجعات. يمكن أن توفر Chatbots تجربة تسوق سلسة، مما يزيد من رضا العملاء والتحويلات.

يمكن لشركات التجارة الإلكترونية نشر روبوتات الدردشة لمساعدة العملاء في العثور على المنتجات وتتبع الطلبات وإدارة المرتجعات. يمكن أن توفر Chatbots تجربة تسوق سلسة، مما يزيد من رضا العملاء والتحويلات. مقدمو الرعاية الصحية: في قطاع الرعاية الصحية، يمكن استخدام Landbot لإنشاء روبوتات الدردشة التي تساعد المرضى في جدولة المواعيد، والوصول إلى المعلومات الطبية، والإجابة على الأسئلة المتداولة. وهذا يمكن أن يحسن مشاركة المريض ويقلل الأعباء الإدارية.

في قطاع الرعاية الصحية، يمكن استخدام Landbot لإنشاء روبوتات الدردشة التي تساعد المرضى في جدولة المواعيد، والوصول إلى المعلومات الطبية، والإجابة على الأسئلة المتداولة. وهذا يمكن أن يحسن مشاركة المريض ويقلل الأعباء الإدارية. المؤسسات التعليمية: يمكن للمؤسسات التعليمية استخدام برامج الدردشة الآلية لتزويد الطلاب بمعلومات الدورة التدريبية والمساعدة في القبول وتقديم التوجيه بشأن المسائل الأكاديمية. يمكن لروبوتات الدردشة تعزيز تجربة الطالب وتبسيط العمليات الإدارية.

يمكن للمؤسسات التعليمية استخدام برامج الدردشة الآلية لتزويد الطلاب بمعلومات الدورة التدريبية والمساعدة في القبول وتقديم التوجيه بشأن المسائل الأكاديمية. يمكن لروبوتات الدردشة تعزيز تجربة الطالب وتبسيط العمليات الإدارية. الشركات الصغيرة: يمكن للشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة الاستفادة من قدرة Landbot على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام. ويمكنهم استخدام روبوتات الدردشة لأغراض مختلفة، مثل التعامل مع الاستفسارات أو حجز المواعيد أو جمع التعليقات.

يمكن للشركات الصغيرة ذات الموارد المحدودة الاستفادة من قدرة Landbot على تحمل التكاليف وسهولة الاستخدام. ويمكنهم استخدام روبوتات الدردشة لأغراض مختلفة، مثل التعامل مع الاستفسارات أو حجز المواعيد أو جمع التعليقات. المؤسسات: يمكن للمؤسسات الكبيرة نشر Landbot لتبسيط العمليات الداخلية، مثل إصدار تذاكر دعم تكنولوجيا المعلومات أو استفسارات الموارد البشرية. يمكن أيضًا استخدام Chatbots للتفاعلات الخارجية التي تواجه العملاء لتحسين الكفاءة وقابلية التوسع.

يمكن للمؤسسات الكبيرة نشر Landbot لتبسيط العمليات الداخلية، مثل إصدار تذاكر دعم تكنولوجيا المعلومات أو استفسارات الموارد البشرية. يمكن أيضًا استخدام Chatbots للتفاعلات الخارجية التي تواجه العملاء لتحسين الكفاءة وقابلية التوسع. المطورون والوكالات: حتى المطورون والوكالات يمكنهم العثور على قيمة في Landbot من خلال إنشاء نماذج أولية لروبوتات الدردشة للعملاء أو اختبار مفاهيم المحادثة قبل التعمق في البرمجة المخصصة.

Landbot مقابل AppMaster

Landbot و AppMaster هما منصتان مبتكرتان تلبيان جوانب تطوير التطبيقات والأتمتة. وفي حين يعمل كلاهما على تمكين المستخدمين من تحقيق أهداف محددة، إلا أنهما يتفوقان في مجالات مختلفة.

يركز Landbot على إنشاء روبوتات الدردشة وتجارب المحادثة. وهي بارعة بشكل خاص في تعزيز مشاركة العملاء، وجمع البيانات، وتبسيط التفاعلات من خلال واجهات الدردشة. تكمن قوة Landbot في بساطته وقدرته على تسهيل المحادثات الفعالة دون الحاجة إلى مهارات برمجة واسعة النطاق.

من ناحية أخرى، يعد AppMaster نظامًا أساسيًا شاملاً بدون تعليمات برمجية يمكّن المستخدمين من إنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك التطبيقات الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. إنه يبرز من خلال السماح للمستخدمين بتصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم بشكل مرئي، مما يجعله حلاً متعدد الاستخدامات لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام. يوفر AppMaster تحكمًا دقيقًا في عملية التطوير، مما يجعله مناسبًا للشركات الصغيرة والكبيرة. فهو يولد تطبيقات كاملة وجاهزة للإنتاج، مما يزيل الديون التقنية ويضمن قابلية التوسع.





يعتمد الاختيار بين Landbot و AppMaster على احتياجاتك وأهدافك المحددة. إذا كنت بحاجة إلى أداة إنشاء روبوتات دردشة قوية لتعزيز تفاعلات العملاء، فإن Landbot يعد خيارًا ممتازًا. ولكن إذا كنت تبحث عن نظام أساسي شامل no-code يغطي نطاقًا أوسع من تطوير التطبيقات، بما في ذلك وظائف الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول، AppMaster يقدم مجموعة أدوات أكثر شمولاً. يعتمد القرار على طبيعة مشاريعك ومستوى خبرتك في تطوير التطبيقات.

