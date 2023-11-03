في سياق تطوير المكونات الإضافية والامتدادات، يشير الخطاف إلى واجهة أو نقطة تفاعل توفرها المنصة أو النظام أو التطبيق الأساسي، والتي تسمح للمطورين الخارجيين بكتابة تعليمات برمجية مخصصة أو ملحقات يمكنها تعديل أو زيادة أو توسيع الإعداد الافتراضي سلوك النظام. تلعب الخطافات دورًا حاسمًا في تسهيل البنية المعيارية والقابلة للتوسيع، مما يتيح للمطورين إنشاء مكونات البرامج وتخصيصها وصيانتها بشكل مستقل دون الحاجة إلى تعديل قاعدة التعليمات البرمجية الأساسية.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تجسد فوائد الخطافات في أنظمة البرامج. يتيح النظام الأساسي للمستخدمين تصميم وتكوين الجوانب المختلفة لتطبيقاتهم بشكل مرئي باستخدام عمليات الأعمال (BPs)، والتي تمثل ميزات محددة أو متطلبات وظيفية. من خلال دعم الخطافات، يمكّن AppMaster المطورين من توسيع وظائفه الأساسية ودمجها مع الأنظمة أو الخدمات الخارجية بسلاسة.

في سياق تطوير المكونات الإضافية والامتدادات، يمكن تصنيف الخطافات بشكل عام إلى نوعين: خطافات الإجراء وخطافات التصفية .

يتم تشغيل خطافات الإجراء في نقاط محددة أثناء تنفيذ التطبيق، مما يوفر للمطورين الخارجيين فرصة لتنفيذ تعليمات برمجية مخصصة استجابةً لأحداث أو عمليات معينة. عادةً لا تُرجع هذه الخطافات أي قيمة ولكن يمكنها تعديل حالة التطبيق أو تنفيذ مهام إضافية، مثل إدراج إدخالات السجل أو إرسال الإشعارات أو تحديث بنيات البيانات المخصصة. على سبيل المثال، في AppMaster ، يمكن للمطور إنشاء ربط إجراء مخصص يضيف جزءًا محددًا من الوظائف إلى BP استجابة لحدث معين، مثل تحديث سجل قاعدة بيانات، أو إرسال بريد إلكتروني، أو تسجيل خطأ.

من ناحية أخرى، تسمح خطافات التصفية للمطورين باعتراض وتعديل البيانات أو القيم التي يتم تمريرها بين مكونات أو طبقات مختلفة من التطبيق. عادةً ما يتم استدعاء هذه الخطافات قبل أو بعد تنفيذ وظيفة أو طريقة معينة، مما يتيح للمطورين تعديل المدخلات أو المخرجات أو النتائج الوسيطة. تُستخدم خطافات المرشحات بشكل شائع لمهام مثل التحقق من صحة الإدخال، أو تحويل البيانات، أو إنشاء تنسيقات مخرجات مخصصة. في AppMaster ، يمكن للمطور إنشاء رابط مرشح مخصص لتعديل البيانات التي يتم تمريرها بين مكونات واجهة المستخدم وخدمات الواجهة الخلفية، مثل تطبيق منطق الأعمال لتحويل البيانات قبل استمرارها في قاعدة البيانات، أو إنشاء كائنات JSON مخصصة بناءً على معلومات المستخدم التفضيلات.

عند تصميم وتنفيذ الخطافات في تطوير المكونات الإضافية والامتدادات، من الضروري مراعاة أفضل الممارسات التالية:

حدد بوضوح نطاق الخطافات والغرض منها . يجب تصميم الخطافات مع وضع نوايا أو أهداف محددة في الاعتبار، ومعالجة حالات الاستخدام والمتطلبات المحددة جيدًا. سيساعد ذلك المطورين على فهم متى وكيف يتم استخدامها، والتأكد من استخدامها فقط للأغراض المقصودة. ضمان التوافق مع الإصدارات السابقة . بما أن المطورين الخارجيين يستخدمون الخطافات لتوسيع وظائف النظام الأساسي الخاص بك، فإن التغييرات في توقيعاتهم أو سلوكهم أو استخدامهم يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة وتؤدي إلى كسر التوافق مع المكونات الإضافية أو الامتدادات الموجودة. من الضروري الحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة وتوفير وثائق واضحة حول أي خطافات مهملة أو معدلة. تقديم وثائق قوية . نظرًا لأن الخطافات تكشف الأعمال الداخلية للنظام الأساسي أو التطبيق الخاص بك، فإن التوثيق الواضح والشامل أمر بالغ الأهمية. يجب أن يتضمن ذلك معلومات حول الخطافات المتاحة وأحداث التشغيل والمدخلات والمخرجات المتوقعة وسيناريوهات الاستخدام النموذجية. التوثيق الجيد سيقلل من المشكلات المحتملة الناشئة عن سوء الاستخدام أو سوء الفهم، ويشجع المطورين على اعتماد الخطافات بشكل فعال. إنشاء اصطلاحات وهيكل تسمية قياسي . إن اتباع اصطلاحات التسمية المتسقة وتنظيم الخطافات في بنية واضحة يمكن أن يسهل على المطورين العثور عليها وفهمها واستخدامها بفعالية. سيؤدي هذا أيضًا إلى إنشاء قاعدة تعليمات برمجية أكثر قابلية للصيانة والفهم على المدى الطويل، حيث أنه يخلق فصلًا واضحًا بين الوظائف الأساسية والإضافات المخصصة.

في الختام، تلعب الخطافات دورًا حيويًا في تسهيل النمطية وقابلية التوسعة في تطوير المكونات الإضافية والامتدادات. ومن خلال توفير واجهات ونقاط تفاعل واضحة للمطورين الخارجيين لتوسيع سلوك التطبيق وتخصيصه، تتيح الخطافات عملية تطوير أكثر تعاونية ومرونة. وكمثال رئيسي، يستخدم AppMaster الخطافات في نظامه no-code ، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية المخصصة والديناميكية في جزء صغير من الوقت والتكلفة مقارنة بمنهجيات التطوير التقليدية.