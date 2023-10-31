الرف الدائري، المعروف أيضًا باسم شريط التمرير أو دائري الصور، هو عنصر واجهة مستخدم (UI) يقدم عناصر متعددة بالتسلسل داخل مساحة معينة. الغرض الأساسي من الرف الدائري هو عرض أجزاء متعددة من المحتوى، مثل الصور والنصوص، بطريقة جذابة بصريًا مع الاستفادة بكفاءة من العقارات المتاحة على صفحة ويب أو في أحد التطبيقات. يتم استخدام Carousel على نطاق واسع لتقديم عروض الشرائح واللافتات والإعلانات والمحتوى الترويجي والصور والمعلومات المرئية الأخرى بطريقة تفاعلية وديناميكية للغاية.

في سياق تصميم قالب AppMaster ، يعد الرف الدائري مكونًا يمكن إدراجه وتخصيصه بسهولة داخل واجهة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام وظيفة drag-and-drop بالنظام الأساسي. من خلال استخدام منصة AppMaster القوية no-code ، يمكن للعملاء تصميم وتنفيذ المكون الدائري المطلوب بسرعة، بأقل جهد أو معرفة برمجية مطلوبة.

يتكون الرف الدائري عمومًا من عناصر متعددة يتم عرضها واحدًا تلو الآخر في حلقة مستمرة، إما أفقيًا أو رأسيًا. في بعض الحالات، يمكن للمستخدمين التنقل عبر العناصر بالسرعة التي تناسبهم، عن طريق التمرير أو استخدام عناصر التحكم في التنقل مثل الأسهم أو الأزرار أو نقاط ترقيم الصفحات. قد تتضمن الدوارات رسومًا متحركة أو انتقالات لتسهيل التجربة وتعزيز المظهر المرئي.

من الناحية الفنية، يمكن تصميم الرف الدائري باستخدام لغات وأطر برمجة مختلفة، مثل HTML وCSS وJavaScript وVue3 وReact وAngular وغيرها. يعتمد اختيار التكنولوجيا على متطلبات التطبيق وإلمام المطور باللغة أو الإطار المعني. داخل AppMaster ، يتم إنشاء الرف الدائري ومكونات واجهة المستخدم الأخرى داخل تطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، بينما بالنسبة لتطبيقات الهاتف المحمول، يتم استخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

توفر الرف الدائري العديد من الفوائد فيما يتعلق بتجربة المستخدم. فهي تسمح بعرض عناصر متعددة من المحتوى دون شغل مساحة كبيرة على الشاشة، وهو أمر مهم بشكل خاص للأجهزة المحمولة ذات أحجام الشاشة المحدودة. يمكن للدوائر المصممة جيدًا أن تجعل اكتشاف المحتوى أكثر متعة وبديهية للمستخدم، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة مشاركة المستخدم ومعدلات الاحتفاظ به. وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة Nielsen Norman، يمكن للدوائر أن تحسن تفاعل المستخدم بنسبة تصل إلى 320% مقارنةً بعروض المحتوى الثابتة.

ومع ذلك، تأتي الدوارات أيضًا مع بعض التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء عملية التصميم. على سبيل المثال، قد لا يتمكن المستخدم من الوصول إلى المحتوى الموجود داخل الرف الدائري على الفور. إذا لم يتم تصميم الدوّارات بعناية، فقد تسبب ارتباكًا أو ارتباكًا، حيث قد يصبح المستخدمون غير مدركين للمحتوى الموجود خارج الشاشة أو خارج الدوّارة. للتخفيف من هذه المشكلات، من الضروري اتباع أفضل الممارسات لتصميم الرف الدائري، مثل توفير عناصر تحكم واضحة في التنقل، وتحسين رؤية المحتوى وإمكانية الوصول إليه، والأخذ في الاعتبار تفاعلات اللمس والماوس، وضمان التوافق عبر مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات.

بالإضافة إلى العرض المرئي، تتطلب الرف الدائري أيضًا إدارة فعالة للبيانات الأساسية ومنطق الأعمال. باعتباره نظامًا no-code ، يوفر AppMaster أدوات وميزات قوية لمساعدة العملاء على إنشاء المكونات الدائرية وإدارتها بطريقة فعالة، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة. على سبيل المثال، يمكّن مصمم BP (عمليات الأعمال) المرئي AppMaster العملاء من تصميم منطق الأعمال خلف مكونات الرف الدائري، وتحديد البيانات التي يجب استرجاعها أو تحويلها أو عرضها بناءً على تفاعلات المستخدم.

علاوة على ذلك، يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم للعملاء تحديث المكونات الدائرية على تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم في الوقت الفعلي، دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market. تضمن هذه الإمكانية إمكانية الحفاظ على مكونات الرف الدائري محدثة وذات صلة وجذابة، بأقل جهد للصيانة.

في الختام، تعتبر الرف الدائري مكونات قيمة لواجهة المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما يوفر طريقة جذابة وديناميكية لتقديم عناصر محتوى متعددة ضمن مساحات شاشة محدودة. من خلال الاستفادة من النظام الأساسي القوي no-code الذي توفره AppMaster ، يمكن للعملاء تصميم المكونات الدائرية ونشرها وإدارتها بسهولة، مما يؤدي إلى تجارب مستخدم أفضل وزيادة مشاركة المستخدم وتحسين أداء التطبيق. من خلال اتباع أفضل الممارسات لتصميم الرف الدائري والاستفادة من قوة منصة AppMaster ، يمكن للعملاء إنشاء مكونات دائرية جذابة بصريًا وفعالة تخدم احتياجات ومتطلبات أعمالهم المحددة.