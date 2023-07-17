يعتمد نجاح موقع الويب أو تطبيق الويب بشكل كبير على تصميمه. يخلق موقع الويب المصمم جيدًا تجربة مستخدم إيجابية ، مما يعزز رضا المستخدم والمشاركة والتحويلات. تلعب مبادئ تصميم UX (تجربة المستخدم) وواجهة المستخدم (UI) دورًا مهمًا في عملية التطوير حيث أنها توجه المصممين في إنشاء مواقع ويب تركز على المستخدم.

يركز تصميم UX على تحسين تجربة المستخدم الإجمالية مع منتج أو خدمة ، بينما يشير تصميم واجهة المستخدم إلى العناصر المرئية والمكونات التفاعلية لمنتج أو خدمة يتفاعل معها المستخدمون. يعد كل من UX و UI جوانب أساسية لتطوير الويب ، وفهم مبادئهما الأساسية أمر حيوي لإنشاء مواقع ويب جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام.

تقدم هذه المقالة نظرة عامة على مبادئ تصميم UX / UI في تطوير الويب ، متبوعًا باستكشاف احتياجات المستخدم وتوقعاته ، وأخيراً شرحًا للمبادئ الأساسية التي توجه المصممين في إنشاء مواقع ويب تركز على المستخدم.

فهم احتياجات وتوقعات المستخدم

قبل الغوص في مبادئ تصميم UX / UI ، من الضروري فهم الأشخاص الذين سيستخدمون موقع الويب: المستخدمون. يأتي المستخدمون بخلفيات وتفضيلات وتوقعات متنوعة. لتصميم موقع ويب يلبي احتياجاتهم ، يجب أن تضع المستخدمين في مركز عملية التصميم وتفهم ما يريدون من موقع الويب الخاص بك.

فيما يلي بعض الخطوات لمساعدتك على فهم احتياجات المستخدم وتوقعاته:

ابحث عن جمهورك المستهدف: ابدأ بتحديد التركيبة السكانية ، والتخطيط النفسي ، وسلوك جمهورك المستهدف. ستوفر هذه المعلومات أساسًا لفهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم. إجراء مقابلات واستطلاعات مع المستخدم: احصل على تعليقات مباشرة من المستخدمين من خلال المقابلات أو الاستطلاعات المنظمة. سيساعدك هذا على اكتساب نظرة ثاقبة حول نقاط الألم والتفضيلات والتوقعات من موقع الويب الخاص بك أو تطبيق الويب. تطوير شخصيات المستخدم: قم بإنشاء تمثيلات خيالية للمستخدمين المثاليين بناءً على البيانات التي جمعتها. سيساعدك الأشخاص في التركيز على مجموعات مستخدمين محددة وتصميم تجربة مستخدم مخصصة تتوافق مع احتياجاتهم. إنشاء قصص وسيناريوهات مستخدمين: قم بتطوير مواقف افتراضية تصور كيف يمكن للمستخدمين التفاعل مع موقع الويب الخاص بك. سيساعدك هذا في تحديد الميزات والوظائف المطلوبة لتوفير تجربة مستخدم فعالة. اختبار قابلية الاستخدام: قم بإجراء اختبارات قابلية الاستخدام مع المستخدمين الفعليين للحصول على تعليقات مباشرة على عناصر تصميم موقع الويب الخاص بك وجمع الأفكار لإجراء تحسينات. سيساعدك هذا على ضمان توافق موقع الويب الخاص بك مع احتياجات المستخدم وتوقعاته.

يعد فهم احتياجات المستخدم وتوقعاته خطوة حاسمة في عملية تصميم UX / UI. يساعدك على إنشاء تصميم يركز على المستخدم يلبي تفضيلاتهم ، مما يؤدي إلى تجربة مستخدم أكثر جاذبية وكفاءة.

مبادئ تصميم UX / UI الأساسية

الآن وقد اكتشفنا أهمية فهم احتياجات المستخدم ، فقد حان الوقت للخوض في مبادئ تصميم UX / UI الأساسية. هذه المبادئ هي اللبنات الأساسية لإنشاء تصميم متماسك محوره المستخدم يقود تجربة مستخدم ممتعة. يجب أن تكون المبادئ التالية هي الأساس لتصميم UX / UI الخاص بك:

الوضوح: تأكد من أن تصميم موقع الويب الخاص بك واضح وسهل الفهم. يجب ألا يضطر المستخدمون إلى بذل جهد عقلي لفهم بنية موقع الويب الخاص بك وتخطيطه والتنقل فيه. اختر خطوطًا سهلة القراءة ، وتنقلًا بسيطًا وبديهيًا ، وتخطيطات منظمة لتسهيل الوضوح. التناسق: تجعل عناصر التصميم المتسقة ، مثل أنظمة الألوان والخطوط وأنماط الأزرار ، موقع الويب الخاص بك أكثر موثوقية وأقل إرباكًا للمستخدمين. يساعد الاتساق عبر الموقع أيضًا في إنشاء هوية العلامة التجارية وتعزيزها. التعليقات: قدم ملاحظات للمستخدمين فيما يتعلق بأفعالهم وتفاعلاتهم على موقع الويب الخاص بك. يمكن تحقيق ذلك من خلال الإشارات المرئية أو الرسوم المتحركة أو الرسائل ، وإخطار المستخدمين بالإجراءات الناجحة أو غير الناجحة ، وبالتالي منع الارتباك والإحباط. المرونة: صمم موقع الويب الخاص بك بحيث يكون قابلاً للتكيف مع مختلف الأجهزة وأحجام الشاشات وتفضيلات المستخدم. يضمن التصميم سريع الاستجابة والمرن تجربة تصفح سلسة لجميع المستخدمين ، بغض النظر عن أجهزتهم أو متصفحهم. الكفاءة: ركز على إنشاء تجربة مستخدم فعالة من خلال تقليل عدد الخطوات المطلوبة لإكمال المهام ومن خلال تبسيط التنقل. سيساعد هذا المستخدمين على تحقيق أهدافهم بسرعة ودون إحباط. تصميم مبهج من الناحية الجمالية: لا يعزز التصميم الجذاب المظهر المرئي لموقعك على الويب فحسب ، بل له أيضًا تأثير إيجابي على تفاعل المستخدمين وتحويلاتهم. اختر أنظمة ألوان متناغمة وصور جذابة بصريًا وعناصر تصميم متناسقة لخلق تجربة مستخدم ممتعة بصريًا.

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من خلال دمج مبادئ تصميم UX / UI الأساسية هذه في عملية تطوير الويب الخاصة بك ، يمكنك إنشاء موقع ويب يركز على المستخدم ويلبي احتياجات وتوقعات المستخدمين ، مما يؤدي إلى زيادة معدلات المشاركة والتحويل.

التصميم من أجل الوصول والشمولية

تعد إمكانية الوصول والشمولية من الجوانب الحاسمة في تصميم UX / UI التي تضمن لجميع المستخدمين ، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم ، الوصول إلى موقع الويب واستخدامه بشكل فعال. لا يفيد دمج خيارات التصميم الملائمة لإمكانية الوصول المستخدمين ذوي الإعاقة فحسب ، بل يُحسِّن أيضًا من تجربة المستخدم الإجمالية. فيما يلي بعض الاعتبارات الرئيسية عند التصميم لإمكانية الوصول والشمولية:

تباين الألوان: يساعد التباين الملائم بين ألوان النص والخلفية المستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية ، مثل عمى الألوان ، على قراءة محتوى موقع الويب بسهولة أكبر. التزم بتوصيات WCAG (إرشادات الوصول إلى محتوى الويب) المتعلقة بنسب تباين الألوان لضمان إمكانية القراءة المثلى. حجم النص وسهولة القراءة: اختر الخطوط وأحجام الخطوط التي يسهل قراءتها لجميع المستخدمين. في المتوسط ​​، يوصى باستخدام حد أدنى لحجم الخط يبلغ 16 بكسل ، مع الأخذ في الاعتبار أن الخطوط المختلفة قد تتطلب تعديلات. بالإضافة إلى ذلك ، استخدم تباعدًا مناسبًا بين الأسطر وتجنب الإفراط في استخدام الأحرف الكبيرة ، مما قد يعوق إمكانية القراءة. التنقل باستخدام لوحة المفاتيح: تأكد من أن موقع الويب الخاص بك قابل للتنقل بالكامل باستخدام لوحة المفاتيح ، حيث قد يعتمد بعض المستخدمين على لوحة المفاتيح أو أجهزة الإدخال الأخرى بدلاً من الماوس. تأكد من إمكانية الوصول إلى جميع العناصر التفاعلية عبر مفاتيح Tab و Enter و Arrow ، وقم بتمييز العنصر المركز بشكل مرئي لتحسين سهولة الاستخدام. نص بديل للصور: تعتمد التقنيات المساعدة ، مثل برامج قراءة الشاشة ، على نص بديل (نص بديل) لوصف الصور للمستخدمين ضعاف البصر. قم بتضمين نص بديل هادف ومختصر لجميع الصور لتحسين إمكانية الوصول وتحسين تجربة المستخدم لهؤلاء المستخدمين. سمات Aria: استخدم سمات ARIA (تطبيقات الإنترنت الغنية التي يمكن الوصول إليها) لتوفير معلومات إضافية حول عناصر الواجهة ، مثل دور عنصر معين وحالته وقيمته. تساعد هذه المعلومات التقنيات المساعدة على فهم محتوى الموقع ووظائفه ونقلهما بشكل أفضل. هيكل المحتوى المنطقي: قم بتنظيم محتوى موقع الويب الخاص بك في بنية منطقية ومتماسكة باستخدام العناوين المناسبة ( h1 إلى h6 ) وعناصر HTML الدلالية. يساعد هذا الأسلوب المستخدمين الذين يستخدمون برامج قراءة الشاشة على فهم بنية موقع الويب والتنقل في المحتوى بشكل أكثر كفاءة. واجهة واضحة ومتسقة: قم بإنشاء واجهة واضحة ومتسقة عن طريق تجميع المعلومات ذات الصلة معًا واستخدام أنماط أو مكونات تصميم مألوفة. يساعد الاتساق المستخدمين على فهم الواجهة بسرعة ويقلل الحمل المعرفي لمن يعانون من إعاقات معرفية. رسائل الخطأ والتعليقات: قدم رسائل خطأ وإرشادات وتعليقات واضحة ومحددة عندما يواجه المستخدمون مشكلات. يجب توعية مستخدمي التكنولوجيا المساعدة بأي أخطاء أو مشاكل وإعطائهم تعليمات حول كيفية حلها بشكل فعال.

قد يبدو التصميم مع مراعاة إمكانية الوصول والشمولية تحديًا في البداية ، ولكن استخدام مثل هذه الممارسات يمكن أن يحسن بشكل كبير تجربة مستخدم موقع الويب الخاص بك ويجعله أكثر قابلية للاستخدام لمجموعة متنوعة من المستخدمين.

اتجاهات تطوير الويب المتطورة في تصميم UX / UI

يمكن أن تساعدك مواكبة أحدث اتجاهات تصميم UX / UI في إنشاء تجارب ويب مذهلة وجذابة بصريًا. فيما يلي بعض أحدث الاتجاهات في تطوير الويب والتي يجب أن تفكر في دمجها في أعمال التصميم الخاصة بك:

الوضع الداكن: أصبح الوضع الداكن شائعًا بشكل متزايد بين المستخدمين الذين يفضلون واجهة الإضاءة المنخفضة ، حيث يمكن أن يخفف من إجهاد العين. يمكن أن يؤدي تقديم خيار الوضع المظلم لموقع الويب الخاص بك إلى تحسين تجربة المستخدم وتلبية تفضيلات المستخدم. تجارب المستخدم المخصصة: تقوم المزيد والمزيد من مواقع الويب بتنفيذ تجارب مخصصة مصممة خصيصًا للمستخدمين الفرديين ، مثل توصيات المحتوى المخصص والتخطيطات والتنقل. ضع في اعتبارك دمج التخصيص في تصميمات الويب الخاصة بك لإنشاء تجارب أكثر جاذبية وتركيزًا على المستخدم. التصميم الأول للهاتف المحمول: مع تزايد عدد المستخدمين الذين يصلون إلى الويب من خلال أجهزتهم المحمولة ، أصبح تصميم مواقع الويب باستخدام نهج المحمول أولاً أكثر أهمية من أي وقت مضى. ابدأ بتصميم موقع الويب الخاص بك لشاشات أصغر ثم قم بتوسيع نطاق التخطيط للأجهزة الأكبر حجمًا لضمان تجربة متسقة وممتعة عبر جميع الأنظمة الأساسية. التفاعلات الصوتية: نظرًا لأن المساعدين الصوتيين مثل Google Assistant و Amazon Alexa أصبحوا أكثر انتشارًا ، فإن دمج التفاعلات الصوتية في واجهتك يمكن أن يعزز تجربة المستخدم ، خاصة لأولئك الذين يواجهون مشكلة في استخدام لوحة المفاتيح أو ضعاف البصر. العناصر ثلاثية الأبعاد: يمكن للعناصر ثلاثية الأبعاد أن تضيف العمق وتخلق تجربة بصرية ممتعة. ادمج الرسومات ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية بحكمة ، مع ضمان عدم تشتيت الانتباه عن المحتوى الأساسي أو المساس بأداء موقع الويب.

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ابق على اطلاع دائم باتجاهات تطوير الويب وقم بتكييف نهج التصميم الخاص بك باستمرار لتقديم تجارب مبتكرة وسهلة الاستخدام تسعد المستخدمين وتساعد موقع الويب الخاص بك على التميز عن المنافسة.

أدوات وموارد لمصممي UX / UI

للتميز في تصميم UX / UI ، يعد امتلاك المجموعة الصحيحة من الأدوات والموارد أمرًا حيويًا. فيما يلي بعض الأدوات والموارد الشائعة التي يمكن أن تساعدك على تحسين مهاراتك في التصميم وإنشاء تجارب ويب رائعة:

Adobe XD: يعد Adobe XD أداة تصميم ونماذج أولية قوية تمكن المصممين من إنشاء إطارات سلكية ونماذج بالأحجام الطبيعية ونماذج أولية تفاعلية بسهولة. ميزات التعاون تجعله مثاليًا للعمل مع المصممين وأصحاب المصلحة الآخرين لتطوير التصميمات وتكرارها. Figma: Figma هي أداة تصميم شائعة عبر الإنترنت توفر ميزات قوية للتصميم والنماذج الأولية والتعاون في مشاريع الويب والتطبيقات. تسمح طبيعتها القائمة على السحابة للفرق بالتعاون في الوقت الفعلي والعمل على التصميمات من أي مكان. Sketch: Sketch هي أداة تصميم قائمة على المتجهات مستخدمة على نطاق واسع لتصميم الواجهات والأيقونات والأصول الرقمية الأخرى لمواقع الويب والتطبيقات. يقدم مجموعة من المكونات الإضافية والتكاملات لتوسيع الوظائف وتبسيط سير العمل. InVision: InVision عبارة عن نظام أساسي للتصميم والنماذج الأولية يدعم إنشاء النموذج الأولي التفاعلي والتعاون في التصميم واختبار المستخدم. يمكن أن يساعدك على إضفاء الحيوية على تصميماتك وجمع تعليقات قيمة لتحسين إمكانية الاستخدام وتجربة المستخدم. Axure: Axure هي أداة قوية لإنشاء إطارات سلكية ونماذج أولية ومواصفات لمواقع الويب والتطبيقات. يوفر ميزات متقدمة لتصميم تجارب ويب ديناميكية وقائمة على البيانات وسريعة الاستجابة. أدلة إمكانية الوصول من Mozilla: توفر شبكة مطوري Mozilla (MDN) أدلة شاملة حول إمكانية الوصول وتغطي موضوعات مثل ARIA والتنقل باستخدام لوحة المفاتيح والوسائط المتعددة التي يمكن الوصول إليها. يمكن أن تساعدك هذه الأدلة في تسهيل وصول المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مشاريع الويب الخاصة بك. إرشادات WCAG: توفر إرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) توصيات مفصلة لجعل محتوى الويب في متناول المستخدمين المعاقين. تعرف على الإرشادات للتأكد من أن تصميمات الويب الخاصة بك متوافقة وشاملة.

من خلال الاستفادة من هذه الأدوات والموارد ، يمكنك صقل مهاراتك في تصميم UX / UI وإنشاء تجارب ويب جذابة بصريًا ، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليها وشاملة والتي تلبي احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعدك دمج الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster.io في سير عمل التصميم الخاص بك على التركيز على مبادئ تصميم UX / UI مع تبسيط عملية تطوير الويب. لا يوفر هذا الوقت والجهد فحسب ، بل يمكّنك أيضًا من التركيز على تحسين تجربة المستخدم وتنفيذ خيارات التصميم التي تركز على إمكانية الوصول.

AppMaster : نظام No-Code لتصميم تطبيقات الويب البديهية

بينما تسعى الشركات جاهدة لإنشاء مواقع ويب مذهلة بصريًا وسهلة الاستخدام تجذب جمهورها ، فمن الضروري أن يكون لديك أداة تطوير مواقع ويب تتسم بالكفاءة والمرونة. AppMaster عبارة عن نظام أساسي مبتكر لا يحتوي على تعليمات برمجية يمكّن المصممين والمطورين من إنشاء تطبيقات ويب رائعة تلتزم بمبادئ تصميم UX / UI الحديثة بسرعة.

مع النظام الأساسي لـ AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات ويب من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات . هذا يجعل من السهل تطوير واجهة المستخدم دون الحاجة إلى معرفة برمجية واسعة. بالإضافة إلى ذلك ، تسمح المنصة بالتنفيذ الفعال لمنطق الأعمال ، مما يضمن تطبيقًا وظيفيًا وتفاعليًا.

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تقدم منصة AppMaster no-code العديد من المزايا ، بما في ذلك:

السرعة والكفاءة: باستخدام أدوات التصميم المرئي للمنصة ، يمكنك إنشاء تطبيق ويب بسرعة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يؤدي هذا إلى عملية تطوير أسرع ، وتقليل الوقت اللازم للتسويق ، وتوفير التكاليف لعملك.

باستخدام أدوات التصميم المرئي للمنصة ، يمكنك إنشاء تطبيق ويب بسرعة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يؤدي هذا إلى عملية تطوير أسرع ، وتقليل الوقت اللازم للتسويق ، وتوفير التكاليف لعملك. التصميم الذي يركز على المستخدم: من خلال الوصول إلى مكتبة واسعة من مكونات واجهة المستخدم المبنية مسبقًا ، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات ويب تعطي الأولوية لتجربة المستخدم ، وتلتزم بمبادئ تصميم UX / UI ، وتحث المستخدمين على المشاركة والتحويل.

من خلال الوصول إلى مكتبة واسعة من مكونات واجهة المستخدم المبنية مسبقًا ، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات ويب تعطي الأولوية لتجربة المستخدم ، وتلتزم بمبادئ تصميم UX / UI ، وتحث المستخدمين على المشاركة والتحويل. قابلة للتطوير وآمنة: التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster قابلة للتطوير وآمنة ، مما يجعلها مثالية للمؤسسات من جميع الأحجام. تدعم المنصة قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql ، ويتم إنشاء تطبيقاتها الخلفية باستخدام Go (golang) ، مما يوفر مؤسسات عالية المستوى وحالات استخدام عالية التحميل.

التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة قابلة للتطوير وآمنة ، مما يجعلها مثالية للمؤسسات من جميع الأحجام. تدعم المنصة قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql ، ويتم إنشاء تطبيقاتها الخلفية باستخدام Go (golang) ، مما يوفر مؤسسات عالية المستوى وحالات استخدام عالية التحميل. القضاء على الديون التقنية: يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر عندما تتغير المتطلبات ، مما يضمن عدم وجود دين تقني وتثبيت تطبيق الويب الخاص بك في المستقبل. يعمل هذا على تمكين المطورين ذوي الخبرة والمواطنين على حد سواء لإنشاء وإدارة حلول برمجية شاملة دون أي قيود فنية.

بالإضافة إلى هذه المزايا ، يقدم AppMaster أيضًا مجموعة من خطط الاشتراك لتناسب احتياجات وميزانيات مختلف الأعمال والمشاريع. تسهل هذه الاشتراكات تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية المصممة وفقًا لمتطلباتك. مع أكثر من 60.000 مستخدم ، أصبح AppMaster خيارًا شائعًا للتطوير no-code وقد تم الاعتراف به كأفضل أداء من قبل G2 في العديد من الفئات ، بما في ذلك منصات التطوير No-code.

نصائح للتحسين المستمر في تصميم UX / UI

بغض النظر عن مدى خبرتك أو موهبتك كمصمم UX / UI ، فهناك دائمًا شيء جديد للتعلم أو تحسينه. فيما يلي بعض النصائح للنمو المستمر والنجاح في عالم تصميم UX / UI:

ابق مواكبًا لاتجاهات التصميم: العالم الرقمي دائم التطور ، والبقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات تصميم UX / UI أمر بالغ الأهمية. اشترك في مدونات التصميم ، وشارك في مجتمعات التصميم عبر الإنترنت ، وراقب مواقع الويب والتطبيقات الشائعة للتعرف على اتجاهات التصميم الجديدة وأفضل الممارسات. التأكيد على ملاحظات المستخدم: المصمم العظيم يستمع لمستخدميه. ملاحظات المستخدم لا تقدر بثمن لتحسين تصميماتك وتعزيز تجربة المستخدم الإجمالية. قم بإجراء اختبار المستخدم بانتظام ، وجمع التعليقات من خلال الاستطلاعات والمقابلات ، واشترك في انتقادات التصميم مع زملائك. اكتساب المعرفة التقنية: في حين أن النظام الأساسي no-code مثل AppMaster يبسط عملية تصميم الويب ، فإن امتلاك فهم أساسي لـ HTML و CSS و JavaScript يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تحسين مهارات التصميم لديك وضمان التنفيذ السلس لتصميمات UX / UI الخاصة بك . أدوات التصميم الرئيسية: يمكن أن يؤدي الاستخدام الفعال لأدوات التصميم إلى تحسين سير العمل وزيادة الإنتاجية. استثمر الوقت في تعلم خصوصيات وعموميات برامج التصميم الشائعة (على سبيل المثال ، Sketch و Figma و Adobe XD) ، واستكشف العديد من الإضافات والإضافات لتحسين عملية التصميم الخاصة بك. حضور ورش العمل والمؤتمرات: المشاركة في مؤتمرات التصميم أو حضور ورش العمل للتواصل مع مصممين آخرين ، والتعرف على الاتجاهات الناشئة ، واكتشاف أدوات وتقنيات التصميم الجديدة. التعلم المستمر والتطوير المهني ضروريان للبقاء في المقدمة في صناعة تصميم UX / UI التنافسية. تعاون وتعلم من الآخرين: يمكن أن يساهم التفاعل مع زملائك المصممين في نموك كمصمم. شارك عملك ، وتبادل الأفكار ، وقدم النقد البناء. لن تتعلم من خبراتهم فحسب ، بل ستكتسب أيضًا وجهات نظر جديدة يمكنها الارتقاء بعملية التصميم الخاصة بك. تدرب على فن التكرار: التصميم عملية تكرارية ، وسيساعدك تبني هذه العقلية على تحسين تصميماتك باستمرار. قم بإنشاء نماذج أولية متعددة ، واختبر قابليتها للاستخدام ، واجمع التعليقات ، وقم بإجراء التعديلات قبل الانتهاء من التصميم الخاص بك.

باتباع هذه الإرشادات ، ستكون في طريقك إلى تكوين مهنة ناجحة كمصمم UX / UI. إلى جانب نظام no-code مثل AppMaster ، سيتم تزويدك بالأدوات والمعرفة اللازمة لإنشاء تطبيقات ويب بديهية وجذابة بصريًا تلبي بشكل فعال احتياجات ورغبات المستخدمين المستهدفين.