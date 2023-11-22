اكتشف أدوات إنشاء التطبيقات المجانية بدون برمجة في عام 2024

ما هي أدوات إنشاء التطبيقات المجانية بدون برمجة؟

أدوات إنشاء التطبيقات المجانية بدون تعليمات برمجية، والمعروفة أيضًا باسم الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية ، هي أدوات عبر الإنترنت تمكنك من إنشاء ونشر تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تستخدم هذه الأنظمة الأساسية واجهات المستخدم الرسومية وعناصر drag-and-drop والمحررات المرئية لمساعدة المستخدمين على تصميم ميزات التطبيق وإنشائها وتخصيصها.

يعد منشئو التطبيقات No-code مثاليين للأشخاص الذين ليس لديهم مهارات برمجة والشركات ذات الموارد المحدودة أو الميزانيات المحدودة. تعمل الأنظمة الأساسية No-code على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية تطوير التطبيق عن طريق إزالة الحاجة إلى خبرة في البرمجة وتبسيطها للمستخدمين من مختلف الخلفيات التقنية. كما أنها تشجع التطوير السريع للتطبيقات ، مما يمكّن فرق المشروع من إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها بسرعة وكفاءة.

فوائد استخدام منشئي التطبيقات No-Code

يقدم منشئو التطبيقات No-code مزايا كبيرة للشركات والأفراد على حدٍ سواء. فيما يلي بعض الفوائد الرئيسية لاستخدام هذه المنصات:

التطوير السريع للتطبيقات: تتيح الأنظمة الأساسية No-code للمستخدمين تطوير التطبيقات ونشرها في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه استخدام طرق الترميز التقليدية. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف بسرعة من خلال بيئة drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا.

تتيح الأنظمة الأساسية للمستخدمين تطوير التطبيقات ونشرها في جزء صغير من الوقت الذي يستغرقه استخدام طرق الترميز التقليدية. يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف بسرعة من خلال بيئة والقوالب المعدة مسبقًا. تكاليف تطوير أقل: عادةً ما تكون تكلفة الأنظمة No-code أقل من تكاليف توظيف المطورين أو الاستثمار في مشاريع تطوير البرامج المخصصة. تقدم بعض المنصات أيضًا اشتراكات مجانية بميزات محدودة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة ذات الميزانية المحدودة.

عادةً ما تكون تكلفة الأنظمة أقل من تكاليف توظيف المطورين أو الاستثمار في مشاريع تطوير البرامج المخصصة. تقدم بعض المنصات أيضًا اشتراكات مجانية بميزات محدودة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للشركات الناشئة أو الشركات الصغيرة ذات الميزانية المحدودة. واجهات سهلة الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين: تم تصميم الأنظمة No-code مع وضع المستخدمين غير التقنيين في الاعتبار، مما يوفر واجهات بديهية وأدوات مرئية لإنشاء التطبيقات . وهذا يجعل من الممكن للأشخاص ذوي المعرفة المحدودة بالبرمجة تطوير تطبيقات وظيفية دون الحاجة إلى مهارات برمجة متقدمة.

تم تصميم الأنظمة مع وضع المستخدمين غير التقنيين في الاعتبار، مما يوفر واجهات بديهية وأدوات مرئية لإنشاء التطبيقات . وهذا يجعل من الممكن للأشخاص ذوي المعرفة المحدودة بالبرمجة تطوير تطبيقات وظيفية دون الحاجة إلى مهارات برمجة متقدمة. المرونة في التصميم: تتميز العديد من أدوات إنشاء التطبيقات no-code بالعديد من القوالب المصممة مسبقًا والعناصر القابلة للتكوين، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المحددة.

تتميز العديد من أدوات إنشاء التطبيقات بالعديد من القوالب المصممة مسبقًا والعناصر القابلة للتكوين، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم المحددة. صيانة أسهل للتطبيقات: تتعامل الأنظمة الأساسية No-code عادةً مع صيانة التطبيقات وتحديثاتها، مما يضمن بقاء تطبيقاتك محدثة بأحدث التغييرات التكنولوجية. وهذا يقلل من الحاجة إلى دورات تطوير طويلة لتحديث التطبيقات وصيانتها، مما يسمح لك بالتركيز على مهام العمل الأساسية.

أفضل المنصات المجانية No-Code في عام 2024

تقدم العديد من المنصات no-code خططًا مجانية أو نماذج مجانية، مما يسمح للمستخدمين بتطوير التطبيقات الأساسية أو تجربة النظام الأساسي قبل الالتزام بالاشتراكات المدفوعة. فيما يلي بعض من أفضل المنصات المجانية no-code في عام 2024.

Bubble : Bubble عبارة عن منصة شائعة no-code تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب دون كتابة التعليمات البرمجية. تتيح واجهته المرئية للمستخدمين تصميم تطبيقات الويب وتخصيصها وتشغيلها باستخدام مكونات drag-and-drop . توفر الخطة المجانية جميع الميزات الأساسية ولكنها ذات استخدام وأداء محدود.

Bubble عبارة عن منصة شائعة تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب دون كتابة التعليمات البرمجية. تتيح واجهته المرئية للمستخدمين تصميم تطبيقات الويب وتخصيصها وتشغيلها باستخدام مكونات . توفر الخطة المجانية جميع الميزات الأساسية ولكنها ذات استخدام وأداء محدود. Appy Pie : يوفر Appy Pie أداة إنشاء تطبيقات no-code لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول عبر أنظمة Android وiOS والويب. تتميز المنصة بواجهة سهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى تجربة البرمجة. تأتي الخطة المجانية مع الميزات الأساسية والعلامة التجارية Appy Pie على التطبيق.

يوفر Appy Pie أداة إنشاء تطبيقات لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول عبر أنظمة Android وiOS والويب. تتميز المنصة بواجهة سهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى تجربة البرمجة. تأتي الخطة المجانية مع الميزات الأساسية والعلامة التجارية على التطبيق. Thunkable : Thunkable هو منشئ تطبيقات no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات جوال لنظامي التشغيل Android وiOS دون الحاجة إلى برمجة. تتميز المنصة بواجهة مرئية سهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بتصميم التطبيقات باستخدام مكونات drag-and-drop . تتضمن خطة Thunkable المجانية جميع ميزاتها الأساسية، مع بعض القيود.

هو منشئ تطبيقات يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات جوال لنظامي التشغيل Android وiOS دون الحاجة إلى برمجة. تتميز المنصة بواجهة مرئية سهلة الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بتصميم التطبيقات باستخدام مكونات . تتضمن خطة المجانية جميع ميزاتها الأساسية، مع بعض القيود. Adalo : Adalo هو منشئ تطبيقات no-code يهدف إلى إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يتيح المحرر المرئي لـ Adalo للمستخدمين تصميم التطبيقات وتطويرها وتشغيلها دون كتابة تعليمات برمجية. توفر الخطة المجانية إمكانية الوصول إلى الميزات الأساسية وهي مناسبة للمشاريع الصغيرة أو النماذج الأولية.

Adalo هو منشئ تطبيقات يهدف إلى إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول. يتيح المحرر المرئي لـ للمستخدمين تصميم التطبيقات وتطويرها وتشغيلها دون كتابة تعليمات برمجية. توفر الخطة المجانية إمكانية الوصول إلى الميزات الأساسية وهي مناسبة للمشاريع الصغيرة أو النماذج الأولية. AppMaster : AppMaster عبارة عن منصة متعددة الاستخدامات no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام واجهة مرئية. توفر المنصة مجموعة من الميزات، بما في ذلك نماذج البيانات والعمليات التجارية endpoints API وWSS وتطبيقات الويب والهاتف المحمول التفاعلية بدون تشفير. خطة التعلم والاستكشاف الخاصة بـ AppMaster عبارة عن اشتراك مجاني يسمح للمستخدمين بتعلم النظام الأساسي وتجربة ميزاته دون أي تكلفة، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الجدد أو لاختبار النظام الأساسي قبل الترقية إلى الخطط المدفوعة.

تلبي هذه المنصات المجانية no-code ، والتي يقدم كل منها ميزات وفوائد فريدة، احتياجات المستخدمين وتفضيلاتهم المختلفة. يعد استكشاف ومقارنة الأنظمة الأساسية المختلفة أمرًا ضروريًا قبل اتخاذ قرار بشأن النظام الذي يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

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كيفية اختيار النظام الأساسي المجاني المناسب No-Code

قد يكون اختيار أفضل منصة مجانية no-code لمشروعك أمرًا صعبًا، مع توفر العديد من الخيارات والميزات التي تختلف عبر الأنظمة الأساسية. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة إنشاء تطبيقات no-code:

تقييم متطلبات مشروعك: حدد أهداف تطبيقك، والجمهور المستهدف، والوظائف المطلوبة قبل البحث عن نظام no-code . سيساعدك هذا على تضييق الخيارات بناءً على الميزات المحددة التي تحتاجها. ميزات النظام الأساسي وقيوده: افحص الميزات التي يقدمها كل نظام أساسي، مثل قوالب التطبيقات المتاحة وأدوات التصميم وعمليات تكامل الجهات الخارجية وتخزين البيانات. يعد فهم قيود النظام الأساسي أمرًا بالغ الأهمية، مثل الحد الأقصى لعدد المستخدمين، أو إصدارات التطبيق، أو سعة التخزين. سهولة الاستخدام: هل يستطيع المستخدمون غير التقنيين التنقل عبر المنصة بكفاءة، أم أن الأمر يتطلب معرفة لغات البرمجة ومفاهيمها؟ ابحث عن الأنظمة الأساسية التي توفر واجهة بديهية وتجربة مستخدم محسنة لكل من المستخدمين التقنيين وغير التقنيين. المجتمع والدعم: يمكن أن يكون التفاعل مع مجتمع النظام الأساسي والوصول إلى البرامج التعليمية والأدلة ودعم العملاء أمرًا بالغ الأهمية لنجاحك. يمكن للمجتمع النابض بالحياة أن يقدم رؤى ونصائح وأمثلة واقعية، مما يساعدك على التعلم بشكل أسرع والتغلب على التحديات. الإمكانات طويلة المدى: ضع في اعتبارك إمكانات النظام الأساسي طويلة المدى للنمو وقابلية التوسع والتوافق مع المتطلبات المستقبلية لمشروعك. هل يمكن للنظام أن ينمو معك ويدعمك عندما تصبح الميزات أو عمليات التكامل الجديدة ضرورية؟ هل سيستمر الموفر في تقديم التحديثات والتحسينات؟ التسعير والخطط: على الرغم من أنك قد تبحث عن منصة مجانية no-code ، إلا أنه لا يزال يتعين عليك فحص هيكل التسعير والخطط المتاحة. إذا كنت بحاجة إلى توسيع نطاق مشروعك أو فتح ميزات إضافية، فيجب عليك معرفة تكاليف الترقية أو التبديل إلى خطة مدفوعة.

مع الأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل، من الأسهل اختيار النظام الأساسي المجاني المناسب no-code ووضع الأساس لرحلة تطوير تطبيقات ناجحة.

AppMaster: منشئ تطبيقات قوي No-Code

إحدى المنصات المجانية القوية no-code والتي تستحق الاستكشاف هي AppMaster. بفضل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية، يتيح AppMaster للمستخدمين إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. فيما يلي بعض الميزات الأساسية التي تميز AppMaster:

واجهة مرئية شاملة

يقدم AppMaster واجهة مرئية لإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API وWSS وتطبيقات الويب والهاتف المحمول التفاعلية. يمكّن هذا النهج المرئي المستخدمين من فهم بنية التطبيق ووظائفه بشكل أفضل، مما يجعل التطوير في متناول المستخدمين غير التقنيين.

قابلية التوسع والمرونة

يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول، وهو متوافق مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية. يتيح استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة إمكانية التوسع المذهلة، مما يجعل AppMaster مناسبًا للشركات الصغيرة والمؤسسات ذات حالات الاستخدام عالية التحميل.

التحسين المستمر وعدم وجود ديون فنية

مع كل تغيير في مخططات تطبيقك، يقوم AppMaster بإنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية. من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر، يزيل AppMaster الديون الفنية ، مما يضمن بقاء تطبيقك محدثًا وقابلاً للصيانة.

اشتراكات متعددة وعروض خاصة

بالإضافة إلى خطة Learn & Explore المجانية، يوفر AppMaster خطط اشتراك Startup وStartup+ وBusiness وBusiness+ وEnterprise. تتوفر عروض خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والمشاريع مفتوحة المصدر.

البدء باستخدام خطة التعلم والاستكشاف الخاصة بـ AppMaster

لبدء إنشاء تطبيقك باستخدام AppMaster ، قم بالتسجيل في خطة التعلم والاستكشاف الخاصة بهم. يعد هذا الاشتراك المجاني مثاليًا للمستخدمين الذين يرغبون في تعلم النظام الأساسي واختبار ميزاته واكتشاف ما إذا كان يتوافق مع احتياجات مشروعهم. للبدء، اتبع الخطوات التالية:

التسجيل: قم بإنشاء حساب مجاني على موقع AppMaster . التنقل في النظام الأساسي: تعرف على واجهة المستخدم واستكشف مجموعة الميزات المتاحة. تعرف على كيفية إنشاء نماذج البيانات، وتصميم واجهة المستخدم باستخدام drag and drop ، واستخدام مصمم عمليات الأعمال لإنشاء منطق التطبيق. الوصول إلى الموارد: استخدم موارد النظام الأساسي، مثل البرامج التعليمية والأدلة ومنتديات المجتمع النابضة بالحياة. يمكن أن توفر هذه الموارد رؤى ونصائح قيمة وأمثلة واقعية لمساعدتك على التعلم بشكل أسرع والتغلب على التحديات. أنشئ تطبيقك الأول: اختبر معرفتك الجديدة وابدأ في إنشاء تطبيقك الأول. باستخدام الواجهة المرئية والأدوات المتاحة، قم بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الواجهة الخلفية ومكونات واجهة المستخدم التفاعلية التي تتوافق مع متطلبات مشروعك. التقييم والترقية: بمجرد اكتسابك الخبرة واختبار ميزات المنصة، قم بتقييم مدى ملاءمتها لمشروعك. إذا كانت خطة Learn & Explore تلبي احتياجاتك، فيمكنك الاستمرار في استخدامها أو تقييم الترقية إلى إحدى خطط AppMaster المدفوعة للحصول على ميزات وموارد إضافية.

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يعد اختيار أداة إنشاء التطبيقات المجانية no-code أمرًا بالغ الأهمية لتطوير تطبيقك ونشره بنجاح دون كتابة أي تعليمات برمجية. من خلال فهم متطلبات مشروعك، وتقييم الأنظمة الأساسية المتاحة، واختبار خطة التعلم والاستكشاف الخاصة بـ AppMaster ، يمكنك تحديد أفضل نظام no-code لمشروعك والبدء في رحلة تطوير تطبيقك.

تحقيق الدخل من تطبيقك الذي تم إنشاؤه باستخدام أداة إنشاء No-Code

بمجرد أن تقفز إلى عالم تطوير التطبيقات no-code وإنشاء تطبيقك الخاص، فإن الخطوة المحورية التالية هي تحقيق الدخل. إن تحقيق الدخل من تطبيقك هو عملية إستراتيجية يمكن أن تضمن ألا يكون مشروعك ناجحًا تقنيًا فحسب، بل نجاحًا ماليًا أيضًا. لقد فتحت سهولة إنشاء التطبيقات باستخدام منشئي البرامج no-code العديد من السبل لتحقيق الدخل من التطبيقات والتي لم يكن الوصول إليها في السابق متاحًا إلا لأولئك الذين لديهم معرفة واسعة بالبرمجة.

الطريقة الأكثر مباشرة لتحقيق الدخل هي من خلال الإعلانات داخل التطبيق . يمكنك استخدام شبكات الإعلانات لعرض الإعلانات داخل تطبيقك وكسب الإيرادات بناءً على نقرات المستخدم أو مرات ظهوره. غالبًا ما تحتوي الأنظمة No-code على ميزات مضمنة أو شراكات مع شبكات الإعلانات التي تعمل على تبسيط عملية دمج الإعلانات في تطبيقك.

هناك أسلوب شائع آخر وهو تقديم عمليات شراء داخل التطبيق أو نموذج فريميوم حيث يكون التطبيق الأساسي مجانيًا، ولكن يمكن للمستخدمين الدفع مقابل الميزات أو المحتوى المتميز. يمكن أن يشمل ذلك فتح الوظائف المتقدمة أو إزالة الإعلانات أو شراء عناصر داخل اللعبة. تتيح لك أدوات إنشاء No-code تعليمات برمجية إمكانية إعداد عمليات الشراء داخل التطبيق دون سطر واحد من التعليمات البرمجية؛ كل ما عليك فعله هو تحديد المحتوى أو الميزات المتميزة وتهيئة إعدادات الدفع وفقًا لذلك.

توفر الاشتراكات تدفقًا ثابتًا للإيرادات، وقد تم تفضيلها بشكل متزايد من قبل مطوري التطبيقات. مع أدوات إنشاء التطبيقات no-code ، أصبح إنشاء تطبيق قائم على الاشتراك أكثر سهولة. ويمكن للمستخدمين الاشتراك للحصول على تحديثات منتظمة أو محتوى حصري أو خدمات مستمرة، مما يضمن دخلاً ثابتًا لمالك التطبيق.

إذا كان تطبيقك يحل مشكلة معينة أو يلبي احتياجات سوق متخصصة، فيمكنك أيضًا اختيار نموذج تطبيق مدفوع حيث يجب على المستخدمين شراء التطبيق قبل تنزيله. قد يحد هذا النموذج من قاعدة المستخدمين الخاصة بك ولكنه يمكن أن يكون فعالاً إذا كان تطبيقك يقدم قيمة فريدة يرغب المستخدمون في دفعها مقدمًا.

بالنسبة لأولئك الذين قاموا بتطوير تطبيقات الأعمال أو الإنتاجية باستخدام منصات no-code ، يمكن أن يكون نموذج البرنامج كخدمة (SaaS) مربحًا. يدفع المستخدمون رسومًا متكررة لاستخدام التطبيق، الذي يقوم منشئ المحتوى بصيانته وتحديثه. تتطلب هذه الإستراتيجية تطبيقًا قويًا ذا قيمة مضافة والتزامًا بخدمة العملاء والتحسين المستمر، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى نموذج أعمال مستدام.

بالإضافة إلى ذلك، فكر في التسويق بالعمولة إذا كان تطبيقك يتوافق مع منتجات أو خدمات معينة. يمكنك كسب عمولة عن طريق إحالة المستخدمين لإجراء عمليات شراء من خلال الروابط التابعة داخل تطبيقك.

إن مفتاح تحقيق الدخل الناجح من التطبيق هو فهم جمهورك واختيار أفضل طريقة مع تفضيلاتهم والوظائف الأساسية لتطبيقك. يتيح لك تعدد استخدامات منشئي الأكواد No-code تجربة استراتيجيات مختلفة لتحقيق الدخل ودمجها بسلاسة في تطبيقك، مما يوفر طريقًا لتحقيق الربح دون تعقيدات تطوير التطبيقات التقليدية. تذكر أنه بغض النظر عن الطريقة التي تختارها، فإن توفير القيمة للمستخدم يجب أن يكون دائمًا في قلب إستراتيجية تحقيق الدخل الخاصة بك.

افكار اخيرة

لقد أحدث منشئو التطبيقات المجانية بدون برمجة أو منصات no-code ثورة في الطريقة التي ننشئ بها التطبيقات ونطورها. إنها توفر طريقة يسهل الوصول إليها للأفراد والشركات من جميع الأحجام لإضفاء الحيوية على أفكارهم دون الحاجة إلى معرفة تقنية أو برمجية واسعة النطاق.

عند اختيار أداة إنشاء تطبيقات مجانية بدون تعليمات برمجية، من الضروري مراعاة متطلبات مشروعك وقيود النظام الأساسي والميزات المتوفرة وسهولة الاستخدام ودعم المجتمع. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن حل no-code قوي وقابل للتطوير وقابل للتخصيص، يعد AppMaster خيارًا حسن السمعة. توفر خطة التعلم والاستكشاف الخاصة بها للمستخدمين الجدد الفرصة للبدء في تطوير التطبيقات دون أي تكلفة.

تذكر أنه على الرغم من أن الخطط المجانية يمكن أن تكون نقطة بداية رائعة، إلا أن مشروعك قد يتطلب في بعض الأحيان ميزات أكثر تقدمًا أو موارد متوفرة في الخطط المدفوعة. في مثل هذه الحالات، لا تتردد في استكشاف الاشتراك المميز والاستثمار فيه للاستفادة من أفضل الأدوات لنجاح مشروعك. بناء تطبيق سعيد!