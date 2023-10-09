5 اتجاهات ناشئة في منشئي تطبيقات الويب

إن عالم تطوير تطبيقات الويب في حالة تطور دائم. نظرًا لاعتماد الشركات والأفراد بشكل متزايد على تطبيقات الويب لأغراض مختلفة، فإن الأدوات والتقنيات المستخدمة لإنشاء هذه التطبيقات تتقدم أيضًا بسرعة. في هذه البيئة المتغيرة باستمرار، يعد البقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات والابتكارات في منشئي تطبيقات الويب أمرًا ضروريًا للمطورين والشركات ورواد الأعمال على حدٍ سواء.

في هذه المقالة، سنتعمق في خمسة اتجاهات ناشئة تعيد تشكيل طريقة تطوير تطبيقات الويب ونناقش كيفية تأثيرها على منشئي تطبيقات الويب. سواء كنت مطورًا متمرسًا أو شخصًا مهتمًا بمستقبل تطبيقات الويب، فإن فهم هذه الاتجاهات يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على القدرة التنافسية وإنشاء تطبيقات الويب التي تلبي متطلبات المستخدمين المعاصرين.

1. نمو المنصات منخفضة التعليمات البرمجية والتي No-Code

بينما تبحث الشركات والمطورون عن طرق لإنشاء تطبيقات الويب بشكل أكثر كفاءة، يتجه اهتمامهم نحو الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية . توفر هذه المنصات القدرة على تطوير التطبيقات بسرعة دون خبرة فنية عميقة. أصبح هذا الاتجاه شائعًا بشكل متزايد، وذلك بفضل المزايا العديدة التي توفرها هذه المنصات:

عملية تطوير مبسطة : توفر الأنظمة الأساسية Low-code no-code واجهات مرئية بديهية تجعل تصميم وبناء تطبيقات الويب دون مهارات ترميز واسعة النطاق ممكنًا. وهذا يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لطرح التطبيقات في السوق.

: توفر الأنظمة الأساسية واجهات مرئية بديهية تجعل تصميم وبناء تطبيقات الويب دون مهارات ترميز واسعة النطاق ممكنًا. وهذا يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لطرح التطبيقات في السوق. زيادة إمكانية الوصول : يمكن للشركات إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التطوير من خلال تقليل الاعتماد على المطورين المهرة. يتيح ذلك لأعضاء الفريق غير التقنيين، مثل مديري المنتجات ومحللي الأعمال، المساهمة بنشاط في تطوير التطبيق.

: يمكن للشركات إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التطوير من خلال تقليل الاعتماد على المطورين المهرة. يتيح ذلك لأعضاء الفريق غير التقنيين، مثل مديري المنتجات ومحللي الأعمال، المساهمة بنشاط في تطوير التطبيق. القدرة على التكيف وسرعة الحركة : تعمل الأنظمة الأساسية Low-code والتي no-code على تعزيز التكرارات السريعة، مما يمكّن الفرق من الاستجابة للمتطلبات المتغيرة بشكل أكثر فعالية. وهذا أمر حيوي في المجال الرقمي المتطور باستمرار اليوم.

: تعمل الأنظمة الأساسية والتي على تعزيز التكرارات السريعة، مما يمكّن الفرق من الاستجابة للمتطلبات المتغيرة بشكل أكثر فعالية. وهذا أمر حيوي في المجال الرقمي المتطور باستمرار اليوم. تقليل الديون الفنية : نظرًا لأن الأنظمة الأساسية low-code البرمجية والتي no-code تسمح ببناء التطبيقات بشكل أكثر كفاءة، فهناك خطر أقل لتراكم الديون الفنية بسبب التعليمات البرمجية القديمة أو المعرضة للأخطاء أو التي يصعب صيانتها.

أحد اللاعبين البارزين في مجال low-code وبدون تعليمات برمجية هو AppMaster . توفر هذه المنصة القوية مجموعة شاملة من الأدوات لتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول دون خبرة فنية عميقة.

من خلال منهجه المرئي في تصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم، يساعد AppMaster المستخدمين على إنشاء تطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات مقارنة بطرق التطوير التقليدية. علاوة على ذلك، يحافظ AppMaster على الأداء العالي وقابلية التوسع من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر في أي وقت تتغير فيه المتطلبات، مما يؤدي فعليًا إلى التخلص من الديون التقنية.

2. اعتماد واسع النطاق لتطبيقات الويب التقدمية

تكتسب تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) قوة جذب لدى منشئي تطبيقات الويب نظرًا لقدرتها على تقديم تجارب شبيهة بالتطبيقات مباشرة من خلال متصفحات الويب على أجهزة مختلفة. من خلال الجمع بين نقاط القوة في كل من الويب والتطبيقات المحلية، تعمل PWAs على تحسين تجربة المستخدم تدريجيًا من خلال الاستفادة من واجهات برمجة تطبيقات الويب الحديثة. تشمل الفوائد الرئيسية لـ PWAs ما يلي:

التوافق عبر الأنظمة الأساسية : تعمل تطبيقات PWA بسلاسة على أي جهاز مزود بمتصفح ويب متوافق، مما يوفر للمطورين الوقت والجهد في إنشاء تطبيقات منفصلة لمنصات مختلفة.

: تعمل تطبيقات PWA بسلاسة على أي جهاز مزود بمتصفح ويب متوافق، مما يوفر للمطورين الوقت والجهد في إنشاء تطبيقات منفصلة لمنصات مختلفة. وظائف دون اتصال : يمكن أن تعمل تطبيقات PWA دون اتصال أو في ظروف شبكة سيئة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى واستخدام ميزات التطبيق دون انقطاع.

: يمكن أن تعمل تطبيقات PWA دون اتصال أو في ظروف شبكة سيئة، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى واستخدام ميزات التطبيق دون انقطاع. أداء أفضل : تعمل تطبيقات PWA على تسخير تقنيات الويب الحديثة مثل عمال الخدمة والتخزين المؤقت لتحسين أوقات التحميل وتحسين أداء التطبيق.

: تعمل تطبيقات PWA على تسخير تقنيات الويب الحديثة مثل عمال الخدمة والتخزين المؤقت لتحسين أوقات التحميل وتحسين أداء التطبيق. تحديثات سلسة : باستخدام تطبيقات PWA، يمكن للمستخدمين الوصول إلى أحدث إصدار من التطبيق دون الحاجة إلى تنزيل التحديثات يدويًا. وهذا يضمن أن محتوى التطبيق ووظائفه محدثة دائمًا.

نظرًا لأن المزيد من الشركات تختار PWAs لاحتياجات تطوير التطبيقات الخاصة بها، يعمل منشئو تطبيقات الويب على تحسين عروضهم لدعم إنشاء هذه التطبيقات المتطورة مع التركيز القوي على تجربة المستخدم والأداء وإمكانية الوصول.

3. الذكاء الاصطناعي وتكامل التعلم الآلي

يشق الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) طريقهما إلى منشئي تطبيقات الويب، مما يوفر إمكانيات جديدة في أتمتة المهام، وإنشاء التعليمات البرمجية، والتنبؤ باحتياجات المستخدم، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ. يمكن أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منشئي تطبيقات الويب إلى:

الأتمتة الذكية : يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أتمتة المهام المتكررة طوال عملية التطوير، مما يقلل من وقت التطوير والأخطاء البشرية.

: يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أتمتة المهام المتكررة طوال عملية التطوير، مما يقلل من وقت التطوير والأخطاء البشرية. إنشاء التعليمات البرمجية : يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إنشاء تعليمات برمجية تلقائيًا بناءً على قوالب محددة مسبقًا ومتطلبات المستخدم، مما يؤدي إلى تسريع عملية التطوير.

: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إنشاء تعليمات برمجية تلقائيًا بناءً على قوالب محددة مسبقًا ومتطلبات المستخدم، مما يؤدي إلى تسريع عملية التطوير. تجربة المستخدم المخصصة : من خلال جمع بيانات المستخدم وتحليلها وفهمها، يمكن لمنشئي تطبيقات الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة المطورين على إنشاء تجارب أكثر تخصيصًا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدم وتفضيلاته الفردية.

: من خلال جمع بيانات المستخدم وتحليلها وفهمها، يمكن لمنشئي تطبيقات الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة المطورين على إنشاء تجارب أكثر تخصيصًا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدم وتفضيلاته الفردية. رؤى قابلة للتنفيذ : يمكن للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تحديد الأنماط والاتجاهات في سلوك المستخدم، مما يوفر للمطورين رؤى قيمة. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين التطبيقات وتحسين مشاركة المستخدم وتحديد فرص النمو الجديدة.

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مع استمرار تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منشئي تطبيقات الويب، يمكن للمطورين أن يتوقعوا رؤية أدوات أكثر تطورًا وذكاءً وكفاءة تدخل السوق لتبسيط عملية التطوير ومساعدتهم على إنشاء تطبيقات أكثر فعالية.

4. التركيز المتزايد على قابلية التوسع والأداء

في منشئي تطبيقات الويب، أصبحت قابلية التوسع والأداء عاملين مهمين بشكل متزايد للشركات والمطورين على حدٍ سواء. مع تزايد عدد المستخدمين وتعقيد التطبيقات، يعد ضمان قدرة تطبيق الويب على تلبية هذه المتطلبات دون المساس بتجربة المستخدم أمرًا بالغ الأهمية. وقد أدى ذلك إلى التركيز المتزايد على استخدام منشئي تطبيقات الويب الذين يقدمون حلولاً قابلة للتطوير وعالية الأداء. هناك العديد من جوانب قابلية التوسع والأداء التي يحتاج منشئو تطبيقات الويب إلى معالجتها للتأكد من أن التطبيقات التي يقومون بإنشائها يمكنها تلبية المتطلبات المتزايدة باستمرار للمستخدمين المعاصرين.

استخدام الموارد والتحسين

يجب أن يدعم منشئو تطبيقات الويب الاستخدام الفعال للموارد وتحسينها، مثل طاقة الحوسبة والذاكرة وعرض النطاق الترددي. يتضمن ذلك تحسين كود التطبيق وأصوله وهياكل البيانات وإدارة تخصيص الموارد لمكونات التطبيق بذكاء.

توفر أدوات مثل منصة AppMaster no-code طريقة فعالة للشركات لإنشاء تطبيقات ويب قابلة للتطوير بشكل كبير دون التركيز على تعقيدات تخصيص الموارد وتحسينها. من خلال إنشاء تعليمات برمجية فعالة من البداية والاستفادة من قوة التطبيقات الخلفية عديمة الحالة المجمعة، يمكن لتطبيقات AppMaster إظهار الأداء العالي وقابلية التوسع لمختلف حالات الاستخدام.

الرسم المتجاوب

يجب أن يدمج منشئو تطبيقات الويب مبادئ التصميم سريع الاستجابة لضمان الأداء الأمثل عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية المختلفة. يتيح ذلك للتطبيقات تكييف واجهة المستخدم والوظائف الخاصة بها بناءً على حجم شاشة الجهاز ودقتها وإمكانياتها، مما يوفر تجربة مستخدم متسقة عبر الأجهزة المختلفة.

يعد التصميم سريع الاستجابة جانبًا مهمًا في تطوير تطبيقات الويب الحديثة، حيث يتزايد باستمرار عدد المستخدمين الذين يصلون إلى تطبيقات الويب من الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية. ولذلك، يعد توفير تجربة سلسة عبر جميع الأجهزة أمرًا ضروريًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمستخدمي اليوم.

تسليم المحتوى والتخزين المؤقت

يعد تقديم محتوى تطبيق الويب بكفاءة عاملاً أساسيًا آخر لتحسين أداء التطبيق. يجب على منشئي تطبيقات الويب استخدام شبكات توصيل المحتوى (CDNs) وآليات التخزين المؤقت لتوزيع أصول التطبيق بشكل أقرب إلى المستخدمين النهائيين، مما يقلل زمن الوصول في تسليم محتوى الويب. يمكن للتخزين المؤقت للأصول الثابتة، مثل الصور وأوراق الأنماط والبرامج النصية، واستخدام تقنيات مثل HTTP/2 والتخزين المؤقت للمتصفح، أن يؤدي إلى تحسين أداء تطبيق الويب بشكل كبير. يمكن لمنشئي تطبيقات الويب الذين يدعمون آليات التخزين المؤقت المتقدمة مساعدة المطورين على تقديم المحتوى بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى تطبيق أكثر استجابة وأسرع في التحميل.

5. اعتماد الحوسبة بدون خادم وحوسبة الحافة

تعد الحوسبة بدون خادم والحوسبة الطرفية من الاتجاهات الناشئة في عالم منشئي تطبيقات الويب الذين يمتلكون القدرة على جعل تطوير التطبيقات ونشرها أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة. ومن خلال تقليل الحاجة إلى إدارة وصيانة الخوادم التقليدية، يمكن لهذه الأساليب تحرير المطورين للتركيز على الوظائف الأساسية لتطبيقاتهم مع ضمان الأداء العالي والموثوقية.

الحوسبة بدون خادم

في الحوسبة بدون خادم، يمكن للمطورين كتابة التعليمات البرمجية ونشرها دون القلق بشأن إدارة البنية التحتية الأساسية. تقوم الأنظمة الأساسية بدون خادم تلقائيًا بتوسيع الموارد المخصصة للتطبيقات استجابةً للطلبات، مما يسهل على المطورين إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء. إن اعتماد الحوسبة بدون خادم له آثار على منشئي تطبيقات الويب، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات ويب بحمل أقل لإدارة الخوادم.

يمكن للمطورين تسريع عملية التطوير والنشر وتحسين استخدام الموارد من خلال تفويض استضافة وإدارة مكونات التطبيق إلى منصات بدون خادم مثل AWS Lambda أو Google Cloud Functions. تتيح الحوسبة بدون خادم أيضًا للمطورين اعتماد بنية أكثر مرونة ومرونة لتطبيقات الويب الخاصة بهم. فبدلاً من نشر تطبيق متجانس، يمكنهم تقسيمه إلى مكونات أصغر وأكثر قابلية للإدارة ويمكن تطويرها وتوسيع نطاقها وصيانتها بشكل مستقل.

حوسبة الحافة

تأخذ الحوسبة المتطورة الحوسبة بدون خادم خطوة أخرى إلى الأمام من خلال توزيع مهام الحساب بالقرب من المستخدمين النهائيين. في جوهرها، تتيح حوسبة الحافة معالجة بيانات التطبيق على "حافة" الشبكة، بالقرب من أجهزة المستخدم، وليس في مراكز البيانات المركزية. يمكن أن يؤدي اعتماد الحوسبة المتطورة إلى تحسينات كبيرة في أداء تطبيقات الويب، حيث يتم تقليل زمن الوصول في نقل البيانات بين المستخدمين النهائيين والخوادم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تجربة مستخدم أكثر استجابة، خاصة بالنسبة للتطبيقات التي تتضمن تفاعلات في الوقت الفعلي أو تتطلب وصولاً سريعًا إلى البيانات. يمكن لمنشئي تطبيقات الويب الذين يدعمون تقنيات الحوسبة بدون خادم وحوسبة الحافة أن يفيدوا المطورين بشكل كبير، بما في ذلك تقليل النفقات العامة لإدارة الخادم، وتحسين استهلاك الموارد، وتحسين أداء التطبيقات.

من خلال تبني هذه الاتجاهات، يمكن لمنشئي تطبيقات الويب مساعدة الشركات والمطورين على إنشاء تطبيقات ويب أكثر كفاءة وعالية الأداء يمكنها تلبية احتياجات المستخدمين المعاصرين بشكل أفضل.