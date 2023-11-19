منشئو التطبيقات غير المشفرة: منظور المستخدم

ما هي أدوات إنشاء التطبيقات التي لا تحتاج إلى برمجة؟

إن منشئي التطبيقات بدون تعليمات برمجية ، والمعروفين أيضًا باسم الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية ، عبارة عن أدوات تعمل على تبسيط عملية تطوير التطبيق دون الحاجة إلى الترميز اليدوي. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين المستخدمين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في البرمجة من إنشاء تطبيقات متطورة باستخدام واجهات drag-and-drop البديهية وعناصر التصميم المرئي. من خلال التخلص من تعقيدات البرمجة، تسمح المنصات no-code للمستخدمين بالتركيز على متطلباتهم الأساسية وتصميمهم والوظائف المرغوبة بدلاً من القلق بشأن التفاصيل الفنية.

توفر الأنظمة الأساسية No-code طريقة يسهل الوصول إليها للأفراد والمؤسسات لإنشاء تطبيقات لأغراض مختلفة، مثل سير العمل الداخلي أو مشاركة العملاء أو إعداد التقارير أو معالجة البيانات. إنها تلبي مختلف حالات الاستخدام والصناعات، مما يتيح للمستخدمين إنشاء ونشر تطبيقات لأنظمة الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية دون فهم عميق للغات البرمجة أو أطر التطبيقات.

فوائد التطوير No-Code

يوفر التطوير No-code العديد من المزايا للأفراد والشركات على حدٍ سواء. بعض الفوائد الرئيسية تشمل ما يلي:

وقت تطوير أسرع: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تقليل الوقت المطلوب لتطوير التطبيقات ونشرها بشكل كبير. من خلال التخلص من الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا، يمكن للمستخدمين تكرار الميزات وتنفيذها بشكل أسرع بكثير، مما يؤدي إلى وقت أسرع للتسويق .

تعمل الأنظمة الأساسية على تقليل الوقت المطلوب لتطوير التطبيقات ونشرها بشكل كبير. من خلال التخلص من الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدويًا، يمكن للمستخدمين تكرار الميزات وتنفيذها بشكل أسرع بكثير، مما يؤدي إلى وقت أسرع للتسويق . تكلفة مخفضة: تعمل عملية التطوير المبسطة على تقليل تكلفة إنشاء التطبيق. باستخدام منصة no-code ، يمكن للمؤسسات توفير تكاليف توظيف الموارد التقنية باهظة الثمن، بالإضافة إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في التطوير والاختبار والصيانة.

تعمل عملية التطوير المبسطة على تقليل تكلفة إنشاء التطبيق. باستخدام منصة ، يمكن للمؤسسات توفير تكاليف توظيف الموارد التقنية باهظة الثمن، بالإضافة إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في التطوير والاختبار والصيانة. زيادة التعاون: تتيح الأنظمة الأساسية No-code التعاون متعدد الوظائف بين أعضاء الفريق، بما في ذلك أصحاب المصلحة غير التقنيين. يتيح هذا النهج التعاوني للفرق العمل على أحد التطبيقات معًا في الوقت الفعلي، ومشاركة الأفكار وتحسين المنتج النهائي.

تتيح الأنظمة الأساسية التعاون متعدد الوظائف بين أعضاء الفريق، بما في ذلك أصحاب المصلحة غير التقنيين. يتيح هذا النهج التعاوني للفرق العمل على أحد التطبيقات معًا في الوقت الفعلي، ومشاركة الأفكار وتحسين المنتج النهائي. إمكانية الوصول: من خلال إزالة الحواجز التقنية المرتبطة بتطوير التطبيقات التقليدية، تسمح الأنظمة الأساسية no-code للمستخدمين ذوي الخلفيات المتنوعة ومجموعات المهارات بإنشاء التطبيقات. يؤدي إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات إلى مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة.

من خلال إزالة الحواجز التقنية المرتبطة بتطوير التطبيقات التقليدية، تسمح الأنظمة الأساسية للمستخدمين ذوي الخلفيات المتنوعة ومجموعات المهارات بإنشاء التطبيقات. يؤدي إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات إلى مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة. تقليل الديون الفنية: مع المنصات no-code ، يمكن استيعاب أي تغييرات في المتطلبات بسهولة دون توليد ديون فنية. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تحديث المتطلبات، مما يضمن وجود قاعدة تعليمات برمجية نظيفة وخالية من المشكلات القديمة.

مع المنصات ، يمكن استيعاب أي تغييرات في المتطلبات بسهولة دون توليد ديون فنية. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تحديث المتطلبات، مما يضمن وجود قاعدة تعليمات برمجية نظيفة وخالية من المشكلات القديمة. قابلية التوسع: تم تصميم العديد من الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، لدعم التطبيقات القابلة للتطوير، وتلبية احتياجات كل من الشركات الصغيرة وحالات الاستخدام على مستوى المؤسسة. من خلال الدعم الأصلي لتقنيات مثل Go (golang) وقواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL والأطر الحديثة للويب والهاتف المحمول، يمكن لهذه الأنظمة الأساسية إنشاء ونشر تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير.

المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الأنظمة الأساسية No-Code

قد تمنع بعض المفاهيم الخاطئة والخرافات حول المنصات no-code الأفراد والمنظمات من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. يمكن أن يساعد فضح هذه الخرافات في اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من فوائد التطوير no-code.

الأنظمة الأساسية التي No-Code فقط للتطبيقات البسيطة: على عكس هذا الاعتقاد، تدعم الأنظمة الأساسية الحديثة no-code تطوير التطبيقات المعقدة ذات الوظائف المتقدمة. تتيح الأنظمة الأساسية مثل AppMaster للمستخدمين إنشاء تطبيقات متطورة باستخدام عمليات أعمال مخصصة وعمليات تكامل قوية، مما يجعلها مناسبة لمختلف المشاريع والصناعات.

على عكس هذا الاعتقاد، تدعم الأنظمة الأساسية الحديثة تطوير التطبيقات المعقدة ذات الوظائف المتقدمة. تتيح الأنظمة الأساسية مثل للمستخدمين إنشاء تطبيقات متطورة باستخدام عمليات أعمال مخصصة وعمليات تكامل قوية، مما يجعلها مناسبة لمختلف المشاريع والصناعات. No-Code يعني محدودية التخصيص: في حين أن الأنظمة الأساسية no-code تعمل على تبسيط عملية التطوير، إلا أنها لا تحد بالضرورة من نطاق ما يمكن بناؤه. توفر العديد من الأنظمة no-code خيارات تخصيص واسعة النطاق، مما يسمح للمستخدمين بتصميم التطبيقات وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

في حين أن الأنظمة الأساسية تعمل على تبسيط عملية التطوير، إلا أنها لا تحد بالضرورة من نطاق ما يمكن بناؤه. توفر العديد من الأنظمة خيارات تخصيص واسعة النطاق، مما يسمح للمستخدمين بتصميم التطبيقات وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. التطبيقات No-Code غير آمنة: لا يتم المساس بالأمن بطبيعته عند استخدام الأنظمة الأساسية no-code . تعطي العديد من الأنظمة الأساسية ذات السمعة الطيبة التي no-code الأولوية للأمان وتستثمر باستمرار في أفضل الممارسات لحماية بيانات المستخدم وتطبيقاته.

لا يتم المساس بالأمن بطبيعته عند استخدام الأنظمة الأساسية . تعطي العديد من الأنظمة الأساسية ذات السمعة الطيبة التي الأولوية للأمان وتستثمر باستمرار في أفضل الممارسات لحماية بيانات المستخدم وتطبيقاته. استخدام No-Code يعني حبس نفسك داخل بائع: يخشى بعض الأشخاص من أن استخدام منصة no-code يعني الانغلاق على نظام بيئي خاص ببائع محدد. ومع ذلك، فإن العديد من الأنظمة الأساسية no-code ، بما في ذلك AppMaster ، تقدم خيارات اشتراك تسمح للمستخدمين بتصدير الملفات الثنائية أو حتى التعليمات البرمجية المصدر، مما يسمح للمؤسسات بنشر تطبيقاتها وصيانتها بشكل مستقل عن النظام الأساسي.

من الضروري فصل الحقيقة عن الخيال عند التفكير في اعتماد تطوير no-code. ومن خلال معالجة هذه المفاهيم الخاطئة، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها المحددة.

كيفية اختيار النظام الأساسي المناسب No-Code

يعد اختيار النظام الأساسي المناسب no-code أمرًا ضروريًا لنجاح مشروع تطوير التطبيقات الخاص بك. لاتخاذ قرار مستنير، ضع في اعتبارك العوامل التالية:

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الوظائف والميزات: حدد احتياجات التطبيق الخاص بك والميزات التي تحتاجها، ثم حدد النظام الأساسي الذي يدعم تطوير التطبيقات بالوظائف المطلوبة. تركز بعض الأنظمة no-code على صناعات أو حالات استخدام محددة، في حين أن البعض الآخر، مثل AppMaster ، أكثر تنوعًا ومناسبًا لمختلف المشاريع. التسعير والميزانية: قارن بين نماذج التسعير وخطط الاشتراك المختلفة للمنصات no-code . قم بتدوين الخدمات والميزات المتوفرة مع كل خطة، أو التجارب المجانية أو الخطط المجانية (مثل خطة التعلم والاستكشاف الخاصة بـ AppMaster )، والتكاليف المحتملة لتوسيع نطاق تطبيقك أثناء نموه. دعم الويب والهاتف المحمول: حدد ما إذا كنت بحاجة إلى إنشاء تطبيق ويب أو تطبيق جوال أو كليهما. تأكد من أن النظام الأساسي الذي تختاره يمكنه دعم تطوير نوع (أنواع) التطبيقات التي تحتاجها. توافق قاعدة البيانات: إذا كان التطبيق الخاص بك يحتوي على متطلبات قاعدة بيانات محددة، فتأكد من أن النظام الأساسي no-code يمكنه العمل مع حل قاعدة البيانات المفضل لديك. على سبيل المثال، يدعم AppMaster أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية. قابلية التوسع: قم بتقييم قدرة النظام الأساسي على توسيع نطاق تطبيقك أثناء نموه. ضع في اعتبارك عوامل مثل سهولة إضافة ميزات جديدة والحفاظ على أداء التطبيق الخاص بك في ظل الاستخدام المتزايد. التكامل والتخصيص: ابحث عن منصة توفر التكامل السلس مع الأدوات والخدمات الأخرى، مما يسمح لك بتوسيع وظائف التطبيق الخاص بك. يجب أن تكون خيارات التخصيص متاحة أيضًا، مما يتيح لك إنشاء تطبيق يلبي متطلباتك. قصص النجاح والمراجعات: ابحث عن قصص النجاح ومراجعات المستخدمين للمنصة. تحقق من وجود أمثلة للتطبيقات التي تم تطويرها باستخدام النظام الأساسي والتي تشبه مشروعك الخاص، مما يضمن قدرة النظام الأساسي على التعامل مع متطلباتك. سهولة الاستخدام ومنحنى التعلم: ضع في الاعتبار سهولة استخدام النظام الأساسي والوقت اللازم للتعرف على ميزاته ووظائفه. يمكن للواجهة سهلة الاستخدام والبديهية، مثل تلك التي يقدمها AppMaster ، أن تقلل منحنى التعلم بشكل كبير وتزيد الإنتاجية.

نظرة عميقة على AppMaster: منصة قوية No-Code

AppMaster عبارة عن منصة شاملة no-code تعمل على تبسيط إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية. إن واجهته سهلة الاستخدام وميزاته الشاملة تجعله الخيار الأفضل لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام. دعونا نلقي نظرة فاحصة على AppMaster:

الميزات والوظائف

يقدم AppMaster عددًا كبيرًا من الميزات لتطوير التطبيقات القوية:

قم بإنشاء نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي ومنطق الأعمال (عمليات الأعمال) عبر مصمم BP المرئي و REST API ونقاط نهاية WSS لتطبيقات الواجهة الخلفية.

منشئ واجهة المستخدم بالسحب والإفلات لتطبيقات الويب والهاتف المحمول.

مصممو Web and Mobile BP لإنشاء منطق أعمال خاص بالمكونات للتطبيقات التفاعلية.

يتم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام لغات وأطر برمجة حديثة: الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، والويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، والجوال باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS.

لنظام Android، و لنظام التشغيل iOS. دعم أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية.

النشر الآلي للتطبيق على السحابة باستخدام حاويات الإرساء.

دعم مدمج لاستضافة تطبيقك محليًا من خلال اشتراكات Business وBusiness+ وEnterprise.

فوائد استخدام AppMaster

يقدم AppMaster العديد من المزايا للشركات والمطورين:

تطوير أسرع للتطبيقات: تعمل الواجهة المرئية البديهية ووظيفة drag-and-drop على تقليل وقت التطوير، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات من طرق البرمجة التقليدية.

تعمل الواجهة المرئية البديهية ووظيفة على تقليل وقت التطوير، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات أسرع بما يصل إلى 10 مرات من طرق البرمجة التقليدية. فعالية التكلفة: يعمل نهج AppMaster في تطوير التطبيقات على تقليل التكاليف بشكل كبير من خلال تمكينك من إنشاء ونشر التطبيقات بموارد أقل وفريق تطوير أصغر أو حتى شخص واحد.

نهج في تطوير التطبيقات على تقليل التكاليف بشكل كبير من خلال تمكينك من إنشاء ونشر التطبيقات بموارد أقل وفريق تطوير أصغر أو حتى شخص واحد. تقليل الديون الفنية: يقوم AppMaster بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يزيل الديون الفنية ويضمن تحديث تطبيقك دائمًا.

يقوم بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يزيل الديون الفنية ويضمن تحديث تطبيقك دائمًا. قابلية التوسع: تُظهر التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster قابلية توسع مذهلة، مما يجعل النظام الأساسي مناسبًا لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات.

قصص النجاح: كيف يستفيد المستخدمون AppMaster في مشاريعهم

نجح العديد من المستخدمين في إنشاء ونشر التطبيقات باستخدام منصة AppMaster ، مما يدل على تنوعها وكفاءتها في مختلف الصناعات والسيناريوهات. فيما يلي بعض قصص النجاح التي توضح قوة AppMaster:

تسريع تطوير تطبيقات التجارة الإلكترونية

اختارت شركة ناشئة تسعى إلى دخول سوق التجارة الإلكترونية التنافسي AppMaster لإنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها. من خلال الاستفادة من أداة إنشاء واجهة المستخدم drag-and-drop ومصمم عمليات الأعمال المرئية، يمكن للشركة الناشئة إطلاق منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها في جزء صغير من الوقت والتكلفة التي تستغرقها أساليب التطوير التقليدية. كما ضمنت قابلية تطوير AppMaster ودعم قواعد بيانات PostgreSQL أن التطبيق يمكنه التعامل مع مستويات حركة المرور العالية والنمو.

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إحداث ثورة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال حلول No-Code

استخدمت إحدى شركات التكنولوجيا المالية AppMaster لإنشاء تطبيق مالي آمن وقابل للتطوير وغني بالميزات لعملائها. استفادت الشركة من تكامل AppMaster السهل مع واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، ونمذجة البيانات المرئية، وتصميم عمليات الأعمال لإنشاء تجربة مستخدم سلسة. ونتيجة لذلك، اكتسب تطبيق التكنولوجيا المالية بسرعة ميزة تنافسية في السوق، مما أدى إلى توسيع قاعدة مستخدميه والحصول على تقييمات إيجابية.

تمكين مقدمي الرعاية الصحية بمنصات رقمية مخصصة

لجأت إحدى مؤسسات الرعاية الصحية إلى AppMaster لإنشاء منصة رقمية مخصصة لتحسين مشاركة المرضى وتبسيط المهام الإدارية. تم إنشاء النظام الأساسي، بما في ذلك تطبيقات الويب والهاتف المحمول، باستخدام أدوات التطوير no-code من AppMaster وتم دمجه بسلاسة مع الأنظمة الحالية للمؤسسة. وأدى ذلك إلى حل سهل الاستخدام وفعال أدى إلى تحسين رضا المرضى بشكل كبير وتبسيط العمليات، مع تقليل التكاليف أيضًا.

قام AppMaster بتمكين المستخدمين عبر مختلف الصناعات من إنشاء ونشر تطبيقات قابلة للتطوير وغنية بالميزات ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. لقد أحدث نهجها no-code ثورة في عملية تطوير التطبيقات، مما جعلها أكثر سهولة وفعالية من حيث التكلفة والكفاءة.

تحقيق أقصى استفادة من تجربة النظام الأساسي No-Code

الاستخدام الفعال للأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster يمكن أن يفتح عالمًا من الإمكانيات لتطوير التطبيقات. فيما يلي بعض النصائح العملية لضمان تحقيق أقصى استفادة من تجربة النظام الأساسي no-code:

حدد غرض تطبيقك وجمهورك

قبل البدء في التطوير، تأكد من تحديد الغرض والجمهور المستهدف لتطبيقك بوضوح. يمكن أن تساعدك معرفة هدفك النهائي واحتياجات المستخدم في اتخاذ قرارات أفضل أثناء عملية التطوير، مثل الميزات التي يجب تحديد أولوياتها أو عناصر واجهة المستخدم التي يجب استخدامها.

استفد من المكونات المعدة مسبقًا

غالبًا ما تقدم الأنظمة الأساسية No-code مكونات معدة مسبقًا مصممة لتقليل المهام المتكررة وتسريع عملية التطوير. حقق أقصى استفادة من هذه الموارد من خلال دمجها في تطبيقك عندما يكون ذلك مناسبًا. تتراوح المكونات المعدة مسبقًا من حقول النماذج البسيطة إلى العناصر الأكثر تقدمًا مثل وظائف البحث وتحميل الملفات وتكامل الوسائط الاجتماعية.

الاختبار مبكرًا وفي كثير من الأحيان

يعد الاختبار جزءًا أساسيًا من تطوير التطبيق. يتيح لك الاختبار المنتظم ملاحظة المشكلات المحتملة وإصلاحها في تطبيقك قبل تفاقمها. تعمل الأنظمة الأساسية No-code ، مثل AppMaster ، على تسهيل اختبار تطبيقك في مراحل مختلفة من التطوير وتكرار التصميم والوظيفة حسب الحاجة.

إعطاء الأولوية لتجربة المستخدم (UX)

تعد تجربة المستخدم المصقولة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي تطبيق. تمكّنك الأنظمة No-code من إنشاء تطبيق جذاب بصريًا بسهولة مع تجربة مستخدم سلسة. انتبه إلى مبادئ التصميم مثل الاتساق والتنقل الواضح والبديهية عند إنشاء تطبيقك لتقديم تجربة مستخدم متميزة.

التعاون مع فريقك

إحدى الفوائد الرئيسية للأنظمة الأساسية التي no-code هي تحسين التعاون بين أعضاء الفريق. يمكن للعديد من أصحاب المصلحة - المطورين أو المصممين أو مديري المشاريع أو حتى أعضاء الفريق غير الفني - المساهمة في عملية تطوير التطبيق. قم بإعداد سير عمل يشجع التعاون ويستفيد من المعرفة الجماعية والإبداع لدى فريقك.

اطلب الدعم وعزز مهاراتك

تتمتع الأنظمة No-code بموارد واسعة النطاق مثل الوثائق والبرامج التعليمية وقنوات الدعم. لا تتردد في استخدام هذه الموارد لتحسين مهاراتك واستكشاف أية مشكلات قد تنشأ أثناء عملية التطوير وإصلاحها. يمكن أن تكون المشاركة في المجتمعات التي تتمحور حول النظام الأساسي الذي اخترته no-code برمجية مفيدًا أيضًا، لأنها توفر فرصًا للتعلم من أقرانهم ذوي الخبرة والبقاء على اطلاع بأحدث أفضل الممارسات والميزات والتحسينات.

خطة لقابلية التوسع

مع نمو قاعدة مستخدمي تطبيقك، ستزداد أيضًا حاجته إلى الموارد. تعد قابلية التوسع أحد الاعتبارات المهمة في تطوير التطبيقات، وتدعم الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster التطبيقات القابلة للتطوير والمصممة لمجموعة واسعة من المشاريع. خطط لقابلية التوسع منذ البداية، مما يضمن قدرة تطبيقك على التعامل مع الطلب المتزايد دون المساس بالأداء أو تجربة المستخدم.

مواكبة تحديثات النظام الأساسي

تتطور الأنظمة الأساسية No-code باستمرار، حيث يقوم المطورون بإصدار ميزات وتحسينات وإصلاحات جديدة بشكل منتظم. إن البقاء على اطلاع بأحدث التغييرات المتاحة على النظام الأساسي الذي اخترته no-code يضمن أنك تستغل القوة والإمكانات الكاملة للأداة. يمكن أن تساعدك هذه المعرفة أيضًا في تحديد الفرص لتحسين تطبيقك وتبسيط العمليات.

تمثل الأنظمة No-code مثل AppMaster تحولًا كبيرًا في تطوير التطبيقات، مما يوفر لك القدرة على إنشاء تطبيقات متطورة دون التورط في البرمجة. باتباع النصائح الموضحة أعلاه، يمكنك تحقيق أقصى استفادة من تجربة النظام الأساسي no-code وإنشاء تطبيقات تبرز في الفضاء الرقمي المزدحم بشكل متزايد.