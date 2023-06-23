أصول No-Code

تعود جذور حركة عدم وجود رمز إلى الأيام الأولى للحوسبة. يمكن إرجاع أصولها إلى ظهور لغات البرمجة المرئية وأدوات التطوير السريع للتطبيقات (RAD) في السبعينيات والثمانينيات. تهدف لغات البرمجة المرئية ، مثل Prograph و LabVIEW ، إلى تبسيط عملية تطوير البرامج من خلال توفير واجهات رسومية سهلة الاستخدام. لقد سمحوا للمطورين بتمثيل البرامج ومعالجتها على أنها هياكل كتلة أو مخططات انسيابية بدلاً من أسطر نصية.

سعى هذا التصور لمفاهيم البرمجة إلى جعل عملية التطوير أكثر سهولة ويسهل الوصول إليها لأولئك الذين ليس لديهم خبرة ترميز واسعة. وفي الوقت نفسه ، ظهرت أدوات RAD كطريقة لتسريع عملية تطوير البرمجيات . مع التركيز على التطوير التكراري والسريع ، مكّنت أدوات RAD المطورين من إنشاء نماذج أولية بسرعة ، وتعزيز ملاحظات المستخدمين ، وتحسين تصميماتهم بشكل أكثر كفاءة. قلل هذا النهج من وقت التطوير الإجمالي وجعل عملية التطوير أكثر مرونة. مهدت هذه التطورات المبكرة الطريق لحركة no-code ، والتي تهدف إلى تمكين غير المبرمجين من بناء البرامج دون كتابة التعليمات البرمجية.

تطور المنصات No-Code

مع تقدم التكنولوجيا ، استمرت فكرة منح غير المبرمجين القدرة على إنشاء برامج دون كتابة تعليمات برمجية في اكتساب قوة دفع. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، ظهرت منصات مثل Wix و WordPress ، مما سمح للمستخدمين بإنشاء مواقع الويب وتطبيقات الويب دون الحاجة إلى أي خبرة في البرمجة. استخدمت هذه الأنظمة الأساسية واجهات السحب والإفلات والقوالب المعدة مسبقًا لتبسيط عملية تطوير موقع الويب.

بعد ذلك ، بدأت تظهر منصات أكثر شمولاً no-code ، مصممة لتلبية مجموعة واسعة من متطلبات المستخدم. لم تركز هذه الأنظمة الأساسية الجديدة على تطوير الويب فحسب ، بل ركزت أيضًا على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، وأتمتة عمليات الأعمال ، وتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية.

نتيجة لذلك ، نمت صناعة المنصات no-code بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين ، مع منصات مثل AppMaster.io و Bubble و OutSystems التي تقدم ميزات متنوعة وتناسب حالات الاستخدام المختلفة. اليوم ، تطورت الأنظمة الأساسية no-code إلى أدوات شاملة تمكن غير المبرمجين من إنشاء حلول برمجية ونشرها دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. من خلال تقديم واجهات drag-and-drop البديهية ، والأدوات المرئية لتصميم المنطق والعمليات ، والقدرة على إنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST endpoints ، قامت هذه المنصات بإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرامج وتوسيع نطاق الوصول إلى جمهور أوسع.

معالم No-Code

لقد قطعت حركة no-code طويلاً منذ نشأتها المبكرة. فيما يلي بعض المعالم البارزة التي شكلت مسارها وغيرت صناعة تطوير البرمجيات:

لغات البرمجة المرئية

أدى ظهور لغات البرمجة المرئية مثل Prograph و LabVIEW في السبعينيات والثمانينيات إلى تمكين المطورين من معالجة البرامج بصريًا بدلاً من سطور التعليمات البرمجية النصية. هذا جعل البرمجة أكثر سهولة ويسهل الوصول إليها من قبل جمهور أوسع.

أدوات تطوير التطبيقات السريعة

ظهرت أدوات RAD كطريقة لتسريع وتبسيط عمليات تطوير البرمجيات. مع التركيز على التطوير السريع ، سمحت هذه الأدوات للمطورين بالتكرار على النماذج الأولية ، وجمع تعليقات المستخدمين ، وتحسين تصميماتهم بشكل أكثر كفاءة.

بناة الموقع

سمحت منصات مثل Wix و WordPress ، التي تم إطلاقها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، للمستخدمين بإنشاء مواقع ويب وتطبيقات ويب دون خبرة في الترميز. استخدمت هذه الأنظمة الأساسية no-code واجهات drag-and-drop والقوالب المصممة مسبقًا لتبسيط تطوير الويب .

منصات شاملة No-Code

نظرًا no-code وجود رمز قوة جذب ، ظهرت منصات أكثر شمولاً مثل AppMaster.io و Bubble و OutSystems. توفر هذه الأنظمة الأساسية أدوات شاملة لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة ، وأتمتة عمليات الأعمال ، وتطوير تطبيقات الواجهة الخلفية دون الحاجة إلى أي معرفة بالشفرات.

التبني حسب الصناعة

اكتسبت حركة no-code زخمًا في مختلف الصناعات ، بما في ذلك التمويل والرعاية الصحية والتعليم والبيع بالتجزئة. تتبنى الشركات عبر القطاعات فوائد التطوير no-code لتبسيط العمليات وتحسين تجارب العملاء وتعزيز الابتكار.

شكر وتقدير من المحللين والجوائز

تلقت المنصات No-code مثل AppMaster.io تقديرًا وتقديرًا من محللي الصناعة والمراجعين والمجتمع التقني الأوسع. يؤكد هذا الاعتراف على أهمية التطوير no-code في تشكيل مستقبل تطوير البرمجيات.

توضح هذه المعالم كيف تقدمت حركة no-code ، وتمكين عدد لا يحصى من الأفراد والمؤسسات من إنشاء حلول برمجية وابتكارها ونشرها دون أي خبرة في الترميز.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

تأثير No-Code على صناعة التكنولوجيا

كان لحركة no-code تأثير كبير على صناعة التكنولوجيا ، مما أدى إلى الاضطراب والابتكار. لقد أضفى الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات ، وفتح الأبواب أمام المزيد من الناس للمشاركة في تصميم وإنشاء ونشر التطبيقات. على هذا النحو ، فإن تأثير حركة no-code واسع الانتشار ، حيث يلامس العديد من الجوانب الحاسمة للصناعة:

إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات: تقلل المنصات No-code الحواجز أمام دخول المستخدمين غير التقنيين ، مما يسمح لمجموعة أوسع من الأفراد والمؤسسات بإنشاء تطبيقات برمجية دون الاستثمار في موارد المطورين. هذا يعزز نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً ، ويشجع المزيد من الناس على إحياء أفكارهم والمساهمة في حلولهم المبتكرة.

تقلل المنصات الحواجز أمام دخول المستخدمين غير التقنيين ، مما يسمح لمجموعة أوسع من الأفراد والمؤسسات بإنشاء تطبيقات برمجية دون الاستثمار في موارد المطورين. هذا يعزز نظامًا بيئيًا أكثر شمولاً ، ويشجع المزيد من الناس على إحياء أفكارهم والمساهمة في حلولهم المبتكرة. زيادة الابتكار: من خلال تمكين مجموعة أكبر من المطورين ، تعمل المنصات no-code على تعزيز الابتكار داخل الصناعة. نتيجة لذلك ، هناك طفرة في تطوير التطبيقات والأفكار الجديدة ، نابعة من زيادة مشاركة المستخدمين الذين ربما لم تكن لديهم الوسائل لتطوير البرامج من خلال الأساليب التقليدية.

من خلال تمكين مجموعة أكبر من المطورين ، تعمل المنصات على تعزيز الابتكار داخل الصناعة. نتيجة لذلك ، هناك طفرة في تطوير التطبيقات والأفكار الجديدة ، نابعة من زيادة مشاركة المستخدمين الذين ربما لم تكن لديهم الوسائل لتطوير البرامج من خلال الأساليب التقليدية. الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة: تعمل الحلول No-code بشكل كبير على تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بتطوير البرامج. فهي تبسط العمليات المعقدة من خلال توفير واجهة مرئية ومكونات مسبقة الصنع ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز الشامل. يتيح ذلك للمؤسسات تطوير تطبيقات قابلة للتطبيق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من أساليب التطوير التقليدية.

الحلول بشكل كبير على تقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بتطوير البرامج. فهي تبسط العمليات المعقدة من خلال توفير واجهة مرئية ومكونات مسبقة الصنع ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز الشامل. يتيح ذلك للمؤسسات تطوير تطبيقات قابلة للتطبيق بسرعة أكبر وبتكلفة أقل من أساليب التطوير التقليدية. فرص جديدة للمطورين الحاليين: يستفيد المطورون المهرة أيضًا من الأنظمة الأساسية no-code . من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل ، تسمح هذه المنصات للمطورين بالتركيز على المزيد من الأعمال الاستراتيجية وذات القيمة العالية ، وحل المشكلات المعقدة وتوسيع مهاراتهم.

يستفيد المطورون المهرة أيضًا من الأنظمة الأساسية . من خلال أتمتة المهام المتكررة وتبسيط سير العمل ، تسمح هذه المنصات للمطورين بالتركيز على المزيد من الأعمال الاستراتيجية وذات القيمة العالية ، وحل المشكلات المعقدة وتوسيع مهاراتهم. الطلب على الخبرة no-code : أدى ظهور التطوير no-code إلى خلق مكانة جديدة في صناعة التكنولوجيا ، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخبراء المهرة بأدوات ومنصات no-code . نظرًا لأن المؤسسات تستثمر في الحلول no-code ، فقد أصبحت المعرفة والخبرة المتخصصة أصولًا قيمة في سوق العمل.

AppMaster ومستقبل No-Code

يعد AppMaster.io مثالًا بارزًا لمنصة متقدمة بدون تعليمات برمجية تبنت حركة no-code وطورتها. من خلال تمكين المستخدمين من تصميم وبناء ونشر التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول دون الحاجة إلى معرفة الترميز ، فقد لعب AppMaster دورًا مهمًا في تطوير حركة no-code. يوفر مجموعة واسعة من الميزات ، مثل نمذجة البيانات المرئية ، وإنشاء منطق الأعمال ، endpoints REST API و WSS ، التي تلبي احتياجات تطوير التطبيقات المختلفة.

اكتسب AppMaster اعترافًا في الصناعة وبرز كأداء عالي وقائد الزخم على G2. يسلط هذا الإقرار الضوء على التزام AppMaster ليس فقط بتلبية المطالب الفورية للتطوير no-code ولكن أيضًا تشكيل مستقبله. من خلال تحسين منصتها وتوسيعها باستمرار ، يقود AppMaster الابتكار والكفاءة في تطوير البرامج ويساعد الشركات على تحقيق أهدافها بطريقة أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة .

مع استمرار نمو حركة no-code ، سيصبح تأثير المنصات مثل AppMaster مهمًا بشكل متزايد. من خلال تعزيز بيئة تمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات برمجية بسهولة وسرعة ، يعد مستقبل التطوير no-code بأن يكون بيئة تدفع حدود الابتكار وإمكانية الوصول والتعاون في صناعة التكنولوجيا.

إيجابيات وسلبيات تطوير No-Code

في حين أن حركة no-code قد قدمت العديد من المزايا والفرص لصناعة التكنولوجيا ، إلا أن لديها أيضًا عددًا من القيود والجوانب السلبية المحتملة التي يجب أخذها في الاعتبار. من خلال فهم مزايا وعيوب no-code ، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستثمار في هذا النهج لتطوير البرامج أم لا.

إيجابيات تطوير No-Code

إمكانية الوصول: تمكّن الأنظمة الأساسية No-code المستخدمين غير التقنيين من المشاركة في تطوير البرامج ، والتغلب على الحواجز التي تحول دون الدخول مع أساليب التطوير التقليدية.

تمكّن الأنظمة الأساسية المستخدمين غير التقنيين من المشاركة في تطوير البرامج ، والتغلب على الحواجز التي تحول دون الدخول مع أساليب التطوير التقليدية. تطوير ونشر أسرع: عادةً ما توفر الأنظمة الأساسية No-code واجهة مرئية ومكونات مسبقة الصنع ، مما يجعل التطوير والنشر أسرع وأبسط ، مما يسمح للمؤسسات بإطلاق المنتجات بشكل أسرع.

عادةً ما توفر الأنظمة الأساسية واجهة مرئية ومكونات مسبقة الصنع ، مما يجعل التطوير والنشر أسرع وأبسط ، مما يسمح للمؤسسات بإطلاق المنتجات بشكل أسرع. التوفير في التكاليف: يُترجم تقليل الوقت والموارد التي يتطلبها التطوير no-code إلى انخفاض التكاليف بالنسبة للمؤسسة.

يُترجم تقليل الوقت والموارد التي يتطلبها التطوير إلى انخفاض التكاليف بالنسبة للمؤسسة. زيادة الابتكار: مع نمو مجموعة المطورين ، يتزايد أيضًا توليد الأفكار والحلول الجديدة ، مما يعزز الإبداع والابتكار بما يتجاوز قيود أساليب التطوير التقليدية.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

سلبيات تطوير No-Code

قيود التخصيص: بينما توفر الأنظمة الأساسية no-code مجموعة واسعة من خيارات التخصيص ، فقد تكون هناك حالات استخدام معينة أو متطلبات محددة تتجاوز قدرات هذه الأنظمة الأساسية ، مما يحد من مدى وتعقيد البرامج التي يمكن تطويرها.

بينما توفر الأنظمة الأساسية مجموعة واسعة من خيارات التخصيص ، فقد تكون هناك حالات استخدام معينة أو متطلبات محددة تتجاوز قدرات هذه الأنظمة الأساسية ، مما يحد من مدى وتعقيد البرامج التي يمكن تطويرها. مخاوف تتعلق بالأمان وقابلية التوسع: قد يؤدي الاعتماد على نظام no-code تعليمات برمجية للتعامل مع عملية التطوير إلى إثارة مخاوف بشأن الأمان وقابلية التوسع ، خاصةً إذا لم يكن للنظام الأساسي سجل أداء للأداء أو إطار أمان قوي.

قد يؤدي الاعتماد على نظام تعليمات برمجية للتعامل مع عملية التطوير إلى إثارة مخاوف بشأن الأمان وقابلية التوسع ، خاصةً إذا لم يكن للنظام الأساسي سجل أداء للأداء أو إطار أمان قوي. الاعتماد على النظام الأساسي: طالما يتم الحفاظ على دعم النظام الأساسي no-code ، تعتمد المؤسسات على موفرين خارجيين للتحديثات وإصلاحات الأخطاء ومشكلات الدعم الأخرى - وهو عامل مهم عندما يتعلق الأمر بقابلية التطبيقات على المدى الطويل وصيانتها التي تم إنشاؤها باستخدام no-code . منصات no-code .

باختصار ، قدم التطوير no-code مجموعة قوية من الأدوات التي توفر للمؤسسات فرصًا لتطوير التطبيقات ونشرها بسرعة. ومع ذلك ، قد لا يكون هذا النهج مناسبًا لكل حالة استخدام أو شرط. من خلال الموازنة بين إيجابيات وسلبيات no-code ، يمكن للشركات اتخاذ قرارات مستنيرة حول أفضل السبل للاستفادة من هذه المنصات لتلبية أهدافها ومتطلباتها الفريدة.

اللاعبون الرئيسيون في مساحة No-Code

اجتذبت حركة no-code عددًا كبيرًا من المنصات ، كل منها يقدم ميزات فريدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة. نقدم هنا بعضًا من اللاعبين البارزين الذين يساهمون في صناعة تطوير البرمجيات المتطورة هذه:

AppMaster .io : نظام أساسي قوي no-code ، يتيح AppMaster .io للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة. تتضمن مجموعة الميزات الشاملة الخاصة بهم نمذجة البيانات المرئية ، وإنشاء منطق الأعمال ، وواجهة برمجة تطبيقات REST ، ونقاط نهاية WSS دون أي خبرة مطلوبة في الترميز. وتشمل الجوائز الأخرى اعتراف "High Performance" و "Momentum Leader" من G2 ، مما يعزز مكانتها كحل رائع no-code للعديد من المستخدمين.

: نظام أساسي قوي ، يتيح .io للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسهولة. تتضمن مجموعة الميزات الشاملة الخاصة بهم نمذجة البيانات المرئية ، وإنشاء منطق الأعمال ، وواجهة برمجة تطبيقات REST ، ونقاط نهاية WSS دون أي خبرة مطلوبة في الترميز. وتشمل الجوائز الأخرى اعتراف "High Performance" و "Momentum Leader" من G2 ، مما يعزز مكانتها كحل رائع للعديد من المستخدمين. Bubble : تركز Bubble على تطوير تطبيقات الويب من خلال تقديم واجهة مرئية تسهل إنشاء التطبيق. من خلال ميزة drag-and-drop البديهية Bubble ، يمكن للمستخدمين تصميم تخطيطات سريعة الاستجابة ، وإنشاء تدفقات عمل ، وتشغيل التطبيقات دون أي ترميز. تتيح مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية للمطورين دمج خدمات الجهات الخارجية.

: تركز على تطوير تطبيقات الويب من خلال تقديم واجهة مرئية تسهل إنشاء التطبيق. من خلال ميزة البديهية ، يمكن للمستخدمين تصميم تخطيطات سريعة الاستجابة ، وإنشاء تدفقات عمل ، وتشغيل التطبيقات دون أي ترميز. تتيح مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية للمطورين دمج خدمات الجهات الخارجية. OutSystems : تشتهر OutSystems بمنصة تطوير low-code ، وتخدم كل من المبرمجين المحترفين وغير المبرمجين. تسهل المنصة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب من خلال بيئة التطوير المرئية الخاصة بها ، والتي تسرع دورات التطوير وتضمن قابلية التوسع والأمان والأداء.

: تشتهر OutSystems بمنصة تطوير ، وتخدم كل من المبرمجين المحترفين وغير المبرمجين. تسهل المنصة إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول والويب من خلال بيئة التطوير المرئية الخاصة بها ، والتي تسرع دورات التطوير وتضمن قابلية التوسع والأمان والأداء. Webflow : يهدف Webflow إلى تبسيط تصميم الويب وتطويره من خلال توفير واجهة تصميم سهلة الاستخدام. يكمن تركيزها الأساسي في إنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة ، وتسهيل شبكة CSS ، و flexbox ، والتفاعلات ، والرسوم المتحركة دون مطالبة المستخدمين بكتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

: يهدف إلى تبسيط تصميم الويب وتطويره من خلال توفير واجهة تصميم سهلة الاستخدام. يكمن تركيزها الأساسي في إنشاء مواقع ويب سريعة الاستجابة ، وتسهيل شبكة CSS ، و flexbox ، والتفاعلات ، والرسوم المتحركة دون مطالبة المستخدمين بكتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. Wix : كإدخال مبكر في عالم no-code ، أنشأت Wix نفسها كمنشئ مواقع ويب سهل الاستخدام مع مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص. تجعله واجهة drag-and-drop إلى جانب سوق التطبيقات الشامل مناسبة لمجموعة واسعة من المستخدمين ، من الشركات الصغيرة إلى المدونين والمبدعين.

يعمل هؤلاء اللاعبون الرئيسيون ، جنبًا إلى جنب مع العديد من اللاعبين الآخرين ، على تحسين عروضهم باستمرار ودفع حدود التطوير no-code ، وتعزيز الابتكار ، وزيادة الوصول إلى إنشاء البرامج في جميع أنحاء العالم.

خاتمة

تركت حركة no-code بلا شك علامة لا تمحى على صناعة تطوير البرمجيات. يمكن إرجاع أصولها إلى ظهور لغات البرمجة المرئية ، والتي تطورت منذ ذلك الحين إلى منصات حديثة no-code مثل AppMaster.io.

إن إضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء التطبيقات وتقليل الحواجز أمام الدخول قد مكّن جيلًا جديدًا من المطورين المواطنين من المشاركة في النظام البيئي للبرمجيات. لا يمكن المبالغة في تأثير حركة no-code على صناعة التكنولوجيا. لقد أدى إلى تحول في ممارسات التنمية التقليدية ، مما أدى إلى حلول أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة مع تعزيز المزيد من الابتكار. بينما تستمر بعض القيود والمخاوف ، يستمر تأثير الحركة في النمو.

نظرًا لأن اللاعبين الرئيسيين في الفضاء no-code يقومون بتكرير وتوسيع منصاتهم ، فإن مستقبل تطوير البرامج يعد بأن يصبح أكثر سهولة وديناميكية ، مما يعيد تعريف الطريقة التي نتعامل بها مع التكنولوجيا عبر الصناعات.