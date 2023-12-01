أفضل 5 أدوات إنشاء تطبيقات مجانية بدون برمجة: دليل المبتدئين

لماذا تختار منشئي التطبيقات المجانية؟

يمكن أن يكون الشروع في رحلة تطوير التطبيقات مغامرة مثيرة ولكن مخيفة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خلفية في البرمجة. يقدم منشئو التطبيقات المجانية طريقًا يسهل الوصول إليه للوصول إلى هذا العالم. تأتي هذه المنصات مجهزة بمجموعة من الأدوات المصممة بشكل بديهي، مما يتيح للمبتدئين ذوي الأفكار الكبيرة إضفاء الحيوية على رؤاهم دون الحاجة إلى فهم لغات البرمجة المعقدة أو مبادئ تطوير البرمجيات .

تعمل مثل هذه المنصات على إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية الإبداع، مما يجعل التكنولوجيا والابتكار ممكنين لرواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة والمعلمين والأفراد المبدعين الذين يرغبون في تجربة الحلول الرقمية. يتم منح المستخدمين بيئة اختبارية لاختبار الميزات والتعرف على تصميم التطبيق وحتى نشر التطبيقات الوظيفية للاستخدام الشخصي أو التحقق من صحة السوق.

يعمل منشئو التطبيقات المجانية على تسهيل إنشاء النماذج الأولية والتكرار السريع، مما يتيح اختبار الأفكار وتعديلها في الوقت الفعلي وتوفير بيئة خالية من المخاطر. يمكن للمستخدمين تجنب الاستثمارات الأولية الضخمة المرتبطة غالبًا بتطوير البرامج - مثل تعيين فريق تطوير أو الاستثمار في أدوات التطوير باهظة الثمن.

بالإضافة إلى إمكانية الوصول المالي، يلبي منشئو التطبيقات المجانية احتياجات الجمهور غير التقني من خلال تقديم قوالب معدة مسبقًا وواجهات drag-and-drop والبرامج التعليمية الشاملة. تعد هذه الأدوات أيضًا مثالية للأغراض التعليمية، حيث تعمل كمنصة ممتازة للطلاب والمتعلمين مدى الحياة لاكتساب المهارات التقنية العملية بشكل عملي.

أخيرًا، على الرغم من أن هؤلاء المنشئين "مجانيون"، إلا أنهم غالبًا ما يكون لديهم القدرة على التوسع. تسمح منصات مثل AppMaster ، على سبيل المثال، للمستخدمين بالبدء في مستوى مجاني وتوسيع قدراتهم تدريجيًا من خلال الاشتراكات المدفوعة مع نمو احتياجاتهم - مما يضمن الانتقال السلس من الهاوي أو المتعلم إلى رائد أعمال جاد في مجال التطبيقات.

فهم القيود المفروضة على منشئي التطبيقات المجانية

في حين أن منشئي التطبيقات المجانية يقدمون فرصة مذهلة للمبتدئين للتعمق في تطوير التطبيقات دون التزام مالي أولي، فمن الضروري التعامل مع هذه الأنظمة الأساسية بفهم قيودها النموذجية. وبعيدًا عن جاذبية التطوير المجاني، يمكن أن تؤثر بعض القيود على نطاق التطبيقات الناتجة ووظائفها.

أولاً وقبل كل شيء، غالبًا ما تحدد الإصدارات المجانية عدد المستخدمين أو ميزات التطبيق أو حجم المشروع. مع نمو قاعدة المستخدمين لديك أو زيادة تعقيد تطبيقك، قد تصل إلى الحد الأقصى الذي يتطلب الترقية إلى خطة مدفوعة لمواصلة التوسع.

يعد التخصيص مجالًا آخر يتأثر بالقيود التي يفرضها منشئو التطبيقات المجانية. تعد القدرة على تصميم شكل ومظهر تطبيقك أمرًا ضروريًا لهوية العلامة التجارية. في حين أن الإصدارات المدفوعة توفر خيارات تخصيص واسعة النطاق، فإن الإصدارات المجانية قد تقيد الوصول إلى أدوات أو قوالب التصميم المتقدمة.

قد تكون قدرات تخزين البيانات محصورة أيضًا في الخطط المجانية، الأمر الذي يمكن أن يكون مصدر قلق للتطبيقات كثيفة البيانات. يمكن أن تكون هناك حدود لكمية البيانات التي يمكنك تخزينها أو عدد عمليات قاعدة البيانات التي يمكنك تنفيذها، مما قد يعيق أداء تطبيقك وإمكانات نموه.

هناك اعتبار آخر وهو وجود العلامة التجارية لمنشئ التطبيق على تطبيقك. تتطلب الخطط المجانية عادةً عرض عناصر واجهة المستخدم أو العلامات المائية الخاصة بالمنصة، مما قد ينتقص من المظهر الاحترافي لتطبيقك.

على الرغم من أن منشئي التطبيقات المجانية يمكن أن يكونوا ممتازين لتعلم الأساسيات، أو اختبار المفاهيم، أو إنشاء تطبيقات بسيطة، إلا أنهم غالبًا ما يفتقرون إلى ميزات متقدمة مثل التحليلات المتعمقة، أو عمليات تكامل الجهات الخارجية، أو القدرة على النشر مباشرة في متاجر التطبيقات دون وضع علامة تجارية على النظام الأساسي.

تذكر أن تقوم بتقييم هيكل الدعم المقدم مع الخطط المجانية. يمكن أن تكون إمكانية الوصول إلى خدمة العملاء أو الوثائق الشاملة أو المجتمع النشط أمرًا بالغ الأهمية عند مواجهة مشكلات أو تعلم كيفية استخدام النظام الأساسي على أفضل وجه. قد يقوم العديد من منشئي التطبيقات المجانية بتحديد أو إعطاء الأولوية لقنوات الدعم هذه للأعضاء المميزين.

أخيرًا، ضع في اعتبارك مدى جدوى النظام الأساسي الذي تختاره على المدى الطويل. قد تكون بعض أدوات إنشاء التطبيقات رائعة لإنشاء إصدار أساسي من تطبيقك ولكنها قد لا توفر مسارًا مباشرًا للترقية أو خيارات الترحيل إذا قمت بتبديل الأنظمة الأساسية أو كنت بحاجة إلى المزيد من الميزات المتقدمة.

ومع ذلك، من خلال الفهم الواضح لهذه القيود، يمكن لمنشئي التطبيقات المجانية أن يكونوا بمثابة نقطة انطلاق قيمة في رحلة تطوير التطبيق، مما يمنحك الخبرة العملية والمعرفة الأساسية لإنشاء مشاريعك الرقمية وتنميتها.

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أفضل 5 أدوات إنشاء تطبيقات مجانية بدون برمجة

لم يكن اقتحام عالم تطوير التطبيقات أسهل من أي وقت مضى، وذلك بفضل العديد من أدوات إنشاء التطبيقات المجانية no-code والمتوفرة في السوق. تم تصميم هذه الأنظمة الأساسية لتمكين الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة برمجية قليلة أو معدومة لإضفاء الحيوية على أفكار تطبيقاتهم. فيما يلي قائمة منسقة تضم أفضل 5 أدوات إنشاء تطبيقات مجانية تتميز بسهولة الاستخدام والوظائف ودعم المجتمع.

Appy Pie

بدءًا من واجهة سهلة الاستخدام، يتيح Appy Pie للمبتدئين إنشاء تطبيقات لمنصات مختلفة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يمكن للمستخدمين الاستفادة من ميزات مثل محرري drag-and-drop ومجموعة واسعة من القوالب وخيارات التخصيص الأساسية. توفر خطة Appy Pie المجانية الأساسيات للبدء، على الرغم من أنها تحد من عدد صفحات التطبيق ولها العلامة التجارية لـ Appy Pie.

Glide

يقوم تطبيق Glide بتحويل جداول البيانات إلى تطبيقات جميلة وسهلة الاستخدام في غضون دقائق. ويستخدم البيانات من جداول بيانات Google لإنشاء تطبيقات ويب بسيطة ولكنها قوية. يتيح لك الإصدار المجاني إنشاء تطبيقات غير محدودة ولكن باستخدام العلامة التجارية Glide ، ويقتصر عددك على 500 صف لكل تطبيق. تجعل واجهة Glide الملائمة للمبتدئين وميزة التعاون في الوقت الفعلي منه خيارًا ممتازًا لأولئك الذين ينشئون تطبيقات إعلامية ومبنية على قوائم.

Bubble

Bubble هو محرر drag-and-drop قوي يمنحك الأدوات اللازمة لتصميم تطبيقاتك وتطويرها وتشغيلها. تأتي خطتها المجانية مليئة بميزات التصميم والوظائف، ولكن مع العلامة التجارية Bubble ويتم استضافتها على النطاق الفرعي لـ Bubble. يتم حجز الميزات المتقدمة مثل تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) والمكونات الإضافية الإضافية للخطط المدفوعة، ولكن عمق النظام الأساسي يجعلها ذات قيمة للتعلم وإنشاء تطبيقات معقدة.

AppMaster - خطة التعلم والاستكشاف

يتجاوز AppMaster الأساسيات من خلال إنشاء كود مصدر حقيقي لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. تم تصميم خطة "التعلم والاستكشاف" المجانية الخاصة بها لتوفير تجربة عملية مع النظام الأساسي، وهي مثالية للمستخدمين الجدد والمهتمين بتجربة التطوير no-code. إنه مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يرغبون في النهاية في التعامل مع التطبيقات الأكثر تعقيدًا التي تتطلب قابلية التوسع ولا تتطلب أي ديون فنية .

Adalo

تقدم Adalo منصة سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات جذابة بصريًا دون الحاجة إلى برمجة. بفضل أدوات التصميم المباشرة وسوق المكونات، يمكن للمبتدئين إنشاء واجهات وتجارب مستخدم مخصصة. تقيد الخطة المجانية عدد تحديثات التطبيق وتتضمن علامة Adalo التجارية، ولكنها كافية لإنشاء MVPs الأساسية (الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق) والمشاريع الشخصية.

بينما تتعمق في عالم تطوير التطبيقات no-code باستخدام أدوات إنشاء التطبيقات المجانية هذه، تذكر أن الأنظمة الأساسية المدرجة هي مجرد قمة جبل الجليد. يوفر كل منها إمكانات وقيودًا فريدة، لذا فإن فهم متطلبات مشروعك بدقة سيساعدك على اختيار الأنسب. على الرغم من أن مستودعات الإبداع الرقمي هذه تفتح الأبواب أمام إنشاء التطبيقات، إلا أنها تدعوك أيضًا إلى السير على طريق التعلم المستمر والتجريب - مما يقودك إلى اكتشاف الإمكانات الحقيقية للتطوير no-code.

يركز الجسم على أفضل 5 أدوات إنشاء تطبيقات مجانية لا تتطلب برمجة، مما يلفت الانتباه إلى منصات مثل Appy Pie و Glide و Bubble وخطة "Learn & Explore" الخاصة بـ AppMaster و Adalo. يشرح القسم الميزات والقيود الرئيسية لكل أداة إنشاء تطبيقات، مما يوفر للمبتدئين دليلًا إعلاميًا لبدء رحلة تطوير التطبيقات no-code.

مقارنة ميزات أفضل منشئي التطبيقات No-Code

عند إنشاء تطبيقك الخاص بدون تعليمات برمجية، من الضروري مقارنة الميزات المختلفة التي تقدمها مجموعة منشئي التطبيقات المجانية no-code. تم تصميم هذه الأنظمة الأساسية لجعل عملية تطوير التطبيق في متناول المبتدئين، ولكن كل منها يأتي مزودًا بأدوات وإمكانيات وقيود. أدناه، نتعمق في ميزات العديد من أفضل أدوات إنشاء التطبيقات no-code ، مما يساعدك على تحديد ما قد يناسب احتياجات مشروعك بشكل أفضل.

أحد الاختلافات الأولى التي ستلاحظها هو واجهة المستخدم: تعطي بعض الأنظمة الأساسية الأولوية للبساطة وسهولة الاستخدام من خلال واجهة السحب والإفلات البديهية، بينما قد يقدم البعض الآخر مجموعة أكثر تعقيدًا من الأدوات التي يمكن أن تستغرق وقتًا لإتقانها ولكن توفير مرونة أكبر في التصميم.

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نقطة رئيسية أخرى للمقارنة هي مدى التخصيص المتاح. في حين أن جميع أدوات إنشاء no-code تعليمات برمجية تروج لمستوى معين من التخصيص، فقد يقيدك البعض على القوالب والموضوعات المحددة مسبقًا، مما يحد من مدى قدرتك على تخصيص شكل ومظهر تطبيقك. تسمح الأنظمة الأساسية الأخرى بتخصيص أعمق لمكونات واجهة المستخدم وسير العمل، مما يمنحك المزيد من التحكم في المنتج النهائي.

تختلف إمكانيات التكامل أيضًا بين منشئي التطبيقات المجانية no-code. سيوفر معظمها عمليات تكامل قياسية مع الأدوات والخدمات الشائعة، والتي يمكن أن تكون لا غنى عنها لإدارة علاقات العملاء والتسويق والتحليلات والمزيد. لكن بعض الأنظمة الأساسية تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تقدم عمليات تكامل واسعة النطاق من خلال الموصلات المضمنة أو الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) التي يمكن أن تساعدك في إنشاء نظام بيئي للتطبيقات أكثر قوة.

تعد معالجة البيانات جانبًا آخر قد يختلف فيه منشئو التطبيقات. تحتوي بعض الأنظمة الأساسية على أنظمة قوية لإدارة البيانات، مما يسمح لك بإنشاء نماذج بيانات معقدة وإدارة السجلات بكفاءة وتنفيذ منطق أعمال متطور مباشرة من المنشئ. قد يقدم البعض الآخر حلول بيانات أبسط، والتي يمكن أن تكون كافية للتطبيقات الأساسية ولكنها قد لا تكون كافية للتطبيقات التي تتطلب معالجة تفصيلية للبيانات أو مجموعات كبيرة من البيانات.

تعد قابلية التوسع أيضًا مصدر قلق للعديد من منشئي المحتوى، خاصة مع تزايد شعبية تطبيقك. على الرغم من أن المستويات المجانية مناسبة بشكل عام للمشاريع الصغيرة وأعداد المستخدمين الدنيا، إلا أنه يجب عليك التفكير فيما إذا كان منشئ التطبيق يمكنه التوسع حسب احتياجاتك أو ما إذا كنت ستحتاج إلى التبديل إلى خطة مدفوعة أو نظام أساسي آخر لاستيعاب الطلب الأكبر وزيادة الوظائف.

تعتبر بعض أدوات إنشاء التطبيقات no-code ، مثل AppMaster ، فريدة من نوعها من حيث أنها تقدم خطة مجانية مصممة ليس فقط لبناء التطبيقات الأساسية ولكن أيضًا لتعلم إمكانات النظام الأساسي والتي تعتبر كبيرة لأي شخص يتطلع إلى الحصول على رؤى أعمق حول التطوير no-code. علاوة على ذلك، مع AppMaster ، يحصل المستخدمون على ميزة إنشاء التطبيقات باستخدام كود المصدر الحقيقي والثنائيات، مما يضمن أن مشاريعهم يمكن أن تبدأ على مستوى مجاني ولكن مع القدرة على النمو إلى حلول على مستوى المؤسسة مع خطط مطورة.

وأخيرًا، يعد المجتمع وموارد الدعم من العناصر الحيوية التي يجب أخذها في الاعتبار. باعتبارك مبتدئًا، من المرجح أن تقدر الوصول إلى الوثائق الشاملة والبرامج التعليمية ومستودعات المعرفة حيث يمكنك التعلم واستكشاف الأخطاء وإصلاحها أثناء الإنشاء. في حين أن معظم منشئي التطبيقات المجانية يقدمون مستوى معينًا من الدعم المجتمعي، إلا أن النطاق والجودة قد يختلفان، مما يؤثر على منحنى التعلم وتجربة التطوير لديك.

تلعب كل ميزة دورًا مهمًا في تحديد أداة إنشاء التطبيقات التي تعتبر الخيار المناسب لك. من خلال تخصيص الوقت لمقارنة إمكانيات كل نظام أساسي، ستكون مجهزًا بشكل أفضل لتحديد أداة no-code لا تلبي احتياجاتك الحالية فحسب، بل تدعم أيضًا نمو تطبيقك ونجاحه في المستقبل.

البدء مع منشئي التطبيقات المجانية

يمكن أن يكون الشروع في رحلة تطوير التطبيقات أمرًا مثيرًا، خاصة مع منشئي التطبيقات المجانية الذين يمهدون الطريق للمبتدئين لإضفاء الحيوية على أفكارهم. توفر هذه المنصات بوابة غير مخيفة إلى عالم إنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى فهم لغات البرمجة المعقدة. إليك ما تحتاج إلى معرفته للبدء.

الخطوة 1: تحديد فكرة التطبيق الخاص بك

قبل الغوص في أي منصة no-code ، من المهم أن يكون لديك فكرة واضحة عما تريد بناءه. فكر في الغرض من تطبيقك، والجمهور المستهدف، والميزات الأساسية التي تريد تضمينها. الوضوح بشأن هذه الجوانب سيجعل عملية التطوير أكثر بساطة وتركيزًا.

الخطوة 2: اختر منشئ التطبيقات المجاني المناسب

بمجرد أن يتم تجسيد فكرة تطبيقك، فقد حان الوقت لتحديد أداة إنشاء تطبيقات no-code. هناك العديد من الخيارات، ولكل منها مجموعة الميزات والقدرات الخاصة بها. قم بالبحث والمقارنة بين الأنظمة الأساسية بناءً على سهولة استخدامها وتعدد خيارات التصميم والقدرة على التوسع أو الترقية حسب الحاجة.

الخطوة 3: قم بالتسجيل واستكشاف المنصة

بعد اختيار المنصة، قم بإنشاء حساب. توفر معظم أدوات إنشاء التطبيقات المجانية واجهة سهلة الاستخدام ترشدك خلال الإعداد الأولي. خذ الوقت الكافي لاستكشاف لوحة المعلومات، وفهم الأدوات المتاحة لك، والاستفادة من الموارد المتاحة مثل البرامج التعليمية والأدلة ومنتديات المجتمع.

الخطوة 4: ابدأ في إنشاء تطبيقك

بعد أن يصبح حسابك جاهزًا، يمكنك البدء في عملية إنشاء التطبيق. تعد واجهات السحب والإفلات شائعة، مما يسمح لك بإضافة مكونات مثل الأزرار وحقول النص والصور والمزيد. اضبط تخطيط تطبيقك، واختر أنظمة الألوان، وقم بإعداد التنقل بأقل قدر من المتاعب.

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الخطوة 5: الاختبار والتحسين

إن بناء التطبيق ليس صفقة واحدة. كن مستعدًا لاختبار تطبيقك بدقة وجمع التعليقات وتحسين وظائفه. عادةً ما يوفر منشئو التطبيقات المجانية خيارات لمعاينة تطبيقك على أجهزة مختلفة أو حتى مشاركة نسخة تجريبية مع الآخرين لإدخالها في العالم الحقيقي.

الخطوة 6: النشر والمشاركة

عندما تشعر بالرضا عن تطبيقك، فقد حان الوقت لمشاركته مع العالم. حتى في الخطة المجانية، يتيح لك العديد من منشئي التطبيقات نشر إبداعاتك على الويب أو على الأقل يسمحون لك بمشاركتها مع مجموعة محددة. تذكر أنه إذا كنت ترغب في النشر على متاجر التطبيقات، فقد تحتاج إلى الترقية إلى خطة مدفوعة.

سواء كنت تقوم بإنشاء نموذج أولي بسيط أو تضع الأساس لتطبيق أكثر تعقيدًا، فإن منشئي التطبيقات المجانية يمثلون نقطة انطلاق ممتازة. تقدم منصات مثل AppMaster خطة "التعلم والاستكشاف" لمساعدة المبتدئين مثلك على التنقل خلال عملية إنشاء التطبيق دون التزام مالي. احتضن قوة no-code وابدأ في تحويل أفكارك إلى واقع رقمي.

الانتقال إلى ما هو أبعد من الحرية: متى يجب ترقية النظام الأساسي الخاص بك No-Code

على الرغم من أن أدوات إنشاء التطبيقات المجانية تعتبر بمثابة نعمة للمبتدئين، إلا أن هناك نقطة في مشروعك أو دورة حياة عملك حيث لم تعد الميزات الأساسية للطبقة المجانية كافية. يمكن أن تكون معرفة الوقت المناسب للترقية من نظام أساسي مجاني no-code إلى اشتراك مدفوع أكثر تقدمًا أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق تطبيقك وتحسينه وإضفاء الطابع الاحترافي عليه. فيما يلي العديد من السيناريوهات التي تصبح فيها الترقية خطوة تالية ملموسة.

زيادة الطلب على التخصيص

واحدة من العلامات الأكثر دلالة هي الحاجة إلى مزيد من التخصيص. إذا وجدت نفسك مقيدًا بقوالب التصميم أو القيود الوظيفية للإصدار المجاني، فقد حان الوقت للبحث عن خيار مدفوع يمكن أن يوفر المزيد من المرونة لتخصيص التطبيق وفقًا لاحتياجاتك المحددة.

احتياجات قابلية التوسع

مع نمو قاعدة المستخدمين لديك، ينمو أيضًا الطلب على البنية الأساسية لتطبيقك. إذا كنت على وشك تجاوز الحد الأقصى للسعة التي توفرها الطبقة المجانية، سواء كانت تخزين قاعدة البيانات أو حد المستخدم أو موارد الحوسبة، فإن الترقية تضمن بقاء تطبيقك سريعًا وموثوقًا.

متطلبات التكامل والأتمتة

غالبًا ما تحتاج الشركات إلى التكامل مع الأنظمة أو الأدوات الأخرى لتبسيط العمليات. تقدم الإصدارات المجانية عادةً خيارات تكامل محدودة. تفتح الخطط المميزة الأبواب أمام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات وإمكانيات الأتمتة التي يمكنها تحسين فائدة تطبيقك.

إزالة العلامة التجارية للمنصة

تعد الاحترافية أمرًا أساسيًا عند تقديم تطبيقك للعالم. قد لا تتوافق العلامة التجارية للنظام الأساسي في أداة إنشاء التطبيقات المجانية مع هذه الصورة. توفر الخطط المدفوعة عادةً خيار إزالة هذه العلامة التجارية، مما يمنحك رصيدًا كاملاً لتطبيقك وتعزيز هوية علامتك التجارية.

الوصول إلى الميزات المتقدمة

عادةً ما يتم قفل الميزات المتقدمة خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع. يمكن لميزات مثل معالجة البيانات عالية المستوى وإجراءات الأمان المحسنة وأدوات التحليلات المتطورة أن توفر رؤى حول سلوك المستخدم وتحسين أداء التطبيق.

الدعم الفني والموثوقية

عندما يصبح تطبيقك بالغ الأهمية، يمكن أن يكون الدعم الفني الموثوق منقذًا للحياة. في حين أن المستويات المجانية قد توفر الدعم الأساسي من خلال الأسئلة الشائعة أو المنتديات، فإن الخيارات المدفوعة تأتي مع دعم مخصص، مما يضمن إدارة أي انقطاعات بسرعة.

حالة العالم الحقيقي: AppMaster

فكر في منصة مثل AppMaster ، التي تقدم اشتراكًا مجانيًا في "التعلم والاستكشاف"، وهو مثالي لأولئك الذين بدأوا للتو. ومع ذلك، للوصول إلى الميزات المتقدمة مثل تصدير الملفات الثنائية، أو استضافة التطبيقات محليًا، أو الاستفادة من الإمكانات الكاملة لإنشاء تطبيق حقيقي دون الحاجة إلى ديون فنية، فإن الترقية إلى إحدى اشتراكات AppMaster المدفوعة ستكون بمثابة التقدم المنطقي. أنها توفر خدمات صغيرة، والمزيد من العمليات التجارية، endpoints ، وإمكانية الحصول على التعليمات البرمجية المصدر لمستخدمي المؤسسات.

باختصار، يجب أن يعتمد قرار الترقية على مسار النمو الخاص بك، والطبيعة المعقدة للتطبيق الذي تقوم بتطويره، ومستوى الاحتراف الذي ترغب في تجسيده. تُعد أدوات إنشاء التطبيقات المجانية نقطة البداية المثالية، لكنها مجرد نقطة بداية. مع تقدم رحلة تطوير التطبيق، يجب أيضًا أن تتقدم الأدوات التي تستخدمها.