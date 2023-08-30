ديمقراطية البرمجيات: ماذا تعني لغير التقنيين

ما هي ديمقراطية البرمجيات؟

ديمقراطية البرمجيات هي حركة تسعى إلى تزويد الأشخاص من خلفيات متنوعة، وخاصة الأفراد غير التقنيين، بالأدوات والفرص اللازمة لبناء التكنولوجيا وصيانتها وتشكيلها. تتلخص الفكرة وراء ديمقراطية البرمجيات في إزالة الحواجز التي كانت تمنع تقليدياً غير المبرمجين من المشاركة في العالم الرقمي. ومن خلال تمكين مجموعة واسعة من المستخدمين لبناء وإدارة التطبيقات البرمجية، تهدف ديمقراطية البرمجيات إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، ودفع التحول الرقمي.

في قلب ديمقراطية البرمجيات يوجد مفهوم مفاده أن أي شخص، بغض النظر عن خبرته الفنية، يجب أن يكون قادرًا على إنشاء حلول رقمية لحل المشكلات وتلبية احتياجاته. يتحدى هذا النهج فكرة أن الأفراد ذوي مهارات البرمجة المتقدمة هم وحدهم الذين يمكنهم المساهمة في عالم التكنولوجيا. تعمل ديمقراطية البرمجيات على تعزيز نظام بيئي أكثر شمولاً وابتكارًا ومرونة حيث يمكن للمستخدمين غير التقنيين أن يزدهروا في عالم رقمي متزايد.

ظهور المنصات منخفضة التعليمات البرمجية/ No-Code

لقد لعب ظهور ونمو المنصات منخفضة التعليمات البرمجية وبدونها دورًا مهمًا في تعزيز ديمقراطية البرمجيات. توفر هذه الأنظمة الأساسية بيئات تطوير تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات برمجية دون الحاجة إلى معرفة برمجية عميقة أو كتابة سطور من التعليمات البرمجية.

تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تبسيط عملية تطوير التطبيق من خلال تقديم واجهات مرئية ومكونات السحب والإفلات والميزات المحددة مسبقًا التي تعمل على أتمتة أجزاء من عملية الترميز. يتيح ذلك للمستخدمين ذوي مهارات البرمجة الأساسية إنشاء التطبيقات بشكل أسرع وأكثر كفاءة من طرق البرمجة التقليدية.

تخطو الأنظمة الأساسية التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية خطوة إلى الأمام من خلال إزالة الحاجة إلى البرمجة تمامًا. إنها توفر أدوات تطوير مرئية، وقوالب معدة مسبقًا، ومكونات معدة مسبقًا تسمح للمستخدمين غير التقنيين بإنشاء تطبيقات دون كتابة أي تعليمات برمجية. وهذا يفتح عالم تطوير البرمجيات أمام جمهور أوسع بكثير، مما يمنح غير التقنيين الأدوات والثقة للمشاركة في الثورة الرقمية.

لقد اكتسبت المنصات Low-code no-code تحتوي على تعليمات برمجية قبولًا سائدًا، حيث تلجأ المؤسسات والشركات من جميع الأحجام إليها للتطوير السريع للتطبيقات والابتكار. وفقًا لشركة Gartner، بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات.

فوائد ديمقراطية البرمجيات لغير التقنيين

ديمقراطية البرمجيات تعمل على تكافؤ الفرص للأفراد غير التقنيين، وتمكينهم من المساهمة في العالم الرقمي دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. بعض الفوائد الرئيسية لغير التقنيين تشمل:

Empowerment: تعمل ديمقراطية البرمجيات على تمكين غير التقنيين من خلال تزويدهم بالأدوات والمنصات اللازمة لبناء تطبيقات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وهذا يساعدهم على أن يصبحوا مساهمين نشطين في مجال التكنولوجيا بدلاً من مجرد مستهلكين سلبيين للحلول التكنولوجية.

تعمل ديمقراطية البرمجيات على تمكين غير التقنيين من خلال تزويدهم بالأدوات والمنصات اللازمة لبناء تطبيقات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة. وهذا يساعدهم على أن يصبحوا مساهمين نشطين في مجال التكنولوجيا بدلاً من مجرد مستهلكين سلبيين للحلول التكنولوجية. Cost efficiency: من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إيجاد حلول لمشاكلهم، يمكن للشركات توفير تكاليف التوظيف والاستعانة بمصادر خارجية مع الحفاظ على مزيد من السيطرة على مشاريعها. يمكن أن يكون لكفاءة التكلفة هذه تأثير مباشر على ربحية الشركة.

من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إيجاد حلول لمشاكلهم، يمكن للشركات توفير تكاليف التوظيف والاستعانة بمصادر خارجية مع الحفاظ على مزيد من السيطرة على مشاريعها. يمكن أن يكون لكفاءة التكلفة هذه تأثير مباشر على ربحية الشركة. Innovation: مع دخول المزيد من الأشخاص إلى مجال تطوير التطبيقات، تظهر وجهات نظر وأفكار جديدة تدفع الابتكار وتفتح فرص نمو جديدة. تعمل ديمقراطية البرمجيات على تعزيز بيئة خصبة حيث يقدم غير التقنيين أفكارًا وأساليب جديدة لحل المشكلات.

مع دخول المزيد من الأشخاص إلى مجال تطوير التطبيقات، تظهر وجهات نظر وأفكار جديدة تدفع الابتكار وتفتح فرص نمو جديدة. تعمل ديمقراطية البرمجيات على تعزيز بيئة خصبة حيث يقدم غير التقنيين أفكارًا وأساليب جديدة لحل المشكلات. Rapid application development: تسمح الأنظمة الأساسية Low-code no-code للمستخدمين غير التقنيين ببناء التطبيقات بسرعة، مما يقلل الوقت والجهد المبذول في عملية التطوير التقليدية. تعد هذه السرعة وخفة الحركة المتزايدة مفيدة بشكل خاص للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والمنظمات ذات الموارد المحدودة.

تسمح الأنظمة الأساسية للمستخدمين غير التقنيين ببناء التطبيقات بسرعة، مما يقلل الوقت والجهد المبذول في عملية التطوير التقليدية. تعد هذه السرعة وخفة الحركة المتزايدة مفيدة بشكل خاص للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والمنظمات ذات الموارد المحدودة. Enhanced career prospects: من خلال اكتساب الخبرة في تطوير التطبيقات من خلال منصات low-code no-code ، يمكن للأفراد غير التقنيين تعزيز مجموعة مهاراتهم وتوسيع خياراتهم المهنية. يمكن أن تؤدي هذه المعرفة متعددة الوظائف أيضًا إلى تحسين التعاون والتواصل بين الفرق الفنية وغير الفنية داخل المؤسسات.

تلعب ديمقراطية البرمجيات دورًا محوريًا في تمكين غير التقنيين من التعامل مع التكنولوجيا وفقًا لشروطهم الخاصة، مما يمكنهم من الازدهار في العالم الرقمي.

كيف يعمل AppMaster على تسريع ديمقراطية البرمجيات

AppMaster عبارة عن منصة قوية no-code مصممة لتسهيل الوصول إلى تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول للأفراد من خلفيات مختلفة، سواء كانت تقنية أم لا. فهو يعمل على تسريع ديمقراطية البرمجيات من خلال تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء التطبيقات دون كتابة تعليمات برمجية مخصصة. من خلال تقديم وظائف مثل أدوات التصميم المرئي عالية الجودة والمكونات المعدة مسبقًا وواجهة سهلة التنقل، يساعد AppMaster غير التقنيين على البدء بمشاريعهم الرقمية في أي وقت من الأوقات.

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تم تأسيس AppMaster في عام 2020، وهو يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات بثلاثة مكونات رئيسية: الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال و REST API endpoints websocket لتطبيقات الواجهة الخلفية، وتكوين واجهات المستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول باستخدام مكونات drag-and-drop. تحتوي المنصة أيضًا على أداة نمذجة عمليات الأعمال المدمجة التي تسمح لغير التقنيين بإنشاء وإدارة العمليات التجارية دون معرفة البرمجة.

يقوم AppMaster بإنشاء ملف ثنائي قابل للتنفيذ أو كود مصدر لاستضافة التطبيقات المحلية عندما ينشر المستخدم مشروعًا. وبما أن النظام الأساسي يسمح للعملاء بتصدير التطبيقات، يمكن للمؤسسات الحفاظ على التحكم وملكية التعليمات البرمجية الخاصة بهم. هذا المزيج من المرونة والملكية وإمكانيات التعليمات البرمجية المنخفضة/ no-code يجعل AppMaster مساهمًا مهمًا في ديمقراطية البرمجيات.

مع قاعدة مستخدمين متنامية تضم أكثر من 60,000 (اعتبارًا من أبريل 2023) تشمل الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمؤسسات التعليمية والشركات، فقد أثر AppMaster بالفعل على العديد من القطاعات. لقد تم تمييزه كأحد الأداء العالي في فئات متعددة بواسطة G2، مثل منصات التطوير No-Code ، والتطوير السريع للتطبيقات، وإدارة واجهة برمجة التطبيقات، والمزيد. يقدم AppMaster مجموعة متنوعة من خطط الاشتراك لتلبية احتياجات العملاء المختلفين، مما يجعله خيارًا ميسور التكلفة لتمكين المستخدمين غير التقنيين وتعزيز وصولهم إلى العالم الرقمي. من خلال توفير الدعم لمجموعة واسعة من المستخدمين، يساعد AppMaster على تحقيق تكافؤ الفرص وتسريع اعتماد ديمقراطية البرمجيات.

التحديات والقيود المفروضة على الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية/ No-Code

في حين أن الأنظمة الأساسية low-code no-code مثل AppMaster تعتبر ممتازة لإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات، إلا أنها تواجه تحديات وقيود. ويجب أخذ العيوب المحتملة في الاعتبار لفهم نطاق هذه المنصات وتأثيرها.

مشكلات الأداء: نظرًا لأن الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة/ no-code توفر مكونات وأدوات قابلة لإعادة الاستخدام لتبسيط تطوير التطبيقات، فقد تواجه التطبيقات التي تم إنشاؤها أحيانًا مشكلات في الأداء. من الممكن أن توفر الحلول المُحسّنة للغاية والمُرمزة حسب الطلب أداءً أفضل، ولكنها تتطلب خبرة واسعة في مجال البرمجة، وهو ما قد لا يكون ممكنًا بالنسبة لغير التقنيين.

نظرًا لأن الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة/ توفر مكونات وأدوات قابلة لإعادة الاستخدام لتبسيط تطوير التطبيقات، فقد تواجه التطبيقات التي تم إنشاؤها أحيانًا مشكلات في الأداء. من الممكن أن توفر الحلول المُحسّنة للغاية والمُرمزة حسب الطلب أداءً أفضل، ولكنها تتطلب خبرة واسعة في مجال البرمجة، وهو ما قد لا يكون ممكنًا بالنسبة لغير التقنيين. التخصيص المحدود: يمكن أن تكون الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية/ no-code مقيدة من حيث التخصيص حيث يجب على المستخدمين العمل مع المكونات والقوالب والأدوات المتاحة. قد لا توفر هذه الأنظمة الأساسية مرونة كافية للحلول البرمجية المعقدة ذات المتطلبات المحددة.

يمكن أن تكون الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية/ مقيدة من حيث التخصيص حيث يجب على المستخدمين العمل مع المكونات والقوالب والأدوات المتاحة. قد لا توفر هذه الأنظمة الأساسية مرونة كافية للحلول البرمجية المعقدة ذات المتطلبات المحددة. مخاوف قابلية التوسع: مع نمو التطبيقات وجذب المزيد من المستخدمين، قد تكون هناك قيود على قابلية التوسع، خاصة عند إنشاء حلول واسعة النطاق وعالية الأداء باستخدام منصات منخفضة التعليمات البرمجية/ no-code . في حين أن بعض الأنظمة الأساسية مثل AppMaster يمكنها التعامل مع قابلية التوسع إلى حد ما، فقد يكون من الضروري تعيين مطورين لتحسين التعليمات البرمجية لسيناريوهات التحميل الثقيل.

مع نمو التطبيقات وجذب المزيد من المستخدمين، قد تكون هناك قيود على قابلية التوسع، خاصة عند إنشاء حلول واسعة النطاق وعالية الأداء باستخدام منصات منخفضة التعليمات البرمجية/ . في حين أن بعض الأنظمة الأساسية مثل يمكنها التعامل مع قابلية التوسع إلى حد ما، فقد يكون من الضروري تعيين مطورين لتحسين التعليمات البرمجية لسيناريوهات التحميل الثقيل. الاعتماد على موفر النظام الأساسي: عند استخدام الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة/ no-code ، يمكن أن تصبح الشركات معتمدة على مزود الخدمة للحصول على الدعم والصيانة والتحديثات. من المحتمل أن يؤدي هذا الاعتماد إلى فترات توقف أطول أو تأخير في الاستجابة للمشكلات الحرجة.

على الرغم من هذه القيود، تستمر المنصات low-code no-code في التطور، مما يعالج هذه التحديات ويوسع قدراتها. وبالنظر إلى فوائدها، وخاصة بالنسبة للأفراد غير التقنيين، يمكن للمنصات منخفضة التعليمات البرمجية/ no-code أن تلعب دورا حاسما في ديمقراطية البرمجيات.

المهارات التي يحتاجها غير التقنيين للتنقل في ديمقراطية البرمجيات

لكي يتمكن الأفراد غير التقنيين من الاستفادة من فوائد ديمقراطية البرمجيات وتحقيق أقصى استفادة من المنصات منخفضة التعليمات البرمجية/ no-code ، يجب تطوير ورعاية العديد من المهارات الأساسية.

المفاهيم الرقمية الأساسية: يعد فهم المفاهيم الرقمية الهامة، مثل قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وواجهات المستخدم وبنيات البرمجة الأساسية، ضروريًا للمستخدمين غير التقنيين الذين يرغبون في إنشاء التطبيقات.

يعد فهم المفاهيم الرقمية الهامة، مثل قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات وواجهات المستخدم وبنيات البرمجة الأساسية، ضروريًا للمستخدمين غير التقنيين الذين يرغبون في إنشاء التطبيقات. مهارات حل المشكلات: تعد القدرة على التفكير النقدي وتحليل المشكلات واستنباط الحلول أمرًا بالغ الأهمية، حيث يجب على غير التقنيين الاستفادة من الأدوات والمكونات المتاحة لإنشاء حلول برمجية مخصصة.

تعد القدرة على التفكير النقدي وتحليل المشكلات واستنباط الحلول أمرًا بالغ الأهمية، حيث يجب على غير التقنيين الاستفادة من الأدوات والمكونات المتاحة لإنشاء حلول برمجية مخصصة. المعرفة بالبيانات: إن فهم كيفية العمل مع البيانات بشكل فعال، وإنشاء نماذج البيانات، وتحليل الاتجاهات يصبح ذا أهمية متزايدة مع نمو الحلول المستندة إلى البيانات.

إن فهم كيفية العمل مع البيانات بشكل فعال، وإنشاء نماذج البيانات، وتحليل الاتجاهات يصبح ذا أهمية متزايدة مع نمو الحلول المستندة إلى البيانات. الإلمام بالقوالب والأدوات المرئية: يعد العمل بفعالية وكفاءة مع القوالب المعدة مسبقًا وواجهات المستخدم وأدوات التطوير المرئي أمرًا ضروريًا عند تطوير التطبيقات على منصات منخفضة التعليمات البرمجية / no-code .

العمل بفعالية وكفاءة مع القوالب المعدة مسبقًا وواجهات المستخدم وأدوات التطوير المرئي أمرًا ضروريًا عند تطوير التطبيقات على منصات منخفضة التعليمات البرمجية / . المهارات الشخصية: مهارات التواصل والتعاون الجيدة ضرورية للمستخدمين غير التقنيين للعمل بفعالية مع الفرق الفنية وغير الفنية.

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مع استمرار تزايد شعبية ديمقراطية البرمجيات، يجب على الأفراد غير التقنيين استثمار الوقت في بناء هذه المهارات لمواكبة الصناعة المتغيرة. إن تعزيز هذه المهارات سيمكن غير التقنيين من إنشاء حلول رقمية متطورة بشكل متزايد باستخدام منصات منخفضة الكود / no-code ، مما يساهم في عالم رقمي أكثر شمولاً.

الآفاق المستقبلية وتأثيرها على الصناعات

من المتوقع أن تؤثر ديمقراطية البرمجيات واستخدام منصات منخفضة التعليمات البرمجية أو no-code بشكل كبير على مختلف الصناعات، على المدى القصير والطويل. ومع استفادة المزيد من غير التقنيين من هذه المنصات لإنشاء حلول رقمية مخصصة، يمكننا أن نتوقع حدوث تحول في الطريقة التي تعمل بها الشركات، وتبتكر، وتتنافس في عالم اليوم الذي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية.

الابتكار والنمو

إحدى الفوائد الأساسية لديمقراطية البرمجيات هي إمكانية زيادة الابتكار. ومع حصول الأشخاص من خلفيات ومجموعات مهارات متنوعة على إمكانية الوصول إلى أدوات التطوير الرقمي، فإنهم يجلبون أفكارًا ووجهات نظر جديدة. يمكن أن تؤدي هذه الطفرة في التفكير الإبداعي إلى حلول مبتكرة تعالج الأسواق المتخصصة وغير المستغلة، مما يمهد الطريق لفرص عمل جديدة وتحقيق النمو.

تتبع سريع للتحول الرقمي

ظهرت المنصات منخفضة التعليمات البرمجية/ no-code كقوة دافعة وراء التحول الرقمي السريع. ومع استخدام المزيد من المستخدمين غير التقنيين لهذه الأدوات لإنشاء حلول رقمية مخصصة، فإن الصناعات التي كانت تعتبر في السابق بطيئة في التكيف مع الاتجاهات الرقمية سوف تسرع تحولها وتصبح أكثر كفاءة وتنافسية. وسوف تعمل ديمقراطية البرمجيات على تمكين غير التقنيين في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والزراعة، بين قطاعات أخرى، من تطوير تطبيقات مخصصة تعمل على تعزيز الإنتاجية وتجربة العملاء.

ساحة لعب أكثر تكافؤًا

إن إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات بسبب المنصات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / no-code سيجعلها ميسورة التكلفة ومتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لإنشاء حلول رقمية خاصة بها. يمكن أن تساعد إمكانية الوصول هذه في تحقيق تكافؤ الفرص بين المؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة الصحية وتمكين الشركات من جميع الأحجام من المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

التأثير على سوق العمل والتعاون

ومع اكتساب ديمقراطية البرمجيات زخماً، فإن سوق العمل سوف يتكيف أيضاً مع هذه التغييرات. يمكن للمحترفين غير التقنيين توسيع مجموعات مهاراتهم ولعب دور أكثر أهمية في تطوير البرمجيات أو اتخاذ القرار أو التخطيط التكنولوجي. يمكن لهذا التحول أن يخلق فرص عمل جديدة، ويعزز التعاون بين الفرق الفنية وغير الفنية، ويؤدي إلى نهج متعدد التخصصات لحل المشكلات. ومع ذلك، من المهم الاعتراف بأنه على الرغم من أن ديمقراطية البرمجيات يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة لغير التقنيين، إلا أنها لن تحل محل الحاجة إلى المطورين والمبرمجين ومهندسي البرمجيات المهرة. في الواقع، قد لا تزال المشاريع والتطبيقات الأكثر تعقيدًا تتطلب خبرة المطورين المتمرسين، حيث أن الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية/ no-code قد لا تلبي دائمًا كل الاحتياجات المحددة. ونتيجة لذلك، سيصبح التعاون بين التقنيين وغير التقنيين أكثر أهمية من أي وقت مضى.

معالجة التحديات وضمان الجودة

في حين أن ديمقراطية البرمجيات لديها العديد من الميزات الواعدة، فمن الضروري عدم التغاضي عن التحديات والمخاطر المرتبطة بالمنصات منخفضة التعليمات البرمجية/ no-code. مع تزايد عدد الأشخاص المشاركين في تطوير البرمجيات، يصبح من الضروري مراعاة جوانب مثل جودة التطبيق والأمان وحماية البيانات وقابلية التوسع. تتخذ منصات مثل AppMaster خطوات لتوفير حلول آمنة وقابلة للتطوير، ولكن المسؤولية الجماعية تقع على عاتق جميع أصحاب المصلحة المشاركين في تطوير البرمجيات ليكونوا على دراية بهذه المخاطر. ومن الأهمية بمكان تحقيق التوازن بين تعزيز ديمقراطية البرمجيات والتأكد من أن الحلول الرقمية التي تم إنشاؤها عالية الجودة وموثوقة وآمنة.

تتمتع ديمقراطية البرمجيات بالقدرة على إحداث ثورة في الصناعات وجعل التنمية الرقمية أكثر سهولة وشمولا وابتكارا. ومن خلال تزويد غير التقنيين بالأدوات وفرص التعلم لتطوير حلول رقمية مصممة خصيصًا، ستستمر ديمقراطية البرمجيات في إعادة تشكيل الطريقة التي نستخدم بها التكنولوجيا ونبتكرها ونفكر فيها في السنوات القادمة. تلعب شركات مثل AppMaster دورًا حيويًا في تسريع هذه الحركة وتمكين غير التقنيين من المشاركة والازدهار في عالم تطوير البرمجيات.