صنعت Appy Pie اسمًا لنفسها في صناعة تطوير التطبيقات بدون رمز . تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء تطبيقات جوال كاملة الوظائف دون الحاجة إلى أي مهارات ترميز. ولكن على الرغم من ميزاته وإمكانياته العديدة ، قد يبحث بعض المستخدمين عن بديل Appy Pie الذي يكون أسرع أو أسهل أو أكثر بأسعار معقولة.

في هذه المقالة ، سوف نستكشف بعضًا من أفضل بدائل Appy Pie الموجودة حاليًا في السوق.

ما هو No-Code ؟

No-Code هو نهج ثوري لتطوير البرامج يسمح للأفراد الذين ليس لديهم معرفة برمجية واسعة أو مهارات تشفير لإنشاء تطبيقات وظيفية. مع منصات No-Code ، يمكن للمستخدمين إنشاء التطبيقات ونشرها من خلال واجهات مرئية سهلة الاستخدام وأدوات السحب والإفلات ، مما يلغي الحاجة إلى الترميز التقليدي. هذا يمكّن رواد الأعمال والشركات الصغيرة وحتى المهنيين غير التقنيين من تحويل أفكارهم إلى حلول برمجية كاملة الوظائف بسرعة وكفاءة.

غالبًا ما توفر منصات No-Code مجموعة واسعة من القوالب والمكونات والتكاملات التي تم إنشاؤها مسبقًا ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء أنواع مختلفة من التطبيقات ، بدءًا من تطبيقات الأجهزة المحمولة البسيطة وحتى الأنظمة المعقدة المستندة إلى الويب. من خلال تجريد التعقيدات التقنية ، تعمل No-Code على تمكين جمهور أوسع من المشاركة في عملية تطوير التطبيق وتجلب قوة إنشاء البرامج لأولئك الذين كانوا سيعتمدون في السابق على أساليب التطوير التقليدية.

معايير تقييم بدائل تطوير التطبيقات

عند تقييم بدائل تطوير التطبيقات لـ Appy Pie ، من الضروري مراعاة العديد من المعايير الرئيسية لضمان أنسبها لاحتياجاتك. فيما يلي بعض العوامل المهمة التي يجب مراعاتها:

الميزات : قم بتقييم مدى وعمق الميزات التي توفرها المنصات البديلة. ابحث عن الميزات التي تتوافق مع متطلبات التطبيق وأهداف العمل.

: قم بتقييم مدى وعمق الميزات التي توفرها المنصات البديلة. ابحث عن الميزات التي تتوافق مع متطلبات التطبيق وأهداف العمل. قابلية التوسع : ضع في اعتبارك خيارات قابلية التوسع التي توفرها المنصات البديلة. حدد ما إذا كان بإمكانهم استيعاب النمو والمتطلبات المتزايدة لتطبيقك بمرور الوقت.

: ضع في اعتبارك خيارات قابلية التوسع التي توفرها المنصات البديلة. حدد ما إذا كان بإمكانهم استيعاب النمو والمتطلبات المتزايدة لتطبيقك بمرور الوقت. التخصيص : قم بتقييم مستوى خيارات التخصيص المتاحة. حدد ما إذا كانت الأنظمة الأساسية تسمح لك بتخصيص تصميم التطبيق ووظائفه وتجربة المستخدم لتلبية احتياجاتك الخاصة.

: قم بتقييم مستوى خيارات التخصيص المتاحة. حدد ما إذا كانت الأنظمة الأساسية تسمح لك بتخصيص تصميم التطبيق ووظائفه وتجربة المستخدم لتلبية احتياجاتك الخاصة. سهولة الاستخدام : ضع في اعتبارك سهولة استخدام الأنظمة الأساسية. ابحث عن واجهات سهلة الاستخدام ومنشئي drag-and-drop ووثائق شاملة لتبسيط عملية تطوير التطبيق.

: ضع في اعتبارك سهولة استخدام الأنظمة الأساسية. ابحث عن واجهات سهلة الاستخدام ومنشئي ووثائق شاملة لتبسيط عملية تطوير التطبيق. التسعير : تقييم هيكل التسعير والخطط التي تقدمها البدائل. ضع في اعتبارك ميزانيتك وتكاليفك طويلة الأجل ، وتأكد من توافق الأسعار مع القيمة والميزات المقدمة.

: تقييم هيكل التسعير والخطط التي تقدمها البدائل. ضع في اعتبارك ميزانيتك وتكاليفك طويلة الأجل ، وتأكد من توافق الأسعار مع القيمة والميزات المقدمة. دعم العملاء : تقييم جودة وتوافر دعم العملاء الذي توفره المنصات. ابحث عن فرق الدعم سريعة الاستجابة والوثائق والبرامج التعليمية ومجتمعات المستخدمين لمساعدتك طوال رحلة تطوير التطبيق.

: تقييم جودة وتوافر دعم العملاء الذي توفره المنصات. ابحث عن فرق الدعم سريعة الاستجابة والوثائق والبرامج التعليمية ومجتمعات المستخدمين لمساعدتك طوال رحلة تطوير التطبيق. مجتمع المستخدمين : ضع في اعتبارك حجم ومشاركة مجتمع المستخدمين المحيط بالمنصات البديلة. يمكن أن يوفر المجتمع المزدهر رؤى قيمة وموارد ودعمًا.

: ضع في اعتبارك حجم ومشاركة مجتمع المستخدمين المحيط بالمنصات البديلة. يمكن أن يوفر المجتمع المزدهر رؤى قيمة وموارد ودعمًا. خيارات التكامل : قم بتقييم التوافق وإمكانيات التكامل للأنظمة الأساسية مع الأدوات والخدمات الأخرى التي قد تحتاج إلى دمجها في تطبيقك ، مثل واجهات برمجة التطبيقات أو قواعد البيانات أو خدمات الجهات الخارجية.

من خلال تقييم هذه المعايير بعناية ، يمكنك اتخاذ قرار مستنير عند اختيار أنسب بديل لتطوير التطبيق لـ Appy Pie لمشروعك وأهدافك المحددة.

AppMaster

AppMaster هي أداة قوية no-code تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بشكل مرئي. من خلال واجهة drag-and-drop والمصممين المرئيين ، يمكن للمستخدمين بسهولة إنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال وواجهة برمجة تطبيقات REST والمزيد دون الحاجة إلى الترميز.

مصمم لتحسين عملية إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، يجعل AppMaster تطوير التطبيقات أسرع بمقدار 10 أضعاف و 3 مرات أكثر فعالية من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من العملاء: من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات. يستخدم AppMaster نهجًا يعتمد على الخادم يمكّن المستخدمين من تحديث واجهة مستخدم تطبيق الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متجر التطبيقات.

مع كل تغيير في المخططات ، يمكن للعملاء إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية ، وبما أن AppMaster يقوم دائمًا بإنشاء التطبيقات من البداية ، فلا يوجد أي دين تقني .

يدعم AppMaster أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية. أظهرت التطبيقات الخلفية المجمعة عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go قابلية تطوير مذهلة للمؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل.

يقدم AppMaster 6 أنواع من الاشتراكات: Learn & Explore (مجانًا) و Startup و Startup + و Business و Business + و Enterprise. يمكن للعملاء إنشاء حساب مجاني .

Bubble

Bubble هو نظام أساسي آخر no-code يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال دون أي تشفير. يوفر النظام الأساسي محررًا مرئيًا يتيح للمستخدمين drag and drop لإنشاء تطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة الخاصة بهم.

تحتوي Bubble على بعض الميزات الممتازة التي تجعلها بديلاً ممتازًا لـ Appy Pie. أولاً ، إنه قابل للتخصيص بدرجة كبيرة ويمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات ويب معقدة. ثانيًا ، تقوم Bubble بأتمتة الكثير من عملية التطوير وتسهل على المستخدمين إنشاء تطبيقاتهم في وقت قياسي.

ومع ذلك ، Bubble لديها منحنى تعليمي أكثر حدة من بعض الأنظمة الأساسية الأخرى no-code ، والتي قد تكون جانبًا سلبيًا لبعض المستخدمين.

انسل من

Glide عبارة عن نظام أساسي no-code متخصص في إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول. إنه يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات محمولة كاملة الوظائف من جداول البيانات ، دون أي تشفير. بخلاف الأنظمة الأساسية الأخرى التي no-code والتي تتطلب من المستخدمين تصميم تطبيقاتهم من البداية ، يوفر Glide قوالب يمكن للمستخدمين العمل بها.

Glide هو بديل ممتاز لـ Appy Pie لأنه يتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات جوال في دقائق دون أي تشفير. كما أن لديها بعض الميزات القوية مثل مزامنة البيانات في الوقت الفعلي ، وعمليات إرسال النماذج المخصصة ، والمزيد.

ومع ذلك ، قد لا يكون Glide مناسبًا للتطبيقات المعقدة التي تتطلب المزيد من التخصيص.

Adalo

Adalo هو نظام no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال وتشغيلها. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام تجعل من السهل على المستخدمين تصميم وتشغيل تطبيقاتهم في أي وقت من الأوقات.

Adalo هو بديل رائع لـ Appy Pie لأنه يقدم مجموعة واسعة من الميزات التي تجعل من السهل على المستخدمين تطوير تطبيقات الويب والجوال الخاصة بهم. يوفر النظام الأساسي واجهة drag-and-drop ويقدم قوالب مسبقة الصنع يمكن للمستخدمين العمل بها.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون النظام الأساسي بطيئًا بعض الشيء ، مما قد يمثل جانبًا سلبيًا لبعض المستخدمين.

خاتمة

اكتسب Appy Pie اعترافًا بأنه نظام أساسي ممتاز no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات جوال دون الحاجة إلى مهارات الترميز. ومع ذلك ، إذا كنت تتطلع إلى استكشاف البدائل وتوسيع خياراتك ، فسوف يسعدك معرفة أن هناك العديد من البدائل الاستثنائية المتاحة في السوق.

تعد الأنظمة الأساسية مثل AppMaster و Bubble و Glide و Adalo مجرد أمثلة قليلة على مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية التي no-code والتي توفر ميزات وقدرات رائعة. يقدم كل من هذه البدائل نقاط قوة فريدة ، مما يوفر لك المرونة لاختيار أفضل ما يتماشى مع احتياجاتك الخاصة وميزانيتك ومستوى مهارتك.

من خلال الاستفادة من هذه الأنظمة الأساسية البديلة ، يمكنك بسهولة إنشاء وتشغيل تطبيقات الويب والهاتف المحمول ، كل ذلك دون الحاجة إلى معرفة الترميز ، وبجزء بسيط من التكلفة والوقت مقارنة بأساليب التطوير التقليدية. اتخذ خطوة أبعد من Appy Pie واستكشف الاحتمالات المثيرة التي توفرها بدائل Appy Pie!

