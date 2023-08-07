在不断发展的软件开发行业中，Xano 成为一个强大的无代码平台。Xano 由富有远见卓识的人创立，它让没有丰富编码知识的人也能使用曾经复杂的程序。本文将深入探讨 Xano 的历史、功能和机制，它们使 Xano 成为no-code 革命中的佼佼者。

Xano 由 Jacques Antikadjian、Prakash Chandran 和 Sean Montgomery 于 2014 年创立，其使命是让各种规模的创作者、创业者和企业都能在没有传统编码障碍的情况下实现自己的应用创意。Xano 专注于应用程序开发的民主化，以其简化复杂技术流程的创新方法迅速获得认可。

它是如何工作的？

Xano 的核心是一个简单而强大的前提：让用户能够通过直观的可视化界面和预置组件构建复杂的应用程序。让我们来看看 Xano 是如何实现这一目标的：

可视化界面： Xano 的界面设计友好、直观，即使是专业技术水平有限的用户也能轻松上手。用户可以在画布上 drag and drop 元素，按照自己想要的布局进行排列，并立即看到变化的雏形。

Xano 的界面设计友好、直观，即使是专业技术水平有限的用户也能轻松上手。用户可以在画布上 元素，按照自己想要的布局进行排列，并立即看到变化的雏形。 数据建模： 数据建模功能是 Xano 的突出特点之一。用户可以使用可视化界面轻松定义和构建数据，创建数据库、表格和关系。这样就无需手动编写复杂的数据库查询或管理后端基础设施。

数据建模功能是 Xano 的突出特点之一。用户可以使用可视化界面轻松定义和构建数据，创建数据库、表格和关系。这样就无需手动编写复杂的数据库查询或管理后端基础设施。 API 创建： Xano 使用户无需编写任何代码即可创建自定义API。对于希望无缝连接各种服务和系统的企业来说，这是一个改变游戏规则的功能。用户可以定义 endpoints 、指定请求和响应结构，甚至使用 Xano 的可视化工具实现逻辑。

Xano 使用户无需编写任何代码即可创建自定义API。对于希望无缝连接各种服务和系统的企业来说，这是一个改变游戏规则的功能。用户可以定义 、指定请求和响应结构，甚至使用 Xano 的可视化工具实现逻辑。 工作流程自动化： Xano 使自动化更上一层楼。用户可根据特定事件（如用户操作或数据更新）设置工作流和触发器。这样，无需人工干预，就能实现动态响应的应用程序行为。

Xano 使自动化更上一层楼。用户可根据特定事件（如用户操作或数据更新）设置工作流和触发器。这样，无需人工干预，就能实现动态响应的应用程序行为。 集成和部署：一旦应用程序准备就绪，Xano 可提供与各种平台的无缝集成，从而轻松地将应用程序部署到网络、移动设备或其他 endpoints 上。Xano 处理后端复杂问题，确保部署过程顺利无忧。





主要特点

Xano 的主要功能丰富而深远：

可视化数据建模： Xano 的直观界面允许用户可视化地设计和构建应用程序的数据模型。无需深入研究复杂的数据库管理，即可轻松创建数据库、表格和关系。

Xano 的直观界面允许用户可视化地设计和构建应用程序的数据模型。无需深入研究复杂的数据库管理，即可轻松创建数据库、表格和关系。 自定义 API 创建： 用户可以轻松设计和部署自定义 API，实现各种服务和系统的无缝集成。可视化定义 endpoints 、数据结构和逻辑，无需手动编码。

用户可以轻松设计和部署自定义 API，实现各种服务和系统的无缝集成。可视化定义 、数据结构和逻辑，无需手动编码。 实时协作： Xano 促进团队协作，允许多个用户同时进行应用程序开发。实时同步可确保高效的团队合作，避免冲突。

Xano 促进团队协作，允许多个用户同时进行应用程序开发。实时同步可确保高效的团队合作，避免冲突。 可扩展架构： Xano 的架构设计具有可扩展性，可确保应用程序在不影响性能或可靠性的情况下处理增加的用户负载。

Xano 的架构设计具有可扩展性，可确保应用程序在不影响性能或可靠性的情况下处理增加的用户负载。 预建组件： 访问预建组件、模板和集成库，加快应用程序的开发。这一功能尤其有利于希望快速建立原型或部署应用程序的用户。

访问预建组件、模板和集成库，加快应用程序的开发。这一功能尤其有利于希望快速建立原型或部署应用程序的用户。 部署灵活性：只需点击几下，即可将应用程序无缝部署到各种平台，包括网络和移动平台。Xano 处理部署过程，简化了从开发到生产的过渡。



谁可以使用？

Xano 适合各行各业的不同用户：

创业者和初创企业： Xano 让创业者和初创企业无需大量的编码资源，就能将他们的应用程序创意变为现实。这使他们能够专注于核心业务目标和创新。

Xano 让创业者和初创企业无需大量的编码资源，就能将他们的应用程序创意变为现实。这使他们能够专注于核心业务目标和创新。 中小型企业： 各种规模的企业都可以利用 Xano 来简化运营、实现工作流程自动化并开发满足其需求的定制解决方案。这通过提供先进的应用程序开发能力，为企业提供了公平的竞争环境。

各种规模的企业都可以利用 Xano 来简化运营、实现工作流程自动化并开发满足其需求的定制解决方案。这通过提供先进的应用程序开发能力，为企业提供了公平的竞争环境。 产品经理和设计师： 产品经理和设计师可以使用 Xano 快速制作原型并迭代应用程序概念。可视化界面允许快速实验和验证想法。

产品经理和设计师可以使用 Xano 快速制作原型并迭代应用程序概念。可视化界面允许快速实验和验证想法。 非技术专业人员： Xano 面向技术知识有限的个人，使他们无需编写代码即可创建功能丰富的应用程序。这使应用程序开发民主化，并扩大了潜在创建者的范围。

Xano 面向技术知识有限的个人，使他们无需编写代码即可创建功能丰富的应用程序。这使应用程序开发民主化，并扩大了潜在创建者的范围。 开发团队：即使是经验丰富的开发团队也能从 Xano 的功能中获益。它能加快开发周期，减少琐碎的编码任务，让开发人员专注于更复杂的挑战。

Xano vs. XanoAppMaster

在不断扩大的no-code 平台领域，出现了两家竞争者，它们都在彻底改变应用程序的开发和部署方式。Xano 和AppMaster的共同目标是让用户无需传统编码即可创建复杂的应用程序。不过，它们都有自己独特的优势和方法。

AppMaster Xano 是一款综合性的 工具，用户可以轻松创建后台、网络和移动应用程序。与许多其他工具不同， 不拘泥于表面，而是通过其创新的no-code AppMaster 业务流程设计器，为客户提供直观的方式来构建后端应用程序、定义数据模型以及协调复杂的业务逻辑。该平台还将其功能扩展到REST API和 WSS 端点，使用户能够无缝集成各种系统和服务。

在网络应用程序方面，AppMaster 通过提供拖放式用户界面创建流程和网络 BP 设计器（允许用户为每个组件设计复杂的业务逻辑）提高了标准。真正使其与众不同的是，网络业务流程可以直接在用户的浏览器中执行，从而带来高度互动的用户体验。移动 BP 设计器进一步增强了用户使用可视化方法为移动应用程序塑造用户界面和实施业务逻辑的能力。

AppMaster发布 "按钮是通向整个效率生态系统的网关。在幕后，该平台生成源代码、编译应用程序、运行测试，甚至将其部署到云端或企业内部。后端使用 Go (golang)，Web 应用程序使用Vue3框架和 JS/TS，而移动应用程序则利用AppMaster 基于Kotlin、Jetpack Compose for Android 和SwiftUI for iOS 构建的独特服务器驱动框架。

Xano 和AppMaster 在no-code 应用程序开发领域都很出色，但它们的侧重点不同。在 Xano 和AppMaster 之间做出选择取决于您的具体需求和优先事项。无论您是被AppMaster 的综合工具包吸引，还是被 Xano 以数据为中心的方法吸引，这两个平台都旨在帮助用户将创意转化为功能性、可扩展和真实世界的应用程序，标志着no-code 应用程序开发发展的决定性时刻。