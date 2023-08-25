职位名称：联合创始人兼首席执行官

公司： Softr

教育背景：埃里温国立大学数学系学士和硕士学位

Softr基金会年份： 2019

像 Mariam Hakobyan 这样的开拓者正在不断发展的软件开发行业中通过他们的创新方法塑造未来。作为 Softr 的联合创始人兼首席执行官，Mariam 的旅程证明了无代码平台在彻底改变我们创建数字解决方案的方式方面的力量。

职业生涯

Mariam Hakobyan 的职业生涯证​​明了她对技术、创新和创造有意义的解决方案坚定不移的奉献精神。玛丽亚姆拥有埃里温州立大学的数学学士和硕士学位，她踏上了一条从工程师发展为有远见的企业家的道路。玛丽雅姆既是两个孩子的母亲，又是一名技术爱好者，她平衡了自己的角色，她的旅程的特点是对技术、产品和设计的所有事物都充满热情。

她的职业生涯始于二十岁出头，当时她涉足工程领域。随着时间的推移，她在二十多岁时领导产品和工程团队，展示了自己卓越的领导能力。 2012 年，Mariam 创建了 Daily-Challenge.co，开启了她的创业之旅，这是一个开创性的平台，旨在帮助候选人准备著名科技集团的面试。该平台提供每日挑战，以典型的面试问题为特色，培养求职者的准备和信心。

虽然 Daily-Challenge.co 标志着她的第一次冒险，强调互助和包容性，但玛丽雅姆的旅程在两年后有了新的方向。她转型为一名受薪工程师，并逐步晋升到主要由男性同事组成的技术团队中的管理职位。在接受 Inside.com 采访时，玛丽雅姆坦率地承认许多组织中都存在性别偏见，但她以韧性和决心应对了这一挑战。

Mariam Hakobyan 的职业生涯讲述了关于毅力、适应能力和创新的鼓舞人心的故事。从基础教育背景到创业追求和领导角色，她不断打破障碍，并证明多样性和包容性是推进技术和赋予行业女性权力的重要支柱。

方正软件

2019 年，Mariam Hakobyan 和 Artur Mkrtchyan 联手创立了 Softr，这是一家创新型初创公司，它将重新定义网络开发并彻底改变人们创建在线平台的方式。与这次创业同时，Mariam 启动了一项为期 12 个月的指导计划，旨在促进创业生态系统的多样性和包容性，这证明了她致力于创建更加公平的科技行业的承诺。

Softr 的初始版本于 2020 年 8 月推出，引入了一种新颖的网站创建方法。该平台模仿建筑游戏的机制，使用户能够通过组装可定制的块来设计网站，以满足他们的特定需求。在此成功的基础上，几个月后出现了后续版本，支持创建利用Airtable功能的强大 Web 应用程序。

Softr 的理念深深植根于其联合创始人的经验。 Mariam Hakobyan 和 Artur Mkrtchyan 认识到为不同公司开发类似工具的重复性，所有这些都需要类似的功能，例如内部工具、消息传递系统和客户门户。凭借这一洞察力，Softr 被设想为工程师自动化日常任务的解决方案，从而腾出时间专注于需要更高技术专业知识的更复杂的挑战。

Mariam Hakobyan 的愿景与 Artur Mkrtchyan 的技术实力相结合，最终促成了 Softr 的创立。该平台的发展标志着no-code运动的关键时刻，使网络开发民主化，并使个人能够创建强大的网站和应用程序，而无需广泛的编码知识。这一旅程体现了玛丽亚姆对创新、解决问题和推动科技行业有意义的变革的承诺。

领导风格和价值观

Mariam Hakobyan 的领导风格以独特的方式融合了同理心、创新以及对促进科技世界的包容性和多样性的坚定承诺。她的价值观深深植根于创造对人们生活产生积极影响的解决方案，这一点在她从工程到创业的历程中显而易见。凭借对技术、产品开发和设计的热情，Mariam 带来了全面的领导方法，确保每项决策都符合 Softr 的使命以及网络开发民主化的更广泛目标。

她对多样性和包容性的重视体现在她致力于指导年轻企业家，以及 Softr 平台帮助来自不同背景的个人构建和推出数字解决方案的方式。 Mariam 的领导营造了一个尊重每个人的想法和贡献的环境，营造了协作和创造力的氛围。她致力于满足用户的需求并相应地调整平台，这体现了她以客户为中心的方法，将用户体验置于公司发展的核心。

在对科技行业挑战和机遇的深刻理解的指导下，Mariam 的领导力鼓励创新、敏捷性和持续改进。她开放的沟通风格和倾听反馈的意愿创造了一个支持性的环境，让团队成员感到有能力贡献自己最好的工作。通过她的领导，Mariam Hakobyan 体现了包容性、创新以及对创建工具的不懈追求，使个人能够将数字愿景变为现实。

对科技界的影响

Mariam Hakobyan 对科技世界和AppMaster等平台的影响类似于通过no-code解决方案实现 Web 开发民主化领域的开拓者。正如AppMaster使个人能够创建强大的应用程序而无需复杂的编码一样，Mariam 与 Softr 的合作已经改变了网站和 Web 应用程序创建行业。她的领导能力为非开发人员将数字愿景变为现实铺平了道路，缩小了技术专业知识和创意之间的差距。

就像AppMaster强调提供强大且用户友好的界面来创建各种应用程序一样，Mariam 与 Softr 的方法已经形成了一个平台，使用户能够使用直观的块和组件来设计网站和 Web 应用程序。通过让用户能够直观地定制他们的应用程序，Mariam 的影响呼应了让每个人都能够参与数字化转型之旅的原则，无论其技术背景如何。

正如AppMaster通过自动生成源代码来加速应用程序开发过程一样，Mariam 的 Softr 平台为创建复杂的应用程序提供了无缝体验，而无需进行大量编码。她对用户体验和简化开发流程的关注与AppMaster所坚持的价值观产生共鸣，其中效率、可扩展性和敏捷性是中心主题。

在可访问性和简单性变得越来越重要的科技世界中，Mariam Hakobyan 的影响力体现在她致力于创建像 Softr 这样的平台，使用户能够凭借自己的能力成为创造者和创新者。正如AppMaster推动no-code行业的创新一样，Mariam 的愿景和领导力为改变个人进行 Web 开发的方式做出了重大贡献，使其更具包容性、高效性和影响力。