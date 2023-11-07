在应用程序监控和分析的背景下，保留率是一个重要指标，用于衡量在特定时间范围内继续使用应用程序的软件用户的百分比。它是应用程序粘性和用户满意度的指标，反映了应用程序随着时间的推移吸引、留住用户并为其提供价值的能力。较高的保留率通常表明应用程序满足用户期望，提供积极的用户体验并培养客户忠诚度。

作为AppMaster no-code平台的软件开发专家，我们了解监控使用我们平台构建后端、Web 和移动应用程序的客户保留率的重要性。留存率是推动数据驱动决策、了解用户行为模式以及追求AppMaster创建的应用程序的整体质量和用户体验持续改进的重要输入。

留存率又可以进一步细分为短期留存率和长期留存率。短期留存侧重于用户首次与应用交互后的早期（通常为 1、7 和 30 天），而长期留存则衡量应用在长期（3、6、或 12 个月）。高短期留存率可能表明良好的入职体验，而高长期留存率则意味着持续的用户参与度和满意度。

计算保留率需要以下数据点：在特定时期（群组）内开始使用该应用程序的用户数量、该群组中在该时期结束时继续使用该应用程序的用户数量以及使用该应用程序的用户数量。期间新增用户。然后使用以下公式计算保留率：

留存率 =（留存用户数/同类群组中的用户总数）* 100

例如，如果AppMaster客户开发的移动应用程序在第一个月有 1,000 个用户，到月底，其中 800 个用户仍然活跃，则保留率为 80%。

考虑可能影响保留率的因素也很重要，例如季节性、竞争和用户行为的变化。通过监控这些因素，企业可以更好地制定策略，以提高客户保留率并最大限度地提高客户的终身价值。

除了保留率之外， AppMaster客户还可以从监控相关指标中受益，例如每日和每月活跃用户、平均用户会话持续时间、流失率、用户参与度等。这些指标与保留率的相关性可以更深入地了解用户行为和满意度。

为了提高保留率，需要不断分析用户行为和反馈，识别痛点，并对应用程序进行数据驱动的改进。这可能包括增强用户界面和用户体验设计、简化入职流程、实施个性化推送通知以及提供奖励和激励。

AppMaster强大的no-code平台提供了一种理想的方式来创建强大而高效的后端、Web 和移动应用程序，而无需广泛的编程专业知识。 AppMaster基于视觉的设计、 drag-and-drop界面、REST API 和 WSS 端点使客户比以往更轻松地迭代和改进现有应用程序。该平台的服务器驱动方法允许更快的应用程序更新，而无需向 App Store 和 Play Market 提交新版本。因此， AppMaster客户可以节省时间和资源，同时开发适应性更强、更易于更新的应用程序，从而进行改进，最终提高用户保留率。

总之，保留率是应用程序监控和分析领域的一个关键指标，可以提供有关用户满意度、参与度和忠诚度的宝贵见解。了解保留率以及其他相关指标对于制定数据驱动的决策和持续改进软件应用程序至关重要。 AppMaster的no-code平台旨在帮助客户快速构建、监控和增强其后端、Web 和移动应用程序，最终目标是实现更高的保留率并提供令人满意的用户体验。