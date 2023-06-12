简介

对于希望获得竞争优势的企业来说，企业应用开发已经变得越来越关键。然而，随着对企业应用程序需求的增长，某些神话和误解也出现了。这些神话会阻碍企业采用现代开发技术和选择高效的开发工具。在本文中，我们将揭穿围绕企业应用开发的一些最常见的迷思，并讨论AppMaster平台如何为这些问题提供有效的解决方案。

误区1：企业应用开发耗时过长，过于复杂

关于企业应用开发最普遍的神话之一是，与其他类型的应用开发相比，它需要的时间太长且过于复杂。这种误解往往是由传统开发方法的经验所助长的，在构建企业级应用时，传统开发方法确实可能是费时和复杂的。然而，时代已经改变，现代开发方法和工具已经使企业应用开发变得更快、更直接。

例如，低代码和无代码平台，如AppMaster ，通过自动化重复性任务，实现组件重用，并提供可视化开发环境，大大减少了开发时间。通过AppMaster 平台，你可以使用可视化和直观的界面设计和开发后端、网络和移动应用程序。这意味着花在编码和调试上的时间更少，同时仍能实现与传统开发的应用程序相同的功能和质量水平。

误区2：使用low-code 和no-code 工具时，会牺牲代码质量

关于企业应用开发的另一个普遍的神话是，low-code 和无代码工具牺牲了代码质量而有利于快速开发。批评者认为，使用这些工具开发的应用程序与使用传统的、以代码为中心的方法构建的应用程序相比，效率更低，更容易出错。现实情况是，代码质量取决于正在使用的开发平台。

一个设计良好的low-code 或no-code 平台，如AppMaster ，可以生成高质量、高效率和兼容的代码，并遵守行业标准。AppMaster 使用现代技术和框架，如Go（golang）用于后台应用程序，Vue3用于网络应用，Kotlin与Jetpack Compose 或SwiftUI 用于移动应用程序。这确保生成的代码满足必要的性能和质量要求。此外，AppMaster ，只要需求被修改，就会从头开始重新生成应用程序，从而消除技术债务。这种方法可以持续改进，而不必担心遗留的代码问题，最终导致更好的代码质量。

此外，AppMaster 平台的企业订阅允许你获得系统生成的源代码，提供对代码质量的洞察力，让你自由地在自己的基础设施上部署应用程序。

误区3：企业应用程序不满足于可用性和用户体验

一个常见的误解是，企业应用程序是笨重的，难以使用，并且缺乏对可用性和用户体验（UX）的强烈关注。虽然有些企业应用程序在过去可能有一个不太吸引人的设计，但现代应用程序的开发实践强调了创建以用户为中心的软件的重要性，这种软件既要有功能又要有美感。

今天的数字环境要求企业应用程序易于学习，直观使用，并提供无缝互动。此外，企业更加关注员工的满意度，确保他们的工具与流行的面向消费者的应用程序的质量和UI/UX相匹配。

像AppMaster 这样的平台使开发人员能够轻松地建立网络和移动企业应用程序，并强烈关注可用性和用户体验。他们的可视化设计器允许开发人员drag and drop 组件和元素，加快了设计过程。此外，该平台的内置业务流程设计器允许创建商业逻辑，引导用户完成任务，使互动更加精简和高效。

为了确保企业应用中出色的可用性和用户体验，开发团队有必要：

在设计过程的早期让用户和利益相关者参与进来

进行可用性测试以确定瓶颈和需要改进的地方

根据用户的反馈和分析，对设计进行迭代

选择一个强大的应用开发平台，在其功能中优先考虑可用性和用户体验。

误区四：企业需要在网页或移动开发之间做出选择

另一个神话是，企业需要在开发网络应用或原生移动应用之间选择，以满足其业务需求。然而，这是一种过时的方法，因为现代应用开发平台允许用同一代码库同时创建Web和移动应用。

同时开发网络和移动应用程序有许多好处：

跨设备的用户体验增强

一致的品牌和用户界面

在所有平台上都有关键功能

降低成本，加快上市时间

通过像AppMaster 这样的平台，开发人员可以在同一环境中使用单一的代码库创建网络和移动应用程序，这大大简化了开发过程，加快了上市时间。该平台还能生成与行业标准兼容的高效代码，确保在各种设备和平台上获得一致和流畅的体验。

企业必须转变观念，从在网络或移动开发之间进行选择，转向使用能够无缝交付跨平台应用的平台。这种现代的企业应用开发方法在动态的商业环境中提供了更大的灵活性、效率和适应性。

误区5：企业应用程序不安全

安全是任何组织最关心的问题，尤其是当涉及到处理敏感数据和关键业务流程的企业应用时。企业应用程序本质上不安全的神话源于过去涉及数据泄露、黑客攻击和开发不良的软件的安全漏洞的事件。

然而，通过适当的开发实践、技术和强大的应用开发平台，企业应用可以变得安全，确保数据保护和符合行业法规。现代应用开发平台，如AppMaster ，非常强调应用安全，其功能包括：

采用最佳实践编码标准的安全代码生成

自动测试以识别和修复漏洞

定期的安全更新和补丁

基于角色的综合访问控制

能够与你的组织的现有安全协议一起工作

通过在整个应用开发周期内遵循最佳实践，企业可以减轻安全风险，保护他们的数字资产。确保企业应用程序的安全应始终是重中之重，揭穿它们不能安全的神话是采取积极主动和有条不紊的企业应用程序安全方法的第一步。

误区6：维护和更新成本高且耗时长

当涉及到应用程序开发时，企业的一个主要担忧是与维护和更新其应用程序相关的成本和时间。虽然有些开发过程确实会导致昂贵和耗时的更新，但情况并不总是这样的。

在传统的开发过程中，维护和更新应用程序可能需要大量的工作，特别是当应用程序的设计不容易扩展或可扩展时。但有了现代的no-code 平台，如AppMaster ，维护和更新就成为一项更容易管理的任务。

AppMaster 只要需求被修改，就可以从头开始生成应用程序，有效地消除了技术债务。这不仅有助于加快开发速度，而且还能确保你的应用程序与最新的更新和修改保持同步。通过可视化地设计你的数据模型、业务逻辑和用户界面组件，你可以在几分钟内轻松地更新、扩展或修改你的企业应用程序。

此外，AppMaster 平台使用Go、Vue3和JS/TS等行业标准技术生成应用程序，这意味着代码易于维护、故障排除和更新。定期的应用程序更新变得不那么费时和昂贵，这转化为企业应用程序维护的一个更有效和更具成本效益的系统。

结论

企业应用开发的世界充满了误解和神话，这些误解和神话往往阻碍了企业实现现代开发实践的全部潜力。通过揭穿这些神话，我们可以揭开真相，了解像AppMaster no-code 平台这样的创新解决方案如何有利于企业应用开发。

从减少开发时间和复杂性到确保高质量的代码生成，像AppMaster 这样的现代no-code 平台已经为企业应用开发的新时代铺平了道路，迎合了可用性、安全性和效率。拥抱这些解决方案，放下过时的误解，可以帮助企业以传统开发时间和成本的一小部分建立创新、可扩展和面向未来的应用程序。