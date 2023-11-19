无编码应用程序构建器：用户的视角

什么是无编码应用程序构建器？

无编码应用程序构建器也称为无代码平台，是无需手动编码即可简化应用程序开发过程的工具。这些平台使没有编程经验的用户能够使用直观的drag-and-drop界面和可视化设计元素创建复杂的应用程序。通过抽象化编码的复杂性， no-code平台允许用户专注于其核心需求、设计和所需的功能，而不用担心技术细节。

No-code平台为个人和组织提供了一种可访问的方式来创建用于各种目的的应用程序，例如内部工作流程、客户参与、报告或数据处理。它们迎合各种用例和行业，使用户能够为 Web、移动和后端系统创建和部署应用程序，而无需深入了解编程语言或应用程序框架。

No-Code开发的好处

No-code开发为个人和企业提供了许多优势。一些主要好处包括：

更快的开发时间： No-code 平台显着减少了开发和部署应用程序所需的时间。通过消除手动编写代码的需要，用户可以更快地迭代和实现功能，从而加快上市时间。

平台显着减少了开发和部署应用程序所需的时间。通过消除手动编写代码的需要，用户可以更快地迭代和实现功能，从而加快上市时间。 降低成本： 简化的开发流程降低了构建应用程序的成本。借助 no-code 平台，组织可以节省雇用昂贵的技术资源，并减少开发、测试和维护所需的时间和精力。

简化的开发流程降低了构建应用程序的成本。借助 平台，组织可以节省雇用昂贵的技术资源，并减少开发、测试和维护所需的时间和精力。 增强协作： No-code 平台支持团队成员（包括非技术利益相关者）之间的跨职能协作。这种协作方法允许团队实时共同开发应用程序，分享想法并改进最终产品。

平台支持团队成员（包括非技术利益相关者）之间的跨职能协作。这种协作方法允许团队实时共同开发应用程序，分享想法并改进最终产品。 可访问性： 通过消除与传统应用程序开发相关的技术障碍， no-code 平台允许具有不同背景和技能的用户创建应用程序。应用程序开发的民主化带来了更广泛的创新解决方案。

通过消除与传统应用程序开发相关的技术障碍， 平台允许具有不同背景和技能的用户创建应用程序。应用程序开发的民主化带来了更广泛的创新解决方案。 减少技术债务： 使用 no-code 平台，可以轻松适应需求的任何变化，而不会产生技术债务。每当需求更新时，这些平台都会从头开始重新生成应用程序，从而确保干净的代码库免受遗留问题的影响。

使用 平台，可以轻松适应需求的任何变化，而不会产生技术债务。每当需求更新时，这些平台都会从头开始重新生成应用程序，从而确保干净的代码库免受遗留问题的影响。 可扩展性：许多 no-code 平台（例如AppMaster ）旨在支持可扩展的应用程序，满足小型企业和企业级用例的需求。凭借对 Go (golang)、 PostgreSQL兼容数据库以及现代 Web 和移动框架等技术的本机支持，这些平台可以构建和部署高性能、可扩展的应用程序。

关于No-Code平台的常见误解

关于no-code平台的一些误解和神话可能会阻止个人和组织充分发挥其潜力。揭穿这些神话有助于做出明智的决策并利用no-code开发的优势。

No-Code 平台仅适用于简单应用程序： 与这一信念相反，现代 no-code 平台支持开发具有高级功能的复杂应用程序。 AppMaster 等平台使用户能够通过自定义业务流程和强大的集成创建复杂的应用程序，使其适合各种项目和行业。

与这一信念相反，现代 平台支持开发具有高级功能的复杂应用程序。 等平台使用户能够通过自定义业务流程和强大的集成创建复杂的应用程序，使其适合各种项目和行业。 No-Code 意味着可定制性有限： 虽然 no-code 平台确实简化了开发过程，但它们不一定限制可以构建的范围。许多 no-code 平台提供广泛的定制选项，允许用户根据自己的特定需求定制应用程序。

虽然 平台确实简化了开发过程，但它们不一定限制可以构建的范围。许多 平台提供广泛的定制选项，允许用户根据自己的特定需求定制应用程序。 No-Code 应用程序不安全： 使用 no-code 平台时，安全性本质上不会受到损害。许多信誉良好的 no-code 平台都优先考虑安全性，并不断投资最佳实践来保护用户数据和应用程序。

使用 平台时，安全性本质上不会受到损害。许多信誉良好的 平台都优先考虑安全性，并不断投资最佳实践来保护用户数据和应用程序。 使用 No-Code 意味着将自己锁定在供应商中：有些人担心使用 no-code 平台意味着将自己锁定在特定供应商的生态系统中。然而，许多 no-code 平台（包括 AppMaster 提供订阅选项，允许用户导出二进制文件甚至源代码，从而允许组织独立于平台部署和维护其应用程序。

在考虑采用no-code开发时，区分事实与虚构至关重要。通过消除这些误解，组织可以就利用no-code平台满足其特定需求和要求做出明智的决策。

如何选择合适的No-Code平台

选择正确的no-code平台对于应用程序开发项目的成功至关重要。要做出明智的决定，请考虑以下因素：

功能和特性：确定应用程序的需求和所需的特性，然后选择支持开发具有所需功能的应用程序的平台。一些 no-code 平台专注于特定行业或用例，而其他平台（例如 AppMaster ）则更加通用，适合各种项目。 定价和预算：比较不同 no-code 平台的定价模型和订阅计划。请注意每个计划、免费试用或免费计划（如 AppMaster 的学习和探索计划）提供的服务和功能，以及随着应用程序的增长扩展应用程序的可能成本。 Web 和移动支持：确定您是否需要创建 Web 应用程序、移动应用程序或两者。确保您选择的平台可以支持您所需的应用程序类型的开发。 数据库兼容性：如果您的应用程序有特定的数据库要求，请确保 no-code 平台可以与您首选的数据库解决方案配合使用。例如， AppMaster 支持任何兼容PostgreSQL的数据库作为其主数据库。 可扩展性：评估平台随着应用程序的增长而扩展应用程序的能力。考虑诸如添加新功能的难易程度以及在使用量增加的情况下保持应用程序性能等因素。 集成和定制：寻找一个能够与其他工具和服务无缝集成的平台，允许您扩展应用程序的功能。还应该提供自定义选项，使您能够创建满足您的要求的应用程序。 成功案例和评论：研究平台的成功案例和用户评论。检查使用该平台开发的与您自己的项目类似的应用程序示例，确保该平台可以满足您的需求。 易用性和学习曲线：考虑平台的可用性以及学习其特性和功能所需的时间。 AppMaster 提供的用户友好且直观的界面可以大大缩短学习曲线并提高工作效率。

深入探讨AppMaster ：强大的No-Code平台

AppMaster是一个全面的no-code平台，可简化 Web、移动和后端应用程序的构建。其用户友好的界面和广泛的功能使其成为各个行业和用例的首选。让我们仔细看看AppMaster ：

特点和功能

AppMaster提供了大量用于开发强大应用程序的功能：

通过可视化 BP Designer、 REST API和后端应用程序的 WSS 端点，可视化地创建数据模型（数据库架构）、业务逻辑（业务流程）。

适用于 Web 和移动应用程序的拖放式 UI 构建器。

Web 和移动 BP 设计器用于为交互式应用程序创建特定于组件的业务逻辑。

生成的应用程序是使用现代编程语言和框架构建的：后端使用 Go (golang)，Web 使用Vue3框架和 JS/TS，移动设备使用Kotlin和 Jetpack Compose （适用于 Android），以及 SwiftUI （适用于 iOS）。

（适用于 Android），以及 （适用于 iOS）。 支持任何与 PostgreSQL 兼容的数据库作为主数据库。

使用 Docker 容器将应用程序自动部署到云。

内置支持通过 Business、Business+ 和 Enterprise 订阅在本地托管应用程序。

使用AppMaster的好处

AppMaster为企业和开发者提供了多项优势：

更快的应用程序开发： 直观的可视化界面和 drag-and-drop 功能可缩短开发时间，使您构建应用程序的速度比传统编码方法快 10 倍。

直观的可视化界面和 功能可缩短开发时间，使您构建应用程序的速度比传统编码方法快 10 倍。 成本效益： AppMaster 的应用程序开发方法使您能够使用更少的资源和更小的甚至单人开发团队来构建和部署应用程序，从而显着降低成本。

的应用程序开发方法使您能够使用更少的资源和更小的甚至单人开发团队来构建和部署应用程序，从而显着降低成本。 减少技术债务： 每当需求发生修改时， AppMaster 都会从头开始重新生成应用程序，从而消除技术债务并确保您的应用程序始终是最新的。

每当需求发生修改时， 都会从头开始重新生成应用程序，从而消除技术债务并确保您的应用程序始终是最新的。 可扩展性：使用 AppMaster 构建的应用程序展示了令人印象深刻的可扩展性，使该平台适合高负载和企业用例。

成功案例：用户如何利用AppMaster来完成他们的项目

许多用户已经使用AppMaster平台成功构建和部署应用程序，展示了其在各个行业和场景中的多功能性和高效性。以下是一些展示AppMaster强大功能的成功案例：

加速电子商务应用程序开发

一家寻求进入竞争激烈的电子商务市场的初创公司选择AppMaster来创建其 Web 和移动应用程序。通过利用该平台的drag-and-drop UI 构建器和可视化业务流程设计器，该初创公司可以以传统开发方法的一小部分时间和成本推出其电子商务平台。 AppMaster的可扩展性和对 PostgreSQL 数据库的支持也确保了应用程序可以处理高流量水平和增长。

通过No-Code解决方案彻底改变金融科技

一家金融科技公司使用AppMaster为其客户构建安全、可扩展且功能丰富的金融应用程序。该公司利用AppMaster与第三方API的轻松集成、可视化数据建模和业务流程设计来创建无缝的用户体验。结果，金融科技应用迅速获得了市场竞争优势，扩大了用户群并获得了积极评价。

为医疗保健提供者提供定制数字平台

一家医疗保健组织求助于AppMaster创建定制数字平台，以提高患者参与度并简化管理任务。该平台（包括 Web 和移动应用程序）是使用AppMaster的no-code开发工具构建的，并与组织的现有系统无缝集成。这产生了用户友好且高效的解决方案，显着提高了患者满意度并简化了操作，同时还降低了成本。

AppMaster使各行业的用户能够根据自己的需求构建和部署可扩展、功能丰富的应用程序。其no-code方法彻底改变了应用程序开发流程，使其更易于访问、更具成本效益且高效。

充分利用您的No-Code平台体验

有效使用AppMaster这样的no-code平台可以为应用程序开发开辟一个充满可能性的世界。以下是一些实用技巧，可确保您充分利用no-code平台体验：

定义您的应用程序的目的和受众

在开始开发之前，请务必明确定义应用程序的目的和目标受众。了解您的最终目标和用户需求可以帮助您在开发过程中做出更好的决策，例如优先考虑哪些功能或使用哪些 UI 元素。

利用预构建组件

No-code平台通常提供预构建的组件，旨在最大限度地减少重复任务并加快开发过程。在适当的时候将这些资源集成到您的应用程序中，充分利用这些资源。预构建的组件范围从简单的表单字段到更高级的元素，例如搜索功能、文件上传和社交媒体集成。

尽早且经常进行测试

应用程序开发的一个重要部分是测试。定期测试可以让您在应用程序中的潜在问题升级之前发现并修复它们。 No-code平台（例如AppMaster ）可以轻松地在不同的开发阶段测试您的应用程序，并根据需要迭代设计和功能。

优先考虑用户体验 (UX)

完美的用户体验对于任何应用程序的成功都至关重要。 No-code平台使您能够轻松创建具有无缝用户体验的视觉吸引力应用程序。在构建应用程序时，请注意一致性、清晰的导航和直观性等设计原则，以提供出色的用户体验。

与您的团队合作

no-code平台的主要好处之一是改善团队成员之间的协作。多个利益相关者——开发人员、设计师、项目经理，甚至非技术团队成员——都可以为应用程序开发过程做出贡献。建立一个鼓励协作并利用团队集体知识和创造力的工作流程。

寻求支持并培养你的技能

No-code平台拥有丰富的资源，例如文档、教程和支持渠道。请毫不犹豫地使用这些资源来提高您的技能并解决开发过程中可能出现的任何问题。参与以您选择的no-code平台为中心的社区也可能是有益的，因为它们提供了向经验丰富的同行学习并及时了解最新最佳实践、功能和增强功能的机会。

可扩展性规划

随着应用程序用户群的增长，对资源的需求也会随之增长。可扩展性是应用程序开发中的一个关键考虑因素，像AppMaster这样的no-code平台支持为各种项目设计的可扩展应用程序。从一开始就规划可扩展性，确保您的应用程序能够在不影响性能或用户体验的情况下处理增加的需求。

跟上平台更新

No-code平台不断发展，开发人员定期发布新功能、增强功能和错误修复。及时了解所选no-code平台上可用的最新更改可确保您充分利用该工具的全部功能。这些知识还可以帮助您发现改进应用程序和简化流程的机会。

像AppMaster这样的No-code平台代表了应用程序开发的重大转变，使您能够构建复杂的应用程序，而无需陷入编码困境。遵循上述提示，您可以充分利用no-code平台体验，并创建在日益拥挤的数字空间中脱颖而出的应用程序。