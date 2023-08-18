Sürekli gelişen yazılım geliştirme endüstrisinde, kodsuz platformlar, hem bireyler hem de işletmeler için uygulama oluşturmayı demokratikleştiren bir oyun değiştirici olarak ortaya çıktı. Bu alanda öne çıkan bir oyuncu Thunkable'dır. Uygulama geliştirmeyi herkes için erişilebilir hale getirme vizyonuyla kurulan Thunkable, kullanıcı dostu arayüzü ve geleneksel kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik yenilikçi yaklaşımıyla popülerlik kazandı. Bu yazıda Thunkable'ın tarihçesini, özelliklerini ve işleyişini inceleyerek uygulama geliştirme sürecinde nasıl devrim yarattığına ışık tutacağız.

Thunkable, Arun Saigal ve WeiHua Li tarafından, kodlama geçmişleri ne olursa olsun insanların uygulama fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak için ortaklaşa kuruldu. Platform 2015 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri öğrenciler ve eğitimcilerden işlevsel ve görsel olarak çekici uygulamalar oluşturmak isteyen girişimciler ve işletmelere kadar küresel bir kullanıcı tabanı kazandı.

O nasıl çalışır?

Thunkable no-code bir yaklaşımla çalışır ve kullanıcıların görsel bir arayüz aracılığıyla mobil uygulamalar tasarlamasına ve geliştirmesine olanak tanır. Platform, kullanıcıların tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmak için çeşitli bileşenleri ve işlevleri birleştirebileceği bir sürükle ve bırak ortamı sağlar. İşte nasıl çalıştığı:

Tasarım Arayüzü: Kullanıcılar bir platform (iOS veya Android) seçerek başlar ve ardından uygulamalarının kullanıcı arayüzünü tasarlamak için sezgisel drag-and-drop arayüzünü kullanır. İstenen düzeni oluşturmak için düğmeler, metin alanları, resimler ve diğer öğeleri ekleyebilirler.

Kullanıcılar bir platform (iOS veya Android) seçerek başlar ve ardından uygulamalarının kullanıcı arayüzünü tasarlamak için sezgisel arayüzünü kullanır. İstenen düzeni oluşturmak için düğmeler, metin alanları, resimler ve diğer öğeleri ekleyebilirler. Bileşen Ekleme: Thunkable, düğmeler, listeler, haritalar, sensörler ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok önceden oluşturulmuş bileşen sunar. Kullanıcılar, özelliklerini ve davranışlarını ayarlayarak bu bileşenleri özelleştirebilir.

Thunkable, düğmeler, listeler, haritalar, sensörler ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok önceden oluşturulmuş bileşen sunar. Kullanıcılar, özelliklerini ve davranışlarını ayarlayarak bu bileşenleri özelleştirebilir. Görsel Mantık: Thunkable'ın öne çıkan özelliklerinden biri görsel mantık sistemidir. Kullanıcılar, farklı eylemleri ve koşulları temsil eden blokları görsel olarak bağlayarak uygulama davranışını tanımlayabilir. Bu, geleneksel kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırır ve geliştirme sürecini daha erişilebilir hale getirir.

Thunkable'ın öne çıkan özelliklerinden biri görsel mantık sistemidir. Kullanıcılar, farklı eylemleri ve koşulları temsil eden blokları görsel olarak bağlayarak uygulama davranışını tanımlayabilir. Bu, geleneksel kod yazma ihtiyacını ortadan kaldırır ve geliştirme sürecini daha erişilebilir hale getirir. Test Etme ve Önizleme: Kullanıcılar uygulamalarını oluştururken sanal bir cihazda anında önizleyebilir veya gerçek bir cihazda test etmek için Thunkable Live uygulamasını indirebilirler. Bu, uygulamanın işlevselliğinin ve tasarımının hızlı bir şekilde yinelenmesine ve iyileştirilmesine olanak tanır.

Kullanıcılar uygulamalarını oluştururken sanal bir cihazda anında önizleyebilir veya gerçek bir cihazda test etmek için Thunkable Live uygulamasını indirebilirler. Bu, uygulamanın işlevselliğinin ve tasarımının hızlı bir şekilde yinelenmesine ve iyileştirilmesine olanak tanır. Yayınla ve Dağıt: Kullanıcılar uygulamadan memnun kaldıklarında Google Play Store veya Apple App Store gibi uygulama mağazalarında yayınlayabilirler. Thunkable, uygulamanın dağıtım için derlenmesini ve paketlenmesini yönetir.

Ana Özellikler

Sezgisel Sürükle ve Bırak Arayüzü: Thunkable'ın kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcıların bileşenleri tuval üzerine sürükleyip bırakarak zahmetsizce uygulama düzenleri tasarlamasına olanak tanır. Bu özellik, prototip oluşturma sürecini hızlandırır ve karmaşık kodlama ihtiyacını ortadan kaldırır.

Thunkable'ın kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcıların bileşenleri tuval üzerine sürükleyip bırakarak zahmetsizce uygulama düzenleri tasarlamasına olanak tanır. Bu özellik, prototip oluşturma sürecini hızlandırır ve karmaşık kodlama ihtiyacını ortadan kaldırır. Platformlar Arası Geliştirme: Thunkable, çoklu platform uygulama geliştirmeyi destekleyerek kullanıcıların hem iOS hem de Android cihazlarda çalışan uygulamalar oluşturmasını sağlar. Bu yetenek, çeşitli cihazlarda daha geniş erişim ve uyumluluk sağlar.

Thunkable, çoklu platform uygulama geliştirmeyi destekleyerek kullanıcıların hem iOS hem de Android cihazlarda çalışan uygulamalar oluşturmasını sağlar. Bu yetenek, çeşitli cihazlarda daha geniş erişim ve uyumluluk sağlar. Uygulama Yayınlama: Thunkable, paketleme ve dağıtım için yönergeler ve araçlar sağlayarak uygulama mağazalarında uygulama yayınlama sürecini kolaylaştırır. Kullanıcılar, yarattıklarını küresel bir izleyici kitlesi için indirilebilir uygulamalara dönüştürebilir.

Thunkable, paketleme ve dağıtım için yönergeler ve araçlar sağlayarak uygulama mağazalarında uygulama yayınlama sürecini kolaylaştırır. Kullanıcılar, yarattıklarını küresel bir izleyici kitlesi için indirilebilir uygulamalara dönüştürebilir. Şablonlar ve Başlangıç ​​Kitleri: Thunkable, kullanıcıların özelleştirebileceği ve geliştirebileceği çeşitli şablonlar ve başlangıç ​​kitleri sunar. Bu şablonlar, ortak uygulama türleri ve işlevleri için bir temel sağlayarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar.

Thunkable, kullanıcıların özelleştirebileceği ve geliştirebileceği çeşitli şablonlar ve başlangıç ​​kitleri sunar. Bu şablonlar, ortak uygulama türleri ve işlevleri için bir temel sağlayarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Veri Bağlantısı: Kullanıcılar, uygulamalarını veritabanları, API'ler ve bulut hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarına bağlayabilir. Bu, uygulamaların gerçek zamanlı verileri alıp görüntülemesini sağlayarak kullanıcı katılımını ve etkileşimini geliştirir.

Kullanıcılar, uygulamalarını veritabanları, API'ler ve bulut hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli veri kaynaklarına bağlayabilir. Bu, uygulamaların gerçek zamanlı verileri alıp görüntülemesini sağlayarak kullanıcı katılımını ve etkileşimini geliştirir. Topluluk ve Destek: Thunkable, kullanıcıların görüşlerini paylaşabilecekleri, sorular sorabilecekleri ve işbirliği yapabilecekleri aktif ve destekleyici bir topluluğa sahiptir. Platform ayrıca, kullanıcıların uygulama geliştirme konseptlerinde uzmanlaşmasına yardımcı olacak öğrenme kaynakları ve belgeler sunar.

Thunkable'ı Kimler Kullanabilir?

Thunkable, teknik altyapıları ne olursa olsun geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Thunkable'dan yararlanabilecek bazı önemli kullanıcı grupları şunlardır:

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Kalkınan Uygulama Geliştiricileri: Programlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kişiler, uygulama geliştirme dünyasına girmek için Thunkable'ı kullanabilir. Platformun görsel arayüzü ve mantık sistemi, yeni gelenler için erişilebilir hale getirerek kapsamlı kodlama bilgisi olmadan işlevsel uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır.

Programlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayan kişiler, uygulama geliştirme dünyasına girmek için Thunkable'ı kullanabilir. Platformun görsel arayüzü ve mantık sistemi, yeni gelenler için erişilebilir hale getirerek kapsamlı kodlama bilgisi olmadan işlevsel uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır. Eğitimciler: Thunkable, öğrencilerine uygulama geliştirme kavramlarını kullanıcı dostu bir şekilde tanıtmak isteyen eğitimciler için mükemmel bir araçtır. Görsel yaklaşımı, öğrenme sürecini basitleştirir ve öğrencilerin uygulamalarını oluşturmalarını sağlayarak yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini geliştirir.

Thunkable, öğrencilerine uygulama geliştirme kavramlarını kullanıcı dostu bir şekilde tanıtmak isteyen eğitimciler için mükemmel bir araçtır. Görsel yaklaşımı, öğrenme sürecini basitleştirir ve öğrencilerin uygulamalarını oluşturmalarını sağlayarak yaratıcılığı ve problem çözme becerilerini geliştirir. Girişimciler ve Küçük İşletmeler: Küçük işletmeler ve yeni başlayanlar, özel uygulama geliştiricileri işe almak için genellikle sınırlı kaynaklara sahiptir. Thunkable, girişimcilerin müşteri bağlılığından hizmet sunumuna kadar iş tekliflerini geliştiren uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

Küçük işletmeler ve yeni başlayanlar, özel uygulama geliştiricileri işe almak için genellikle sınırlı kaynaklara sahiptir. Thunkable, girişimcilerin müşteri bağlılığından hizmet sunumuna kadar iş tekliflerini geliştiren uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar: İzleyicileriyle mobil uygulamalar yoluyla etkileşim kurmak isteyen kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, farkındalığı artırmak, bilgi paylaşmak ve paydaş iletişimini kolaylaştırmak için etkileşimli platformlar oluşturmak üzere Thunkable'ı kullanabilir.

İzleyicileriyle mobil uygulamalar yoluyla etkileşim kurmak isteyen kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, farkındalığı artırmak, bilgi paylaşmak ve paydaş iletişimini kolaylaştırmak için etkileşimli platformlar oluşturmak üzere Thunkable'ı kullanabilir. Tasarımcılar ve Kreatifler: Görsel fikirlerini etkileşimli uygulamalara dönüştürmek isteyen grafik tasarımcılar, sanatçılar ve kreatifler, portföyler, etkileşimli galeriler veya dijital deneyimler oluşturmak için Thunkable'ın sezgisel arayüzünden yararlanabilir.

Görsel fikirlerini etkileşimli uygulamalara dönüştürmek isteyen grafik tasarımcılar, sanatçılar ve kreatifler, portföyler, etkileşimli galeriler veya dijital deneyimler oluşturmak için Thunkable'ın sezgisel arayüzünden yararlanabilir. Prototipçiler ve Yenilikçiler: Thunkable, uygulama fikirlerini ve konseptlerini hızlı bir şekilde prototiplemek için ideal bir platformdur. Yenilikçiler, tam teşekküllü geliştirmeye yatırım yapmadan önce fikirlerini test etmek ve doğrulamak için kullanabilirler.

Thunkable, uygulama fikirlerini ve konseptlerini hızlı bir şekilde prototiplemek için ideal bir platformdur. Yenilikçiler, tam teşekküllü geliştirmeye yatırım yapmadan önce fikirlerini test etmek ve doğrulamak için kullanabilirler. Hackathon Meraklıları: Thunkable, sınırlı zaman dilimlerinde işlevsel uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan hackathon katılımcıları için popüler bir seçimdir. drag-and-drop işlevi, hackathon yarışmaları sırasında uygulama geliştirmeyi hızlandırır.

Thunkable, sınırlı zaman dilimlerinde işlevsel uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan hackathon katılımcıları için popüler bir seçimdir. işlevi, hackathon yarışmaları sırasında uygulama geliştirmeyi hızlandırır. Uygulama Meraklıları: Yenilikçi uygulama fikirleri olan ancak kapsamlı kodlama becerilerine sahip olmayan kişiler, Thunkable'ı kullanarak kavramlarını hayata geçirebilir. Platform, uygulama meraklılarına özel uygulamalar oluşturma ve yarattıklarını dünyayla paylaşma gücü verir.

Yenilikçi uygulama fikirleri olan ancak kapsamlı kodlama becerilerine sahip olmayan kişiler, Thunkable'ı kullanarak kavramlarını hayata geçirebilir. Platform, uygulama meraklılarına özel uygulamalar oluşturma ve yarattıklarını dünyayla paylaşma gücü verir. İş Analistleri ve Vatandaş Geliştiriciler: Thunkable, iş hedefleriyle uyumlu olan ve platformu dahili süreçleri düzene sokan ve üretkenliği artıran çözümler geliştirmek için kullanabilen iş analistleri ve vatandaş geliştiriciler için çok uygundur.

Thunkable ve AppMaster

Hem Thunkable hem de AppMaster , no-code geliştirme alanında önde gelen oyunculardır ve çeşitli uygulama geliştirme gereksinimlerine göre uyarlanmış farklı yetenekler sunar.

AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmeyi kapsayan kapsamlı bir no-code çözümdür. Görsel BP Tasarımcısı, REST API ve Web BP tasarımcısı gibi benzersiz özellikleri, kullanıcıların gelişmiş iş mantığı ve etkileşimli karmaşık uygulamalar oluşturmasını sağlar. Platformun Vue3 , Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI gibi çoklu çerçeve desteği, çok yönlülüğüne katkıda bulunarak kullanıcılara özelleştirilmiş geliştirme için daha fazla seçenek sunar.

AppMaster kaynak kodu oluşturma, uygulamaları derleme ve bunları çeşitli platformlar ve ortamlarda dağıtma yeteneği, kullanıcılara olağanüstü esneklik ve kontrol sağlar. Ayrıca, AppMaster sıfırdan gerçek uygulamalar oluşturmaya ve kaynak kodu erişimi olan Enterprise dahil olmak üzere farklı abonelik katmanlarını desteklemeye verdiği önem, onu ölçeklenebilirlik, özelleştirme ve hatta şirket içi barındırma gerektiren projeler için güçlü bir çözüm olarak konumlandırıyor.

Thunkable, basit mobil uygulama oluşturma için erişilebilir bir giriş noktası olsa da, AppMaster güçlü araç seti, çeşitli çerçeve desteği ve kapsamlı uygulamalar oluşturmaya odaklanması, onu daha karmaşık geliştirme projeleri ve gelişmiş özelleştirme ihtiyaçları için çekici bir seçim haline getiriyor. Thunkable ve AppMaster arasındaki karar, projenin karmaşıklığına, istenen özelliklere ve gerekli kontrol ve ölçeklenebilirlik düzeyine bağlıdır.