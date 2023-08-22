Satış gücü

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı alanında Salesforce, işletmelerin müşterilerle ilişkilerini yönetme biçimini yeniden tanımlayan öncü bir güç olan bir dev gibi duruyor. Yalnızca bir fikirden, büyüklükleri veya sektörleri ne olursa olsun şirketlerin işlerini büyütmelerine ve hedef kitleleriyle bağlarını güçlendirmelerine yardımcı olacak bir araç paketi sağlayan küresel bir ezici güce dönüştü.

Salesforce, Oracle'ın eski yöneticilerinden Marc Benioff'un buluşuydu. Şirketlerin müşterileriyle etkileşiminde devrim yaratacak bulut tabanlı bir CRM platformu hayal etti. Salesforce resmi olarak 1999 yılında kuruldu ve CRM'e yenilikçi yaklaşımıyla hızla ilgi topladı. Şirketin bulut bilişime olan bağlılığı ve aboneliğe dayalı bir model, CRM'yi her büyüklükteki işletme için erişilebilir hale getirerek hem yeni başlayanlar hem de köklü kuruluşlar için oyun alanını eşitledi.

O nasıl çalışır?

Salesforce, birden fazla kullanıcının ve işletmenin ortak bir altyapıyı ve kod tabanını paylaştığı, çok kiracılı bir mimari üzerinde çalışır. Salesforce şu şekilde çalışır:

Veri Yönetimi: Salesforce, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm müşteri verileri için merkezi bir depo sağlar. Kullanıcılar veri alanlarını kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirler.

Salesforce, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm müşteri verileri için merkezi bir depo sağlar. Kullanıcılar veri alanlarını kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirler. Özelleştirme: Salesforce, özelleştirme için geniş bir araç yelpazesi sunar. Kullanıcılar, CRM'yi kendi benzersiz iş süreçlerine uyarlamak için özel alanlar, nesneler ve iş akışları oluşturabilir.

Salesforce, özelleştirme için geniş bir araç yelpazesi sunar. Kullanıcılar, CRM'yi kendi benzersiz iş süreçlerine uyarlamak için özel alanlar, nesneler ve iş akışları oluşturabilir. Otomasyon: Salesforce, kullanıcıların çeşitli görevleri ve süreçleri otomatikleştirmesine olanak tanır. Manüel işleri azaltmak ve verimliliği artırmak için iş akışları, onay süreçleri ve tetikleyiciler ayarlanabilir.

Salesforce, kullanıcıların çeşitli görevleri ve süreçleri otomatikleştirmesine olanak tanır. Manüel işleri azaltmak ve verimliliği artırmak için iş akışları, onay süreçleri ve tetikleyiciler ayarlanabilir. Entegrasyon: Salesforce, müşteri etkileşimlerinin bütünsel bir görünümünü sağlamak için e-posta, pazarlama otomasyonu ve analiz platformları gibi diğer iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Salesforce, müşteri etkileşimlerinin bütünsel bir görünümünü sağlamak için e-posta, pazarlama otomasyonu ve analiz platformları gibi diğer iş araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Analitik: Salesforce, kullanıcıların verileriyle ilgili öngörüler elde etmesine, performansı izlemesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan analiz ve raporlama özellikleri sunar.

Salesforce, kullanıcıların verileriyle ilgili öngörüler elde etmesine, performansı izlemesine ve veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan analiz ve raporlama özellikleri sunar. AppExchange: Salesforce'un AppExchange'i, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından geliştirilen önceden oluşturulmuş uygulamalar ve entegrasyonlardan oluşan bir pazar yeridir. Bu, işletmelerin Salesforce örneklerinin işlevselliğini genişletmesine olanak tanır.

Salesforce'un AppExchange'i, üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından geliştirilen önceden oluşturulmuş uygulamalar ve entegrasyonlardan oluşan bir pazar yeridir. Bu, işletmelerin Salesforce örneklerinin işlevselliğini genişletmesine olanak tanır. Yapay Zeka Destekli İçgörüler: Yapay zeka destekli bir platform olan Salesforce Einstein ile kullanıcılar, tahmine dayalı öngörüler elde etmek, görevleri otomatikleştirmek ve müşteri deneyimlerini kişiselleştirmek için makine öğreniminden yararlanabilir.

Salesforce'un Temel Özellikleri

360 Derece Müşteri Görünümü: Salesforce, her müşterinin geçmişi, tercihleri ​​ve şirketle olan etkileşimleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir görünümünü sağlar.

Salesforce, her müşterinin geçmişi, tercihleri ​​ve şirketle olan etkileşimleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir görünümünü sağlar. Satış ve Potansiyel Müşteri Yönetimi: Potansiyel müşterileri, fırsatları ve satış kanallarını verimli bir şekilde yönetmek için araçlar sunar.

Potansiyel müşterileri, fırsatları ve satış kanallarını verimli bir şekilde yönetmek için araçlar sunar. Pazarlama Otomasyonu: Salesforce Marketing Cloud, işletmelerin hedeflenen kampanyalar oluşturmasına ve bunların etkinliğini ölçmesine olanak tanır.

Salesforce Marketing Cloud, işletmelerin hedeflenen kampanyalar oluşturmasına ve bunların etkinliğini ölçmesine olanak tanır. Hizmet Bulutu: Şirketlerin mükemmel müşteri desteği sağlamasına yardımcı olan bir müşteri hizmetleri platformu.

Şirketlerin mükemmel müşteri desteği sağlamasına yardımcı olan bir müşteri hizmetleri platformu. Topluluk Bulutu: İşletmelerin müşterileri, iş ortakları ve çalışanları için markalı çevrimiçi topluluklar oluşturmasına olanak tanır.

İşletmelerin müşterileri, iş ortakları ve çalışanları için markalı çevrimiçi topluluklar oluşturmasına olanak tanır. Mobil Uygulama: Salesforce, kullanıcıların hareket halindeyken verilere ve içgörülere erişebilmesini sağlayan bir mobil uygulama sunar.

Kimler Kullanabilir?

Salesforce'un geniş bir kitleye hitap etmesi, onu her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için uygun bir seçim haline getiriyor. Salesforce'un yeteneklerinden yararlanabilecek bazı belirli gruplar şunlardır:

Küçük İşletmeler ve Startup'lar: Salesforce'un kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir özellikleri, onu küçük işletmeler ve startup'lar için erişilebilir kılar. Müşteri adaylarını, kişileri ve müşteri etkileşimlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için temel CRM işlevlerini sağlar.

Salesforce'un kullanıcı dostu arayüzü ve özelleştirilebilir özellikleri, onu küçük işletmeler ve startup'lar için erişilebilir kılar. Müşteri adaylarını, kişileri ve müşteri etkileşimlerini verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için temel CRM işlevlerini sağlar. Orta Ölçekli İşletmeler: Orta ölçekli şirketler, satışları, müşteri hizmetlerini, pazarlama kampanyalarını ve daha fazlasını yönetmek için Salesforce'un daha geniş araç paketinden yararlanabilir. Ölçeklenebilirliği, işletmelerin büyüdükçe uyum sağlayabilmesini sağlar.

Orta ölçekli şirketler, satışları, müşteri hizmetlerini, pazarlama kampanyalarını ve daha fazlasını yönetmek için Salesforce'un daha geniş araç paketinden yararlanabilir. Ölçeklenebilirliği, işletmelerin büyüdükçe uyum sağlayabilmesini sağlar. Büyük Şirketler: Karmaşık operasyonlara ve geniş müşteri veritabanlarına sahip kuruluşlar, özelleştirilmiş iş akışları, gelişmiş analizler ve diğer sistemlerle entegrasyonlar oluşturmak için Salesforce'un özelliklerinden yararlanabilir.

Karmaşık operasyonlara ve geniş müşteri veritabanlarına sahip kuruluşlar, özelleştirilmiş iş akışları, gelişmiş analizler ve diğer sistemlerle entegrasyonlar oluşturmak için Salesforce'un özelliklerinden yararlanabilir. Satış ve Pazarlama Ekipleri: Satış ekipleri, Salesforce'un potansiyel müşteri yönetimi, fırsat takibi ve satış tahmini araçlarından yararlanabilir. Pazarlama ekipleri, pazarlama çabalarını optimize etmek için kampanya yönetimini, otomasyonunu ve analitiğini kullanabilir.

Satış ekipleri, Salesforce'un potansiyel müşteri yönetimi, fırsat takibi ve satış tahmini araçlarından yararlanabilir. Pazarlama ekipleri, pazarlama çabalarını optimize etmek için kampanya yönetimini, otomasyonunu ve analitiğini kullanabilir. Müşteri Hizmetleri Departmanları: Salesforce'un hizmet bulutu, müşteri hizmetleri ekiplerinin vaka yönetimini kolaylaştırmasına, süreçleri otomatikleştirmesine ve çeşitli kanallar aracılığıyla daha iyi müşteri desteği sağlamasına yardımcı olur.

Salesforce'un hizmet bulutu, müşteri hizmetleri ekiplerinin vaka yönetimini kolaylaştırmasına, süreçleri otomatikleştirmesine ve çeşitli kanallar aracılığıyla daha iyi müşteri desteği sağlamasına yardımcı olur. BT Uzmanları: BT departmanları, özel uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak, üçüncü taraf sistemlerle entegrasyon sağlamak ve veri güvenliğini ve uyumluluğunu yönetmek için Salesforce platformunu kullanabilir.

BT departmanları, özel uygulamalar oluşturmak ve dağıtmak, üçüncü taraf sistemlerle entegrasyon sağlamak ve veri güvenliğini ve uyumluluğunu yönetmek için Salesforce platformunu kullanabilir. Sektöre Özel Kullanım Durumları: Sağlık hizmetleri, finans, perakende ve imalat gibi çeşitli sektörler, Salesforce'un çözümlerini hasta verilerinin, finansal hesapların, envanterin veya müşteri katılımının yönetilmesi gibi özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir.

Sağlık hizmetleri, finans, perakende ve imalat gibi çeşitli sektörler, Salesforce'un çözümlerini hasta verilerinin, finansal hesapların, envanterin veya müşteri katılımının yönetilmesi gibi özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir. Salesforce Yöneticileri ve Geliştiricileri: Salesforce platformunda yapılandırma, özelleştirme ve geliştirme konusunda yetenekli profesyoneller, sistemi kuruluşlarının benzersiz gereksinimlerine göre uyarlamada çok önemlidir.

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Salesforce ve AppMaster

Hem Salesforce hem de AppMaster , yazılım geliştirme alanında önde gelen oyuncular olsa da, iş alanındaki farklı ihtiyaç ve tercihleri ​​karşılıyorlar.

AppMaster işletmelerin kapsamlı kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan güçlü ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı bir platformdur. Piyasadaki diğer araçların aksine, AppMaster basit görsel arayüzlerin ötesine geçer ve onu hem yeni başlayanlar hem de deneyimli geliştiriciler için değerli bir varlık haline getiren bir dizi gelişmiş özellik sunar.

Gelişmiş Arka Uç Oluşturma: AppMaster sezgisel BP Designer aracılığıyla kullanıcıların veri modellerini görsel olarak tasarlamasına ve iş süreçlerini tanımlamasına olanak tanır. Bu, karmaşık arka uç uygulamalarının kolaylıkla oluşturulmasına olanak tanır. Platformun REST API'si ve WSS Uç Noktaları, yetenekleri daha da genişleterek harici sistemler ve hizmetlerle kusursuz entegrasyona olanak tanır.

sezgisel BP Designer aracılığıyla kullanıcıların veri modellerini görsel olarak tasarlamasına ve iş süreçlerini tanımlamasına olanak tanır. Bu, karmaşık arka uç uygulamalarının kolaylıkla oluşturulmasına olanak tanır. Platformun REST API'si ve WSS Uç Noktaları, yetenekleri daha da genişleterek harici sistemler ve hizmetlerle kusursuz entegrasyona olanak tanır. Web ve Mobil Uygulamalar: AppMaster çok yönlülüğü web ve mobil uygulamalarda parlıyor. Web BP Designer , kullanıcıların sürükle ve bırak bileşenleriyle kullanıcı arayüzleri tasarlamasına olanak tanır ve oluşturulan web uygulamaları Vue3 çerçevesiyle çalışarak modern ve duyarlı tasarımlar sağlar. Mobil uygulamalar için Mobile BP Designer, Android için Kotlin tabanlı AppMaster sunucu odaklı çerçeve ve iOS için SwiftUI kullanılarak oluşturulan uygulamalarla kullanıcılara kullanıcı arayüzü ve iş mantığını zahmetsizce oluşturma olanağı sağlar.

çok yönlülüğü web ve mobil uygulamalarda parlıyor. Web BP Designer , kullanıcıların sürükle ve bırak bileşenleriyle kullanıcı arayüzleri tasarlamasına olanak tanır ve oluşturulan web uygulamaları Vue3 çerçevesiyle çalışarak modern ve duyarlı tasarımlar sağlar. Mobil uygulamalar için Mobile BP Designer, Android için Kotlin tabanlı sunucu odaklı çerçeve ve iOS için kullanılarak oluşturulan uygulamalarla kullanıcılara kullanıcı arayüzü ve iş mantığını zahmetsizce oluşturma olanağı sağlar. Gerçek Uygulamalar, Gerçek Esneklik: AppMaster diğer birçok aracın aksine, sıfırdan gerçek uygulamalar oluşturur. Bu yaklaşım, oluşturulan uygulamaların tamamen işlevsel, kaliteli ve teknik borçlardan arındırılmış olmasını sağlar. Müşteriler, İşletme'den Kurumsal'a kadar çeşitli abonelik düzeyleri arasından seçim yapabilir; bunların her biri, yürütülebilir ikili dosyalar ve şirket içi barındırma için kaynak kodu dahil olmak üzere farklı erişim düzeyleri sunar.

diğer birçok aracın aksine, sıfırdan gerçek uygulamalar oluşturur. Bu yaklaşım, oluşturulan uygulamaların tamamen işlevsel, kaliteli ve teknik borçlardan arındırılmış olmasını sağlar. Müşteriler, İşletme'den Kurumsal'a kadar çeşitli abonelik düzeyleri arasından seçim yapabilir; bunların her biri, yürütülebilir ikili dosyalar ve şirket içi barındırma için kaynak kodu dahil olmak üzere farklı erişim düzeyleri sunar. Eşsiz Ölçeklenebilirlik: AppMaster Go (Golang) ile oluşturulan arka uç uygulamaları, olağanüstü ölçeklenebilirlik sergileyerek onları kurumsal düzeyde ve yüksek yüklü kullanım durumları için ideal hale getirir. Durum bilgisiz mimari ile derlenmiş kodun birleşimi, performansı ve güvenilirliği korurken önemli miktarda trafiği yönetebilen uygulamalarla sonuçlanır.

Go (Golang) ile oluşturulan arka uç uygulamaları, olağanüstü ölçeklenebilirlik sergileyerek onları kurumsal düzeyde ve yüksek yüklü kullanım durumları için ideal hale getirir. Durum bilgisiz mimari ile derlenmiş kodun birleşimi, performansı ve güvenilirliği korurken önemli miktarda trafiği yönetebilen uygulamalarla sonuçlanır. Sürekli Gelişim: AppMaster mükemmelliğe olan bağlılığı, sürekli gelişiminde açıkça görülmektedir. Platform, Swagger (OpenAPI) belgelerini otomatik olarak oluşturarak API'leri iyi belgelenmiş ve erişilebilir tutma sürecini kolaylaştırır. Her plan değişikliğinde kullanıcılar 30 saniyeden kısa sürede yeni bir uygulama seti oluşturabilir, bu da hızlı yinelemeleri ve uyarlanabilirliği kolaylaştırır.

AppMaster , kodsuz bir platformun, her boyuttaki ve sektördeki işletmelere hitap ederek hem basitlik hem de gelişmişlik sağlayabileceğinin bir kanıtıdır. Gerçek uygulamalar oluşturma yeteneği, gelişmiş özellikleri ve kalite ve ölçeklenebilirliğe olan sarsılmaz odaklanması, onu uygulama geliştirme alanında benzersiz bir çözüm haline getiriyor.

Salesforce, bütünsel bir CRM platformu arayan müşteri odaklı işletmeler için başvurulacak bir çözüm olsa da, AppMaster no-code yaklaşımıyla çok çeşitli uygulamalar oluşturmaya yönelik çok yönlü bir araçtır. İkisi arasındaki seçim büyük ölçüde projenin kapsamına, özelleştirme ihtiyacına ve uygulama geliştirmede istenen kontrol düzeyine bağlıdır.