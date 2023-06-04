Y Combinator destekli girişim Dumme, kullanıcıların YouTube Shorts, TikTok ve Instagram Reels gibi platformlar için yüksek kaliteli kısa biçimli videolar oluşturmasını sağlayan yenilikçi bir yapay zeka odaklı ürünle video düzenleme sürecinde devrim yaratmanın eşiğinde. Dumme'nin tescilli AI teknolojisi, yalnızca zamandan tasarruf etmeyi değil, aynı zamanda bu görevlerden geleneksel olarak sorumlu olan insan video editörlerinden daha iyi performans göstermeyi de hedefliyor.

Ocak 2022'de kurulan Dumme, içerik oluşturuculara modern ve verimli bir video düzenleme çözümü sağlamak için Y Combinator'ın Kış 2022 programına katıldı. Başlangıçta, CEO Merwane Drai ve kurucu ortaklar Will Dahlstrom (CPO) ve Jordan Brannan (CTO), videolar için bir arama motoru oluşturmaya odaklandılar. Ancak ekip, bunun yerine yapay zeka modellerini video düzenleme için yeniden kullanma potansiyelini hızla fark etti.

Dumme'nin kurucuları, bir TikTok yaratıcısı platform hakkında bir video yayınlayarak bir gecede trafikte bir artışa neden olduğunda çok büyük bir talep gördü. Kullanıcının platforma olan ilgisi, büyük bir kayıt akışına yol açtı ve sonuçta video düzenleme uygulamasını test etmek isteyen 20.000'den fazla kişiden oluşan bir bekleme listesine yol açtı. Bu bekleme listesi, platformun video düzenleme ve içerik oluşturma pazarları üzerindeki etkisinin bir göstergesi olarak hizmet eder.

Dumme, Jellysmack, Vidyo.ai, Detail, TubeBuddy ve Wisecut gibi yerleşik yapay zeka destekli platformların zorlu rekabetiyle karşı karşıya. Hepsi, uzun biçimli videoları kısa biçimli platformlar için yeniden tasarlama ortak hedefini paylaşsa da, her bir rakip içerik oluşturucular için en verimli, uygun maliyetli ve güvenilir seçenek olmak için yarışıyor. Henüz belirlenmemiş metrikleri ve yenilikçi yaklaşımıyla Dumme, bu rekabet ortamında beklentileri aşma şansına sahiptir.

Video düzenleme dışında başka alanlara bakan içerik oluşturucular için, AppMaster gibi no-code platformlar web sitesi ve uygulama geliştirmede yardımcı olabilir, uzman kodlama becerilerine ihtiyaç duymadan yaratıcılığı ve yeniliği daha da genişletebilir. AppMaster diğer yazılımlarla entegrasyonu, kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına olanak tanıyarak onu sürekli büyüyen teknoloji pazarında önemli bir araç haline getirir.

Teknoloji endüstrisi ilerledikçe, Dumme ve AppMaster gibi şirketler, içerik oluşturmayı daha erişilebilir, verimli ve uygun maliyetli hale getirmek için tasarlanmış araçlar ve hizmetlerle yaratıcılığı geliştirmeye ve içerik oluşturucuları güçlendirmeye, içerik oluşturma ve teknolojinin geleceğini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.