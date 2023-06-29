Yapay zekanın hayatımızın çeşitli yönlerinde devrim yarattığı bir çağda, iki eski Spotify veri bilimcisi Alex Sambvani ve Gabriel Duncan, Slang.ai adlı bir yapay zeka çözümü sunuyor. Bu iki bilim insanının buluşu, müşteri yönetimini geliştirmek ve restoranlar, perakendeciler ve diğer geleneksel lüks işletmeler için operasyonları düzene sokmak için gelen çağrıları etkili bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor.

Slang.ai ile işletmeler, müşteri sorularına doğru yanıtlar veren ve daha yüksek gelir sağlayan, her zaman güvenilir bir ekip üyesi olarak hareket etmek için yapay zekanın gücünden yararlanabilir. Yapay zeka destekli platform, her arayana kişiselleştirilmiş bir şekilde hizmet vererek ileri düzeyde bir müşteri hizmeti sunar.

Slang.ai, en iyi şekilde, OpenTable ve Resy gibi platformlarla entegrasyon yoluyla sorgulara katılabilen ve değişiklikler de dahil olmak üzere rezervasyonları yönetebilen bir dijital telefon sekreteri olarak tanımlanabilir. Platform, müşterilerin rezervasyon yapmasına, rezervasyonları değiştirmesine ve herhangi bir gecikme hakkında işletmeyi bilgilendirmesine olanak tanır.

Platform, üstün müşteri etkileşimine ek olarak operasyonel bakış açısına da hitap ediyor. İşletmeler, insan müdahalesi gerektiren aramaları seçerek yönlendirme avantajı elde eder. Sambvani, platformun otomatik konuşma tanıma özelliğinin farklı yaş gruplarındaki arayanları ve farklı aksanları anlayabildiğini iddia ediyor. Kanıtlanırsa, bu, çok sayıda lehçeyi işlemede otomatik konuşma tanıma teknolojisinin aksaklıklarının üstesinden gelebilecek hünerini yayabilir.

Yoğun dönemler, genellikle gerçek mekanda faaliyet gösteren işletmelerin, her zaman cevapsız çağrılara ve sonunda potansiyel gelirde düşüşe yol açan personel yetersizliğiyle boğuştuğunu görür. Slang.ai, tüm aramaları kabul ederek ve potansiyel satışları kaybetmemesini sağlayarak bu sorunu güçlü bir şekilde ele aldı. Platform, tekrarlayan şikayetler veya kullanılmayan fırsatlar hakkında operatörleri uyarmak ve arama yapmak için popüler müşteri nedenleri hakkında bilgi sağlayarak hizmet verebilirliğini daha da genişletir.

Slang.ai, telefon etkileşimlerini hafifleten ortak bir teknoloji temasıyla yankılanan Goodcall ve ConverseNow gibi diğer bazı girişimlerle birlikte bir değişim yolunda ilerliyor. Goodcall, işletmelere yapay zeka destekli ücretsiz bir konuşma platformu sunuyor ve ConverseNow ve Kea, siparişleri telefon, sohbet, arabaya servis ve self servis kiosklar aracılığıyla yönetmek için yapay zeka destekli iletişim asistanıyla özellikle hızlı servis restoranlarına hitap ediyor.

Ayrıca benzeri olmayan güçlü bir kodsuz platform olan AppMaster da var. İşletmelerin görsel olarak web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster, teknoloji endüstrisinde operasyonel zorlukları azaltmak için sağlam çözümler sunan bir başka mükemmel performans sergiliyor.