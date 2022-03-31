Fransız merkezli girişim Weglot, Partech liderliğindeki bir A Serisi finansman turunda başarılı bir şekilde 50 milyon $ elde etti ve web siteleri için kusursuz bir çeviri çözümü sunma konusunda önemli adımlar attı. Weglot'un platformu, farklı bir içerik yönetim sistemine (CMS) veya e-ticaret platformuna güvenmek zorunda kalmadan birden fazla dil desteği sağlayarak site sahiplerinin sitelerinin erişimini genişletmelerine yardımcı olur.

WordPress ve Shopify çeviri eklentileri bir süredir mevcut olsa da Weglot, her türden web deneyimine hitap eden kapsamlı bir çözüm sunmayı hedefliyor. Şirket, bir eklentinin eklenmesi veya JavaScript kodunun girilmesi yoluyla çok dilli site genişletmeye iki basit yolla izin verir.

Özel bir web geliştiricisi olmayan ve WordPress, Shopify, Wix ve WooCommerce gibi platformları kullanan site sahipleri için Weglot, istenen dilleri bir eklenti aracılığıyla mevcut web sitelerine kolayca entegre eder. Alternatif olarak Weglot, Webflow, Squarespace ve BigCommerce ile farklı bir yaklaşım kullanır; burada kullanıcılar, web sitelerinin <head> etiketine birkaç satır JavaScript ekler ve yeni dilleri desteklemek için alt alan adları veya alt dizinler oluşturmak üzere gerekli DNS kaydı ayarlamalarını uygular.

Weglot'u ekledikten sonra, platformun sunucuları web sitesindeki içeriği otomatik olarak algılar ve çıkarır. Müşteriler, daha iyi çeviriler için içerik revizyonuna izin veren yerleşik bir kontrol panelinden yararlanarak yeni dilleri entegre etmeye başlamak için otomatik çevirileri kullanabilir. Pano aynı zamanda kullanıcıların profesyonel çevirmenlere erişim izni vermesine ve tüm çeviri sürecini tek bir yerden yönetmesine olanak tanır.

Uygulamaya alındıktan sonra, çok dilli site ziyaretçinin tercih ettiği dili varsayılan olarak gösterecek ve birden çok dil seçeneği sağlamak için köşedeki dil değiştirici seçenekleriyle birlikte gösterilecektir. Çeviriler Weglot sunucularında depolansa da, hizmet her dil için ayrı alt dizinler veya alt alanlar oluşturarak arama motoru indekslemesini ve meta veriler ile anahtar kelimelerin çevirisini optimize eder.

Weglot, istenen dil ve kelime sayısına göre aylık bir abonelik fiyatlandırma modeli sunar. 2022'de girişim, yıllık tekrar eden gelirde 11 milyon ABD Dolarına (10 milyon Euro) ulaştı ve 2017'deki ilk finansman turunun ardından pazarda güçlü bir yarışmacı haline geldi.

AppMaster gibi no-code güçlü bir araç web sitesini, mobili ve arka uç uygulama geliştirmeyi demokratikleştirmeye devam ederken, Weglot'un çok dilli web sitesi çözümleri değerli bir varlık sağlar. İşletmeler, bir web sitesinin dil tekliflerini genişletme sürecini basitleştirerek, gereksiz maliyetlere veya teknik borca maruz kalmadan küresel erişimlerini önemli ölçüde artırabilir.