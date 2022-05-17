Tanınmış no-code görsel geliştirme platformu Webflow kısa süre önce Shane Murphy-Reuter'in şirketin ilk Pazarlamadan Sorumlu Başkanı (CMO) olarak atandığını duyurdu. SaaS işletmelerini ölçeklendirme konusunda zengin bir deneyime sahip olan Murphy-Reuter, Webflow'un büyümesinin hızlanmasına katkıda bulunarak no-code platformu daha da yaygınlaştıracak.

Bu atama, Webflow'un Mart ayındaki 120 milyon $'lık C Serisi fonlama turunu takip ediyor ve şirketin değerlemesi yıllık yinelenen gelirde (ARR) 100 milyon $'ı aşarak 4 milyar $'a yükseldi. Webflow'un hedefi, güçlü web tasarım profesyonelleri topluluğunu temel alarak ve yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar değişen işletmeler için görev açısından kritik web sitelerine erişimini hızla genişleterek herkesi web için yaratma konusunda güçlendirmektir.

Webflow geleneksel kod tabanlı geliştirmeye bir alternatif sunarak işletmelerin ve bireylerin çevrimiçi varlıklarını görsel geliştirmeyle oluşturma biçimlerinde devrim yaratıyor. Murphy-Reuter, yeni görevinde SaaS şirketlerini 100 milyon $'lık ARR kilometre taşının ötesine ölçeklendirme konusunda kapsamlı deneyim getiriyor. Yeni pazar fırsatları yaratacak ve markaları Webflow gibi iddialı vizyonlarla uyumlu hale getirecek.

Murphy-Reuter daha önce, satın alınan dört markayı aynı anda entegre ederek şirketin anlatımını ve marka mimarisini yenilediği ZoomInfo'da pazarlamaya öncülük etti. Çabaları, ARR'de 1 milyar dolara ulaşılmasına yardımcı oldu. Bundan önce Intercom'da Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve burada şirkete üst pazar ekseninde yardım etti ve gelirini 100 milyon $'dan 200 milyon $'ın üzerine ikiye katladı. Ayrıca AdRoll'da Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Webflow, kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan görsel olarak güçlü web siteleri oluşturmasına izin vererek web oluşturma sürecini önemli ölçüde basitleştiren lider görsel geliştirme platformu olarak öne çıkıyor. Modern web geliştirme teknolojilerini kullanan Webflow, arka planda sorunsuz bir şekilde temiz kod üretirken kullanıcıların mühendislik zamanından tasarruf etmesine yardımcı olur. Platform, bağımsız tasarımcılar ve kreatif ajanslardan Fortune 500 şirketlerine kadar dünya çapında milyonlarca profesyonel tarafından kullanılıyor. Webflow yararlanan bazı önemli şirketler arasında Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz ve Dell bulunmaktadır.

no-code trend ivme kazanmaya devam ederken, arka uç, web ve mobil uygulama geliştirme için güçlü no-code çözümler sunan AppMaster gibi başka platformlar ortaya çıktı. AppMaster, profesyonel ve vatandaş geliştiricilerin görsel olarak ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasını sağlayarak, geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırır ve her büyüklükteki işletme için kapsamlı yazılım çözümleri sağlar.

Shane Murphy-Reuter'in yeni CMO'su olarak atanmasıyla Webflow, no-code web geliştirme için tercih edilen yöntem olarak konumlandırmada önemli adımlar atmaya hazırlanıyor ve dünya genelinde kullanıcıları geleneksel kodlama becerileri olmadan görsel olarak çarpıcı web deneyimleri oluşturma konusunda destekliyor.