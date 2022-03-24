Popüler no-code web sitesi oluşturucu Webflow, kısa süre önce 120 milyon dolarlık C Serisi finansman turunu açıkladı ve şirkete etkileyici bir 4 milyar dolar değer biçti. Toplam fonlamada toplanan 330 milyon dolardan fazla olan firma, kullanıcılarına hizmet veren 10 milyon dolarlık bir topluluk hibe programına odaklanarak heyecan verici yeni bir yatırım fırsatına giriyor.

Webflow'un CEO'su ve Kurucu Ortağı Vlad Magdalin'in bir blog gönderisine göre, topluluk hibe programının önümüzdeki aylarda başlatılması bekleniyor. Program, dünya çapında topluluk katılımını, öğrenimi ve ağ oluşturma etkinliklerini teşvik etmeye odaklanırken aynı zamanda kar amacı gütmeyen ve insani yardım projelerinde çalışan serbest çalışanlara mali destek sağlayacaktır.

2013 yılında kurulan Webflow, web tabanlı işletmeler kuran kullanıcılar için otomatik olarak arka uç kodu oluşturan, sektörün en popüler bulut tabanlı web tasarım yazılım araçlarından birine öncülük etmiştir. En son finansman turu, diğerlerinin yanı sıra CapitalG, Accel ve Silversmith gibi mevcut yatırımcıların katılımıyla Y Combinator Continuity tarafından yönetildi.

Forbes ile yaptığı bir röportajda Magdalin, Webflow yalnızca web sitesi oluşturmak için no-code bir araç olarak işlev görmediği, aynı zamanda yazılım uygulaması geliştirmeyi kolaylaştırmak için yeteneklerini genişlettiği bir gelecek vizyonunu açıkladı.

Şu anda Webflow, yalnızca 2021'de 450.000'den fazla web sitesi oluşturan 3,5 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Webflow tarafından barındırılan bu web siteleri, kümülatif olarak ayda on milyardan fazla ziyaret almaktadır. Şirketin hem işlevsellik hem de kullanıcı tabanındaki sürekli büyümesi, web geliştirme ve tasarımını demokratikleştirme taahhüdünün bir kanıtıdır.

Webflow'un no-code ortamı gibi platformlar, dijital dönüşümün önemli bir parçasıdır ve birçoğu hak ettiği ilgiyi görmektedir. Başka bir no-code platform olan AppMaster.io , müşterilerin görsel olarak veritabanı şemaları oluşturmasına, Business Process (BP) Designer ile iş mantığını tasarlamasına ve REST API ve WSS endpoints entegre etmesine olanak tanıyan kapsamlı bir uygulama geliştirme deneyimi sunmaya odaklanır. Bu tür platformlar, milyonlarca kişinin web uygulamalarını geleneksel kodlama tekniklerinden daha hızlı ve verimli bir şekilde geliştirmesini sağlayarak, yazılım oluşturma için yeni fırsatlar sunuyor.

Gelecek vaat eden yeni topluluk hibe programının Webflow tarafından tanıtılması no-code geliştirme sektöründe daha fazla büyüme anlamına geliyor ve muhtemelen daha fazla şirket aynı şeyi yapacak. Bu hareket, yalnızca dijital ürünler oluşturma sürecini demokratikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli, küresel yetenekler tarafından sayısız yenilikçi uygulamanın oluşturulacağı parlak bir geleceği destekliyor.