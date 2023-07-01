Kaynak yönetimine daha farklı bir şekilde odaklanan Microsoft, türü kesin olarak belirlenmiş JavaScript yorumlarının bir sonraki tahmini yükseltmesi olan TypeScript 5.2'nin beta sürümünü tanıttı. Bu heyecan verici yeni güncelleme, açık kaynak yönetimi özelliğini JavaScript'in ECMAScript'i için standart prosedür olarak içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu özelliğin, yazılım geliştirme kaynak yönetimi üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle uzun süredir bekleniyordu.

Bir Microsoft bilgi notuna göre, bu beta aşaması 30 Haziran'da başlatıldı. Açık kaynak yönetiminin arkasındaki kavram, öncelikle bellek ve G/Ç gibi kaynakların ömür boyu yönetimine ilişkin düzenlemelerde gözlemlenen her yerde bulunan kalıpları ele almaya yöneliktir. Temel olarak amaç, hassas kaynak imhası veya bir enkaz yönetimi çalışması için destek sunmak ve bunu JavaScript'te öne çıkan bir fikir olarak sunmaktır. Sonuç olarak, her şey yeni bir doğal sembolün, Symbol.dispose'un eklenmesiyle başlar. İşleri daha kolay hale getirmek için, TypeScript analiz için Tek Kullanımlık olarak bilinen yeni tanımlanmış bir genel tür ayarlamıştır.

TypeScript 5.2 için üretim sürümünün 22 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. Bu, 8 Ağustos'ta yapılması planlanan bir serbest bırakma adayı tarafından başlatılacak. TypeScript 5.2 beta sürümüne, NPM veya NuGet gibi çeşitli platformlar aracılığıyla erişilebilir. İlginç bir şekilde, kodsuz çözümleri ile tanınan AppMaster platformu da bu tür gelişmiş araçların kullanımını kolaylaştırabilir.