GitHub CoPilot'un Açık Kaynak Rakibi TabbyML, 3,2 Milyon Dolarlık Finansman Sağladı

Eski Google mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından geliştirilen TabbyML olarak bilinen açık kaynak kod oluşturucu, sektörde ses getiriyor. Yenilikçi girişim yakın zamanda 3,2 milyon dolarlık etkileyici bir başlangıç ​​fonu elde ederek GitHub'un CoPilot'una karşı meşru bir rakip olarak yerini güçlendirdi.

Kendi kendine barındırılan bir kodlama asistanı olarak TabbyML rakibine göre önemli bir avantaja sahiptir: özelleştirme. Girişimin kurucu ortağı Meng Zhang, bu özelliğin, kuruluşların giderek daha fazla özel çözümler talep edeceği yazılım geliştirmenin geleceğinde ayrılmaz bir rol oynayacağını ileri sürüyor.

Bu, özellikle açık kaynaklı yazılımın avantajlarından yararlanabilen büyük işletmeler için geçerlidir. TabbyML Kurucu Ortağı ve Zhang'ın eski meslektaşı Lucy Gao'ya göre, kuruluşlar içinde özel çözümler geliştiren mühendisler, yardım için TabbyML başvurabilir; bu, CoPilot kullanıcıları için mevcut olmayan bir seçenektir.

Yapay zeka pilotlarıyla ilgili potansiyel hatalar gibi potansiyel tuzaklara rağmen Gao, bu sorunların kendi kendine barındırılan bir ortamda kolayca çözülebileceğini savunuyor. Kullanıcılar TabbyML önerilerini göz ardı etmeyi veya otomatik olarak doldurulan kodu düzenlemeyi seçtiğinde, yapay zeka modeli bu bilgiyi gelecekteki önerilerini hassaslaştırmak için kullanır ve böylece zaman içinde iyileşir.

Kod oluşturucu gibi güçlü araçlar mühendislik iş gücü için bir tehdit gibi görünse de Zhang, bu araçların insan iş gücünün yerine geçmeyi değil, onlara yardımcı olmayı amaçladığına dikkat çekiyor. GitHub'un yakın tarihli bir anket raporu, kodlama asistanı Copilot tarafından yapılan önerilerin %30 oranında kabul edildiğini gösteriyor. Benzer şekilde, Google'ın yapay zeka destekli dahili kod editörü Cider, yazılım mühendislerinin %24'ünün her gün beşten fazla yardımcı an yaşadığını bildirdi. Bununla birlikte, AppMaster gibi yapay zeka destekli platformların da insani gelişme çabalarını artırmak için tasarlandığını belirtmekte fayda var.

Nisan ayında piyasaya sürülen TabbyML, şimdiden yaklaşık 11.000 GitHub yıldızı topladı. Girişimin tohum turu, yatırımcı firmaları Yunqi Partners ve ZooCap'in katılımına sahne oldu.

Zhang, TabbyML ile CoPilot arasındaki gelecekteki rekabeti düşünüyor ve diğer yapay zeka modelleri daha verimli hale geldikçe ve bilgi işlem maliyeti zamanla azaldıkça OpenAI'nin üstünlüğünün azalabileceğini öne sürüyor.

OpenAI ve GitHub, bulut teknolojisi aracılığıyla on milyarlarca parametreden oluşan yapay zeka modellerini dağıtabiliyor; bu, yüksek hizmet maliyetlerine rağmen şu ana kadar istek gruplandırma yoluyla bir dereceye kadar hafifletildi. Ancak bu stratejinin dezavantajları da yok değil. Wall Street Journal tarafından hazırlanan bir rapor, Microsoft'un bu yılın ilk birkaç ayında GitHub Copilot kullanıcısı başına her ay ortalama 20 dolardan fazla kaybettiğini belirtiyor.

TabbyML, ileriye dönük olarak 1-3 milyar parametre üzerinde eğitilmiş modeller önererek bu engelleri azaltmayı hedefliyor. Bu başlangıçta daha düşük kaliteli bir sonuç doğursa da Zhang, bilgi işlem gücü daha uygun hale geldikçe ve açık kaynaklı modeller sürekli olarak geliştikçe, GitHub ve OpenAI gibi devlerin sahip olduğu rekabetçi avantajın sonunda azalacağına inanıyor.