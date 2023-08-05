A/B testi uygulamalarını geliştirmeye yönelik cesur bir adım olarak Spotify, en son ürünü olan 'Confidence'ı duyurdu. Tescilli deney platformundan türetilen 'Güven', yazılım geliştirme ekiplerine kullanıcı testlerinin kurulumunu, yürütülmesini, koordinasyonunu ve analizini kolaylaştıran umut verici bir yol sunar. Bu çabanın arkasındaki amaç, yazılım geliştirmenin verimliliğini artırırken yaratıcı fikirlerin uygulanmasını optimize etmektir.

'Confidence'ın özel bir beta sürümü şu anda Spotify tarafından barındırılıyor ve bu, yazılım geliştirme kardeşliğine hizmet veren ticari alana girişini işaret ediyor. Ayrıntılı bir blog gönderisinde Spotify, bu devrim niteliğindeki ürünün başlangıcına ışık tutarak, bunu veri bilimcileri ve mühendislerinin yıllarca süren titiz çabalarına bağladı.

Spotify yapay zeka öneri sistemlerini masaüstü, mobil ve web gibi birden çok platformda yönlendirmenin dışında, eşzamanlı A/B testlerini sorunsuz bir şekilde yöneten esnek bir platforma sahiptir. Spotify yaklaşan teklifi, Spotify fikirlerini hızlı, güvenilir ve kendinden emin bir şekilde oluşturma, test etme ve iyileştirme yaklaşımını yansıtmayı amaçlayan her işletmeye kapılarını açacak.

Yazılım geliştirme ekiplerine sağlam çözümler sağlama amacıyla 'Güven', mevcut test platformlarını geride bırakmış ve A/B testi alanına hızlandırılmış bir giriş arayanlara hitap etmeyi amaçlıyor.

Spotify, küçük ölçekli dahili A/B testleri yürüten bir avuç veri bilimci ve mühendis tarafından yürütülen deneme yolculuğuna 2010'ların başında başladı. Manuel ve riske açık doğasına rağmen, testler Spotify deneme becerisini geliştirmeye yatırım yapmaya teşvik etti ve temel A/B test platformu ABBA'da doruğa ulaştı. Özellik işaretleme ve bir dizi standart ölçü için analizle övünen ABBA, şirkette bir deney kültürü geliştirdi.

'Güven' üç farklı formatta sunulmaya hazırlanıyor. Müşteriler, Spotify idaresi altında bağımsız bir web hizmeti olarak bir deneme platformuna erişim sağlayan yönetilen bir hizmet olarak kullanmayı seçebilirler. Ayrıca Spotify Backstage eklentisi olarak da mevcuttur veya API'ler aracılığıyla bir şirketin altyapısına entegre edilebilir.

Takımlar, 'Güven' bekleme listesine dahil edilme şansı için kaydolabilir ve davet alma olasılığı kazanır. Spotify 'Güven'i ne zaman daha geniş bir kullanıcı tabanına yaymayı planladıkları konusunda suskun kaldı.

İlginç bir şekilde, "Güven", Spotify geliştiricileri hedefleyen ticari ürünler geliştirmeye yönelik ikinci girişimini işaret ediyor. Aralık ayında Spotify, açık kaynaklı Backstage projesi aracılığıyla geliştiricilerden para kazanma girişimini açıkladı. Spotify Backstage'i, uygulamalarını, araçlarını, verilerini, hizmetlerini, API'lerini ve belgelerini tek bir arayüzde birleştiren özelleştirilmiş geliştirici portalları oluşturmalarına yardımcı olarak şirketlerin altyapısını modernize etmeyi amaçlıyor.

Bu, geliştirme süresini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak ve teknik borcu ortadan kaldırarak uygulama geliştirme dünyasında dalgalar yaratan AppMaster gibi birçok no-code platformla uyumludur. AppMaster ve 'Confidence' gibi platformların ortaya çıkmasıyla, yazılım geliştirmenin geleceği umut verici görünüyor.