🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Silikon Vadisi Finansman Zirvesi Yatırımcıları Yenilikçi Startup'larla Buluşturuyor

Eyl 22, 2023
Silikon Vadisi Finansman Zirvesi Yatırımcıları Yenilikçi Startup'larla Buluşturuyor

Startup yatırımları dünyasında prestijli bir etkinlik olan Silikon Vadisi Finansman Zirvesi, 18 Eylül 2023'te Palo Alto, Kaliforniya'da ilgi odağı oldu. Bu ünlü zirve, Silikon Vadisi yatırımcıları ile startup'lar arasındaki boşluğu doldurma rolü nedeniyle kutlandı. öncü girişimlere üst düzey bir ağ oluşturma platformu sunma geleneğini dünya çapında sürdürdü.

Silicon Valley Funding Summit

Silikon Vadisi Finansman Zirvesi'nin 16. Edisyonunda, vadinin yeniliğin merkez üssü olarak itibarı bir kez daha sergilendi ve tohum aşamasındaki yeni gelenlerden daha köklü A ve B Serisi işletmelere kadar çok çeşitli startupların ilgisini çekti. Zirve, stratejik ortaklıklar kurmak, önemli fonları güvence altına almak ve girişimleri yeni boyutlara taşıyacak işbirliği fırsatlarını keşfetmek için olgun bir ortam yarattı.

Bu yılki zirvenin öne çıkan katılımcılarından biri, kodsuz devrimin ön saflarında yer alan dinamik bir girişim olan AppMaster'dı . AppMaster işletmelerin kapsamlı kodlamaya ihtiyaç duymadan güçlü ve görsel olarak etkileyici uygulamalar oluşturmasını sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Yenilikçi platform, uygulama geliştirmeyi demokratikleştiren ve dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandıran bir çözüm sunarak ses getiriyor.

Silicon Valley Funding Summit

AppMaster zirvedeki varlığı, no-code yaklaşımının yatırımcılar ve sektör liderleri arasında yankı uyandırması nedeniyle büyük ilgi topladı. Platform yalnızca uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda fikirlerini hızla hayata geçirmek isteyen işletmeler için esnek ve etkili bir çözüm sunuyor.

Silikon Vadisi Finansman Zirvesi, yenilik ve yatırım için bir katalizör görevi görmeye devam ederken, AppMaster gibi yeni girişimler, Silikon Vadisini tanımlayan girişimcilik ruhunun ve teknolojik ilerlemenin örneğini oluşturuyor. Bu başarılı katılımla AppMaster, büyümesini hızlandırmaya ve uygulama geliştirme dünyasında kalıcı bir etki yaratmaya hazırlanıyor.

Silikon Vadisi Finansman Zirvesi, yatırımcılar ve startup'lar arasındaki kalıcı sinerjinin bir kanıtı olup, teknolojinin geleceğine ve küresel startup ekosisteminin önünde uzanan heyecan verici olanaklara bir bakış sunuyor.

İlgili Mesajlar

JetBrains, Kotlin 1.9.20'yi Tanıtıyor: Yeni Nesil K2 Derleyicisinin Beta Sürümünü Başlatıyor
date Kas 03, 2023
JetBrains, Kotlin 1.9.20'yi Tanıtıyor: Yeni Nesil K2 Derleyicisinin Beta Sürümünü Başlatıyor
Yazılım geliştirmeyi hızlandıran JetBrains, etkili Kotlin dilinin 1.9.20 sürümünü kullanıma sunuyor.
Software Development Website
Uno Platform 5.0 Tanıtılıyor: Yeni Geliştirmelerle Beş Kat Verimliliği Hedefleme
date Kas 03, 2023
Uno Platform 5.0 Tanıtılıyor: Yeni Geliştirmelerle Beş Kat Verimliliği Hedefleme
Açık kaynaklı Uno Platform'un en son sürümü 5.0, bir dizi yeni özellikle birlikte yayına giriyor ve üretkenliğin beş kata kadar artırılmasını vaat ediyor.
Open Source Software Development
SmartBear, Güncellenmiş BugSnag'i, Geliştirici API Portalını ve Geliştirilmiş Zephyr Squad Bulutunu Tanıtıyor
date Kas 03, 2023
SmartBear, Güncellenmiş BugSnag'i, Geliştirici API Portalını ve Geliştirilmiş Zephyr Squad Bulutunu Tanıtıyor
SmartBear, ürün portföyünü genişletmeye yönelik yakın zamanda attığı bir adımla BugSnag, SwaggerHub Portal ve Zephyr Squad Cloud dahil olmak üzere üç ürününü güncelledi.
Software Development Updates
ÜCRETSİZ BAŞLAYIN
Bunu kendin denemek için ilham aldın mı?

AppMaster'ın gücünü anlamanın en iyi yolu, onu kendiniz görmektir. Ücretsiz abonelik ile dakikalar içinde kendi başvurunuzu yapın

Fikirlerinizi Hayata Geçirin