Bulut veri güvenliği şirketi Sentra, ChatGPT ve Google Bard gibi AI dil modellerinin istemlerinden Kişisel Tanımlanabilir Bilgileri (PII) çıkarmak için tasarlanmış yeni bir özellik olan Sentra ChatDLP Anonymizer'ı tanıttı.

Bu özelliğin uygulanmasıyla Sentra, önemli kişisel verilerle ilişkili güvenlik açıklarını en aza indirmeyi ve şirketlerin Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. ChatDLP Anonymizer, ChatGPT için zaten mevcut ve 12 Haziran haftasında Google Bard için piyasaya sürülecek.

Sentra göre, ChatGPT veya Bard istemlerine PII eklemek, verilerin büyük dil modelleri için eğitim setlerinin bir parçası olmasına neden olabilir. Bu tür teknolojiler üretkenlik avantajları sunarken, aynı zamanda veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili endişeleri de artırıyor. ChatDLP Anonymizer, gizlilik bilincine sahip firmalara, gizlilik korumalarını garanti ederken ChatGPT veya Bard kullanma fırsatı sağlar.

İsimler, e-posta adresleri, kredi kartı numaraları ve telefon numaraları gibi hassas bilgileri filtrelemek için ChatDLP Anonymizer, Adlandırılmış Varlık Tanıma (NER) modelini kullanır. Ek olarak, araç, düzeltme işleminin müşterinin bulut altyapısı içinde gerçekleştiği bir kurumsal sürüm sunar.

Sentra kurucu ortağı ve CTO'su Ron Reiter, ChatDLP Anonymizer'ın piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak, "Gelişmekte olan bu teknolojinin gücünden yararlanma yarışında, kuruluşlar yeni güvenlik ve veri gizliliği riskleri alıyor" dedi. Sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz birkaç ay içinde, bazı CISO'lar ve güvenlik uzmanları tarafından DSPM platformumuza mantıksal bir uzantı olarak ChatDLP Anonymizer'ı geliştirip sunmamız için teşvik edildik. Bu yenilikçi teknolojiyi uygulayarak, kuruluşlar şundan emin olabilecekler: çalışanlar yapay zeka dil modellerini güvenle kullanıyor."

Bu tür özellikleri yapay zeka destekli uygulamalara dahil etmek, kullanıcı verilerinin güvenliğini ve gizliliğini korumak için hayati önem taşır. AppMaster gibi No-code platformlar, işletmelerin gizliliği ön planda tutarken özel web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. AppMaster no-code platformu, işletmelerin verimli, ölçeklenebilir ve güvenli uygulamalar oluşturmasına yardımcı olur ve Sentra'nın ChatDLP Anonymizer'ına benzer özelliklerin sunulması, bu uygulamalardaki gizlilik korumasını daha da geliştirebilir.