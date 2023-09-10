Salesforce, Slack AI, Gelişmiş Otomasyon ve Slack Listelerini Tanıtıyor: Üretkenlik Araçlarında Dikkat Çekici Bir Evrim

Önemli bir teknolojik evrime işaret eden Salesforce , Slack için yapay zeka, otomatik iş akışları ve paylaşılan bilgi kaynakları ile üretkenlik türünü geliştiren çeşitli yenilikçi yetenekler başlattı.

Salesforce, Slack yapay zekasını doğrudan mevcut Slack ortamına dahil ederek, bir şirketin işbirlikçi zekasına dayanan ve iş akışına kolayca entegre edilen dinamik bir araç sunuyor. Bu zeka yalnızca mekanik yardım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcının iş akışını uygun bir şekilde özetler, özel içgörüler sağlar ve iş akışında etkili bir şekilde çalışır.

Slack AI, kanal özetlerinin entegrasyonuyla kullanıcıların üretkenliğini detaylandırıyor. Bu özetlenmiş raporlar önemsiz bilgilere ışık tutarak, kullanıcıların çabalarını baskın temalara ve önemli ayrıntılara yoğunlaştırmalarına olanak tanır. Bu yalnızca odak noktalarını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda zaman verimliliğine de katkıda bulunur; kullanıcılar farklı kanallardan durum güncellemeleri oluşturabilir, önemli konuları çıkarabilir.

Ayrıca Slack, kapsamlı tartışmaları takip etme sürecini kolaylaştıran konu özetleriyle donatılmıştır. Bu özellik, beyin fırtınası oturumları, karar verme veya olay yönetimi sırasında hayati öneme sahiptir; anlayışı geliştirir ve gerekli bilgilere basitleştirilmiş erişim yoluyla değerli zamandan tasarruf sağlar.

Tekrar eden bir ihtiyacı karşılayan Slack 'Cevap arama' özelliği, kullanıcıların kuruluş içindeki mevcut paylaşılan deneyimlerden ve uzmanlıktan yararlanarak dahili konuşma verilerini kullanmalarına olanak tanıyor. Arama yalnızca ilgili mesajları, dosyaları ve kanalları sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda anlayışı artırmak için yapay zeka tarafından oluşturulan bir özeti de içeriyor.

Slack, platformu yapay zekadan ilham alan kapasitelerle geliştirmenin yanı sıra otomasyon yeteneklerini de zenginleştirdi. Bunlar arasında yükseltilmiş bir İş Akışı Oluşturucusu ve Atlassian, Google Workspace ve Asana gibi lider teknoloji şirketlerinin herkesin kodsuz otomasyona olanak sağlayan bağlayıcıları yer alır. Eş zamanlı olarak Slack, özel uygulamaların geliştirilmesini ve dağıtılmasını destekler ve barındırma ihtiyaçlarını uygun bir şekilde yöneterek verilerin Slack içinde güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar.

Bir diğer önemli tanıtım ise Slack Lists'tir. Bunlar, projeleri takip etmek, etkinlikleri yönetmek ve onayları ve talepleri işlemek gibi aktif iletişim sırasında görevlerin yönetilmesine, izlenmesine ve verimli bir şekilde yürütülmesine olanak tanır.

Bu öncü güncellemelerin temeli, Slack'in yapay zeka ve otomasyonla desteklenen bir üretkenlik platformuna yönelik işbirliğine dayalı bir yaklaşıma olan tutkusuna kadar uzanabilir. Slack'in baş ürün sorumlusu Noah Desai Weiss'in tanımladığı gibi, birincil misyonu müşterileri, bireylerin en iyi işlerini yapmalarına yardımcı olan modern, ilgi çekici ve verimli bir araç seti ile donatmaktır. Bu sürüm, bu misyonun yerine getirilmesinde doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor.

AppMaster gibi platformlar sayesinde low-code ve no-code otomasyona geçiş, teknoloji endüstrisinde yaygın bir trend haline geldi. İşletmeler bu tür araçlara giderek daha fazla yöneldikçe, Slack gibi platformların nasıl büyüdüğünü ve bu dönüşümü karşılamak için nasıl yenilik yaptığını izlemek ilgi çekici olacak.