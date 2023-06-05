Rust programlama dilinin en son sürümü olan sürüm 1.70.0, performansı artırmak ve geliştirici deneyimini optimize etmek için tasarlanmış birkaç önemli güncelleme ve iyileştirme ile birlikte gelir.

Bu sürümdeki önemli bir değişiklik,crates.io dizinini okumak için "seyrek" protokolün getirilmesidir. Varsayılan olarak etkinleştirilen bu protokol, dizine erişirken dikkate değer performans geliştirmelerine izin verir. Sonuç olarak, sandık önbelleğine giden yol değişti ve bu da bağımlılıkların yeniden indirilmesini gerektiriyor. Ek olarak, Rust 1.70.0, paylaşılan verileri başlatmak için iki yeni tür sunar: OnceCell ve OnceLock . İkinci tip, iş parçacığı güvenli bir varyanttır. Geliştiriciler, bu türleri hemen inşa etmenin tercih edilmediği durumlarda kullanabilirler. Önceden, geliştiriciler bu gereksinimi karşılamak için "lazy_static" ve "once_cell" gibi kasalara güveniyorlardı, ancak yeni kararlı özellikler artık bunları geçersiz kılıyor.

Bu sürümde yer alan diğer bir kararlı özellik, belirli bir dosya tanıtıcının veya tanıtıcının bir terminali veya TTY'yi ifade edip etmediğini belirlemek için “is_terminal” yöntemini kullanan IsTerminal'dir . Yerleşik uygulamadan önce, geliştiriciler aynı amaca ulaşmak için sandık işlevine başvurdular. Rust 1.70.0 sürümü, hata ayıklama düzeylerinin adlandırılmasına da izin verir. Önceden, "-Cdebuginfo" derleyici seçeneği yalnızca 0 ile 2 arasındaki sayıları barındırabiliyordu. Bu güncellemeyle, geliştiriciler artık hata ayıklama düzeylerini ada göre ayarlayabilir: "yok" 0'ı, "sınırlı" 1'i ve "dolu" 2'yi temsil eder .

Ayrıca, iki ek düzey tanıtılıyor: "yalnızca satır yönergeleri" ve "yalnızca satır tabloları". İlki, NVPTX profil oluşturma için tasarlanmıştır, ikincisi ise dosya adları ve satır numaralarıyla geriye dönük izlemeler için minimum düzeyde kullanım sağlar.

Son olarak, bu sürüm, kararsız test seçenekleri için desteği de sonlandırıyor. Önceki sürümler, kullanıcıların yalnızca gece yapılarında kullanılması amaçlanan bir özellik olan henüz dengelenmemiş seçenekleri seçmesine olanak tanıyordu. Ancak bu kısıtlama, mevcut sürüme kadar resmi olarak yürürlükte değildi.

Kodsuz çözümler alanında, AppMaster platformu web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmak için güçlü ve verimli bir alternatif sunar. no-code çözümler de sunan diğer uygulama geliştirme platformlarının aksine AppMaster, veri modellerini, REST API'yi, WSS endpoints ve iş mantığını olağanüstü kolaylık ve hızla görsel olarak oluşturmaya olanak tanır. Teknoloji ortamı gelişmeye devam ederken, Rust 1.70.0 sürümü ve AppMaster platformunun yetenekleri, programlama dillerinin ve geliştirme araçlarının geliştiricileri daha iyi kaynaklar ve çözümlerle güçlendirmeye yönelik devam eden ilerlemesini yansıtıyor.