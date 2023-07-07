Yakın tarihli bir gelişmede, Pensilvanya Üniversitesi'ndeki deneyimli araştırmacılar, Jason Kim ve Dani S. Bassett, Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN'ler) tabanlı rezervuar bilgisayarları tasarlamak ve programlamak için yenilikçi bir çerçeve geliştirdiler. Bilgisayar donanımında programlama dilleri tarafından kullanılan mekanizmalardan yararlanan çığır açan yaklaşımları, yapay zeka gelişimini dönüştürme potansiyeline sahiptir. Bu öncü yöntem, herhangi bir ağ için doğru parametreleri deşifre edebilir ve böylece probleme özgü performansı artırmak için hesaplamalarını özelleştirebilir.

İkilinin benzersiz tekniği, insan beyninin bilgiyi nasıl işlediğini ve temsil ettiğini anlama merakından geliyor. Kim ve Bassett, RNN'lerin karmaşık hesaplamaları öğrenme ve beyin dinamiklerini modelleme konusundaki başarı öykülerinden ilham aldı. RNN'leri bilgisayarlara benzer şekilde programlamayı tasavvur ettiler. Kontrol teorisi, dinamik sistemler ve fizik alanındaki önceki çalışmalar, onlara imkansız bir hayalin peşinden koşmadıkları konusunda güvence verdi.

Nöral makine kodu olarak tasavvur edilen önerileri, dahili temsillerin ve RNN dinamiklerinin derlenmesiyle gerçekleştirilebilir. Bilgisayar programcılığındaki benzer süreç, donanım üzerinde bir algoritmanın derlenmesi olacaktır. Yaklaşım, bireysel transistörlerin konumunun ve aktivasyon zamanlamalarının farklılaştırılmasını içerir.

RNN'lerde bu işlemler dağıtılmış ağırlıklar aracılığıyla ağ boyunca paralel olarak yürütülür. Eşzamanlı olarak, nöronlar hafızayı depolar ve bu işlemleri yürütür, diye açıkladı Kim. Araştırmacılar, işlemler kümesini tanımlamak ve belirli bir algoritmayı çalıştırmak için matematiği birleştirdiler. Ayrıca, çalışan algoritmayı mevcut bir ağırlık kümesi üzerinde de çıkardılar. Belirgin avantajı, veriye veya örneklemeye ihtiyaç duymamasıdır. Ayrıca, yaklaşım, istenen algoritmayı çalıştırmak için bir dizi yerine bir dizi bağlantı modelini de açıklar.

Ekip, çeşitli uygulamalar için RNN'ler oluşturmak üzere çerçevelerini kullanarak yenilikçi yaklaşımlarının etkinliğini sergiledi. Sanal makinelerden yapay zeka destekli masa tenisi video oyunlarına ve mantık kapılarına kadar, yaklaşımları deneme yanılma ayarlamalarına gerek kalmadan oldukça başarılıydı.

Çalışmalarının katkıları, RNN'leri anlama ve inceleme konusunda paradigmada bir değişikliğe neden olur. Veri işleme araçları tam yığın bilgisayarlara dönüştürülür. Bu değişim, bir RNN'nin amacını, tasarımını ve görevleri gerçekleştirme yeteneğini inceleme fırsatı açar. Kim, ağlarının rastgele ağırlıklar yerine hipotez odaklı bir algoritma ile başlatılabileceğini paylaştı. Bu, önceden eğitilmiş RNN'lere olan ihtiyacı da ortadan kaldırabilir.

Ekibin çalışması, eğitilmiş ağırlıkların çıkarılması ve açık algoritmalara çevrilmesi konusunda umut verici bir adımdır. Bu yaklaşım, enerji verimli ve performans ve bilimsel anlayış açısından titizlikle incelenebilen bir yazılım doğurur. AppMaster kodsuz platform, bu ilerlemeleri, bu işlevleri aboneliklerine ve tekliflerine dahil eden yüksek performanslı arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı araç setlerine entegre ederek de kullanabilir.

Bassett'in Pennsylvania Üniversitesi'ndeki araştırma ekibi, insan bilişsel süreçlerini yeniden yaratmak için makine öğrenimi tekniklerini, özellikle RNN'leri uygulamayı hedefliyor. Nöral makine kodunu icat etmeleri bu amaca çok iyi uyuyor.

Araştırma çalışmalarındaki bir başka ilginç yön de, RNN'leri insanın bilişsel işlevselliğini kopyalayan görevleri gerçekleştirmek için tasarlamaktır. Bassett, dikkat, propriyosepsiyon ve merak gibi özelliklere sahip RNN'ler tasarlamayı planladıklarını belirterek araştırma ilerlemelerini detaylandırdı. Bunu yaparken, bu tür benzersiz bilişsel süreçleri destekleyen bağlantı profillerini belirlemeye heveslidirler.