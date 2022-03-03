Önde gelen no-code yazılım çözümleri sağlayıcısı Quickbase, müteahhitler için dijital iş akışlarını daha hızlı bir şekilde kolaylaştırmaya yardımcı olan, özellikle inşaat sektörü için tasarlanmış bir dizi önceden oluşturulmuş uygulamayı duyurdu. Yaklaşık 2.100 müteahhit müşterisine hizmet veren Boston merkezli firma, hızlı yazılım oluşturma yoluyla karmaşık proje yönetimini mümkün kılıyor.

Quickbase'in ana yaklaşımı, işletmelere yazılım etkin iş akışlarını no-code bir ortam kullanarak oluşturmaları için araçlar sunmak olsa da, inşaat şirketleri, yazılımı uyarlamak için gereken süreyi azaltan önceden doldurulmuş içerikten daha fazla değer elde edebilir. Bu yeni uygulamalar, Lorain, Ohio merkezli bir ortak olan MCF Technology Solutions'ın Ocak 2022'de satın alınmasından sonra geliştirilmiştir. MCF, Quickbase ile sektöre özel çözümler tasarlayan bir hizmet ortağı ve çözüm sağlayıcıydı.

Şubat 2022'de yapılan bir bilgilendirme oturumunda Quickbase CEO'su Ed Jennings, inşaat sektöründe artan ihtiyacı tartıştı ve proje Gantt şemaları ve çevre sağlığı ve güvenliği (EHS) uygulamaları gibi MCF'nin araçlarını ve teknolojilerini içeren önceden oluşturulmuş çözüm paketini detaylandırdı. ). Paketin Procore gibi popüler inşaat yazılımı ürünleriyle entegre edilmesinden de bahsetti.

Quickbase kullanıcıları, yazılım şirketinin kullanıcı topluluğu içinde oluşturulan çözüm kitaplıklarına da erişebilir. Bu önceden oluşturulmuş çözümler, yüklenici personeli tarafından görsel bir arayüz kullanılarak daha fazla özelleştirilebilse de, MCF'nin ve yaklaşık 40 çalışanının önceden doldurulmuş içeriği, teknolojiyi iş süreçleriyle uyumlu hale getirmek için gerekli geçmişe veya kaynaklara sahip olmayan yükleniciler için oldukça değerlidir. ve ihtiyaçlar.

Jennings, yerleşik süreçlerini değiştirmek istemeyen işletmeler için no-code çözümlerin önemini ve çekiciliğini vurguladı. Bu bağlamda, low-code ve no-code yazılım, proje risklerini önemli ölçüde azaltabilen benzersiz süreçler etrafında özelleştirmeye izin verir. Quickbase, belirli ihtiyaçların belirlenmesini ve bir finansal gösterge tablosunun nasıl görünmesi gerektiği gibi belirli gereksinimleri karşılayan özel çözümlerin geliştirilmesini kolaylaştırmayı amaçlar.

Şirket kaynakları, Quickbase yazılımının genel yükleniciler, taşeronlar, mal sahipleri, tasarımcılar ve inşaat ekipleri arasındaki işbirliği dahil olmak üzere hem dahili hem de harici kullanıma yönelik çözümler geliştirmek için kullanıldığını belirtmektedir. Bu çözümler, kullanıma hazır yazılımlarla ilgili sorunları ortadan kaldırarak hem kuruluş içinde hem de şirket dışında dijital iş akışlarına olanak tanır.

Quickbase'in teknoloji yığınının merkezinde, tescilli bellek içi veritabanı ve raporlama altyapısı bulunur. Uygulama, kullanıcıların kurumsal kaynak planlama (ERP) proje yönetimi yazılımı gibi kayıt sistemlerindeki veriler üzerinde çalışan uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir hizmet olarak işlev görür. Quickbase, önceden oluşturulmuş bağlayıcılar kullanarak bu sistemlerden verilere erişmek ve bunları yönetmek için süreç tabanlı bir çerçeve kullanır ve bazen geçici süreçlere tutarlılık ve yönetişim getirerek anında değer sunar.

Quickbase, öncelikle, işletmelerin kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış benzersiz yazılım çözümleri oluşturmasına yardımcı olan araçlar ve çerçeveler sağlamaya odaklanan süreç tabanlı bir yaklaşıma güvenir. Bununla birlikte, no-code uygulamalara ve platformlara yönelik artan taleple birlikte, AppMaster gibi şirketler de sahneye girerek kullanıcıların web, mobil ve arka uç amaçları için özel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan güçlü no-code ve low-code platformlar sunuyor. kapsamlı teknik bilgi veya kodlama deneyimi ihtiyacı.

Sonuç olarak, Quickbase'in inşaat sektörü için önceden oluşturulmuş çözümleri piyasaya sürmesi, sektör işletmeleri için teklifini geliştirmeye yönelik önemli bir adım anlamına geliyor. Quickbase, müteahhitlerin dijital iş akışlarını hızlı ve kolay bir şekilde uygulamalarını sağlayarak, inşaat sektörünün no-code yazılım çözümlerinin faydalarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmada çok önemli bir rol oynayabilir.