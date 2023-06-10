no-code süreç otomasyonunda küresel bir öncü olan Pipefy, yakın zamanda Pipefy AI'nın yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu öncü teknoloji, yapay zekayı (AI) Pipefy'nin beğenilen no-code süreç yönetimi ve otomasyon platformuyla birleştiriyor. Nihai hedef, kritik veri içgörüleri sunarak, daha hızlı süreç oluşturmayı kolaylaştırarak ve kuruluşlar genelinde daha bilinçli karar verme ve yüksek operasyonel verimliliğin yolunu açarak süreç yönetimi çabalarını artırmaktır.

OpenAI ve GPT-4'ün gücünden yararlanan Pipefy AI, ekiplere çeşitli süreçleri modelleme ve optimize etme konusunda yardımcı olurken veri analizini yükseltmeyi amaçlıyor. Pipefy CEO'su Alessio Alionço, “Yapay zekayı Pipefy'nin süreç yönetimi platformuyla birleştirerek, no-code bir sonraki seviyeye taşıyor ve kullanıcıların yeni veri analizi ve süreç verimliliği özelliklerine erişmesini sağlıyoruz. Birkaç saniye içinde Pipefy AI, iş liderlerinin ve ekiplerinin trendleri tespit etmesine, temel nedenleri ortaya çıkarmasına ve süreçlerini her zamankinden daha kolay ve hızlı bir şekilde otomatikleştirmesine yardımcı olabilir.

Kullanıcılar, mevcut işlemlerinin veya veri kümelerinin herhangi bir yönü hakkında bilgi almak ve hızlı yanıtlar almak için Pipefy AI'dan yararlanabilir. Pipefy AI, veri analizi becerisinin yanı sıra, kullanıcıların daha önce manuel işlemler gerektiren çok çeşitli görevleri yerine getirmesine de olanak tanır. Ayrıca Pipefy AI, kullanıcıların benzersiz parametrelerine ve gereksinimlerine göre uyarlanmış ısmarlama süreçler oluşturma konusunda uzmandır ve her seferinde en verimli sürecin oluşturulmasını sağlar. Kullanıcıların, yapay zekayı istenen süreç veya iş akışı, toplamak istedikleri veriler ve ek özellikler hakkında bilgilendirmesi yeterlidir, gerisini yapay zeka halleder.

Pipefy'nin AI teknolojisini benimsemeye yönelik hareketinin dikkate değer bir yönü, platformun gelişen iş ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere uyum sağlama yeteneğidir. Alionço, Pipefy AI'nın Pipefy platformunun değişen iş gereksinimlerine ve teknolojideki ilerlemelere ayak uydurmak için geçirdiği evrimi gösterdiğini ekliyor. Pipefy AI, işletmedeki herkesin daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını ve her gün daha iyi kararlar almasını kolaylaştıran no-code vaadini yerine getiriyor. İşletmelerin her yerde süreç verimliliğine ulaşabilmesi için herkes için süreç optimizasyonu yetenekleri sağlamakla ilgilidir.

Mevcut Pipefy kullanıcıları, Pipefy AI'nın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulmasını bekleyebilir. Bu çığır açan teknolojiyi deneyimlemekle ilgilenenler, özellikler kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek için bekleme listesine katılabilir. no-code pazar büyümeye devam ederken, AppMaster gibi diğer sektör lideri tekliflerin yanı sıra Pipefy gibi platformlar, sorunsuz ve verimli çözümler sunarak işletmelerin geleneksel kodlamanın kısıtlamaları olmadan dijital dönüşümün potansiyelinden yararlanmalarını sağlamayı amaçlıyor.