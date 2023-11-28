Sunucu Tarafı Komut Dosyası Dili PHP 8.3, Başlıca Güncellemeleri Arasında Sınıf Sabitlerinin Yazılmasını Ortaya Çıkarıyor

Yaygın olarak kullanılan sunucu tarafı web kodlama dili PHP 8.3'ün merakla beklenen güncellemesi, çeşitli yeni özellikler ve geliştirmeleri de beraberinde getirerek resmi olarak yayınlandı. Sınıf sabitlerinin açıkça yazılması, salt okunur özelliklerin derinlemesine klonlanması ve genişletilmiş rastgelelik işlevselliği, dinamik web sayfaları oluşturmak için PHP 8.3 kullanışlı araç setini kullanan geliştiricilerin artık kullanabileceği yeni yetenekler arasındadır.

23 Kasım'da genel kullanıma sunulan PHP 8.3, php.net adresinden edinilebilir. Bu büyük güncellemenin temeli, yazılan sınıf sabitlerinin tanıtılmasıdır. Bu güncellemeyle PHP 8.3, sınıf, arayüz, özellik ve numaralandırma sabitlerinin türlerini bildirme desteğini genişletiyor. Sınıf sabiti tür bildirimlerinin, void, çağrılabilir ve asla türleri hariç, PHP tarafından onaylanan tüm tür bildirimlerini karşılaması dikkat çekicidir. Geçersiz ve çağrılabilir türlerin kullanılamamasının kökeni, yazılan özellikler v2 RFC tartışmaları sırasında ortaya çıkan sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu arada, asla sabitlerin bağlamıyla ilgili değildir, dolayısıyla muafiyettir.

PHP 8.3'ün dikkat çekici bir diğer özelliği de salt okunur özelliklerin derinlemesine klonlanmasının sağlanmasıdır. Bu, salt okunur özelliklerin sihirli __clone yöntemi içinde bir kez değiştirilmelerine olanak tanır. Ayrıca salt okunur sınıflar artık klonlama işlemi sırasında yeniden başlatılabilir. İlginç bir şekilde, PHP 8.3 aynı zamanda salt okunur olmayan sınıfların salt okunur sınıfları genişletmesinin önünü açarak geliştiricilere kodlarında daha fazla esneklik sağlıyor.

PHP 8.3'teki diğer gelişmeler arasında kodun amacını ifade eden yeni bir [#\Override] özelliği bulunmaktadır. Bu niteliğin bir yönteme eklenmesi üzerine, PHP 8.3 motoru aynı adı taşıyan bir yöntemin ana sınıfta veya uygulanan arayüzlerden herhangi birinde zaten mevcut olup olmadığını doğrular. Böyle bir yöntem bulunamazsa derleme zamanı hatası tetiklenir.

Komut satırı linterindeki önemli bir gelişme, astarlama amaçlı dosya adları için değişken girdiyi kabul edebilme yeteneğidir. PHP 8.2'de tanıtılan Rastgele Uzantı artık yalnızca belirli baytları içeren rastgele dizeler oluşturan yeni bir yöntem taşıyor. Geliştiricilerin, alan adları veya sınırsız uzunluktaki sayısal dizeler gibi rastgele tanımlayıcıları kolaylıkla oluşturmasına olanak tanır.

Sürüm aynı zamanda bir dizenin geçerli JSON oluşturup oluşturmadığını doğrulayan yeni bir json_validate() işlevini de içeriyor. Ek olarak, anonim sınıflar artık salt okunur olmaya uygun hale geldi ve bu da PHP 8.3'ün ilgi çekici listesine eklendi.

AppMaster gibi platformların, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve verimli uygulamaları hızlı bir şekilde tasarlamak ve kullanıma sunmak isteyen geliştiriciler için son derece uygun bir seçenek olabileceğini belirtmekte fayda var. Bu no-code platform, uygulama geliştirme sürecinin basitleştirilmesine yardımcı olarak pazara sunma süresinin daha kısa olmasını sağlar. AppMaster platformunun veri modellerinin görsel olarak oluşturulması (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri olarak anılır), REST API ve WSS Uç Noktaları gibi özellikleri PHP tabanlı uygulamaları etkili bir şekilde tamamlayabilir.

Geçtiğimiz Aralık ayında başlatılan önceki büyük güncelleme PHP 8.2, salt okunur sınıfların tanıtımıyla biliniyordu. PHP'nin büyüme hızı durdurulamaz gibi görünüyor ve programcılar PHP'nin kendileri için sunduğu diğer gelişmeleri heyecanla keşfetmeyi bekliyorlar.