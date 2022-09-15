Hukuk sektörü, süreçleri kolaylaştırmak, faturalandırılamayan saatlerden tasarruf etmek ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için dijital çözümleri giderek daha fazla benimsiyor. Bununla birlikte, uygulamada, hukuk firmaları ve hukuk departmanları, BT projelerini bütçenin altında tutmak ve başarısızlık riskini en aza indirirken ve başarılı bir uygulama sağlarken bunları son tarihler içinde teslim etmek dahil olmak üzere inovasyonun önünde engellerle karşılaşmaktadır. Bu engellerin üstesinden gelmek için işletmeler, sınırsız dijital uygulamalar oluşturmak için low-code ve no-code platformlara yöneliyor.

Geleneksel Hukuk Teknolojisi Geliştirmedeki Zorluklar

Hem hukuk firmaları hem de şirket içi hukuk departmanları, geleneksel geliştirme tekniklerini kullanarak yasal teknoloji yığınlarını oluştururken sıklıkla zorluklarla karşılaşır. Geliştirmeye giden ortak yollar şunları içerir:

Dahili BT Departmanı Geliştirme:

Projelerde çeviklik ve departmanlar arası işbirliği eksikliği, son kullanıcıların gereksinimlerini karşılayamama veya zaman ve bütçe kısıtlamalarını aşma riskini artırıyor.

BT departmanlarının artan iş yükleri ve sorumlulukları, iş projelerinin genişleyen birikmiş işler nedeniyle bir kenara atılmasına neden oluyor.

Ek işlevsellik veya yetenek geliştirmeleri için BT'ye bağımlılık.

Dış Kaynaklı Geliştirme:

Pahalı ve zaman alan bir süreç.

Geliştiriciler, işletmenin özel ihtiyaçlarına aşina olmayabilir ve bu da yetersiz çözümlere yol açar.

Kuruluşlar bakım, ek işlevler veya değişiklikler için harici geliştiricilere bağımlı kalır.

Hazır Ürünlerin Satın Alınması:

Hazır ürünler, belirli kurumsal gereksinimler için özelleştirmeyi ve işlevselliği sınırlayan, herkese uyan tek bir yaklaşıma sahiptir.

Şirketler genellikle mevcut çözüm yetersiz kaldığında yeni bir çözüme yeniden yatırım yapma ihtiyacıyla karşılaşır.

Bu geleneksel yöntemler, yüksek risk, artan maliyetler, kaçırılan son tarihler, engellenen fikirler ve BT çözümlerinin yetersiz benimsenmesi ile sonuçlanır.

Özel Yapım No-Code Uygulamalar: Hukuk Teknolojisinde Ezber Bozan

Önde gelen hukuk firmaları ve şirket içi hukuk departmanları, iş kullanıcılarını ve avukatları BT departmanlarıyla işbirliği içinde dijital çözümler oluşturma konusunda desteklemek için low-code ve no-code (LCNC) platformlardan giderek daha fazla yararlanıyor. LCNC geliştirme yoluyla özel olarak oluşturulmuş uygulamalar, kuruluşun ihtiyaçlarına göre uyarlanmış dinamik çözümler sunar. No-code geliştirme, çevik, yinelemeli döngüleri teşvik ederek sık sık test etmeyi ve tutarlı iyileştirmeyi teşvik eder. Bu yaklaşım, çözümlerin kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar, iş kullanıcılarının uygulamaları bağımsız olarak sürdürmelerine olanak tanır ve gelecekteki kurumsal gereksinimlere uyarlanabilirliğini korurken BT departmanlarının iş yükünü hafifletir. Bununla birlikte, no-code geliştirme yolculuklarına çıkan kuruluşlar genellikle acil iş ihtiyaçlarını belirleme, uygulamaların kapsamını belirleme, zaman çizelgeleri ve bütçeleri tahsis etme, yatırım getirisini kanıtlama, dahili paydaş katılımını sağlama, son kullanıcıları işe alma ve kuruluş çapında değişiklikleri uygulama gibi zorluklarla boğuşur. .

No-Code Yasal Teknoloji Çözümleriyle İlerlemek

Bu zorlukların üstesinden gelmek ve no-code çözümlere geçişte yön bulmak için kuruluşlar aşağıdaki adımları göz önünde bulundurmalıdır:

İş ihtiyaçlarını belirleyin ve önceliklendirin: Hangi çözümlerin en acil şekilde gerekli olduğunu belirlemek için mevcut süreçleri, sorunlu noktaları ve hedefleri değerlendirin. Kapsam uygulamaları ve gereksinimleri: Önerilen çözümün gerekli özelliklerini, entegrasyonlarını ve yeteneklerini ana hatlarıyla belirtin. Zaman çizelgelerini ve bütçeleri tahsis edin: İş kullanıcılarını işe alma, uygulama geliştirme ve test etme gibi faktörleri göz önünde bulundurarak proje için gereken zamanı ve kaynakları tahmin edin. YG'yi ve somut değeri belirleyin: Zamandan tasarruf, artan üretkenlik ve iyileştirilmiş müşteri memnuniyeti gibi faktörleri dikkate alarak YG'yi ölçmek için metrikler oluşturun. Dahili destek kazanın: Paydaşlara, no-code geliştirmenin faydalarını ve potansiyel yatırım getirisini vurgulayan ikna edici bir vaka sunun. Son kullanıcıları dahil edin ve başarılı bir entegrasyon sağlayın: Yaygın benimsemeyi ve sorunsuz bir geçişi kolaylaştırmak için kapsamlı eğitim ve sürekli destek sağlayın. Bakım ve sürekli iyileştirme için plan yapın: Uygulamaları sürdürmek için bir strateji geliştirin ve kurumsal ihtiyaçlar geliştikçe bunları yineleyin. Güçlü bir no-code platform seçin: Arka uç, web ve mobil uygulamalar için kapsamlı bir tasarım, geliştirme ve yönetim araçları paketi sağlayan AppMaster platformu gibi sağlam bir no-code platformu değerlendirin ve seçin.

Kuruluşlar, geleneksel yasal teknoloji geliştirmedeki zorlukları tanıyarak ve bunların üstesinden gelerek, no-code platformlar kullanan özel olarak oluşturulmuş uygulamaların potansiyelinden yararlanabilir. no-code hareket, avukatların ve iş kullanıcılarının BT departmanlarıyla işbirliği yapmasına olanak tanıyarak sonuçta verimliliği, yeniliği ve müşteri memnuniyetini artırabilen sınırsız dijital uygulamalar yaratıyor.