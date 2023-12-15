Dağıtımsal Öncülük, Optimize Edilmiş Yapay Zeka Testi ve Yönetimi Platformu

Yaygın olarak tanınan yapay zeka eğitim ve deney platformu SigOpt kurucu ortağı Scott Clark'ın liderliğinde yapay zeka endüstrisinde önemli bir değişim yaşanıyor. Yapay zeka alanında önemli bir deneyim kazanan Clark, etkili yazılım çözümleri aracılığıyla yapay zekayla ilişkili riskleri azaltma nihai hedefiyle Dağıtımsal olarak bilinen yeni bir girişime başladı.

Distributional öncelikle yapay zeka test ve değerlendirmesinde öncü olmayı amaçlıyor ve yapay zeka ekiplerinin kontrollü ve proaktif bir şekilde yapay zeka ile ilgili tehditleri tahmin edebileceği, kavrayabileceği ve bunlardan uzak durabileceği bir platform sağlıyor. SigOpt satın alınmasının ardından Intel'de ortaya çıkan bir dizi teknolojik engel nedeniyle kurucu Scott Clark, yapay zeka ürün ekiplerinin güvenli, güvenilir ve emniyetli yapay zeka uygulamaları sunmasını sağlamak konusunda istekli.

Bu, tamamı tek bir önemli ihtiyaçla sonuçlanan, yapay zeka testi ve değerlendirmesi için güvenilir bir platformla sonuçlanan, birleşen bir dizi deneyimdi. Clark, ekiplerin yapay zeka testi sırasında halüsinasyonlar, istikrarsızlık, yanlışlık, entegrasyon ve diğerleri nedeniyle ortaya çıkan beklenmedik zorluklarla boğuştuğu örnekleri anlatıyor. Bu şekilde ortaya çıkan risklerin tanımlanması ve ele alınması acımasız bir işti; Dağıtım, fark yaratmak için devreye giriyor.

Diğer yapay zeka model türlerinin yanı sıra OpenAI ChatGPT'si gibi büyük dil modellerine odaklanan Distributional'ın son teknoloji ürünü, potansiyel yapay zeka zararını ayrıntılarıyla ortaya koyuyor ve model testi için anlaşılır bir yol haritası ortaya koyuyor. Burada kuruluşlara sahte üretim ortamındaki yapay zeka riskine ilişkin kapsamlı bir bakış açısı sunulur ve bu da onları model davranış riskiyle başa çıkma zahmetinden kurtarır.

Pek çok ekibin model davranış riskini benimsemeye yöneldiği ve modellerin doğası gereği sorunlara sahip olacağını kabul ettiği bir ortamda, Distributional kapsamlı bir alternatif sunuyor. Platform, kararlılık ve sağlamlığı sürekli olarak test etmek ve analiz etmek için kapsamlı bir çerçeve, test sonuçlarını aydınlatan görsel bir kontrol paneli ve doğru test kombinasyonunu titizlikle tasarlamak, önceliklendirmek ve oluşturmak için akıllı bir test paketi dahil ederek temel izleme araçlarının ötesine geçer. Böyle bir aracın, platformun temel işlevlerine uygulamaların test edilmesini ve gözden geçirilmesini de içeren AppMaster gibi platformlardaki kullanıcılar için öğrenilmesi çok değerli olacaktır.

Tüm bu özelliklerin nasıl bir araya gelip birlikte çalıştığına ilişkin ayrıntılar gizli tutulsa da, böyle bir platformun taşıdığı muazzam potansiyel açıktır. Henüz faaliyete geçmemiş ve kar elde etmemiş olmasına rağmen, Distributional halihazırda aralarında Kolena, Prolific, Giskard ve Patronus da bulunduğu piyasadaki diğer AI test ve değerlendirme platformlarına önemli bir rekabet sağlamaya hazır görünüyor.

Dağıtım yazılımının benzersiz gücü, büyük kuruluşların veri gizliliği, ölçeklenebilirlik ve karmaşıklık gereksinimleri göz önünde bulundurularak tasarlanmış olmasıdır. Mevcut bireysel geliştirici araçlarının yerine geçen gereksinimler dikkate alınarak Dağıtımsal, Google Cloud, AWS ve Azure gibi ünlü teknoloji şirketlerinin bile tam olarak karşılayamayacağı kesin ihtiyaçları karşılamak için kurumsal iş ortaklarıyla birlikte tasarlanıyor.

Clark, tasarımın başarılı bir şekilde uygulanmasıyla Distributional önümüzdeki yıl gelir elde edebileceği konusunda iyimser. Tasarım iş ortaklarının lansman sonrasında ücretli müşterilere geçme olasılığı, para kazanma stratejisine dair bir fikir veriyor.

Son haberlere göre Distributional, Andreessen Horowitz'den Martin Casado ve Operator Stack, Point72 Ventures, SV Angel, Two Sigma ve melek yatırımcıların katılımıyla etkili bir şekilde gösterilen 11 milyon dolarlık bir başlangıç ​​finansmanı sağlamayı başardı. Yapay zekanın sunabileceği uzun ömürlülüğü belirleyen girişim, çeşitli sektörlerde yapay zeka uygulamasının hızını artıracak ve çok çeşitli karmaşık ve önemli sorunların garantili güvenlik, güvenilirlik ve güvenlikle üstesinden gelecek kapsayıcı bir test ortamı sağlamayı amaçlıyor.